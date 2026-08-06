Haffner Energy franchit le principal jalon de qualification

de sa nouvelle génération H6

La confirmation d’une production stable de syngas renforce

la trajectoire de déploiement commercial de H6

Vitry-le-François, France – 6 août 2026, 08h00 (CEST)

Haffner Energy annonce avoir franchi le principal jalon de qualification de la méthodologie et des données de production de syngaz par sa technologie de génération H6. Cette étape s’est faite sous le contrôle d’un organisme international de certification de premier rang. Cet organisme valide la méthodologie et les données démontrant une production stable de syngaz1, le gaz de synthèse issu de son procédé de thermolyse de la biomasse.

Cette qualification indépendante confirme que les évolutions technologiques développées par Haffner Energy produisent les résultats attendus et que la nouvelle génération présente, dès sa mise en service, un fonctionnement stable à un régime de production soutenu, conforme aux objectifs fixés.

Cette qualification valide également le comportement mécanique de H6, conformément aux modélisations réalisées lors de sa conception. Elle constitue une étape déterminante vers le déploiement commercial de cette nouvelle génération, appelée à équiper les modules C-iC, notamment dans le cadre du programme de réservation CORE100.

Les performances d'un procédé thermochimique tel que la thermolyse ne peuvent être évaluées qu'à partir de l'analyse des données de production, qui permettent de caractériser la stabilité thermique du procédé, le comportement de l'installation et la qualité du syngas produit.

La prochaine étape, prévue à l'automne 2026, portera sur la qualification de la production d'hydrogène de qualité mobilité, l'application la plus exigeante en matière de pureté de gaz. Son obtention permettra d'étendre les performances validées de H6 aux applications de production de méthane renouvelable et de méthanol, dont les exigences de purification sont moins contraignantes. La conversion du syngas purifié en méthanol ou en méthane est assurée par des procédés catalytiques industriels éprouvés, exploités depuis plus de cinquante ans et disponibles sur étagère auprès de plusieurs fournisseurs.

Marc Haffner, Directeur Général Délégué en charge de la Technologie et cofondateur de Haffner Energy, déclare :

« Les générations précédentes nous avaient démontré, au travers de plusieurs milliers d'heures d'exploitation, le caractère homogène et prédictible de notre procédé de thermolyse. Avec H6, notre objectif était de vérifier que les évolutions retenues en termes de simplification et de compacité produisaient le comportement attendu à l'échelle industrielle.

La conception mécanique de H6 est l'aboutissement de plusieurs années de retour d'expérience. Elle conserve les principes éprouvés sur les générations précédentes. En revanche, elle a été entièrement repensée afin d'éliminer les principaux modes de défaillance mécaniques et de procédé qui ont été identifiés au fil des années. La machine a été simplifiée de manière significative, afin d’obtenir un équipement robuste conçu pour tourner plus de 8000 heures par an. »

Les résultats obtenus répondent pleinement à nos attentes. Nous avons stabilisé la production de syngas dès les premières injections de biomasse, à un régime de production soutenu et avec un comportement mécanique parfaitement conforme à nos modélisations. Nous avons également observé un profil thermique remarquablement stable ainsi qu'une qualité intrinsèque du syngas sensiblement améliorée par rapport aux générations précédentes, avant toute étape de purification. La génération H4 nous avait déjà permis de produire de l'hydrogène de qualité mobilité. Ces premiers résultats confirment la pertinence des choix technologiques retenus pour H6 et confortent notre conviction que la prochaine étape de qualification sera franchie dans les conditions attendues. »





Visuel de l’unité HYNOCA® C-iC équipée du module de génération H6.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy conçoit et fournit des solutions innovantes pour la production de carburants renouvelables compétitifs à partir de biomasse. Forte de plus de 33 ans d'expérience dans la valorisation de tous types de biomasse, la Société a développé des technologies propriétaires de thermolyse et de gazéification permettant de produire du gaz renouvelable, de l'hydrogène, du méthanol renouvelable ainsi que du Carburant d'aviation Durable (SAF).

Au-delà de la fourniture de technologies, Haffner Energy accompagne ses clients dans le développement de projets industriels destinés à accélérer la décarbonation des secteurs de l'énergie, de l'industrie et des transports. Ses solutions contribuent également à la production de CO₂ biogénique et de biocarbone (biochar), participant ainsi à la transition énergétique et à la valorisation durable de la biomasse.

Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF)

Contact presse

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com







1 Le syngaz est un gaz de synthèse majoritairement constitué d’hydrogène et de monoxyde de carbone. La combinaison de ces deux molécules permet, au travers de procédés catalytiques matures depuis des décennies, de produire les différentes molécules à haute valeur ajoutée recherchées selon le marché ciblé : bio méthanol, biométhane, hydrogène vert, mais également diesel renouvelable et SAF.









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