À la clôture du T2 2026, WSP affiche une accélération de la croissance, un carnet de commandes record et une amélioration des perspectives financières

La croissance interne des produits des activités ordinaires nets 1) a augmenté à 5,0 % grâce à la croissance enregistrée dans tous les secteurs à présenter.

Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 20,1 G$, une hausse de 23,2 % d’un exercice à l’autre et une croissance interne 1) de 5,7 % au cours des 12 derniers mois, ce qui représente la plus importante croissance interne du carnet de commandes de WSP depuis 2022.

Le BAIIA ajusté 2) s’est élevé à 815 M$, une augmentation de 28,8 % d’un exercice à l’autre, dépassant la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle de la direction pour le trimestre.

La marge du BAIIA ajusté 2) s’est établie à 19,1 %, en hausse de 90 points de base par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison surtout de l’amélioration de la productivité aux États-Unis et au Canada.

Les activités liées au secteur de l’énergie de TRC Companies (« TRC ») ont enregistré une croissance des produits des activités ordinaires nets dans les deux chiffres par rapport à la période précédant l’acquisition, et l’intégration de TRC progresse comme prévu.

L’élan de WSP renforce sa confiance à l’égard de ses perspectives pour 2026 et de sa trajectoire de croissance future.

MONTRÉAL, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes offrant des solutions en ingénierie, sciences et infrastructures au monde, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026.

WSP a enregistré un trimestre marqué par l’accélération de sa dynamique opérationnelle, comme le démontrent l’amélioration de la croissance interne, le carnet de commandes record, la hausse des marges et l’intégration de TRC qui progresse comme prévu. Les produits des activités ordinaires nets ont atteint la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle de la direction, le BAIIA ajusté a dépassé les attentes et le carnet de commandes a atteint un niveau record de 20,1 G$.

(en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données par action, le délai de recouvrement et les ratios) Deuxièmes trimestres clos les

Semestres clos les

26 juin 2026 28 juin 2025 26 juin 2026 28 juin 2025 Produits des activités ordinaires 5 404,4 $ 4 508,3 $ 9 955,1 $ 8 897,2 $ Produits des activités ordinaires nets1) 4 272,3 $ 3 476,0 $ 7 981,3 $ 6 823,3 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt (« BAII ») 491,7 $ 396,7 $ 794,4 $ 684,8 $ BAIIA ajusté2) 815,0 $ 632,8 $ 1 437,2 $ 1 166,7 $ Marge du BAIIA ajusté2) 19,1 % 18,2 % 18,0 % 17,1 % Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 246,1 $ 279,4 $ 390,2 $ 423,5 $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,83 $ 2,14 $ 2,89 $ 3,25 $ Résultat net ajusté2) 388,6 $ 306,6 $ 686,3 $ 535,7 $ Résultat net ajusté par action2) 2,88 $ 2,35 $ 5,09 $ 4,10 $ Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 451,6 $ 583,9 $ 553,6 $ 821,7 $ Flux de trésorerie disponibles2) 283,8 $ 456,6 $ 254,8 $ 572,5 $ Aux 26 juin 2026 28 juin 2025 Carnet de commandes 20 097,0 $ 16 313,0 $ Nombre approximatif d’employés 84 600 73 000 Délai de recouvrement3) 71 jours 69 jours Aux 26 juin 2026 31 décembre 2025 Ratio de levier financier4) 2,3 0,9





1) Total des mesures sectorielles. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » ci-après pour obtenir les rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets représente la variation d’une période à l’autre des produits des activités ordinaires nets, à l’exclusion des produits des activités ordinaires nets des entreprises acquises ou cédées dans les 12 mois suivant l’acquisition ou précédant la cession, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison et ajustée pour exclure les produits des activités ordinaires nets des entreprises cédées. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions correspond aux produits des activités ordinaires nets de la période considérée des entreprises acquises dans les 12 mois suivant l’acquisition, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. La croissance interne (diminution de la croissance interne) du carnet de commandes correspond aux commandes fermes diminuées des produits des activités ordinaires pour la période, exprimée en pourcentage du carnet de commandes à l’ouverture de la période. Ces deux mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change et les nouvelles commandes découlant des acquisitions d’entreprises réalisées au cours de la période, déduction faite de l’incidence du désinvestissement. 2) Mesures financières ou ratios non conformes aux IFRS qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures ou des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » ci-après pour les rapprochements quantitatifs des mesures financières non conformes aux IFRS aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026, intégré par renvoi dans le présent communiqué de presse et publié sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca, pour des explications sur la composition et l’utilité de ces mesures financières et de ces ratios non conformes aux IFRS. 3) Mesure financière supplémentaire. Le délai de recouvrement représente le nombre moyen de jours nécessaires pour convertir en trésorerie les créances clients de la Société (déduction faite des taxes de vente) et l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation, déduction faite de l’excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus. 4) Cette mesure de gestion du capital correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté annualisé sur 12 mois continus, lequel comprend les résultats sur 12 mois de l’ensemble des entreprises acquises au cours de la période, qui se sont établis à 3,04 G$ pour la période de 12 mois continus close le 26 juin 2026. La dette nette, définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, exception faite de l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie, s’établissait à 6,89 G$ au 26 juin 2026.



Faits saillants financiers du deuxième trimestre clos le 26 juin 2026

Pour le trimestre, les produits des activités ordinaires ont atteint 5,40 G$, et les produits des activités ordinaires nets, 4,27 G$, en hausse respectivement de 19,9 % et de 22,9 % par rapport au deuxième trimestre de 2025. Les produits des activités ordinaires nets ont atteint la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle de la direction pour le trimestre, qui allait de 4,10 G$ à 4,30 G$. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets 1) s’est établie à 5,0 % grâce à la croissance enregistrée dans tous les secteurs à présenter. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions 1) de 17,1 % résulte principalement de l’acquisition de TRC, réalisée en février 2026, et de l’acquisition de Ricardo plc (« Ricardo »), réalisée en octobre 2025. Les activités liées au secteur de l’énergie de TRC ont enregistré une croissance des produits des activités ordinaires nets dans les deux chiffres par rapport à la période correspondante précédant l’acquisition par WSP, et l’intégration progresse comme prévu.

s’est établie à 5,0 % grâce à la croissance enregistrée dans tous les secteurs à présenter. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions de 17,1 % résulte principalement de l’acquisition de TRC, réalisée en février 2026, et de l’acquisition de Ricardo plc (« Ricardo »), réalisée en octobre 2025. Les activités liées au secteur de l’énergie de TRC ont enregistré une croissance des produits des activités ordinaires nets dans les deux chiffres par rapport à la période correspondante précédant l’acquisition par WSP, et l’intégration progresse comme prévu. Au 26 juin 2026, le carnet de commandes avait atteint un niveau record de 20,1 G$, ce qui correspond à 11,6 mois de produits des activités ordinaires 2) , en hausse de 23,2 % au cours de la période de 12 mois. La croissance interne du carnet de commandes 1) pour la période de 12 mois s’est élevée à 5,7 %, ce qui reflète la robustesse de la demande pour l’ensemble de nos services et renforce la confiance de la direction quant à la croissance des produits des activités ordinaires futurs.

, en hausse de 23,2 % au cours de la période de 12 mois. La croissance interne du carnet de commandes pour la période de 12 mois s’est élevée à 5,7 %, ce qui reflète la robustesse de la demande pour l’ensemble de nos services et renforce la confiance de la direction quant à la croissance des produits des activités ordinaires futurs. Le BAIIA ajusté a atteint 815,0 M$ pour le trimestre, en hausse de 28,8 %, par rapport à 632,8 M$ au deuxième trimestre de 2025, dépassant la fourchette prévisionnelle de la direction pour le trimestre, qui allait de 770,0 M$ à 810,0 M$.

La marge du BAIIA ajusté a augmenté à 19,1 % au cours du trimestre, comparativement à 18,2 % pour le deuxième trimestre de 2025, une hausse de 90 pb. Cette amélioration s’explique surtout par l’amélioration de la productivité aux États-Unis et au Canada et par la baisse des coûts liés aux mesures d’optimisation et de redimensionnement.

Le BAII pour le trimestre s’est élevé à 491,7 M$, en hausse de 95,0 M$, ou 23,9 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté, contrebalancée en partie par un accroissement des coûts d’acquisition et d’intégration.

Le résultat net ajusté s’est chiffré à 388,6 M$ pour le trimestre, ou 2,88 $ par action, en hausse de 82,0 M$, ou 0,53 $ par action, par rapport au deuxième trimestre de 2025. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté.

Le résultat net attribuable aux actionnaires pour le trimestre s’est établi à 246,1 M$, comparativement à 279,4 M$ au deuxième trimestre de 2025, ou 1,83 $ par action, en baisse par rapport à 2,14 $ par action pour la période correspondante. La hausse du BAIIA ajusté a été plus que contrebalancée par un accroissement des coûts d’acquisition et d’intégration, des pertes latentes sur les instruments financiers dérivés et de la dotation aux amortissements.

Le délai de recouvrement s’établissait à 71 jours au 26 juin 2026, contre 69 jours au 28 juin 2025.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 553,6 M$ pour le semestre clos le 26 juin 2026, en baisse comparativement à 821,7 M$ pour la période correspondante de 2025, au cours de laquelle des entrées de 195,0 M$ se sont expliquées par la vente de certaines créances clients admissibles dans le cadre d’une entente d’affacturage au début de 2025.

Pour le semestre clos le 26 juin 2026, les flux de trésorerie disponibles se chiffraient à 254,8 M$, et pour la période de 12 mois continus, les flux de trésorerie disponibles se chiffraient à 1,40 G$, ce qui correspond à 1,5 fois le résultat net attribuable aux actionnaires3) (les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 1,98 G$ pour la période de 12 mois continus).

Le ratio de levier financier s’est établi à 2,3 fois, ce qui est légèrement supérieur à la fourchette cible de la direction, qui allait de 1,0 à 2,0 fois, et devrait revenir dans cette fourchette d’ici la fin de l’exercice.

Le dividende déclaré pour le trimestre s’est établi à 0,375 $ par action, ou 50,5 M$. Ce dividende a été versé le

15 juillet 2026, soit après la clôture du deuxième trimestre.

1) Mesures financières supplémentaires. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets représente la variation d’une période à l’autre des produits des activités ordinaires nets, à l’exclusion des produits des activités ordinaires nets des entreprises acquises ou cédées dans les 12 mois suivant l’acquisition ou précédant la cession, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison et ajustée pour exclure les produits des activités ordinaires nets des entreprises cédées. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions correspond aux produits des activités ordinaires nets de la période considérée des entreprises acquises dans les 12 mois suivant l’acquisition, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. La croissance interne (diminution de la croissance interne) du carnet de commandes correspond aux commandes fermes diminuées des produits des activités ordinaires pour la période, exprimée en pourcentage du carnet de commandes à l’ouverture de la période. Ces deux mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change et les nouvelles commandes découlant des acquisitions d’entreprises réalisées au cours de la période, déduction faite de l’incidence du désinvestissement. 2) Établi d’après les produits des activités ordinaires pour la période de 12 mois continus close le 26 juin 2026, en incluant les produits des activités ordinaires sur une période complète de 12 mois de toutes les acquisitions. 3) Ratio non conforme aux IFRS qui n’a aucune signification normalisée selon les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Le ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net attribuable aux actionnaires s’est établi à 1,9 pour la période de 12 mois continus close le 28 juin 2025. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026, intégré par renvoi dans le présent communiqué de presse et publié sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca, pour des explications sur la composition et l’utilité de ce ratio non conforme aux IFRS.



« Nos résultats du deuxième trimestre montrent que WSP poursuit sur sa lancée. La croissance interne s’est accélérée, le carnet de commandes a atteint un niveau record, les marges se sont accrues de 90 points de base et la performance de TRC est conforme aux attentes. Plus important encore, nos indicateurs avancés se renforcent simultanément, ce qui nous rend encore plus confiants quant à nos perspectives pour le reste de l’exercice et au-delà, a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. Ce qui est particulièrement encourageant, c’est que la hausse de nos marges résulte de gains de productivité et d’économies d’échelle. À la lumière de ces éléments, de notre carnet de commandes record et du nombre élevé d’occasions d’affaires, nous sommes d’avis que l’entreprise clôt le deuxième trimestre sur un élan encore plus fort qu’au début de l’exercice. »

Perspectives financières 2026

La solide exécution au premier semestre de 2026, l’accélération de la croissance du carnet de commandes et l’amélioration continue des marges rendent la Société encore plus confiante en sa capacité d’atteindre ses objectifs de produits des activités ordinaires nets et de BAIIA ajusté pour l’exercice.

Fourchettes cibles

initiales 2026* Fourchettes cibles

révisées 2026* Fourchettes cibles

T3 2026* Résultats financiers

2025 Produits des activités ordinaires Non applicable Non applicable Non applicable 18,29 G$ Produits des activités ordinaires nets Entre 16,0 G$ et 17,0 G$ Entre 16,2 G$ et 17,0 G$ Entre 4,15 G$ et 4,35 G$ 13,96 G$ BAIIA ajusté Entre 3,00 G$ et 3,18 G$ Entre 3,10 G$ et 3,18 G$ Entre 850 M$ et 890 M$ 2,56 G$ Résultat avant charges de financement nettes et impôt Non applicable Non applicable Non applicable 1,53 G$





* Ces informations constituent des énoncés prospectifs, fondés sur de multiples estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Ces perspectives visent à aider les analystes et les actionnaires à se forger leurs perspectives respectives à l’égard du troisième trimestre de 2026 et de l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2026. Il est conseillé au lecteur de ne pas les utiliser à d’autres fins. Les résultats réels peuvent différer et ces différences peuvent être importantes. Veuillez lire attentivement la section entière ci-dessous intitulée « Énoncés prospectifs ».



Nous réitérons les perspectives financières présentées en date du 25 février 2026 (révisées le 6 mai 2026), à l’exception des modifications ci-dessus. Nos attentes concernant l’augmentation des produits des activités ordinaires nets et du BAIIA ajusté pour l’exercice 2026 complet et le troisième trimestre de 2026 sont indiquées précédemment. Les perspectives susmentionnées pour l’exercice complet et le troisième trimestre de 2026 reflètent les hypothèses énoncées dans notre communiqué de presse daté du 25 février 2026 (révisées le 6 mai 2026), ainsi qu’un niveau de confiance accru quant à la réalisation de nos perspectives sur les produits des activités ordinaires nets et le BAIIA ajusté pour 2026 à la lumière des résultats solides du premier semestre de 2026. Les coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation devraient maintenant se situer dans une fourchette de 285 M$ à 305 M$ (auparavant, de 210 M$ à 230 M$). Ces perspectives supposent également que les taux de change, l’inflation, les taux d’intérêt et les taux d’impôt effectif resteront stables tout au long du troisième trimestre et du quatrième trimestre de 2026. La Société n’a pas tenu compte de l’incidence financière des cessions, fusions, regroupements d’entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou réalisés après la publication du présent communiqué de presse.

Dividende

Le conseil d’administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 octobre 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 septembre 2026.

Rapports financiers

Ce communiqué de presse intègre par renvoi les rapports financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026, soit les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026, ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026 disponibles sur le site de la Société, à l’adresse www.wsp.com. Ces documents sont aussi disponibles sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca.

Webdiffusion

WSP tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion de 9 h à 10 h (heure de l’Est) le 6 août 2026 afin de commenter ces résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez vous inscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion. Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique est accessible en utilisant ce lien. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, une rediffusion sera disponible dans les 24 heures suivant l’appel dans la section « Investisseurs » du site Web. Une présentation des résultats du deuxième trimestre et du semestre clos le 26 juin 2026 sera accessible le 5 août 2026 après la clôture des marchés dans la section « Investisseurs » du site Web de WSP, à l’adresse www.wsp.com.

Résultats d’exploitation





Deuxièmes trimestres clos les

Semestres clos les

(en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 26 juin 2026 28 juin 2025 26 juin 2026 28 juin 2025 Produits des activités ordinaires 5 404,4 $ 4 508,3 $ 9 955,1 $ 8 897,2 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 132,1 $ 1 032,3 $ 1 973,8 $ 2 073,9 $ Produits des activités ordinaires nets 4 272,3 $ 3 476,0 $ 7 981,3 $ 6 823,3 $ BAII 491,7 $ 396,7 $ 794,4 $ 684,8 $ Charges de financement nettes 140,5 $ 14,6 $ 237,8 $ 106,3 $ Résultat avant impôt 351,2 $ 382,1 $ 556,6 $ 578,5 $ Charge d’impôt sur le résultat 105,1 $ 102,9 $ 166,5 $ 155,2 $ Résultat net 246,1 $ 279,2 $ 390,1 $ 423,3 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 246,1 $ 279,4 $ 390,2 $ 423,5 $ Participations ne donnant pas le contrôle — (0,2 )$ (0,1 )$ (0,2 )$ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,83 $ 2,14 $ 2,89 $ 3,25 $ Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires 1,82 $ 2,14 $ 2,89 $ 3,24 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 134 816 636 130 515 250 134 816 175 130 506 466 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 135 004 193 130 861 446 135 038 672 130 853 848



États consolidés de la situation financière

(en millions de dollars canadiens)

Aux 26 juin 2026 31 décembre 2025 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 678,6 1 561,4 Créances clients et autres créances 3 516,0 3 083,2 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 2 891,1 2 308,1 Charges payées d’avance 343,6 277,6 Autres actifs financiers 263,1 161,9 Actifs d’impôt exigible 41,9 38,6 7 734,3 7 430,8 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation 1 137,8 1 022,1 Immobilisations incorporelles 2 303,9 1 377,3 Immobilisations corporelles 587,7 537,6 Goodwill 13 577,7 9 730,7 Actifs d’impôt différé 360,9 484,5 Autres actifs 321,8 257,0 18 289,8 13 409,2 Total de l’actif 26 024,1 20 840,0 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer 3 791,0 3 196,7 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 1 585,0 1 520,8 Passifs d’impôt exigible 160,5 196,1 Provisions 238,3 231,7 Dividendes à payer aux actionnaires 50,5 50,6 Partie courante des obligations locatives 310,0 278,1 Partie courante de la dette à long terme 286,2 389,4 6 421,5 5 863,4 Passifs non courants Dette à long terme 7 285,3 3 441,8 Obligations locatives 937,6 867,4 Provisions 527,7 405,3 Obligations au titre des prestations de retraite 222,5 214,1 Passifs d’impôt différé 189,6 206,5 9 162,7 5 135,1 Total du passif 15 584,2 10 998,5 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 10 440,5 9 842,0 Participations ne donnant pas le contrôle (0,6 ) (0,5 ) Total des capitaux propres 10 439,9 9 841,5 Total du passif et des capitaux propres 26 024,1 20 840,0



Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en millions de dollars canadiens)

Deuxièmes trimestres clos les

Semestres clos les

26 juin 2026 28 juin 2025 26 juin 2026 28 juin 2025 $ $ $ $ Activités d’exploitation Résultat net 246,1 279,2 390,1 423,3 Ajustements 244,4 171,2 468,4 359,6 Charges de financement nettes 140,5 14,6 237,8 106,3 Charge d’impôt sur le résultat 105,1 102,9 166,5 155,2 Impôt payé (152,1 ) (93,9 ) (231,5 ) (201,7 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (132,4 ) 109,9 (477,7 ) (21,0 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 451,6 583,9 553,6 821,7 Activités de financement Émission de billets de premier rang non garantis (5,2 ) — 3 034,0 — Variation nette des montants prélevés sur les facilités de crédit et autres passifs financiers (53,2 ) (252,1 ) 498,1 (495,5 ) Paiements de loyers (108,4 ) (93,8 ) (206,6 ) (189,2 ) Charges de financement nettes payées, exception faite des intérêts sur les obligations locatives (107,1 ) (57,7 ) (167,1 ) (128,8 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (50,6 ) (48,9 ) (101,2 ) (97,8 ) Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission — 2,6 1,3 6,9 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (324,5 ) (449,9 ) 3 058,5 (904,4 ) Activités d’investissement Produits (décaissements) nets liés aux acquisitions et aux cessions d’entreprises (10,7 ) 16,9 (3 064,0 ) 11,3 Remboursement de la dette à long terme à la suite d’une acquisition d’entreprise — — (1 360,7 ) — Entrées d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (61,0 ) (31,4 ) (93,3 ) (54,8 ) Entrées d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (1,7 ) (3,0 ) (2,9 ) (7,3 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 3,3 0,9 4,0 2,1 Augmentation des placements dans des titres — (98,3 ) — (98,3 ) Autres 1,7 7,4 4,5 9,6 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (68,4 ) (107,5 ) (4 512,4 ) (137,4 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 9,3 7,4 12,8 13,9 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 68,0 33,9 (887,5 ) (206,2 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à l’ouverture de la période 589,6 379,2 1 545,1 619,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la clôture de la période 657,6 413,1 657,6 413,1



Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations financières trimestrielles et prospectives divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »), y compris IAS 34 Information financière intermédiaire. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i) les mesures financières non conformes aux IFRS; ii) les ratios non conformes aux IFRS; iii) le total des mesures sectorielles; iv) les mesures de gestion du capital; et v) les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes peuvent être utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; les flux de trésorerie disponibles; le ratio des flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois sur le résultat net attribuable aux actionnaires des 12 derniers mois; la croissance interne (diminution de la croissance interne) des produits des activités ordinaires nets; la croissance des produits des activités ordinaires nets provenant des acquisitions; l’incidence du désinvestissement sur les produits des activités ordinaires nets; la croissance interne (diminution de la croissance interne) du carnet de commandes; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de levier financier. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS se trouvent à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026. Ce rapport est publié sur le site Web de WSP, à l’adresse www.wsp.com, et déposé sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets Le tableau qui suit présente un rapprochement des produits des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Deuxièmes trimestres clos les

Semestres clos les

(en millions de dollars) 26 juin 2026 28 juin 2025 26 juin 2026 28 juin 2025 Produits des activités ordinaires 5 404,4 $ 4 508,3 $ 9 955,1 $ 8 897,2 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 132,1 $ 1 032,3 $ 1 973,8 $ 2 073,9 $ Produits des activités ordinaires nets* 4 272,3 $ 3 476,0 $ 7 981,3 $ 6 823,3 $ * Total des mesures sectorielles.





Rapprochement du BAIIA ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Deuxièmes trimestres clos les

Semestres clos les

(en millions de dollars) 26 juin 2026 28 juin 2025 26 juin 2026 28 juin 2025 BAII 491,7 $ 396,7 $ 794,4 $ 684,8 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 74,5 $ 25,9 $ 181,0 $ 61,6 $ Coûts de mise en place du PGI 17,2 $ 19,0 $ 36,3 $ 36,1 $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 89,8 $ 79,5 $ 171,0 $ 159,3 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 92,4 $ 70,2 $ 155,8 $ 140,7 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 43,6 $ 36,3 $ 84,3 $ 71,9 $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées et des coentreprises 5,3 $ 3,9 $ 9,3 $ 7,6 $ Produits d’intérêts 0,5 $ 1,3 $ 5,1 $ 4,7 $ BAIIA ajusté* 815,0 $ 632,8 $ 1 437,2 $ 1 166,7 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.





Rapprochement du résultat net ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Deuxièmes trimestres clos les

Semestres clos les

(en millions de dollars, sauf les données par action) 26 juin 2026 28 juin 2025 26 juin 2026 28 juin 2025 Résultat net attribuable aux actionnaires 246,1 $ 279,4 $ 390,2 $ 423,5 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 80,3 $ 56,8 $ 132,2 $ 115,0 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 74,5 $ 25,9 $ 181,0 $ 61,6 $ Coûts de mise en place du PGI 17,2 $ 19,0 $ 36,3 $ 36,1 $ Profits sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée (18,0 )$ (10,2 )$ (14,2 )$ (7,5 )$ Variation des pertes (profits) latent(e)s sur les instruments financiers dérivés 33,9 $ (48,6 )$ 52,8 $ (47,7 )$ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (45,4 )$ (15,7 )$ (92,0 )$ (45,3 )$ Résultat net ajusté* 388,6 $ 306,6 $ 686,3 $ 535,7 $ Résultat net ajusté par action* 2,88 $ 2,35 $ 5,09 $ 4,10 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Deuxièmes trimestres clos les

Semestres clos les

(en millions de dollars) 26 juin 2026 28 juin 2025 26 juin 2026 28 juin 2025 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 451,6 $ 583,9 $ 553,6 $ 821,7 $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (108,4 )$ (93,8 )$ (206,6 )$ (189,2 )$ Dépenses d’investissement nettes* (59,4 )$ (33,5 )$ (92,2 )$ (60,0 )$ Flux de trésorerie disponibles** 283,8 $ 456,6 $ 254,8 $ 572,5 $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus. ** Mesure financière non conforme aux IFRS.



Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas fondées sur des faits historiques ou actuels, et peuvent être considérées comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des conseils, des points de vue ou d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait, ainsi qu’à l’évocation de certaines hypothèses.

Les énoncés prospectifs faits par la Société dans ce communiqué de presse comprennent notamment les énoncés concernant nos perspectives financières pour l’exercice complet et le troisième trimestre de 2026, y compris les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté et les coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation prévus, ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes; le retour anticipé du ratio de levier financier à l’intérieur de la fourchette cible d’ici la fin de l’exercice; nos ambitions stratégiques; notre croissance et notre potentiel futurs; notre rentabilité; le versement de dividendes; notre stratégie proposée et notre performance opérationnelle; notre objectif de saisir les occasions du marché; et la création d’une valeur durable pour nos actionnaires.

Les énoncés prospectifs de la Société sont fondés sur des hypothèses relatives aux activités d’exploitation et sur d’autres hypothèses que cette dernière considère comme étant raisonnables à la date à laquelle les énoncés sont faits, y compris les hypothèses présentées dans le présent communiqué de presse, et incluant, sans toutefois s’y limiter, les principales hypothèses à propos de ce qui suit : la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’acquisition de TRC dans les délais prévus; la conjoncture économique et politique; les attentes de croissance interne; les hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où la Société exerce des activités; l’état des marchés de capitaux et de crédit mondiaux et locaux, et l’accès à ces marchés; les taux d’intérêt; les besoins en fonds de roulement; le recouvrement de créances clients; l’obtention de nouveaux contrats par la Société; le type de contrats conclus par la Société; les marges anticipées relativement aux nouveaux contrats obtenus; l’utilisation de la main-d’œuvre par la Société; la capacité de la Société d’attirer de nouveaux clients; la capacité de la Société de retenir ses clients; les changements dans l’exécution des contrats; la réalisation des projets; la concurrence; la capacité de la Société de réussir l’intégration des entreprises; l’acquisition et l’intégration futures d’entreprises; la capacité de la Société de gérer la croissance; les facteurs externes qui touchent les activités internationales de la Société; l’état du carnet de commandes de la Société et le nombre d’occasions dans nos différents secteurs à présenter; les ententes de partenariats en cours ou celles que la Société conclura; les immobilisations par les secteurs public et privé; les relations avec les fournisseurs et les sous-consultants; les relations avec la direction, les professionnels clés et les autres employés de la Société; le maintien en vigueur d’assurances suffisantes; la gestion des risques environnementaux et sociaux et des risques en matière de santé et de sécurité; le caractère suffisant des systèmes d’information, de la technologie de communication et des autres éléments technologiques actuels et planifiés de la Société; la conformité aux lois et aux règlements; les poursuites judiciaires futures; le caractère adéquat des mécanismes internes de contrôle et de divulgation; le cadre réglementaire; la dépréciation du goodwill; la fluctuation des devises étrangères; les avantages et les synergies attendus des acquisitions; les lois et les règlements en matière de fiscalité auxquels la Société est assujettie et l’état des régimes d’avantages sociaux de la Société; ainsi que les hypothèses sous-jacentes au plan d’action stratégique mondial 2025-2027 présentées en date du 12 février 2025 et les perspectives financières pour 2026 présentées dans les communiqués de presse de la Société datés du 25 février 2026 et du 6 mai 2026.

Tout énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué de presse et constituant des perspectives financières ou de l’information financière prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable vise à informer les investisseurs sur la Société, notamment quant à son évaluation des plans financiers futurs, sans garantie de convenir à d’autres fins. Les perspectives financières, y compris les hypothèses relatives à des événements futurs tels que la situation économique et les actions envisagées, fondées sur les renseignements pertinents dont dispose actuellement la Société, ainsi que les énoncés prospectifs en général, reposent sur des estimations, des attentes et des hypothèses actuelles et sont assujetties à des incertitudes, à des risques inhérents et à d’autres facteurs.

Bien que WSP croie que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces hypothèses s’avéreront exactes. Pour évaluer les énoncés prospectifs, les investisseurs doivent spécifiquement prendre en compte divers facteurs de risque qui, s’ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment : l’incapacité à mettre en œuvre des initiatives d’affaires et d’entreprise suffisantes; l’augmentation des coûts immobiliers; la détérioration de notre situation financière ou de notre position nette de trésorerie; nos besoins en fonds de roulement; nos créances clients; notre endettement accru et notre mobilisation de capitaux; la dépréciation des actifs à long terme; notre exposition aux monnaies étrangères; nos impôts sur le revenu, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents que la Société rend publics, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans nos énoncés prospectifs sont décrits plus en détail à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, complétée par la rubrique 17, « Facteurs de risque », de notre rapport de gestion pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026, lesquelles peuvent être consultées sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca, et sont intégrées aux présentes par renvoi. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles à cause des risques associés aux secteurs d’activités et à l’industrie de la Société de même qu’à l’économie mondiale et à cause des hypothèses avancées relativement à ces risques. De ce fait, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux résultats décrits dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la Société en date du présent communiqué de presse, de sorte qu’ils sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si elle y est tenue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse, en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visés dans leur ensemble par la présente mise en garde. La Société peut également formuler verbalement des énoncés prospectifs à l’occasion. La Société recommande de lire les paragraphes précédents et les facteurs de risque énoncés à la rubrique 20, « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, complétée par la rubrique 17, « Facteurs de risque », de notre rapport de gestion pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 26 juin 2026 pour obtenir une description de certains facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif verbal. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de solutions en ingénierie, sciences et infrastructures au monde. Elle réunit une expertise multidisciplinaire afin de façonner les communautés pour faire progresser l’humanité. Entreprise locale devenue organisation mondiale, WSP mène aujourd’hui ses activités dans plus de 50 pays et emploie quelque 83 000 personnes appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, des bâtiments, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Tél. : 438 843-7317