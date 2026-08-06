Liupanshui: Wo kühle Sommer zum Lebensgefühl werden

LIUPANSHUI, China, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Herzen des Wumeng-Gebirges gelegen, bietet die Stadt Liupanshui in der chinesischen Provinz Guizhou mit einer durchschnittlichen Sommertemperatur von 19 °C eine wohltuende Erholung von der Sommerhitze. Von der Chinese Meteorological Society (Chinesischen Meteorologischen Gesellschaft) als „Kühle Stadt“ Chinas ausgezeichnet, steht Liupanshui für eine neue Form des Sommerurlaubs. Statt lediglich einen kühlen Rückzugsort zu bieten, verbindet die Stadt Natur, Kultur und Lebensqualität zu einem ganzheitlichen Reiseerlebnis.

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Passend zur Sommersaison präsentiert das Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Liupanshui City (Amt für Kultur, Sport, Rundfunk, Fernsehen und Tourismus der Stadt Liupanshui) zahlreiche neue Angebote für Besucher. Von Juli bis August lädt das 30-tägige Fackelfest in Haiping dazu ein, die Kultur der Yi hautnah zu erleben – mit stimmungsvollen Lagerfeuern und traditionellen Fackelzeremonien.

Auch der kürzlich veranstaltete 11. Liupanshui-Marathon hat sich weit über ein klassisches Laufevent hinaus entwickelt: Aus dem Wettkampf ist ein einmonatiges Festival mit insgesamt 16 Themenveranstaltungen geworden. Viele Teilnehmer reisen nach dem Zieleinlauf nicht sofort ab, sondern verlängern ihren Aufenthalt, um Ausflugsziele wie das Wumeng-Grasland zu erkunden. Auf dem Veranstaltungsgelände sorgen ein knapp 1.000 Quadratmeter großer Bereich, in dem die für Liupanshui typischen Lamm-Reisnudeln angeboten werden, sowie ein groß angelegtes Luoguo-Festival aus Guizhou dafür, dass der Marathon zugleich zu einem Schaufenster regionaler Spezialitäten und gelebter Gastfreundschaft wird.

Darüber hinaus setzt die Stadt auf das Konzept eines „städtischen Wohnzimmers“ und gestaltet öffentliche Räume so, dass Gäste nicht nur Zuschauer bleiben, sondern aktiv am Geschehen teilhaben. So verwandelte sich der Renmin-Platz am Abend des Sommerbeginns im Mai in eine frei zugängliche Open-Air-Bühne: Tausende Menschen kamen zu einem großen Luoguo-Festmahl zusammen, begleitet von Musikdarbietungen lokaler Künstler sowie einem spektakulären Dati-Gruppentanz.

Noch deutlicher zeigt sich der Wandel jedoch in einem neuen Trend zum Langzeitaufenthalt. Immer mehr Menschen aus anderen Regionen entscheiden sich dafür, in Liupanshui eine Wohnung oder ein Haus zu erwerben und die Stadt während der Sommermonate zu ihrem zweiten Zuhause zu machen. Mit einer Waldbedeckung von 62 Prozent, frischer Luft mit einem hohen Gehalt an negativen Sauerstoffionen sowie einer gut ausgebauten Infrastruktur für Erholung und Gesundheit – darunter Waldwanderwege und naturnahe Rückzugsorte – bietet Liupanshui weit mehr als nur eine vorübergehende Abkühlung. Mit gezielten Anreizen in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Mobilität und Tourismus nutzt Liupanshui die steigenden Besucherzahlen als Impuls für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. So wird der Sommer bei 19 °C in Liupanshui zu einem Lebensstil, den immer mehr Menschen für sich entdecken.

Quelle: Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Liupanshui City, Guizhou Province