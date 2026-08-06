Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2026

Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

6.8.2026 klo 8.00

Tämän puolivuosikatsauksen taloudelliset luvut on esitetty toteutuneilla luvuilla vuoden 2026 taloudellisten tietojen sekä 31.12.2025 taseen osalta ja carve-out -perusteisesti vuoden 2025 muiden taloudellisten tietojen osalta. Carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Lassila & Tikanoja olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten laatinut erilliset konsernin taloudelliset tiedot esitetyiltä ajanjaksoilta. Carve-out -taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä osoita, millaiset Lassila & Tikanojan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuun 2026 kehitys

Liikevaihto oli 116,2 miljoonaa euroa (109,9). Liikevaihto kasvoi 5,7 %.

Oikaistu EBITDA oli 21,3 miljoonaa euroa (24,2), joka oli 18,3 % (22,0) liikevaihdosta

Oikaistu EBITA oli 9,8 miljoonaa euroa (13,3), joka oli 8,4 % (12,1) liikevaihdosta. Kannattavuutta rasittivat jätehuollon volyymien laskun lisäksi polttoaineiden hinnannousu sekä polttoon ohjattavien jätteiden käsittelymaksujen nousu.

Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (12,3), joka oli 7,6 % (11,2) liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos1 oli 0,14 euroa (0,22).

Tammi-kesäkuun 2026 kehitys

Liikevaihto oli 211,1 miljoonaa euroa (199,4). Liikevaihto kasvoi 5,9 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla, mutta erityisesti vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen liiketoiminnassa.

Oikaistu EBITDA oli 32,8 miljoonaa euroa (36,9), joka oli 15,6 % (18,5) liikevaihdosta

Oikaistu EBITA oli 10,1 miljoonaa euroa (15,9), joka oli 4,8 % (8,0) liikevaihdosta. Kannattavuutta rasittivat jätehuollon volyymien laskun lisäksi polttoaineiden hinnannousu, polttoon ohjattavien jätteiden käsittelymaksujen nousu sekä kasvaneet poistot.

Liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (15,8), joka oli 3,8 % (7,9) liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos 1 oli 0,12 euroa (0,33).

oli 0,12 euroa (0,33). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -2,7 miljoonaa euroa (5,4). Huomioiden osittaisjakautumiseen liittyvät kertaluonteiset maksut sekä vertailukauden rahavirtaan sisältymättömät rahoituslainojen korkojen maksut liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli edellisvuoden tasolla.

Yhtiö tarkensi 14.7.2026 näkymiään vuodelle 2026. Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 33–38 miljoonaa euroa.

1 Osakekohtainen tulos ei ole vertailukelpoinen vuosien välillä, koska esimerkiksi yhtiön ulkoisia lainoja ja näihin liittyviä nettorahoituskuluja ei ole sisällytetty vuoden 2025 carve-out -taloudellisiin tietoihin.

Näkymät vuodelle 2026 (tarkennettu 14.7.2026)

Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 33–38 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 426,6 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA oli 40,6 miljoonaa euroa (carve-out-perusteisesti).

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 211,1 (199,4) miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 5,9 prosenttia. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia.

Jätehuolto ja kierrätys -palvelualueella liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 135,7 (134,3) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kesäkuussa 2025 toteutetun kuormalavaliiketoiminnan hankinnan seurauksena. Jätehuollossa haastava suhdannetilanne ja materiaalivolyymien heikko kehitys heijastuivat liikevaihtoon.

Vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelualueella liikevaihto kasvoi 33,2 prosenttia 38,2 (28,6) miljoonaan euroon ennallistamisen vahvan projektikannan sekä vakaana pysyneen vaarallisten jätteiden palvelualueen kysynnän seurauksena.

Teollisten palveluiden ja vesienkäsittelyn liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia 39,9 (38,5) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvua tukivat joulukuussa 2025 toteutetut yrityskaupat. Kuluvana vuonna teollisuuden vuosihuollot painottuvat vertailukautta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

Tammi-kesäkuun oikaistu EBITA oli 10,1 (15,9) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun kannattavuutta rasittivat jätehuollon volyymien laskun lisäksi polttoaineiden hinnannoususta johtunut n. 3 miljoonan euron kustannusten kasvu edellisvuoteen verrattuna sekä n. 1 miljoonan euron lisäys järjestelmäuudistusta koskevan investoinnin poistoissa. Katsauskauden kannattavuutta heikensi lisäksi polttoon ohjattavien jätteiden käsittelymaksujen nousu, jota vauhditti poltettavan jätteen ylitarjonta markkinoilla. Pidemmällä aikavälillä Suomen jätteenpolttokapasiteetin ylitarjonnan arvioidaan luovan laskupainetta porttimaksuille.

L&T toteutti toisella vuosineljänneksellä hinnankorotuksia ja käynnisti kattavan tehostusohjelman jätehuollon palvelutuotannon kustannusrakenteen parantamiseksi. Lisäksi yhtiö vei loppuun 7. heinäkuuta muutosneuvottelut, joiden seurauksena irtisanotaan enintään 20 henkilöä ja lomautetaan 420 henkilöä enintään 14 tai 30 päiväksi. Yhtiö arvioi, että jo toteutetut ja käynnissä olevat toimenpiteet mahdollistavat edellisvuoden tasoisen oikaistun EBITA:n vuoden toisella puoliskolla. Näkymien taustalla on oletus, että Iranin sodan pitkittyminen ei merkittävästi nosta polttoaineiden hintoja nykytasolta.

L&T allekirjoitti 18.5.2026 sopimuksen Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n ja sen tytäryhtiön Kempeleen Jätekuljetus Oy:n osakekannan ostamisesta. Kauppa tukee L&T:n strategisia kasvutavoitteita ja vahvistaa yhtiön jätehuollon ja kierrätyksen palvelutarjoomaa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Vuonna 2025 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät yhteensä noin 50 henkilöä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -2,7 miljoonaa euroa (5,4). Huomioiden osittaisjakautumiseen liittyvät kertaluonteiset maksut sekä vertailukauden rahavirtaan sisältymättömät rahoituslainojen korkojen maksut liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen pysyi edellisvuoden tasolla.

L&T käynnisti Keravan kierrätyslaitoksen uudistamisen toisella vuosineljänneksellä. Muutoksella pyritään kasvattamaan laitoslajittelusta kierrätykseen ohjattavien jakeiden saantoa. Lisäksi Kuopiossa avattiin uusi kiertotalouskeskus, jolla luodaan entistä paremmat edellytykset kierrätysasteen nostolle Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.

L&T:n vakaa vastuullisuuskehitys jatkui katsauskaudella. Työtapaturmataajuus (TRIF) laski 18:aan (24) ja sairauspoissaoloprosentti pieneni vertailukauteen nähden. L&T:n suorat päästöt (Scope 1 ja 2) jatkoivat laskuaan.”

Avainlukuja

Avainluvut (milj. €) 4–6/ 2026 4–6/ 2025 Muutos % 1–6/ 2026 1–6/ 2025 Muutos % 1–12/ 2025 Liikevaihto 116,2 109,9 5,7 211,1 199,4 5,9 426,6 Oikaistu EBITDA 21,3 24,2 -11,7 32,8 36,9 -11,0 84,3 Oikaistu EBITDA -% 18,3 22,0 15,6 18,5 19,8 EBITDA 20,9 23,6 -11,8 31,8 37,7 -15,6 79,8 EBITDA -% 17,9 21,5 15,1 18,9 18,7 Oikaistu EBITA 9,8 13,3 -26,3 10,1 15,9 -36,8 40,6 Oikaistu EBITA, % 8,4 12,1 4,8 8,0 9,5 Liikevoitto 8,8 12,3 -28,7 8,0 15,8 -49,8 34,2 Tilikauden tulos 5,2 8,4 -38,4 4,7 12,5 -62,2 25,7 Osakekohtainen tulos (EUR)1 0,14 0,22 -38,3 0,12 0,33 -62,2 0,67 Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen 0,5 1,8 -74,6 -2,7 5,4 -150,4 41,4 Osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen, EUR1 0,01 0,05 -74,6 -0,07 0,14 -150,5 1,08 Bruttoinvestoinnit 6,5 15,8 -59,0 10,7 19,2 -44,1 41,7 Sijoitettu pääoma 349,5 334,4 4,5 360,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 8,4 n/a 10,6 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 9,1 n/a 12,1 Korolliset nettovelat 171,1 n/a 150,2 Korolliset nettovelat / Oikaistu EBITDA 2,1x n/a 1,8x Omavaraisuusaste, % 32,9 n/a 35,0 Nettovelkaantumisaste, % 106,9 n/a 86,9 Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 1 900 1 887 0,7 1 907 Henkilöstö kauden lopussa 2 456 2 233 10,0 2 236

1 Lasketaan jakautumishetken 31.12.2025 osakemäärän perusteella vuoden 2025 tammi-kesäkuun osalta.

Toteutuneiden lukujen ja carve-out -periaatteiden eroavuudet vaikuttavat tiettyjen avainlukujen esittämiseen. Oman pääoman, korollisten velkojen ja korollisten nettovelkojen perusteella laskettavat tunnusluvut on esitetty ainoastaan 31.12.2025 ja 30.6.2026 tilanteesta, koska aikaisempien carve-out -perusteisesti esitettyjen kausien tiedot eivät kuvasta Lassila & Tikanojan pääoma- ja rahoitusrakennetta.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 116,2 miljoonaa euroa (109,9), jossa kasvua vertailukaudesta oli 5,7 %. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 3,5 %. Jätehuolto ja kierrätys -palvelualueen liikevaihto kasvoi 71,2 miljoonaan euroon (70,6) kesäkuussa 2025 hankitun kuormalavaliiketoiminnan tukemana. Orgaanisesti palvelualueen liikevaihto laski jätehuollon haastavan suhdannetilanteen takia. Vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelualueen liikevaihto kasvoi 22,8 miljoonaan euroon (16,2) ennallistamisen projektien vetämänä. Teollisten palveluiden ja vesienkäsittelyn liikevaihto laski 23,9 miljoonaan euroon (24,5) teollisuuden vuosihuoltoseisokkien ajoittumisen vuoksi. Vuonna 2026 vuosihuollot painottuvat vertailukautta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

Oikaistu EBITA oli 9,8 miljoonaa euroa (13,3), joka oli 8,4 % (12,1) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (12,3), joka oli 7,6 % (11,2) liikevaihdosta. Katsauskauden kannattavuutta rasittivat jätehuollon volyymilaskun lisäksi Lähi-idän kriisin vuoksi nousseet polttoaineiden hinnat, joiden aiheuttama kustannusnousu oli n. 2,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Kesäkuussa 2025 käyttöönotetun järjestelmäuudistuksen poistot nostivat huhti-kesäkuun poistoja n. 0,3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Katsauskauden kannattavuutta heikensi lisäksi polttoon ohjattavien jätteiden käsittelymaksujen nousu, jota vauhditti poltettavan jätteen ylitarjonta markkinoilla. Pidemmällä aikavälillä Suomen jätteenpolttokapasiteetin ylitarjonnan arvioidaan luovan laskupainetta porttimaksuille. Liikevoittoon sisältyi yhteensä 0,5 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääasiassa osittaisjakautumiseen.

Toisen vuosineljänneksen nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-1,4). Osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,5). Vuosien 2026 ja 2025 nettorahoituskulut eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska yhtiön ulkoisia lainoja ja näihin liittyviä nettorahoituskuluja ei ole sisällytetty carve-out -taloudellisiin tietoihin.

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 211,1 miljoonaa euroa (199,4), jossa kasvua vertailukaudesta oli 5,9 %. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 2,8 %. Jätehuolto ja kierrätys -palvelualueen liikevaihto kasvoi 135,7 miljoonaan euroon (134,3) kesäkuussa 2025 hankitun kuormalavaliiketoiminnan tukemana. Orgaanisesti palvelualueen liikevaihto laski jätehuollon haastavan suhdannetilanteen takia. Vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelualueen liikevaihto kasvoi 38,2 miljoonaan euroon (28,6) ennallistamisen projektien vetämänä. Teollisten palveluiden ja vesienkäsittelyn liikevaihto kasvoi 39,9 miljoonaan euroon (38,5).

Oikaistu EBITA oli 10,1 miljoonaa euroa (15,9), joka oli 4,8 % (8,0) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (15,8), joka oli 3,8 % (7,9) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta rasittivat jätehuollon volyymilaskun lisäksi Lähi-idän kriisin vuoksi nousseet polttoaineiden hinnat, joiden aiheuttama kustannusnousu oli n. 3,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Kesäkuussa 2025 käyttöönotetun järjestelmäuudistuksen poistot nostivat tammi-kesäkuun poistoja n. 0,8 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Katsauskauden kannattavuutta heikensi lisäksi polttoon ohjattavien jätteiden käsittelymaksujen nousu, jota vauhditti poltettavan jätteen ylitarjonta markkinoilla. Pidemmällä aikavälillä Suomen jätteenpolttokapasiteetin ylitarjonnan arvioidaan luovan laskupainetta porttimaksuille. Liikevoittoon sisältyi yhteensä 1,0 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääasiassa osittaisjakautumiseen.

L&T toteutti toisella vuosineljänneksellä hinnankorotuksia ja käynnisti kattavan tehostusohjelman jätehuollon palvelutuotannon kustannusrakenteen parantamiseksi. Lisäksi yhtiö vei loppuun 7. heinäkuuta muutosneuvottelut, joiden seurauksena irtisanotaan enintään 20 henkilöä ja lomautetaan 420 henkilöä enintään 14 tai 30 päiväksi. Yhtiö arvioi, että jo toteutetut ja käynnissä olevat toimenpiteet mahdollistavat edellisvuoden tasoisen oikaistun EBITA:n vuoden toisella puoliskolla. Näkymien taustalla on oletus, että Iranin sodan pitkittyminen ei merkittävästi nosta polttoaineiden hintoja nykytasolta.

Lassila & Tikanoja hankki 1.4.2026 Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (SVB) koko osakekannan Ruotsissa. Lassila & Tikanoja laajeni vuonna 2022 Ruotsin prosessipuhdistuspalveluiden markkinalle hankkimalla 70 prosentin osuuden Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (SVB) osakekannasta. Lassila & Tikanoja käytti alkuperäiseen kauppakirjaan sisältyneen osto-option ja hankki SVB:n jäljellä olevat osakkeet. Osakkeiden hankinta tukee Lassila & Tikanojan strategian toteuttamista ja vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin teollisuuspalveluiden markkinoilla. SVB on 1.2.2022 lähtien sisällytetty konsernitilinpäätökseen täysimääräisesti määräysvallan perusteella.

L&T allekirjoitti 18.5.2026 sopimuksen Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n ja sen tytäryhtiön Kempeleen Jätekuljetus Oy:n osakekannan ostamisesta. Kauppa tukee L&T:n strategisia kasvutavoitteita ja vahvistaa yhtiön jätehuollon ja kierrätyksen palvelutarjoomaa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyntää. Vuonna 2025 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät yhteensä noin 50 henkilöä.

Tammi-kesäkuun nettorahoituskulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-2,3). Osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta oli 1,3 miljoonaa euroa (1,2). Vuosien 2026 ja 2025 nettorahoituskulut eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska yhtiön ulkoisia lainoja ja näihin liittyviä nettorahoituskuluja ei ole sisällytetty carve-out -taloudellisiin tietoihin.

Liikevaihto palvelualueittain

MEUR 4–6/ 2026 4–6/ 2025 Muutos % 1–6/ 2026 1–6/ 2025 Muutos % 1–12/ 2025 Jätehuolto ja kierrätys 71,2 70,6 0,9 135,7 134,3 1,0 278,1 Vaaralliset jätteet ja ennallistaminen 22,8 16,2 40,9 38,2 28,6 33,2 73,0 Teolliset palvelut ja vesienkäsittely 23,9 24,5 -2,4 39,9 38,5 3,7 81,3 Palvelualueiden välinen liikevaihto -1,7 -1,3 -2,7 -2,0 -5,9 Liikevaihto yhteensä 116,2 109,9 5,7 211,1 199,4 5,9 426,6





RAHOITUS



Tammi-kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 11,7 miljoonaa euroa (20,6). Katsauskauden aikana käyttöpääomaa sitoutui 13,9 miljoonaa euroa (sitoutui 12,4). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -2,7 miljoonaa euroa (5,4). Rahavirtaa heikensivät osittaisjakautumiseen liittyvien, Lassila & Tikanojan ja Luotean välisten erien maksut, yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Huomioiden osittaisjakautumiseen liittyvät kertaluonteiset maksut sekä vertailukauden rahavirtaan sisältymättömät rahoituslainojen korkojen maksut liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli edellisvuoden tasolla.

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 189,5 miljoonaa euroa sisältäen vuokrasopimusvelat 64,4 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 171,1 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 3,3 prosenttia.

Yhtiön ulkoisia lainoja ei ole sisällytetty vertailukauden carve-out -taloudellisiin tietoihin. Rahoitusjärjestelyistä 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, 35 miljoonan euron ja 15 miljoonan euron määräaikaisluotot sekä 40 miljoonan euron rahoituslimiittisopimus siirtyivät jakautumisessa 31.12.2025 Lassila & Tikanojalle. Toisella vuosineljänneksellä yhtiö käytti 35 miljoonan euron ja 15 miljoonan euron määräaikaisluottoihin sisältyvän ensimmäisen jatko-option, minkä myötä lainojen eräpäivä siirtyi kesäkuulle 2029.

Yhtiön 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma, 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat katsauskauden lopussa käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-2,3). Nettorahoituskulut olivat 1,7 % (1,2) liikevaihdosta. Tammi-kesäkuun 2026 ja 2025 nettorahoituskulut eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska yhtiön ulkoisia lainoja ja näihin liittyviä nettorahoituskuluja ei ole sisällytetty carve-out -taloudellisiin tietoihin.

Omavaraisuusaste oli 32,9 % ja nettovelkaantumisaste 106,9 %. Korolliset nettovelat/oikaistu EBITDA-tunnusluku oli 2,1x. Konsernin oma pääoma oli 160,0 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 18,3 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT



Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 10,7 miljoonaa euroa (19,2). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin.

VASTUULLISUUS

L&T:n vastuullisuuskehitys pysyi vakaana katsauskaudella. Työturvallisuus säilyi alkuvuoden erinomaisella tasolla. Hiilikädenjälki laski 3 % vertailukauteen nähden. Hiilikädenjäljen kehitys ei vielä vastaa tavoitetta, jonka mukaan hiilikädenjäljen tulisi kasvaa liikevaihtoa nopeammin. Hiilikädenjäljen laskun suurin yksittäinen syy on keräyspaperin määrän jatkuva väheneminen. L&T:n suorat päästöt (Scope 1 ja 2) jatkoivat laskuaan. L&T käynnisti Keravan kierrätyslaitoksen uudistamisen. Muutoksella pyritään kasvattamaan laitoslajittelusta kierrätykseen ohjattavien jakeiden saantoa. Kierrätysaste ei ole täysin vertailukelpoinen vertailukauteen nähden toiminnanohjaus-järjestelmäuudistuksen takia. Kierrätykseen ohjautuvien materiaalivirtojen kehityksessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vastuullisuustavoitteissa edistyminen

Mittari 1-6/2026 1-6/2025 Tavoite Tavoite saavutet-tava YMPÄRISTÖVASTUU Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.) eli vältetyt päästöt -188 400 -194 200 liikevaihtoa nopeampi kasvu Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.) Scope 1 ja 2 9 800 9 900 nettonolla 2045 L&T:n hallussa olevien materiaalien kierrätysaste (%) 58,2 61,7 SOSIAALINEN VASTUU Kokonaistapaturmataajuus (TRIF) 18,1 24,4 17,0 2028 Sairauspoissaolot (%) 5,1 5,7 4,5 2028





HENKILÖSTÖ



Henkilöstömäärä oli vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 1 900 (1 887). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 2 456 (2 233) henkilöä. Katsauskauden lopussa määräaikaisten sekä tarvittaessa työhön kutsuttavien henkilöiden määrä oli vertailukautta korkeampi.

Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 1-6/2026 1-6/2025 1-12/ 2025 Konserni 2 456 2 233 2 236 Suomi 2 352 2 138 2 133 Ruotsi 104 95 103





OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA



Vaihto ja kurssi

Lassila & Tikanojan jakautumisen täytäntöönpano tapahtui 31.12.2025, ja kaupankäynti Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 2.1.2026. Yhtiön osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 5,6 miljoonaa kappaletta, mikä on 14,6 % ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 41,1 miljoonaa euroa. Yhtiön omien osakkeiden hankinta ei sisälly vaihdon lukuihin. Osakkeen ylin kurssi oli 8,35 euroa ja alin 6,42 euroa. Päätöskurssi oli 6,82 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli katsauskauden lopussa 259,8 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Katsauskauden aikana yhtiö hankki 150 000 kappaletta omia osakkeita. Katsauskauden aikana yhtiö luovutti yhteensä 14 288 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville 19 avainhenkilölle. Luovutetut osakkeet muodostavat vuosien 2023–2025 osakepalkkiojärjestelmästä maksettavien palkkioiden osakeosuuden. Lisäksi yhtiö siirsi 28.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätösten perusteella 13 974 osaketta Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 121 738 omaa osaketta.

Yhtiö tiedotti 23.3.2026, että se on saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinoston, jonka alkamisesta kerrottiin pörssitiedotteella 27.2.2026. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 3.3.2026 ja päätettiin 20.3.2026. Hankittu määrä oli yhteensä 150 000 osaketta, joka vastaa noin 0,4 % Lassila & Tikanoja Oyj:n kaikista osakkeista. Hankintojen keskihinta oli 7,6893 €/osake.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 38 089 986 osaketta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lassila & Tikanojan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on sitouttaa osallistujia pitkän aikavälin tavoitteisiin ja omistaja-arvon kasvattamiseen sekä tarjota kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Yhtiöllä on seuraavat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, jonka mukaisia osakepalkkioita on vielä maksamatta katsauskauden lopussa:

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2027, jossa on käynnissä kolmivuotiset ansaintajaksot 2024–2026 ja 2025–2027. Ansaintajakson 2024–2026 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin: Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja osakkeen kokonaistuotto (rTSR). Ansaintajakson 2025–2027 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin: Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), liikevaihdon kasvu vuosina 2025–2027 ja osakkeen kokonaistuotto (rTSR). Ansaintajaksojen 2024–2026 ja 2025–2027 perusteella annettavat palkkiot on muunnettu uuden Lassila & Tikanojan osakkeiksi uuden Lassila & Tikanojan osakkeen hinnanmuodostuksen perusteella listautumisen jälkeen. Ansaintajaksojen perusteella maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään viiden kuukauden kuluessa sen päättymisestä osake- ja rahaosuuden yhdistelmänä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2026–2030, jossa on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2026—2028, 2027—2029 ja 2028–2030. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. Ansaintajaksolla 2026–2028 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin: Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (30 %) vuosina 2026—2028, liikevaihdon kasvu (30 %) vuosina 2026–2028, osakkeen kokonaistuotto (rTSR) (30 %) vuosina 2026—2028 ja hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG) (10 %) vuosina 2026—2028. Ansaintajaksolta 2026—2028 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 218 677 Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2026—2028 noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 24 670 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 11,0 % osakekannasta.

Liputusilmoitukset

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 30.1.2026 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Protector Forsikring ASA:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 29.1.2026.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 28.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.



YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Lassila & Tikanoja Oyj:n 28.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2025, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin sekä toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkiosta, ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 0,21 euroa osaketta kohti, maksettiin 8.5.2026. Osingon toinen erä, 0,21 euroa osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 18.9.2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 22.9.2026 ja osingon maksupäivä arviolta 1.10.2026.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kaikki sen nykyiset jäsenet eli Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Jukka Leinonen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassila uudelleen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Samuli Perälän.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 28.4.2026.

HALLITUS



Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Lassila & Tikanoja Oyj:n 28.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi 28.4.2026 pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Teemu Kangas-Kärki (puheenjohtaja), Sakari Lassila ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Sakari Lassila ja Tuija Kalpala.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti 16.2.2026, että johtoryhmän jäsen Hilppa Rautpalo (Johtaja, lakiasiat, henkilöstö ja EHSQ) on ilmoittanut jättävänsä yhtiön siirtyäkseen työskentelemään talon ulkopuolelle. Rautpalo jätti yhtiön huhtikuun lopussa 2026.

Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti 19.3.2026, että Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2019 toiminut Eero Hautaniemi on ilmoittanut toiveestaan jäädä pois tehtävästään viimeistään 30.6.2027. Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti 1.6.2026, että yhtiö on nimittänyt Arttu Lindroosin (43, B.Sc.) konsernin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Arttu Lindroos aloittaa tehtävässään 1.9.2026 ja raportoi toimitusjohtajalle.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lassila & Tikanoja julkaisi 14.7.2026 negatiivisen tulosvaroituksen, jossa yhtiö tarkensi näkymiään vuodelle 2026. Päivitettyjen näkymien mukaan vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 33–38 miljoonaa euroa. Aiemmin julkaistun näkymän mukaan vuoden 2026 liikevaihdon arvioitiin olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 38–44 miljoonaa euroa.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen ja materiaalivolyymien kehitykseen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Lassila & Tikanojan liiketoiminta on altis talouden suhdannevaihteluille, ja muuttuvat markkinaolosuhteet ja vaihtelut L&T:n asiakkaiden toimialoilla voivat vaikuttaa L&T:n palvelujen ja ratkaisujen kysyntään.

Lassila & Tikanojan toiminta-alueet ovat kilpailtuja, ja lisääntynyt kilpailu tai epäonnistuminen kilpailutilanteeseen reagoinnissa voivat aiheuttaa L&T:lle markkinaosuuden menetyksen.

Lassila & Tikanoja altistuu liiketoiminnassaan polttoaineiden, materiaalien, raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden hinnoittelun ja toimitusten vaihteluille. Erityisesti lyhyellä tähtäimellä jätteenpolttolaitosten toiminnan häiriöillä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Jätelain uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinasta tulee siirtymään vuosina 2024–2028 vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille L&T:n arvion mukaan noin 100 miljoonaa euroa. L&T on merkittävä toimija kuntaurakoissa ja yhtiö arvioi muutoksen kokonaisvaikutuksen olevan negatiivinen.

Lassila & Tikanoja voi joutua ympäristövahingoista johtuvaan vastuuseen, mistä voisi aiheutua merkittäviä kuluja ja mainehaittaa.

Yhtiössä on toteutettu useita toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoja. Järjestelmien ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset sekä sitoutunut käyttöpääoma voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lassila & Tikanojan yrityskauppa- ja yritysjärjestelytoiminta altistaa L&T:n erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan.

Lassila & Tikanoja toimii henkilöstövaltaisella alalla ja epäonnistumiset osaavan henkilöstön rekrytoinnissa, ylimpien johtohenkilöiden tai muiden avainhenkilöiden menettäminen tai muut häiriöt henkilöstön saatavuudessa tai työkyvyssä voivat vaikuttaa haitallisesti L&T:n liiketoimintaan, eikä se välttämättä onnistu rekrytoimaan ja/tai sitouttamaan henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen.

Lassila & Tikanojan toiminta ja sen tarjoamat palvelut ovat laajasti riippuvaisia tietoverkoista ja digitaalisista ratkaisuista, ja niiden häiriöt ja niihin kohdistuvat loukkaukset tai hyökkäykset sekä mahdollinen epäonnistuminen tietojärjestelmien kehityshankkeissa sekä riittävien tietojenkäsittelysopimusten puute voivat vaikuttaa haitallisesti L&T:n liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan sekä aiheuttaa mainehaittaa.

Geopoliittiseen tilanteeseen liittyy epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan, Lähi-idän kriisin sekä Yhdysvaltojen tullipolitiikan vuoksi. Näiden tekijöiden välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen sekä kustannustasoon Suomessa ja Ruotsissa voivat vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Helsinki 5.8.2026

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi

Liite