Un sondage d’Equifax Canada révèle qu’une personne sur quatre au Canada prévoit de régler uniquement le minimum dû sur sa carte de crédit

TORONTO, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un récent sondage d’Equifax Canada* effectué auprès de plus de 1500 Canadiens et Canadiennes a révélé que près d’un répondant sur quatre envisage d’effectuer uniquement des paiements mensuels minimaux sur sa carte de crédit, ce qui pourrait indiquer que les ménages sont aux prises avec des difficultés financières.

Le sondage a révélé que 25 % des répondants s’attendent à ne pouvoir payer que le solde minimal dû sur leur carte de crédit, tandis que 7 % d’entre eux croient qu’ils risquent de prendre du retard, et 56 % d’entre eux prévoient de payer l’intégralité de leur solde chaque mois.

Le sondage indique que 40 % des répondants ont mentionné dépenser davantage qu’il y a un an, soit plus du double des 18 % qui dépensent moins.

« Les résultats révèlent une pression financière croissante pour de nombreux ménages », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées à Equifax Canada. « Le sondage indique qu’un pourcentage important des Canadiens et Canadiennes interrogés (29 %) se servent du crédit et de l’épargne pour gérer leurs dépenses quotidiennes, tandis que 35 % d’entre eux réduisent leurs versements d’épargne pour l’avenir et prévoient de ne régler que le solde minimum dû sur leurs cartes de crédit. Lorsque ces difficultés commencent à se chevaucher, les ménages peuvent rapidement perdre leur flexibilité financière. »

En tant que partenaire essentiel de l’écosystème financier au Canada, Equifax offre des aperçus axés sur les données sur ces tendances émergentes, qui permettent aux prêteurs de collaborer avec les emprunteurs avec une plus grande confiance, et ainsi les aider à s’adapter aux conditions économiques changeantes.

Les dépenses quotidiennes mettent l’épargne et la planification pour l’avenir en péril

Le sondage suggère que l’impact financier pourrait aller au-delà des simples restrictions de dépenses non essentielles et affecter de plus en plus la capacité à couvrir les dépenses essentielles, à préserver l’épargne et à planifier pour l’avenir. Parmi les personnes interrogées :

29 % utilisent davantage de crédit qu’il y a un an pour payer l’épicerie, les services publics et d’autres dépenses essentielles.

23 % utilisent leur épargne pour couvrir les dépenses courantes.

20 % mentionnent recourir davantage aux cartes de crédit et aux marges de crédit.

35 % ont réduit leurs versements à leurs comptes d’épargne, leurs placements ou leurs fonds destinés aux études.

32 % ont réduit leurs dépenses essentielles, y compris l’épicerie et les services publics.

44 % craignent de ne pas épargner assez pour la retraite.

41 % sont préoccupées par les dépenses liées aux urgences imprévues.





Diminution des dépenses et de l’épargne

Les dépenses ont également diminué dans les secteurs non essentiels. Chez les personnes interrogées, 67 % ont réduit leurs dépenses liées aux divertissements et aux loisirs, tandis que 40 % ont réduit leurs dépenses sur le plan des soins personnels.

Les données du sondage indiquent que les conditions économiques changeantes entraînent un comportement d’emprunt plus prudent. Chez les personnes interrogées, 60 % d’entre elles évitent activement de contracter de nouvelles dettes. Parallèlement, 13 % des répondants déclarent emprunter davantage pour couvrir leurs dépenses de base, tandis que seulement 8 % d’entre eux se procurent de nouvelles cartes de crédit ou contractent de nouveaux prêts.

La confiance sur le plan des finances s’est également affaiblie : le sondage révèle que 29 % des répondants se sentent moins confiants dans leur capacité à gérer les demandes financières comparativement à l’année dernière, tandis que 23 % se sentent plus confiants. Près de la moitié d’entre eux, soit 47 %, ont mentionné que leur situation est restée sensiblement la même.

« Les difficultés financières s’accumulent souvent graduellement, et le fait d’effectuer uniquement des paiements minimums peut donner l’impression d’être une façon de gérer un mois difficile », a déclaré Julie Kuzmic, chef de la consommatique et de la conformité à Equifax Canada. « Toutefois, le remboursement de ces soldes peut prendre beaucoup plus de temps et entraîner des intérêts nettement plus élevés. Quiconque voit ses soldes augmenter continuellement avec peu d’espoir de remboursement devrait examiner ses obligations de paiement, prioriser les dates d’échéance et explorer les possibilités auprès de leurs prêteurs, ou d’un conseiller en crédit de bonne réputation, avant que leur situation financière ne limite leurs options. »

Les familles ainsi que les Canadiens et Canadiennes de moins de 55 ans sont confrontés à une plus grande pression

Les ménages avec enfants sont confrontés à une pression plus forte puisque 51 % des personnes interrogées ont mentionné dépenser davantage qu’il y a un an, alors que 35 % des personnes sans enfants ont déclaré dépenser davantage comparativement à l’année dernière.

Les personnes qui ont des enfants sont également :

Plus susceptibles de recourir davantage au crédit que l’année dernière pour payer leurs dépenses de base (42 %), comparativement à 24 % chez les personnes sans enfants.

Plus susceptibles à envisager d'effectuer des remboursements mensuels minimums sur leurs cartes de crédit (33 %).

Plus susceptibles d’être préoccupées par le soutien aux membres de la famille, y compris l’éducation des enfants ou les parents vieillissants (45 %), comparativement à 18 % pour les personnes sans enfants.





Parmi les personnes interrogées, les répondants de moins de 55 ans montrent également des signes de difficultés financières plus importants que les répondants plus âgés. Le sondage révèle que 36 % des personnes interrogées de moins de 55 ans déclarent utiliser davantage de crédit pour leurs dépenses essentielles comparativement à l’année dernière, ce qui représente le double des 18 % enregistrés chez les Canadiens et Canadiennes âgés de 55 ans et plus.

Parmi les personnes interrogées âgées de moins de 55 ans :

42 % dépensent plus de façon générale qu’il y a un an, comparativement à 36 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

31 % prévoient de n’effectuer que des paiements mensuels minimaux sur leurs cartes de crédit, comparativement à 16 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

22 % ont de la difficulté à rembourser leurs dettes en raison des coûts élevés du logement ou des prêts hypothécaires, comparativement à 11 % des répondants plus âgés.





Seulement 47 % des Canadiens et Canadiennes âgés de moins de 55 ans prévoient de payer le solde de leur carte de crédit en entier chaque mois, comparativement à 69 % des Canadiens et Canadiennes âgés de 55 ans et plus.

Equifax Canada offre des données et des aperçus inégalés qui permettent à l’écosystème financier canadien de faire avancer les Canadiens et Canadiennes, ainsi que l’économie au Canada. Pour en savoir plus sur les pointages de crédit et les ressources qui aideront les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur résilience financière, nous invitons les consommateurs à visiter le Centre d’informations d’Equifax Canada .

* Equifax a interrogé 1532 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 65 ans, du 17 au 19 juillet 2026, à l’aide du panel en ligne de Léger. Un échantillon aléatoire de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/– 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

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