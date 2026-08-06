L'École des Paris Enseigne Aux Parieurs Sportifs Amateurs Un Cadre Analytique Conçu Pour Contrer Le Discours De Gains Rapides Des Médias Sportifs Grand Public

MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'École des Paris, une école montréalaise de formation aux paris sportifs cofondée par les parieurs professionnels Olivier Jacques et Walid Tabarout, enseigne un cadre analytique fondé sur des règles conçu pour éloigner les parieurs sportifs amateurs de l'approche impulsive que les médias grand public et le marketing ont tendance à renforcer. L'école est l'une des premières de son genre en Amérique du Nord, elle est en activité depuis environ un an, et elle compte plus de 300 étudiants inscrits à ce jour selon ses fondateurs.

L'École des Paris enseigne une approche que ses cofondateurs appellent le Structured Edge System. La méthode s'appuie sur l'analyse statistique, une gestion rigoureuse de la mise, et le principe voulant qu'un parieur ne prenne position que lorsqu'un avantage analytique mesurable existe sur un marché donné, et qu'il se retire dès que cet avantage disparaît. L'une des règles concrètes du système veut que la mise d'un étudiant sur une décision unique ne dépasse pas 2,5 % de sa mise disponible du moment, et que la taille de la position s'ajuste à la baisse à mesure que la mise diminue. Le système met l'accent sur la compétence, la discipline et la prise de décision.

Olivier et Walid ont chacun six ans d'expérience professionnelle sur les marchés nord-américains des paris sportifs, pour plus de douze ans d'expérience combinée dans le domaine. Olivier a généré plus de 1,4 million de dollars en profits de paris sportifs au cours de sa carrière, tandis que Walid en a généré plus de 800 000 dollars. Walid a travaillé chez Bell durant ses premières années comme parieur professionnel tout en élevant trois enfants. Olivier a été parieur professionnel à temps plein durant la même période. Les deux fondateurs ont bâti le programme de l'école à partir du constat que les parieurs récréatifs ont reçu de la publicité et des produits, mais presque aucun enseignement sérieux sur la façon d'aborder l'activité de manière analytique.

« La catégorie est adjacente aux paris sportifs, et l'objet de l'école est d'en retirer le pari », affirme Olivier Jacques, cofondateur de L'École des Paris. « On enseigne la méthode, la structure et la gestion de la mise. Si un étudiant repart en pensant les marchés comme le fait un analyste, on a fait notre travail. »

Une Méthode Conçue à Contre-Courant Des Médias Sportifs de Paris

Les Canadiens qui parient sur le sport le font désormais dans un environnement dominé par la publicité et le contenu promotionnel. La marge qu'Olivier et Walid voient pour un enseignement sérieux vient de ce déséquilibre. La couverture générale du secteur, selon les fondateurs, présente les paris sportifs comme une catégorie de gains rapides plutôt que comme une discipline analytique.

L'École des Paris se positionne comme l'alternative à cet environnement. Les étudiants sont formés à suivre un processus analytique défini avant de placer toute mise. Ils apprennent à lire les données de marché, à repérer les écarts entre les probabilités implicites du marché et leurs propres estimations, et à appliquer des règles de dimensionnement des positions qui limitent l'exposition sur toute décision unique. Le programme traite chaque décision comme un exercice analytique distinct.

Le programme est offert en français, avec une expansion en anglais prévue dans les prochains mois. La saison 2026 de la NFL, qui débute en septembre, constitue une période de concentration pour l'école alors qu'elle élargit la portée de son programme. Olivier et Walid ont conçu l'école comme un programme pionnier de son type sur le continent nord-américain.

Les fondateurs affirment que l'école ne promet aucun résultat financier aux étudiants et considère de telles promesses comme incompatibles avec la démarche analytique que le programme cherche à inculquer. « La discipline, c'est le résultat dont on peut parler », dit Olivier. « Le reste suit ou ne suit pas. »

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À Propos de L'École des Paris

L'École des Paris est une école montréalaise de formation aux paris sportifs cofondée par Olivier Jacques et Walid Tabarout, deux parieurs sportifs professionnels ayant chacun six ans d'expérience dans le domaine et plus de douze ans d'expérience combinée entre eux. L'école enseigne une approche fondée sur des règles appelée le Structured Edge System et est l'un des premiers programmes de son genre en Amérique du Nord. Elle est en activité depuis environ un an et compte plus de 300 étudiants inscrits à ce jour selon ses fondateurs.

Contact

Olivier Jacques, Co-founder

L'École Des Paris

contact@ecoledesparis.com

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