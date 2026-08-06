Tous les parfums ne font pas leurs débuts en boutique : Oud of London est lancé en exclusivité à bord des vols Emirates

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DUBAÏ, Émirats arabes unis, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis des décennies, les fragrances les plus convoitées au monde sont dévoilées en avant-première dans les boutiques phares des grandes maisons et les grands magasins de prestige. Maison Origine Paris a choisi une autre voie.

La maison de parfums française indépendante a annoncé que sa nouvelle création, Oud of London, sera lancée en avant-première mondiale exclusivement à bord des vols Emirates, avant d’être commercialisée dans des boutiques de luxe à travers le monde. Pendant une période limitée, la compagnie aérienne sera le premier et le seul endroit où les voyageurs pourront découvrir et acheter cette fragrance, faisant ainsi du voyage lui-même le point de départ de son lancement.

Fondée sur la conviction que le parfum possède le pouvoir unique de préserver les souvenirs, Maison Origine Paris crée des souvenirs olfactifs qui capturent les émotions et l’atmosphère d’une destination bien après la fin du voyage. Avec Oud of London, la maison rend hommage aux instants plus discrets qui façonnent l’identité de la capitale britannique.

Plutôt que de représenter Londres à travers ses monuments emblématiques, Oud of London s’inspire des instants qui continuent de définir la ville longtemps après le retour : des promenades paisibles dans Mayfair après la pluie, des cafés confidentiels découverts par hasard ou encore l’élégance discrète qui imprègne ses rues historiques.

La composition s’ouvre sur des notes riches mêlant oud, safran, encens et framboise, avant de révéler un cœur d’amyris, de résinoïde de benjoin, de cypriol et de cuir. Le fond, chaleureux, conjugue bois de santal, ambre, patchouli et musc. Chaque note a été choisie pour évoquer le riche patrimoine de Londres, son élégance discrète et son caractère intemporel.

Maison Origine Paris est née d’une véritable histoire d’amour. Alors qu’il se trouvait sur le balcon du mythique Hôtel Plaza Athénée à Paris, aux côtés de la femme qu’il aimait, le fondateur de la maison s’est posé une question toute simple : « Que puis-je encore lui offrir ? ». Il lui avait déjà offert des fleurs, des bijoux, des voyages, des souvenirs. Mais il réalisa qu’avec le temps, même les souvenirs les plus précieux finissent par s’estomper... à moins qu’ils ne puissent être capturés. C’est ainsi qu’est née Maison Origine Paris : non pas simplement comme une maison de parfums, mais comme une maison dédiée à transformer des destinations, des émotions et des souvenirs en fragrances que l’on peut revivre longtemps après la fin du voyage.

Adoptant une approche inédite du lancement des parfums de luxe, Oud of London sera présenté en exclusivité à bord des vols Emirates avant d’être distribué auprès d’une sélection de détaillants de luxe dans le monde entier, faisant ainsi du voyage la toute première destination où la fragrance pourra être découverte.

Plus qu’un parfum inspiré de Londres, Oud of London est une invitation à redécouvrir la ville à travers le parfum, en transformant des instants fugaces en souvenirs que l’on peut revivre encore et encore.

Disponibilité

Oud of London – Gold Edition (Extrait de Parfum 100 ml) sera lancé en exclusivité à bord des vols Emirates, faisant de la compagnie aérienne le premier et le seul endroit au monde où les voyageurs pourront découvrir et acheter cette fragrance avant son lancement international en boutique.

À l’issue de cette exclusivité avec Emirates, le parfum sera également proposé aux clients VIP de Scentitude, avant d’être progressivement distribué auprès d’une sélection de détaillants de luxe à l’international.

Signature olfactive :

Notes de tête : oud, safran, encens et framboise

Notes de cœur : amyris, résinoïde de benjoin, cypriol et cuir

Notes de fond : bois de santal, ambre, patchouli et musc

À propos de Maison Origine :

Maison Origine Paris est une maison de parfums de luxe ancrée dans la tradition de la parfumerie française et inspirée par une histoire d’amour singulière. Fondée à la suite d’un moment profondément personnel vécu à l’Hôtel Plaza Athénée, la marque traduit les émotions en parfums grâce à des extraits de parfum soigneusement élaborés. Chaque création associe des ingrédients sélectionnés aux quatre coins du monde, alliant le savoir-faire traditionnel à une vision parisienne contemporaine. Guidée par l’excellence artisanale, la discrétion et une identité olfactive distinctive, Maison Origine conçoit des fragrances pensées pour être aussi personnelles qu’intemporelles.

Contact presse :

info@maisonorigine.com

meghan@empyrecommunications.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4432d7c-3bef-4ae4-928d-215d572efd37