Zürich, 6. August 2026

MEDIENMITTEILUNG: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 bekannt

GAMs Transformation zeigt Wirkung: Verwaltetes Vermögen steigt dank starker Bruttoneugeldzuflüsse und verbesserter Anlageperformance, während Kundenabflüsse deutlich sinken. Der Halbjahresverlust verringert sich spürbar infolge eines schlankeren Betriebsmodells und konsequenter Kostendisziplin.

Wesentliche Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026

Der IFRS-Verlust vor Steuern verringerte sich um 39% auf CHF 24.7 Millionen (H1 2025: CHF 40.4 Millionen).

(H1 2025: CHF 40.4 Millionen). Der bereinigte Verlust vor Steuern verringerte sich um 30% auf CHF 24.0 Millionen (H1 2025: CHF 34.1 Millionen).

(H1 2025: CHF 34.1 Millionen). Die gesamten bereinigten Betriebskosten sanken auf CHF 47.8 Millionen und lagen damit 17% unter dem Wert des ersten Halbjahres 2025.

Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2026 auf CHF 12.7 Milliarden, verglichen mit CHF 12.5 Milliarden per 31. Dezember 2025.

verglichen mit CHF 12.5 Milliarden per 31. Dezember 2025. Die Bruttoneugeldzuflüsse beliefen sich auf CHF 0.9 Milliarden (H1 2025: CHF 1.1 Milliarden), insbesondere im Bereich Alternatives.

(H1 2025: CHF 1.1 Milliarden), insbesondere im Bereich Alternatives. Bereinigt um den Abzug von CHF 0.4 Milliarden in einem Segregated Account eines einzelnen Kunden im Zusammenhang mit Restrukturierungsmassnahmen nach einer Fusion resultierten Nettoneugeldzuflüsse von CHF 38 Millionen (H1 2025: Nettomittelabflüsse von CHF 3.0 Milliarden). Die Kundenabflüsse beliefen sich auf CHF 0.8 Milliarden und gingen damit um 81% zurück (H1 2025: CHF 4.3 Milliarden).

(H1 2025: Nettomittelabflüsse von CHF 3.0 Milliarden). (H1 2025: CHF 4.3 Milliarden). Die Anlageperformance von GAM verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 deutlich. Dabei übertrafen 96% des relevanten verwalteten Vermögens im Bereich Alternatives sowie 84% des relevanten verwalteten Vermögens im Bereich Fixed Income ihre jeweiligen Dreijahres-Benchmarks. Über einen Zeitraum von fünf Jahren lagen die entsprechenden Werte bei 85% bzw. 91%. Über das gesamte Geschäft hinweg übertrafen per 30. Juni 2026 insgesamt 64% des relevanten verwalteten Vermögens die jeweilige Dreijahres-Benchmark, während 58% die jeweilige Fünfjahres-Benchmark übertrafen (31. Dezember 2025: 61% beziehungsweise 54%).





Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Unsere Ergebnisse für das erste Halbjahr zeigen, dass sich die strategischen Massnahmen der vergangenen zwei Jahre in einer verbesserten Geschäftsentwicklung und einer stärkeren finanziellen Performance niederschlagen. Wir verzeichneten Bruttoneugeldzuflüsse von nahezu CHF 1 Milliarde und erzielten, bereinigt um den Abzug in einem einzelnen Segregated Account eines Kunden im Zusammenhang mit Restrukturierungsmassnahmen nach einer Fusion, positive Nettoneugeldzuflüsse. Das verwaltete Vermögen nahm zu, die Anlageperformance blieb stark und unser Verlust verringerte sich deutlich. Dazu beigetragen hat insbesondere die Reduktion der Betriebskosten um 17% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Wir bleiben auf unsere Prioritäten fokussiert: eine starke Anlageperformance für unsere Kunden zu erzielen, das verwaltete Vermögen durch einen disziplinierten Vertriebsansatz auszubauen, die operative Exzellenz weiter zu verbessern und eine strikte Kostendisziplin aufrechtzuerhalten.»

Strategische Highlights

Nach dem vor zwei Jahren eingeleiteten Transformationsprogramm kombiniert GAM heute eine niedrigere Kostenbasis und eine vereinfachte Betriebsstruktur mit einem erweiterten Angebot differenzierter Anlagekompetenzen. Das Geschäftsmodell vereint spezialisierte interne Investmentteams mit ausgewählten Anlagepartnerschaften und schafft damit mehrere Möglichkeiten für künftiges organisches Wachstum, ohne die Fixkostenbasis der Gruppe proportional zu erhöhen.

Zu den wichtigsten strategischen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2026 zählen:

Stärkere Nachfrage institutioneller Kunden: Im ersten Halbjahr 2026 hat GAM bereits ebenso viele RFP-Einreichungen (Request for Proposal) abgeschlossen wie im gesamten Jahr 2025. Dies unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Kunden an den Anlagekompetenzen der Gruppe, da neuere Strategien zunehmend über längere und belastbare Track Records verfügen.

Im ersten Halbjahr 2026 hat GAM bereits ebenso viele RFP-Einreichungen (Request for Proposal) abgeschlossen wie im gesamten Jahr 2025. Dies unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Kunden an den Anlagekompetenzen der Gruppe, da neuere Strategien zunehmend über längere und belastbare Track Records verfügen. Ausbau der Vertriebskapazitäten: GAM hat seine Vertriebskapazitäten im ersten Halbjahr 2026 durch ein modernes Betriebsmodell und eine integrierte Datenarchitektur weiter gestärkt. Dadurch kann das Unternehmen Daten, künstliche Intelligenz und spezialisierte Marktanalysen verstärkt in Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung einsetzen. Diese Fähigkeiten unterstützen eine effektivere digitale Distribution, eine intensivere Kundenansprache, eine gezieltere Produktpositionierung sowie die Identifikation institutioneller Geschäftsmöglichkeiten.

GAM hat seine Vertriebskapazitäten im ersten Halbjahr 2026 durch ein modernes Betriebsmodell und eine integrierte Datenarchitektur weiter gestärkt. Dadurch kann das Unternehmen Daten, künstliche Intelligenz und spezialisierte Marktanalysen verstärkt in Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung einsetzen. Diese Fähigkeiten unterstützen eine effektivere digitale Distribution, eine intensivere Kundenansprache, eine gezieltere Produktpositionierung sowie die Identifikation institutioneller Geschäftsmöglichkeiten. Verstärkung der Vertriebsteams in Europa und Asien: GAM hat sein kundenorientiertes Führungsteam durch erfahrene Mitarbeitende in Deutschland, Italien, Iberien und Japan erweitert und damit die lokale Kundenbetreuung in den wichtigsten Märkten weiter ausgebaut.

GAM hat sein kundenorientiertes Führungsteam durch erfahrene Mitarbeitende in Deutschland, Italien, Iberien und Japan erweitert und damit die lokale Kundenbetreuung in den wichtigsten Märkten weiter ausgebaut. Intensivierung des Kundendialogs: Gezielte Veranstaltungen, Roadshows und Investment-Schulungen förderten einen vertieften Austausch mit institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Beratern in den wichtigsten Märkten.

Gezielte Veranstaltungen, Roadshows und Investment-Schulungen förderten einen vertieften Austausch mit institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Beratern in den wichtigsten Märkten. Anhaltendes Wachstum im Alternatives-Geschäft: Der Bereich Alternatives generierte im Berichtszeitraum den grössten Teil der Bruttoneugeldzuflüsse. Der GAM Swiss Re Cat Bond UCITS Fund schloss die Berichtsperiode mit einem verwalteten Vermögen von nahezu USD 2 Milliarden ab, getragen von der anhaltend hohen Kundennachfrage sowie verbesserten Bewertungs- und Handelsbedingungen. Die Strategie GAM LSA Private Shares überschritt die Marke von USD 250 Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig wurde das Angebot im Bereich Schwellenländeranleihen durch die Partnerschaft mit Gramercy erweitert. Zudem wurde das Swiss Re ILS Team bei den Insurance Insider ILS Awards 2026 als „Manager of the Year“ ausgezeichnet.

Der Bereich Alternatives generierte im Berichtszeitraum den grössten Teil der Bruttoneugeldzuflüsse. Der GAM Swiss Re Cat Bond UCITS Fund schloss die Berichtsperiode mit einem verwalteten Vermögen von nahezu USD 2 Milliarden ab, getragen von der anhaltend hohen Kundennachfrage sowie verbesserten Bewertungs- und Handelsbedingungen. Die Strategie GAM LSA Private Shares überschritt die Marke von USD 250 Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig wurde das Angebot im Bereich Schwellenländeranleihen durch die Partnerschaft mit Gramercy erweitert. Zudem wurde das Swiss Re ILS Team bei den Insurance Insider ILS Awards 2026 als „Manager of the Year“ ausgezeichnet. Erreichen wichtiger kommerzieller Meilensteine mit strategischen Partnerschaften: Die Swiss Re ILS- und Gramercy Emerging Market Debt-Partnerschaften haben im Berichtszeitraum jeweils ihr erstes vollständiges Jahr abgeschlossen und sind inzwischen vollständig in GAM integriert. Mit dem Aufbau längerer Live-Track-Records verbessern sich die Voraussetzungen für die Teilnahme an institutionellen Due-Diligence- und Mandatsvergabeverfahren, was zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten eröffnet.

Die Swiss Re ILS- und Gramercy Emerging Market Debt-Partnerschaften haben im Berichtszeitraum jeweils ihr erstes vollständiges Jahr abgeschlossen und sind inzwischen vollständig in GAM integriert. Mit dem Aufbau längerer Live-Track-Records verbessern sich die Voraussetzungen für die Teilnahme an institutionellen Due-Diligence- und Mandatsvergabeverfahren, was zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten eröffnet. Stärkung der Specialist-Active-Kompetenzen: GAM hat sein differenziertes Angebot im Bereich Specialist Active über die Anlageklassen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset hinweg weiter ausgebaut, einschliesslich aktiv gemanagter Special-Situations-Strategien. Im Berichtszeitraum überschritt die Strategie GAM Sustainable Emerging Markets Equity die Marke von USD 250 Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig erreichte das Team für europäische Aktien bei GAM einen einjährigen Track Record, der eine wichtige Grundlage für die künftige Vermarktung bei institutionellen Kunden schafft. Im Aktien-Spezialbereich bietet GAM Anlagekompetenzen in globalen, europäischen, schweizerischen, japanischen, asiatischen, chinesischen und Schwellenländeraktien sowie differenzierte Themenstrategien wie Luxury Brands und Disruptive Growth.

GAM hat sein differenziertes Angebot im Bereich Specialist Active über die Anlageklassen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset hinweg weiter ausgebaut, einschliesslich aktiv gemanagter Special-Situations-Strategien. Im Berichtszeitraum überschritt die Strategie GAM Sustainable Emerging Markets Equity die Marke von USD 250 Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig erreichte das Team für europäische Aktien bei GAM einen einjährigen Track Record, der eine wichtige Grundlage für die künftige Vermarktung bei institutionellen Kunden schafft. Im Aktien-Spezialbereich bietet GAM Anlagekompetenzen in globalen, europäischen, schweizerischen, japanischen, asiatischen, chinesischen und Schwellenländeraktien sowie differenzierte Themenstrategien wie Luxury Brands und Disruptive Growth. Produktpipeline: Mehrere differenzierte Anlagestrategien befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und sollen im zweiten Halbjahr 2026 sowie im Jahr 2027 lanciert werden. Parallel dazu führt GAM Gespräche mit potenziellen neuen Anlagepartnern. Diese Strategien sollen das differenzierte Anlageangebot von GAM weiter ausbauen und Kunden Zugang zu innovativen Anlagelösungen, spezialisierter Expertise und zusätzlichen Renditequellen bieten.

Mehrere differenzierte Anlagestrategien befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und sollen im zweiten Halbjahr 2026 sowie im Jahr 2027 lanciert werden. Parallel dazu führt GAM Gespräche mit potenziellen neuen Anlagepartnern. Diese Strategien sollen das differenzierte Anlageangebot von GAM weiter ausbauen und Kunden Zugang zu innovativen Anlagelösungen, spezialisierter Expertise und zusätzlichen Renditequellen bieten. Weitere Vereinfachung der Betriebsstruktur: Aufbauend auf der im Jahr 2025 umgesetzten operativen Transformation setzte GAM die Straffung seiner rechtlichen Unternehmensstruktur fort.

Aufbauend auf der im Jahr 2025 umgesetzten operativen Transformation setzte GAM die Straffung seiner rechtlichen Unternehmensstruktur fort. Veröffentlichung der Berichte zu Nachhaltigkeit und Stewardship: GAM veröffentlichte im Berichtszeitraum seine Nachhaltigkeits- und Stewardship-Berichte für das Jahr 2025.

Diese Entwicklungen stärken die Fähigkeit von GAM, differenzierte Anlagekompetenzen in zusätzliche institutionelle Geschäftsmöglichkeiten, ein nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens und langfristiges Ertragspotenzial umzusetzen.

Anthony Maarek, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Ich freue mich, den Vorsitz des Verwaltungsrats in einer Phase zu übernehmen, in der sich die Fortschritte der vergangenen zwei Jahre zunehmend in den Finanzergebnissen von GAM widerspiegeln. Der Verwaltungsrat unterstützt das Management vollumfänglich dabei, diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Gleichzeitig profitiert GAM unverändert von der Unterstützung eines engagierten und langfristig orientierten Grossaktionärs.»

Finanzkennzahlen im Überblick

Der bereinigte Verlust vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 24.0 Millionen, verglichen mit CHF 34.1 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Die Verbesserung um 30% ist in erster Linie auf die Verringerung der operativen Kostenbasis durch ein schlankeres Betriebsmodell, vereinfachte Prozesse und eine konsequente Kostendisziplin zurückzuführen. Dem bereinigten Ergebnis steht ein IFRS-Verlust vor Steuern von CHF 24.7 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 0.7 Millionen ist auf Aufwendungen im Zusammenhang mit strategischen Initiativen zurückzuführen.

Die positiven bereinigten Nettomittelflüsse waren auf anhaltende Bruttoneugeldzuflüsse von CHF 0.9 Milliarden sowie einen deutlichen Rückgang der Kundenabflüsse zurückzuführen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine höhere Kundenbindung und die anhaltend starke Nachfrage nach dem Alternatives-Angebot der Gruppe.

GAM verfügt heute über eine niedrigere Kostenbasis, vereinfachte rechtliche und operative Strukturen sowie ein breiteres Spektrum differenzierter Anlagekompetenzen. Dadurch erhöht sich das Potenzial, künftiges Wachstum des verwalteten Vermögens über eine verbesserte operative Hebelwirkung in Ertragswachstum umzuwandeln. Gleichzeitig tragen laufende Optimierungsmassnahmen dazu bei, die Plattform schlank und agil zu halten.

Die Gruppe verfügt weiterhin über gesicherte Finanzierungsmöglichkeiten durch die bis Dezember 2027 verfügbare Kreditfazilität über CHF 100 Millionen von Rock Investment SAS, einer Tochtergesellschaft von NJJ. Per 30. Juni 2026 waren davon CHF 58 Millionen in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat Rock Investment SAS in einem Letter of Intent seine Bereitschaft bekundet, bei Bedarf zusätzliche finanzielle Unterstützung bereitzustellen.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen von GAM für das erste Halbjahr 2026 finden sich im Halbjahresbericht, insbesondere im Financial Review auf den Seiten 14 bis 18 (www.gam.com/results-centre).

Geschäftsbereiche

GAM Investments konzentriert sich auf drei zentrale Geschäftsbereiche, um nachhaltiges Wachstum und Profitabilität zu erzielen:

GAM Alternatives: Zugang zu spezialisierten alternativen Anlagelösungen von internen Teams und ausgewählten Drittanbietern mit Fokus auf differenzierte Strategien und Absolute-Return-Ansätze.

Zugang zu spezialisierten alternativen Anlagelösungen von internen Teams und ausgewählten Drittanbietern mit Fokus auf differenzierte Strategien und Absolute-Return-Ansätze. GAM Specialist Active: Spezialisierte Anlagekompetenzen in den Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset, die sowohl traditionelle als auch differenzierte Renditequellen erschliessen.

Spezialisierte Anlagekompetenzen in den Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset, die sowohl traditionelle als auch differenzierte Renditequellen erschliessen. GAM Wealth Management: Individuell zugeschnittene Multi-Asset-Portfolios für vermögende Privatkunden, Family Offices, Stiftungen und Trusts, die Anlagelösungen von GAM mit ausgewählten Strategien externer Anbieter kombinieren.





Alle drei Geschäftsbereiche profitieren von den globalen Vertriebskapazitäten von GAM, dem skalierbaren Betriebsmodell sowie der modernen Technologieinfrastruktur der Gruppe.

Verwaltetes Vermögen und Nettomittelzuflüsse nach Geschäftsbereich

Das verwaltete Vermögen stieg per 30. Juni 2026 auf CHF 12.7 Milliarden, verglichen mit CHF 12.5 Milliarden per 31. Dezember 2025. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch positive Markt- und Währungseffekte sowie starke Mittelzuflüsse in den Bereich Alternatives.

Die Bruttoneugeldzuflüsse beliefen sich auf CHF 0.9 Milliarden, während die Kundenabflüsse gegenüber der Vorjahresperiode deutlich zurückgingen. Bereinigt um den Abzug von CHF 0.4 Milliarden in einem einzelnen Segregated Account resultierten positive Nettoneugeldzuflüsse von CHF 38 Millionen. Die Nachfrage war insbesondere nach Cat Bonds, Sustainable Emerging Markets Equity und GAM LSA Private Shares besonders hoch.

Geschäftsbereich



(CHF Mrd.) Verwaltetes Vermögen per 1. Jan 2026 Nettomittel-zuflüsse* Abzug eines einzelnen Kunden Markt-/ Wechselkurs-entwicklungen Verwaltetes Vermögen per 30. Juni 2026 Alternatives 1.6 0.4 - - 2.0 Specialist Active 10.0 (0.3) (0.4) 0.5 9.8 Wealth Management 0.9 (0.1) - 0.1 0.9 Gesamt 12.5 - (0.4) 0.6 12.7

*Die bereinigten Nettomittelflüsse schliessen den einmaligen Abzug von CHF 0.4 Milliarden in einem kundenspezifischen Segregated Account aus und vermitteln dadurch ein aussagekräftigeres Bild der zugrunde liegenden Nettoneugeldentwicklung.

Anlageperformance

Die Anlageperformance blieb insbesondere im Bereich Alternatives sehr stark. Dort übertrafen 96% des relevanten verwalteten Vermögens* ihre jeweilige Dreijahres-Benchmark, während 85% ihre jeweilige Fünfjahres-Benchmark übertrafen.

Über alle Geschäftsbereiche hinweg verbesserte sich die Anlageperformance von GAM im ersten Halbjahr 2026 weiter. Per 30. Juni 2026 übertrafen 64% des relevanten verwalteten Vermögens* die jeweilige Dreijahres-Benchmark und 58% die jeweilige Fünfjahres-Benchmark (31. Dezember 2025: 61% bzw. 54%).

Anteil des verwalteten Vermögens von GAM-Fonds*, der die Benchmark übertrifft

Geschäftsbereich Anlageklasse 3 Jahre 30. Juni 2026 3 Jahre 31. Dez 2025 5 Jahre 30. Juni 2026 5 Jahre 31. Dez 2025 Alternatives Alternatives 96% 92% 85% 83% Specialist Active Fixed income 84% 85% 91% 84% Specialist Active Aktien 20% 17% 9% 8% Gesamt 64% 61% 58% 54%

*Anteil des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre Benchmark übertroffen haben (ohne Mandate und Segregated Accounts). Die Drei- bzw. Fünfjahres-Performance basiert auf dem relevanten verwalteten Vermögen von jeweils CHF 5.9 Milliarden.

Verglichen mit den jeweiligen Peergroups von Morningstar übertrafen per 30. Juni 2026 60% des relevanten verwalteten Vermögens* die jeweilige Morningstar-Vergleichsgruppe über drei Jahre, während 59% die jeweilige Morningstar-Vergleichsgruppe über fünf Jahre übertrafen (31. Dezember 2025: 43% bzw. 49%).

Anteil des verwalteten Vermögens von GAM-Fonds*, der die Morningstar-Vergleichsgruppe übertrifft

Geschäftsbereich Anlageklasse 3 Jahre 30. Juni 2026 3 Jahre 31. Dez 2025 5 Jahre 30. Juni 2026 5 Jahre 31. Dez 2025 Alternatives Alternatives 86% 82% 97% 96% Specialist Active Fixed income 42% 5% 23% 22% Specialist Active Aktien 51% 47% 56% 39% Gesamt 60% 43% 59% 49%

*Anteil des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre Morningstar-Vergleichsgruppe übertroffen haben (ohne Mandate und Segregated Accounts).

Anerkennung in der Branche: Die Fonds von GAM wurden bei den Lipper Fund Awards 2026 in sechs europäischen Märkten mit insgesamt fünfzehn Auszeichnungen prämiert. Der überwiegende Teil der Awards wurde für Leistungen über Fünf- und Zehnjahreszeiträume verliehen und umfasste Strategien aus der Schweizer Aktienpalette, dem Multi-Asset-Angebot sowie GAM Star Global Rates. Die Strategie GAM Sustainable Emerging Markets Equity wurde für die ESG Investing Awards 2026 nominiert, während GAM bei den IA Global Financial Services Awards 2026 als Finalist ausgezeichnet wurde. SRILIAC (inzwischen umbenannt in Swiss Re ILS), Co-Investment-Manager der Cat-Bond- und ILS-Fondspalette von GAM, wurde bei den Insurance Insider ILS Awards 2026 als „Manager of the Year“ ausgezeichnet.

Mehr Informationen zu diesen und weiteren Auszeichnungen finden Sie unter www.gam.com/awards.

Ausblick

Die Prioritäten von GAM bleiben unverändert: Das Unternehmen will das wachsende Interesse institutioneller Kunden und die steigende Nachfrage nach seinen differenzierten Anlagekompetenzen in nachhaltige Nettoneugeldzuflüsse umwandeln und gleichzeitig eine starke Anlageperformance sowie eine konsequente Kostendisziplin sicherstellen.

Aufbauend auf den erweiterten Vertriebskapazitäten, den verstärkten Teams in Europa und Asien, der intensiveren Kundenansprache, den zunehmend etablierten Track Records der Anlagestrategien sowie einer wachsenden Pipeline innovativer Lösungen ist die Gruppe gut positioniert, die positive Geschäftsdynamik in nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens umzusetzen.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die niedrigere Kostenbasis, das vereinfachte Betriebsmodell und die breiter aufgestellte Anlageplattform von GAM eine skalierbare Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen. Fortlaufende Investitionen in den Vertrieb, strategische Partnerschaften und Produktinnovationen sollen das Wachstumspotenzial der Gruppe weiter stärken und mit zunehmendem Wachstum des verwalteten Vermögens zu einer steigenden operativen Hebelwirkung beitragen.

Zusätzliche Informationen

Über GAM Investments

GAM Investments ist ein unabhängiger, aktiver globaler Vermögensverwalter mit Börsenkotierung in der Schweiz. Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle Zukunft seiner Kunden zu schützen und langfristig zu stärken.

Seit 1983 bietet GAM Zugang zu erstklassigen Anlagekompetenzen. Als Pionier des Open-Architecture-Ansatzes vereint das Unternehmen spezialisierte interne Investmentteams und ausgewählte externe Anlagepartner auf einer globalen Plattform, die sowohl öffentliche als auch private Märkte abdeckt.

Die Anlagekompetenzen von GAM umfassen Alternatives, spezialisierte Fixed-Income-Strategien, Aktien sowie Multi-Asset-Lösungen. Besondere Expertise besteht in differenzierten und nicht traditionellen Renditequellen, die über mehr als vier Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden. Viele der Strategien sind darauf ausgerichtet, Renditetreiber jenseits traditioneller Aktien- und Anleihenmärkte zu erschliessen und Investoren beim Aufbau widerstandsfähigerer Portfolios über unterschiedliche Marktzyklen hinweg zu unterstützen.

Per 30. Juni 2026 belief sich das verwaltete Vermögen auf CHF 12.7 Milliarden. Mit Hauptsitz in Zürich betreut GAM institutionelle Investoren, Family Offices und Wealth Manager über ein Netzwerk von 17 Standorten in 15 Ländern. Dabei verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Marktkenntnis, um Kunden weltweit zu unterstützen.

Die drei zentralen Geschäftsbereiche von GAM sind GAM Alternatives, GAM Specialist Active und GAM Wealth Management.

Weitere Informationen zu GAM Investments finden Sie unter www.gam.com.

Weitere wichtige Informationen

Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten», «schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich», «beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften», «werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben», «Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

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Anhang