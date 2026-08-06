Liupanshui transforme la fraîcheur estivale en un nouvel art de vivre

LIUPANSHUI, Chine, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nichée au cœur des montagnes de Wumeng, dans la province chinoise du Guizhou, la ville de Liupanshui offre un refuge rafraîchissant contre les chaleurs estivales, avec une température moyenne de 19 °C en été. Surnommée la « Ville fraîche » de Chine par la Chinese Meteorological Society (Société météorologique chinoise), Liupanshui transforme le séjour estival : bien plus qu’un simple refuge contre la chaleur, la ville invite en effet à vivre une expérience plus riche, placée sous le signe de la nature, de la culture et d’un cadre de vie exceptionnel.

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Cet été, le Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Liupanshui City (Bureau municipal de la culture, des sports, de la radiodiffusion, de la télévision et du tourisme de Liupanshui) propose de nouvelles façons de profiter pleinement de la belle saison. De juillet à août, le Festival des torches se déroule sur 30 jours à Haiping et permet aux visiteurs de découvrir la culture Yi grâce à des feux de joie et à des rituels traditionnels d’embrasement des torches.

Le 11e marathon de Liupanshui, qui s’est tenu récemment, a évolué au-delà de la simple course pour devenir un véritable festival d’un mois proposant 16 événements thématiques. Plutôt que de repartir aussitôt la ligne d’arrivée franchie, les coureurs prolongent leur séjour pour découvrir des sites tels que la prairie de Wumeng. Sur le site de la course, un espace de près de 1 000 mètres carrés dédié aux célèbres nouilles de riz à l’agneau de Liupanshui, ainsi qu’un immense festival de luoguo du Guizhou, transforment l’événement en une véritable célébration des saveurs et de l’hospitalité locales.

La ville adopte également le concept de « salon urbain » en aménageant des espaces publics où les visiteurs deviennent acteurs plutôt que simples spectateurs. Lors de la soirée marquant le début de l’été en mai, la place Renmin a accueilli une fête gratuite en plein air, avec un grand banquet de luoguo réunissant des milliers de personnes, des concerts de musique locale ainsi qu’une grande danse collective Dati.

Une mutation plus profonde encore s’opère ici avec l’essor d’une nouvelle façon de vivre le tourisme à travers des séjours prolongés. Ainsi, de nombreux visiteurs venus d’autres villes ont choisi d’acheter un logement et de faire de Liupanshui leur résidence secondaire pour la saison estivale. Avec un taux de couverture forestière de 62 %, un air pur et riche en ions d’oxygène négatifs, ainsi que des infrastructures de bien-être bien développées incluant des sentiers forestiers et des retraites en pleine nature, la ville offre bien plus qu’une simple échappée temporaire. Grâce à des mesures incitatives pour les consommateurs (restauration, shopping, transports, tourisme), Liupanshui transforme l’afflux de visiteurs en une croissance économique durable, faisant ainsi de ses étés à 19 °C un art de vivre auquel chacun souhaite adhérer.

Source : Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Liupanshui City, Guizhou Province