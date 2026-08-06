CGPH Banque d’affaires se voit accorder des financements d’un montant de 104 millions d’euros au premier semestre 2026

PARIS, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours du premier semestre 2026, CGPH Banque d’affaires, société sœur de Credit Glorious Property Holdings, a obtenu l’approbation de financements d’un montant total de 104 millions d’euros pour le compte de ses clients, renforçant ainsi son rôle dans la structuration d’opérations de dette privée et la facilitation de l’accès à des sources de capitaux alternatives au-delà du crédit bancaire traditionnel.

Le montant total approuvé se compose de :

83 millions d’euros via des fonds spécialisés en dette privée ;

21 millions d’euros via des véhicules de dette privée du groupe CGPH.

Les opérations ont concerné des entreprises et des projets présentant des besoins de financement variés. CGPH Banque d’affaires a accompagné ses clients tout au long du processus, depuis l’évaluation préliminaire de chaque opération jusqu’à la définition de la structure de financement envisagée et la coordination avec les organismes de financement concernés.

Outre les financements déjà approuvés, d’autres opérations représentant un montant total de 156,1 millions d’euros font actuellement l’objet de procédures d’évaluation et d’approbation auprès de fonds de dette privée partenaires de CGPH Banque d’affaires.

« L’obtention de cette approbation de financements à hauteur de 104 millions d’euros au cours du premier semestre témoigne de la robustesse de nos capacités d’exécution et de l’étendue de notre réseau de partenaires sur le marché de la dette privée », a déclaré Kolyo Boichev, directeur général de CGPH Banque d’affaires. « Nous continuons d’accorder la priorité à la structuration de solutions de financement sur mesure et spécifiquement adaptées aux objectifs de chaque client, tout en maintenant des normes rigoureuses en matière de sélection et d’exécution des opérations. »

Au cours du second semestre 2026, CGPH Banque d’affaires poursuivra la conduite des opérations déjà engagées et développera ses relations avec les fonds de dette privée, les investisseurs institutionnels et les véhicules de financement spécialisés. L’établissement reste déterminé à offrir aux entreprises un accès efficace et diversifié au marché de la dette privée.

Contact :

www.cgphbanquedaffaires.com

info@cgphbanquedaffaires.com

+33 1 59 35 35 26