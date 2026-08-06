KBC Groupe: Bénéfice de 1 152 millions d'euros pour le deuxième trimestre



Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 2TR2026 1TR2026 2TR2025 1S2026 1S2025 Résultat net (en millions d'EUR) 1 152 557 1 018 1 709 1 564 Gewone winst per aandeel (EUR) 2,83 1,32 2,50 4,15 3,82 Ventiliation du résultat net, par division (en millions d'EUR) Belgique 747 317 607 1 063 888 République tchéque 272 223 240 494 447 Marchés internationaux 240 99 237 339 372 Centre de groupe -106 -82 -65 -188 -143 Capitaux propres des actionnaires de la société mére par action (en EUR, fin de la période) 64,3 64,7 58,9 64,3 58,9









































"Nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 1 152 millions d'euros au deuxième trimestre 2026. Par rapport au trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de la hausse des revenus nets d’intérêts, des revenus des activités d’assurance, des revenus à la juste valeur et liés au trading, des revenus nets de commissions ainsi que du pic saisonnier observé au niveau des revenus de dividendes, alors que seuls les autres revenus nets ont baissé. Notre portefeuille de crédits a enregistré une croissance organique de 3% en rythme trimestriel et de 7% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, ont progressé de manière organique de 2% en glissement trimestriel et de 4% en glissement annuel. Les charges d’exploitation ont baissé sensiblement par rapport à leur niveau du trimestre précédent, l’essentiel des taxes bancaires et d’assurance au titre de l’année entière ayant été comptabilisées, comme toujours, au premier trimestre. Abstraction faite des taxes bancaires et d’assurance, les charges d’exploitation ont légèrement diminué par rapport au trimestre précédent. Sur une base year-to-date, les charges d’exploitation ont été conformes à nos prévisions pour l’ensemble de l’année 2026. Les charges des services d’assurance après réassurance ont augmenté, tout comme les réductions de valeur sur des actifs autres que des crédits. Les réductions de valeur sur crédits ont en revanche considérablement diminué en glissement trimestriel. Notre ratio de coût du crédit year-to-date s'est ainsi établi à un niveau favorable de 11 points de base au premier semestre 2026, si l'on exclut la réserve constituée au titre des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques et la récente acquisition de 365.bank.

Par conséquent, en additionnant les résultats du premier et du deuxième trimestre de l’année, notre bénéfice net pour le premier semestre 2026 s'élève à 1 709 millions d’euros, soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Les récentes acquisitions de 365.bank en Slovaquie et de Business Lease en République tchèque et en Slovaquie ont contribué à hauteur de 29 millions d’euros au bénéfice semestriel.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge hors plancher selon Bâle IV de 14,4% à fin juin 2026. Nous avons par ailleurs finalisé notre deuxième opération de transfert de risque significatif (SRT, Significant Risk Transfer) sur un portefeuille de crédits corporate d'un montant de 1,25 milliard d'euros, ce qui a permis une réduction des actifs pondérés par le risque de 0,7 milliard d’euros. Notre liquidité est elle aussi restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 158% et un ratio NSFR de 133%. En accord avec notre politique en matière de dividende, nous verserons un dividende intérimaire de 1 euro en novembre 2026, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l’exercice 2026. Nous avons en outre décidé de relever, entre autres, nos prévisions 2026 concernant les revenus nets d’intérêts à "environ 7,05 milliards d’euros ", contre "au moins 6 725 millions d'euros" précédemment, ainsi que nos prévisions 2026 concernant les revenus à "environ +11,0% en glissement annuel", contre "au moins +9,9% en glissement annuel" précédemment.

Nous restons à la pointe de l’innovation numérique et dans ce cadre, Kate continue de jouer un rôle central dans notre capacité à offrir à nos clients des services toujours plus rapides, plus intelligents et plus personnalisés. À ce jour, Kate compte déjà 6,2 millions de clients sur nos marchés stratégiques, et en moyenne, quelque 75% des demandes de nos clients y sont désormais traitées de manière autonome. Cela équivaut à la charge de travail de plus de 400 commerciaux à temps plein. Kate permet ainsi à nos équipes de consacrer davantage de temps à aider nos clients à résoudre des questions plus complexes et à leur fournir des conseils précieux dans les moments importants. Notre but ultime est d'être aux côtés de nos clients à chaque étape clé de leur vie, en leur proposant des solutions logement, mobilité, voyage et bien plus. Notre écosphère "MyMobility" a déjà séduit à ce jour près de 390 000 clients en Belgique (ce qui a conduit à une augmentation d'environ 40% de la part de marché des prêts auto depuis novembre 2025) et en République tchèque, tandis que 60 000 clients ont désormais rejoint l'écosphère "MyHome" en Belgique. Ces écosphères permettent à nos clients d’obtenir des informations utiles, des conseils, de l’aide et des simulations – Kate jouant ici un rôle de plus en plus important – pour répondre à leurs questions en matière de mobilité et de logement, tandis que l’interaction numérique avec le client fournit à KBC des pistes utiles pour nouer le contact et engager un dialogue plus approfondi. Afin d'apporter un éclairage supplémentaire sur ce sujet, nous proposerons, en marge de la communication des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2026, un événement thématique qui se tiendra le jeudi 11 février 2027. Ce rendez-vous sera l'occasion de partager davantage d'informations sur la transformation numérique de notre groupe et de formuler de nouvelles orientations financières et non financières.

Pour finir, je tiens à remercier expressément l’ensemble de nos clients, collaborateurs, actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien. Plus que toute autre chose, cette confiance et ce soutien sont et restent la clé de la réussite de notre groupe, aujourd'hui comme demain."

Johan Thijs, Chief Executive Officer





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