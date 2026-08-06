Groupe Casino : Signature de protocoles de conciliation avec les partenaires bancaires du Groupe

Signature de protocoles de conciliation

avec les partenaires bancaires du Groupe

Paris, le 6 août 2026

Dans le prolongement des communiqués de presse en date des 6, 10 et 23 juillet 2026, le Groupe indique avoir conclu avec ses partenaires bancaires des protocoles de conciliation ayant notamment pour objet :

la mise en place d’un nouveau RCF se substituant au RCF actuel et à certains financements opérationnels existants, d’une durée de 5 ans (3 ans à compter du closing de la restructuration + une extension de 2 ans à la demande du Groupe sous réserve de l’absence de cas de défaut et du respect des covenants financiers), d’un montant d’environ 700 millions d'euros,

le maintien d’autres financements opérationnels existants d’un montant d’environ 640 millions d’euros, d’une durée de 5 ans (3 ans + extension de deux périodes de 1 an à la demande du Groupe sous réserve de l’absence de cas de défaut et du respect des covenants financiers) ; et

la mise en place d’une ligne nouvelle de garantie à première demande d’un montant de 175 millions d’euros pour les besoins de l’alliance aux achats.





Il est rappelé que la mise en place de ces financements sera, outre les conditions suspensives habituelles, conditionnée à la mise en œuvre du plan d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe.

Des requêtes aux fins d’homologation et de constat de ces accords ont été déposées auprès du greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, à l’issue du délai de la procédure de conciliation. Il est attendu que le Groupe soit entendu sur ces demandes concomitamment aux demandes de modification des plans de sauvegarde accélérée. Les demandes de modification des plans seront déposées dans les prochaines semaines et auront vocation à traiter l’endettement financier du Groupe objet des plans arrêtés en février 2024 par le Tribunal des activités économiques de Paris.

La conclusion de ces accords constitue une nouvelle étape dans le projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe.

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