Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

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Langen

Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

06. Aug 2026 / 09:50 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

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