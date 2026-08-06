Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2026

Harvia Oyj, puolivuosikatsaus 6.8.2026 klo 9.00





Harvia Q2 2026: Vahvaa liikevaihdon kasvua Pohjois-Amerikan vauhdittamana, suurella IT- ja prosessihankkeella tilapäisiä vaikutuksia kasvuun ja kannattavuuteen

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti−kesäkuu 2026:

Liikevaihto kasvoi 11,7 % ja oli 52,8 milj. euroa (47,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 12,9 % ja oli 53,3 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista.

Liikevoitto oli 8,4 milj. euroa (7,6) eli 15,9 % (16,1 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (8,2) eli 16,2 % (17,3 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 8,5 milj. euroa (16,0 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,1 milj. euroa (3,9) ja kassavirtasuhde 29,2 % (39,4 %).

Tammi−kesäkuu 2026:

Liikevaihto kasvoi 12,2 % ja oli 111,4 milj. euroa (99,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 15,7 % ja oli 114,8 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista.

Liikevoitto oli 21,2 milj. euroa (19,5) eli 19,1 % (19,7 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 21,4 milj. euroa (20,1) eli 19,3 % (20,2 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 22,4 milj. euroa (19,5 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,1 milj. euroa (14,1) ja kassavirtasuhde 59,2 % (59,4 %).

Nettovelka oli 57,2 milj. euroa (57,9). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena viimeisen 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,2 (1,3).

Omavaraisuusaste oli 47,4 % (43,6 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,68).

Avainluvut

Milj. euroa 4–6/

2026 4–6/

2025 Muutos % 1–6/

2026 1–6/

2025 Muutos % 1–12/

2025 Liikevaihto 52,8 47,3 11,7 % 111,4 99,2 12,2 % 198,9 Käyttökate 10,4 9,4 11,4 % 25,2 23,2 8,9 % 45,7 % liikevaihdosta 19,8 % 19,8 % 22,7 % 23,4 % 23,0 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,2 0,5 -71,4 % 0,2 0,6 -59,7 % 0,8 Oikaistu käyttökate ** 10,6 9,9 6,8 % 25,5 23,7 7,3 % 46,5 % liikevaihdosta 20,1 % 21,0 % 22,9 % 23,9 % 23,4 % Liikevoitto 8,4 7,6 10,2 % 21,2 19,5 8,7 % 38,3 % liikevaihdosta 15,9 % 16,1 % 19,1 % 19,7 % 19,3 % Oikaistu liikevoitto ** 8,6 8,2 4,8 % 21,4 20,1 6,8 % 39,1 % liikevaihdosta 16,2 % 17,3 % 19,3 % 20,2 % 19,6 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,30 0,23 25,9 % 0,80 0,68 16,5 % 1,41 Operatiivinen vapaa kassavirta 3,1 3,9 -20,8 % 15,1 14,1 6,9 % 26,5 Kassavirtasuhde 29,2 % 39,4 % 59,2 % 59,4 % 57,0 % Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,4 -3,8 -9,7 % -5,3 -5,8 -9,0 % -14,8 Nettovelka 57,2 57,9 -1,3 % 57,2 57,9 -1,3 % 57,7 Velkaantumisaste 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 Nettokäyttöpääoma 46,9 46,8 0,2 % 46,9 46,8 0,2 % 47,9 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 43,8 % 48,6 % 43,8 % 48,6 % 41,3 % Omavaraisuusaste 47,4 % 43,6 % 47,4 % 43,6 % 48,3 % Henkilöstö kauden lopussa 806 742 8,6 % 806 742 8,6 % 735

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-tilinpäätösstandardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja:

Harvian liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 52,8 milj. euroa. Kasvua viime vuoden vertailukauteen oli 11,7 %. Kaikki liikevaihdon kasvu oli orgaanista, ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 12,9 %. Kaksinumeroista liikevaihdon kasvua vauhditti erityisesti Pohjois-Amerikan vahva kehitys. Kuten odotettua, kasvua ja kannattavuutta heikensi kuitenkin suuren IT- ja prosessihankkeen käyttöönotto Muuramen tehtaalla ja pääkonttorilla, minkä vuoksi noin 4 milj. euron toimitukset siirtyivät pääosin kolmannelle vuosineljännekselle.

Pohjois-Amerikassa saunamarkkinan kysyntä jatkui vahvana. Suorituksessamme näkyy myös saunojen tunnettuuden ja käytön lisääntyminen Pohjois-Amerikassa, missä saunoista on tulossa enemmän valtavirran hyvinvointituote harvinaisen erikoistuotteen sijaan. Harvian liikevaihto kasvoi alueella 38,6 %. Myyntiä kasvatti myös saunojemme laajentunut jakelu. Sen sijaan höyrysaunoissa vaisu markkinakysyntä näkyi konsernitasolla höyrytuotteiden liikevaihdon laskuna. Höyry on meille strategisesti tärkeä kategoria ja toteutamme aktiivisesti kohdennettuja toimenpiteitä tuotevalikoimamme optimoimiseksi ja myynnin vauhdittamiseksi.

Euroopassa markkinatilanne pysyi suhteellisen vakaana ja edistyimme kaupallisissa hankkeissamme useilla keskeisillä markkinoilla ja tuoteryhmissä. Raportoitu liikevaihto laski hieman sekä Pohjois-Euroopassa että Manner-Euroopassa, mikä johtui ensisijaisesti Muuramen tehtaan toimitusten siirtymisestä. Pohjois-Euroopassa Skandinavian ja Baltian maiden vahva vire auttoi kompensoimaan Suomen markkinan heikompaa kysyntää.

APAC & MEA -alueella kehitys jatkui positiivisena keskeisillä saunamarkkinoillamme, kuten Japanissa, Kiinassa ja Australiassa. Samalla kehitystä kuitenkin heikensivät Persianlahden alueen geopoliittiset haasteet, jotka painoivat suoritustamme Lähi-idässä. Kokonaisuudessaan APAC & MEA -alueen liikevaihto laski 4,9 %. Tämä johtui pääasiassa asiakkaiden Lähi-idässä siirtämistä projekteista ja alueen vahvasta vertailukaudesta, johon sisältyi runsaasti projektitoimituksia, sekä joidenkin Muuramen tehtaan toimitusten siirtymisestä. Tilanne Lähi-idässä jatkuu todennäköisesti epävarmana, minkä arvioimme heikentävän myyntiämme alueella myös vuoden jälkipuoliskolla.

Harvian oikaistu liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 8,6 milj. euroa, mikä vastaa 16,2 %:n liikevoittomarginaalia.

Toisen neljänneksen aikana saimme päätökseen suuren IT-infrastruktuurin ja liiketoimintaprosessien uudistushankkeen Muuramen tehtaalla ja pääkonttorilla. Tämä strateginen investointi lisää automaatiota, parantaa toimintamme läpinäkyvyyttä ja vahvistaa perustaa Harvian kannattavalle pitkän aikavälin kasvulle. Kuten odotettua, uudistus pidensi toimitusaikojamme tilapäisesti ja siirsi noin 4 milj. euron toimitukset sekä niihin liittyvän myyntikatteen pääosin kolmannelle neljännekselle. Tällä oli kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Harvian myyntiin ja kannattavuuteen erityisesti Pohjois-Euroopassa ja Manner-Euroopassa, missä Muuramessa valmistettujen kiukaiden osuus liikevaihdosta on merkittävä. Hanke aiheutti myös joitakin kertaluonteisia lisäkustannuksia, joiden vaikutus kannattavuuteen oli kuitenkin selvästi pienempi. Näistä tilapäisistä vaikutuksista huolimatta epäsuorien kustannusten kasvu jäi liikevaihdon kasvua pienemmäksi ja myyntikatteemme pysyi terveellä tasolla, vaikka tuote- ja kanavamix heikensivätkin sitä hieman.

Kolmannen vuosineljänneksen alussa Muuramen tehtaan toimituskyky oli palautunut lähes normaaliksi, ja odotamme saavuttavamme täyden operatiivisen kapasiteetin vuosineljänneksen aikana. Haluan kiittää koko Harvian tiimiä ja kumppaneitamme erinomaisesta tuesta koko hankkeen ajan. Haluan myös kiittää asiakkaitamme yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä tämän tärkeän muutoksen aikana.

Harvia on jatkossakin täysin keskittynyt kannattavan kasvun vauhdittamiseen kaikilla myyntialueilla. Jatkamme globaalin saunamarkkinan uudistamista ja johtamista tuoteinnovaatioiden avulla ja lisäämällä tietoisuutta saunomisen terveyshyödyistä. Esimerkkinä sitoumuksestamme Harvia Fenix -ohjauskeskuksemme sai vastikään arvostetun Red Dot Award -muotoilupalkinnon. Julkaisimme myös yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa uraauurtavan tutkimuksen saunan ja sen ilmankosteuden fysiologisista vaikutuksista, mikä osaltaan vie saunatutkimusta eteenpäin. Vaikka maailmantalouteen ja geopolitiikkaan liittyvän epävarmuuden odotetaan pysyvän koholla, suhtaudumme saunamarkkinan pitkän aikavälin näkymiin edelleen myönteisesti. Markkina tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia sekä orgaaniseen kasvuun että arvoa luoviin yritysostoihin, ja Harvialla on hyvät edellytykset hyödyntää niitä.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 6.8.2026 klo 11.00. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Matias Järnefelt sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://harvia.events.inderes.com/q2-2026.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/ tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/

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