Savaria affiche une croissance des revenus de 8,4 % et continue d’accroître ses marges au deuxième trimestre

LAVAL, Québec, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX: SIS), l’un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse de présenter les résultats de son 2e trimestre de 2026.

Faits saillants – T2 2026 comparativement à T2 2025

Revenus de 245,8 M $, en hausse de 19,0 M $ ou 8,4 %, attribuable principalement à une croissance organique de 6,6 %, ainsi qu’à une croissance liée aux acquisitions de 0,8 %. La croissance du secteur Accessibilité s'est établie à 8,7 %. La croissance du secteur Équipements médicaux s’est établie à 7,3 %.

Profit brut de 97,3 M $, en hausse de 8,8 M $ ou 9,9 %, représentant 39,6 % des revenus, en hausse de 60 points de base par rapport à 39,0 % en 2025.

Résultat opérationnel de 35,8 M $, en hausse de 9,1 M $ ou 34,1 %, représentant 14,6 % des revenus comparativement à 11,8 % en 2025.

Résultat net de 25,2 M $ ou 0,34 $ par action sur une base diluée, comparativement à 16,3 M $ ou 0,23 $ par action en 2025.

BAIIA ajusté* de 51,8 M $, en hausse de 5,0 M $ ou 10,7 %, représentant 0,71 $ par action, en hausse de 0,06 $.

Marge du BAIIA ajusté* de 21,1 %, en hausse de 50 points de base par rapport à 20,6 % en 2025. La marge du BAIIA ajusté du secteur Accessibilité a atteint 23,6 %. La marge du BAIIA ajusté du secteur Équipements médicaux s’est établie à 18,4 %.

La dette nette* s’élevait à 172,8 M $ en diminution par rapport à 191,5 M $ au 31 décembre 2025, avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* de 0,87 comparativement à 1,03 à la fin de l’exercice.

Fonds disponibles* de 333,4 M $ pour soutenir le fonds de roulement, les investissements et les opportunités de croissance.

T2 Cumul annuel en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action 2026

2025

Variation 2026

2025

Variation Revenus 245 780 $ 226 746 $ 8,4 % 481 325 $ 446 978 $ 7,7 % Profit brut 97 282 $ 88 490 $ 9,9 % 189 017 $ 171 741 $ 10,1 % % des revenus 39,6 % 39,0 % 60 p.c 39,3 % 38,4 % 90 p.c Résultat opérationnel 35 819 $ 26 712 $ 34,1 % 68 791 $ 47 950 $ 43,5 % Résultat net 25 200 $ 16 316 $ 54,4 % 47 880 $ 28 795 $ 66,3 % Résultat net dilué par action 0,34 $ 0,23 $ 47,8 % 0,65 $ 0,40 $ 62,5 % Résultat net ajusté * 25 635 $ 20 829 $ 23,1 % 48 477 $ 37 345 $ 29,8 % Résultat net ajusté par action * 0,35 $ 0,29 $ 20,7 % 0,66 $ 0,52 $ 26,9 % BAIIA ajusté * 51 758 $ 46 738 $ 10,7 % 99 882 $ 87 385 $ 14,3 % BAIIA ajusté par action * 0,71 $ 0,65 $ 9,2 % 1,37 $ 1,22 $ 12,3 % % des revenus 21,1 % 20,6 % 50 p.c 20,8 % 19,6 % 120 p.c

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.

Mots du président et chef de la direction et du président exécutif du conseil

« Nous avons poursuivi sur notre lancée au deuxième trimestre, enregistrant notre meilleur BAIIA ajusté à ce jour, à 51,8 M $, grâce entre autres à la vigueur de notre marge brute, qui a atteint 39,6 %. Dans l’ensemble, nos secteurs Équipements médicaux et Accessibilité ont enregistré une croissance des revenus de 8,4 %, soutenue par la croissance de nos activités tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Notre acquisition de Vipal S.p.A., le 1er juillet 2026, nous offre immédiatement des occasions de vente d’ascenseurs résidentiels et de plates-formes élévatrices commerciales, avec pour objectif de croître dans nos principaux marchés européens grâce à leurs produits novateurs, conformes aux normes en vigueur. Nous continuons d’apporter des améliorations et d’intégrer de nouvelles idées à notre pipeline d’initiatives Savaria One. De surcroît, la réduction de notre ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté à 0,87 fois nous procure une marge de manœuvre financière confortable pour réaliser de futurs investissements ou de nouvelles acquisitions », a déclaré Sébastien Bourassa, président et chef de la direction.

« La concentration de la production dans un seul emplacement présente certes des avantages. Toutefois, chez Savaria, nous avons su tirer parti de la diversification de nos sites de fabrication, particulièrement dans un contexte géopolitique en constante évolution. Nous fabriquons nos produits dans sept pays, sur trois continents, ce qui nous confère la souplesse nécessaire pour nous adapter ainsi qu’une proximité avantageuse avec nos principaux marchés. Bien que la recherche constante d’efficacité et la gestion de la production puissent représenter des défis pour notre équipe opérationnelle, j’ai pleinement confiance en la capacité de nos employés à livrer la marchandise. Les investissements réalisés au cours des dernières années ont renforcé les fondements de notre entreprise, ce qui accroît notre confiance dans notre capacité à assurer la réussite de l’ensemble de l’entreprise. Mon objectif a toujours été de concevoir, de fabriquer et de vendre des produits qui supportent la mobilité des personnes. Je suis reconnaissant envers nos employés du monde entier, grâce auxquels nous aidons chaque jour un nombre croissant de clients », a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil.

Résultats du 2e trimestre - T2 2026 comparativement à T2 2025

REVENUS

Les revenus ont atteint 245,8 M $, en hausse de 19,0 M $ ou 8,4 %. Cette augmentation est principalement attribuable à une croissance organique de 6,6 % combinée à un impact positif des taux de change de 1,0 % et à une croissance liée aux acquisitions de 0,8 %.

Secteur Accessibilité (78 % des revenus du T2 2026): Les revenus se sont établis à 192,0 M $, une hausse de 15,4 M $ ou 8,7 %.

Les revenus se sont établis à 192,0 M $, une hausse de 15,4 M $ ou 8,7 %. Secteur Équipements médicaux (22 % des revenus du T2 2026): Les revenus se sont établis à 53,7 M $, une hausse de 3,7 M $ ou 7,3 %.



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est établi à 35,8 M $, en hausse de 9,1 M $ ou 34,1 %, représentant une marge opérationnelle de 14,6 %, comparativement à 11,8 % au T2 2025. La période correspondante de l’exercice précédent comprenait des charges de 4,6 M $ liées aux initiatives stratégiques, comparativement à aucune charge de cette nature durant le trimestre, après l’achèvement de Savaria One, ce qui représente environ 19,7 points de pourcentage de l’augmentation d’un exercice à l’autre.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 51,8 M $ et 21,1 %, respectivement, comparativement à 46,7 M $ et 20,6 % au T2 2025.

Secteur Accessibilité: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 45,4 M $ et 23,6 %, respectivement, comparativement à 38,8 M $ et 21,9 % au T2 2025.

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 45,4 M $ et 23,6 %, respectivement, comparativement à 38,8 M $ et 21,9 % au T2 2025. Secteur Équipements médicaux: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 9,9 M $ et 18,4 %, respectivement, comparativement à 10,5 M $ et 20,9 % au T2 2025.



Résultats pour la période de six mois - Exercice 2026 comparativement à 2025

REVENUS

La Société a généré des revenus de 481,3 M $, en hausse de 34,3 M $ ou 7,7 %. L’augmentation est attribuable à la croissance organique de 6,1 %, à un impact positif des taux de change de 0,8 % et à une croissance liée aux acquisitions de 0,8 %.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est établi à 68,8 M $, en hausse de 20,8 M $ ou 43,5 %, représentant une marge opérationnelle de 14,3 %, comparativement à 10,7 % en 2025. L’exercice précédent comprenait des charges de 9,3 M $ liées aux initiatives stratégiques, comparativement à aucune charge de cette nature depuis le début de l’exercice, ce qui représente environ 23,3 points de pourcentage de l’augmentation d’un exercice à l’autre.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 99,9 M $ et 20,8 %, respectivement, comparativement à 87,4 M $ et 19,6 % en 2025.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de Savaria se sont établis à 69,1 M $ et ont principalement été utilisés pour financer des projets d’investissement, y compris en R&D, réaliser des acquisitions d’entreprises, rembourser la dette, payer les impôts et les obligations locatives et verser des dividendes.

Au 30 juin 2026, la Société avait une dette nette de 172,8 M $ et un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté de 0,87, comparativement à 1,03 au 31 décembre 2025.

Perspectives

Poursuivant sur sa lancée après l’achèvement de Savaria One, Savaria vise une croissance de ses revenus d’approximativement 12 % par an au cours des cinq prochaines années, grâce à une croissance organique et à des acquisitions. Cela portera les revenus de Savaria à environ 1,6 G $ fin 2030, tout en maintenant une marge du BAIIA ajusté d'au moins 20 %. À terme, le BAIIA ajusté par action devrait ainsi atteindre environ 4,25 $ d'ici 2030.

De concert avec de solides tendances sectorielles favorables portées par le vieillissement de la population, nos priorités internes clefs pour réaliser ce plan comprennent :

Accroître notre taux de croissance organique grâce à des initiatives commerciales à fort impact, incluant la poursuite de l’introduction de nouvelles gammes de produits afin d’accroître notre part de marché et de pénétrer de nouveaux marchés;

Complémenter les initiatives commerciales par des acquisitions;

Accroître les marges brutes dans l’ensemble de l’entreprise grâce à des initiatives d’amélioration continue et aux méthodologies développées dans le cadre de Savaria One;

Poursuivre l’amélioration de nos systèmes d’affaires afin de favoriser et de soutenir notre croissance.



Valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)

À titre de chef de file mondial du secteur de l'accessibilité, Savaria est déterminée à réduire son impact environnemental et à respecter les normes sociales et de gouvernance les plus élevées. La promotion de pratiques environnementales et sociales responsables dans l'ensemble de son organisation est essentielle pour soutenir une croissance durable et une création de valeur à long terme. Savaria intègre les critères ESG à ses activités grâce à des produits innovants qui favorisent l'accessibilité, à des efforts continus pour améliorer son efficacité opérationnelle et l'utilisation de ses ressources, et à un engagement constant envers ses employés et parties prenantes.

L’avancement des priorités ESG nécessite une approche collaborative à long terme, et doit également être fondée sur des actions claires, une planification rigoureuse et un engagement continu en faveur de la transparence. À cette fin, le 4 mars 2026, Savaria a publié son troisième rapport ESG. Ce rapport fournit des informations bonifiées sur le développement durable et une mise à jour de ses priorités, de sa stratégie et de ses initiatives sur les questions ESG. Le rapport est disponible dans la section Investisseurs sur notre site web savaria.com .

Savaria Corporation ( savaria.com ) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne, des toiles et des aides au repositionnement. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 600 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)

Les informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les fonds disponibles, la dette nette et le ratio dette nette sur le BAIIA ajusté à des fins d’analyse pour mesurer sa performance financière. Ces mesures n’ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Des informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS sont disponibles dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion, qui est disponible sur le site web de Savaria à savaria.com et déposé sur SEDAR+ à sedarplus.ca . Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net est présenté dans la section ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Webdiffusion et conférence téléphonique le 6 août 2026, à 8 h 30 (HAE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique le jeudi 6 août à 8 h 30 heure avancée de l’Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats de la période close le 30 juin 2026. Les investisseurs et les journalistes sont invités à y assister à titre d’auditeurs.

Accès à la conférence téléphonique:

Pour s’inscrire : https://register-conf.media-server.com/register/BI1568320bd70d4ed1b1962ee406d6c767

Webdiffusion (en anglais) : https://edge.media-server.com/mmc/p/6cdm3g9f

Un lien menant à l’enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse savaria.com .

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

sb@savaria.com

1.800.661.5112 Stephen Reitknecht, CPA

Chef de la direction financière

sreitknecht@savaria.com

1.800.661.5112 facebook.com/savariabettermobility



x.com/Mobilityforlife



www.savaria.com

Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net se trouve ci-dessous. Les états financiers complets et le rapport de gestion pour la période close le 30 juin 2026 seront disponibles sous peu sur le site web de Savaria et sur SEDAR+ à sedarplus.ca .

Rapprochement du résultat net ajusté* et du BAIIA ajusté* avec le résultat net

T2 Cumul annuel en milliers de dollars, sauf les montants par action 2026 2025 2026 2025 Résultat net 25 200 $ 16 316 $ 47 880 $ 28 795 $ Frais des initiatives stratégiques - 4 607 - 9 277 Autres charges 457 1 391 636 2 164 Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges (22 ) (1 485 ) (39 ) (2 891 ) Résultat net ajusté * 25 635 $ 20 829 $ 48 477 $ 37 345 $ Résultat net ajusté par action * 0,35 $ 0,29 $ 0,66 $ 0,52 $ Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges 22 1 485 39 2 891 Charge d'impôt sur le résultat 8 939 5 742 16 159 10 979 Amortissement des immobilisations corporelles 2 959 2 570 5 827 5 305 Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 3 518 3 339 6 866 6 501 Amortissement des immobilisations incorporelles 8 024 7 472 15 888 14 813 Charges financières nettes 1 680 4 654 4 752 8 176 Rémunération à base d'actions 981 647 1 874 1 375 BAIIA ajusté * 51 758 $ 46 738 $ 99 882 $ 87 385 $ BAIIA ajusté par action * 0,71 $ 0,65 $ 1,37 $ 1,22 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions 73 514 916 71 858 056 73 148 000 71 869 297

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.