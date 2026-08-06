Stella-Jones annonce ses résultats du deuxième trimestre 

Ventes de 1 042 millions $, en hausse par rapport aux ventes de 1 034 millions $ enregistrées au deuxième trimestre de 2025

Résultat d’exploitation de 95 millions $, contre 155 millions $ au deuxième trimestre de 2025, un recul attribuable aux charges de 32 millions $ liées à des initiatives d’optimisation de réseau

BAIIA ajusté 1 de 167 millions $, pour une marge 1 de 16,0 %, contre un BAIIA ajusté de 189 millions $ et une marge de 18,3 % au deuxième trimestre de 2025

Maintien des efforts axés sur l’efficacité opérationnelle et les initiatives d’optimisation de réseau

Génération de flux de trésorerie solide de 192 millions $ au cours du trimestre et liquidités disponibles2 de 759 millions $ à la clôture de la période

MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son deuxième trimestre clos le 30 juin 2026.

« Nos résultats du deuxième trimestre reflètent la vitalité constante de nos activités dans le créneau des produits destinés au secteur des services publics, portées par l’élan favorable des volumes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics et par un apport appréciable découlant de l’acquisition de Brooks », a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella‑Jones. « Dans le secteur des structures d’acier, la demande pour les pylônes en treillis demeure forte, les travaux d’agrandissement de nos installations de Candiac se déroulent comme prévu et la construction de notre nouvelle usine de pylônes en treillis aux États-Unis va bon train, ce qui favorisera l’atteinte de nos objectifs de croissance à long terme. Bien que les fondements qui sous-tendent le marché des produits destinés aux sociétés de services publics soient demeurés favorables, les augmentations de coûts à court terme ont miné les résultats trimestriels en comprimant la marge du BAIIA ajusté. Nous prévoyons une amélioration des marges au cours du deuxième semestre, à mesure que certains coûts plus élevés diminueront, mais la marge du BAIIA ajusté pour l’ensemble de l’exercice devrait rester en deçà de 17,5 %. À l’avenir, les mesures d’optimisation de réseau déjà annoncées, combinées à des examens opérationnels supplémentaires et à la répercussion de certaines hausses de coûts par le biais des mécanismes d’ajustement des prix, devraient favoriser le redressement des marges et ramener la marge du BAIIA ajusté dans la fourchette cible de 17,5 % à 18,5 % qui avait été fixée pour la période de prévision triennale. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars canadiens, sauf les ratios

et les données par action)



Périodes de trois mois

closes les 30 juin

Périodes de six mois

closes les 30 juin

2026 2025 2026 2025 Ventes 1 042 1 034 1 833 1 807 Bénéfice brut1 186 206 341 374 Marge du bénéfice brut1 17,9 % 19,9 % 18,6 % 20,7 % Résultat d'exploitation 95 155 192 298 BAIIA ajusté1 167 189 303 330 Marge du BAIIA ajusté1 16,0 % 18,3 % 16,5 % 18,3 % Résultat net 61 106 121 199 Résultat par action (« RPA »), de base 1,12 1,91 2,22 3,58 RPA ajusté, de base1 1,59 1,91 2,71 3,06 Au 30 juin 2026

31 décembre 2025

Ratio dette nette/BAIIA ajusté1 2,5 x

2,6 x

1 Ces mesures n’ont pas de définition normalisée selon les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour des précisions et des explications au sujet des mesures financières non conformes aux PCGR et des autres mesures financières utilisées et présentées par la Société ainsi qu’un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures des PCGR les plus directement comparables. 2 Les liquidités disponibles incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les montants disponibles au titre des facilités de crédit, déduction faite des lettres de crédit émises et de certaines garanties données.



Résultats du deuxième trimestre

Les ventes se sont établies à 1 042 millions $ au deuxième trimestre de 2026, soit une hausse de huit millions $ par rapport aux ventes de 1 034 millions $ constatées pour le deuxième trimestre de l’exercice précédent. En faisant abstraction de l’apport de 29 millions $ découlant de l’acquisition de Brooks Manufacturing Co. (« Brooks »), les ventes de bois traité sous pression ont reculé de 13 millions $, ou de 1 %. Ces résultats sont attribuables à une augmentation des ventes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics, plus que contrebalancée par la baisse des prix sur le marché du bois d’œuvre destiné au secteur résidentiel et par la diminution des volumes de traverses de chemin de fer, dont les ventes ont été particulièrement touchées par l’affaiblissement continu de la demande des exploitants de chemins de fer de catégorie 1. Les ventes de billots et de bois d’œuvre ont reculé de huit millions $, ou de 31 %, ce qui est principalement attribuable à un ralentissement de l’activité de négociation de billots.



Produits en bois traité sous pression

Produits destinés aux sociétés de services publics (49 % des ventes au T2-2026) : Les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 510 millions $ au deuxième trimestre de 2026, contre 476 millions $ pour le même trimestre de l’exercice précédent. En faisant abstraction de l’apport de 29 millions $ découlant de l’acquisition de Brooks en 2025, les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de cinq millions $, ou de 1 %, par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance des ventes a été portée par la vigueur persistante des volumes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics, soutenue par des engagements contractuels pluriannuels. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par des retards dans la réalisation de projets dans certaines régions en raison des conditions météorologiques exceptionnellement pluvieuses qui sévissaient dans le sud-est des États-Unis, ainsi que par un repli des prix sur le marché au comptant et un recul des ventes de structures d’acier. À compter du deuxième trimestre de 2026, les activités en matière de structures d’acier, issues de l’acquisition réalisée au deuxième trimestre de 2025, ont été prises en compte au titre de la croissance interne. Les ventes trimestrielles de structures d’acier ont reculé, ce qui est principalement attribuable à l’incidence temporaire des changements d’équipement effectués au cours du trimestre en vue de doubler la capacité de production d’ici le troisième trimestre de 2026.

Traverses de chemin de fer (23 % des ventes au T2-2026) : Les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé de cinq millions $ pour s’établir à 235 millions $ au deuxième trimestre de 2026, contre 240 millions $ pour le même trimestre de l’exercice précédent. Ce recul est principalement attribuable aux volumes moins importants de produits destinés aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, la demande ayant fléchi sous l’influence de dynamiques à l’œuvre à l’échelle du secteur, notamment la réduction des dépenses en immobilisations et la concurrence toujours aussi vive. La diminution des volumes de produits destinés aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1 a été contrebalancée en grande partie par la vigueur persistante de la demande des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1 et l’activité soutenue de leurs projets. La composition des ventes moins avantageuse, notamment du fait de la proportion plus importante de volumes liés exclusivement aux services de traitement, a donné lieu à une légère baisse des prix.

Bois d’œuvre à usage résidentiel (22 % des ventes au T2-2026) : Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont reculé de 12 millions $ pour s’établir à 234 millions $ au deuxième trimestre de 2026, contre 246 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Cette baisse s’explique principalement par la baisse des prix sur le marché du bois d’œuvre et, dans une moindre mesure, par la diminution des volumes de ventes par rapport à la même période de l’exercice précédent, elle-même attribuable à l’affaiblissement de la demande et à la détérioration des conditions météorologiques.

Produits industriels (4 % des ventes au T2-2026) : Les ventes de produits industriels sont demeurées relativement stables, s’établissant à 45 millions $ au deuxième trimestre de 2026, contre 46 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025.

Billots et bois d’œuvre

Billots et bois d’œuvre (2 % des ventes au T2-2026) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont établies à 18 millions $ au deuxième trimestre de 2026, contre 26 millions $ pour le même trimestre de l’exercice précédent. Le recul des ventes de produits de cette catégorie par rapport au deuxième trimestre de 2025 s’explique en grande partie par un ralentissement de l’activité liée aux billots.

Le bénéfice brut s’est établi à 186 millions $, soit 17,9 % des ventes, au deuxième trimestre de 2026 contre 206 millions $, ou 19,9 % des ventes, pour le même trimestre de l’exercice précédent. Le recul du bénéfice brut et la diminution de la marge du bénéfice brut s’expliquent principalement par une augmentation des coûts propres à certains sites, largement attribuable aux activités de gestion environnementale et à la mise en place des contrôles connexes, de même qu’aux travaux d’entretien. La hausse des coûts du carburant et les pertes de productivité touchant les activités de l’usine de structures d’acier de la Société durant les travaux de modernisation ont également pesé sur le bénéfice brut, et leurs effets ont été exacerbés par un décalage dans la répercussion de certaines hausses de coûts par le biais des mécanismes d’ajustement des prix. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la contribution supplémentaire de Brooks aux résultats de la Société depuis son acquisition et par la croissance appréciable des volumes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics.

Le résultat d’exploitation du deuxième trimestre de 2026 s’est établi à 95 millions $, contre 155 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Ce recul est principalement attribuable à une dépréciation d’actifs et aux coûts de restructuration de 32 millions $ liés à l’optimisation du réseau de production de traverses de chemin de fer. Sur une base ajustée, le résultat d’exploitation1 s’est établi à 129 millions $, contre 155 millions $ au même trimestre de l’exercice précédent, tandis que le BAIIA ajusté s’est établi à 167 millions $, soit 16,0 % des ventes, contre 189 millions $, ou 18,3 % des ventes, pour le deuxième trimestre de 2025.



Le résultat net du deuxième trimestre de 2026 s’est établi à 61 millions $, soit 1,12 $ par action, contre un résultat net de 106 millions $, ou de 1,91 $ par action, pour le même trimestre de 2025. Sur une base ajustée, le résultat net1 s’est élevé à 87 millions $, soit 1,59 $ par action, contre 106 millions $, ou 1,91 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2025.

Résultats du premier semestre

Les ventes se sont établies à 1 833 millions $ au semestre clos le 30 juin 2026, contre 1 807 millions $ pour la même période de l’exercice précédent. En faisant abstraction de l’apport de 71 millions $ découlant des acquisitions de Brooks et de Locweld Inc. en 2025 et de l’incidence défavorable du taux de change de 30 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont diminué de trois millions $. Ce recul s’explique en grande partie par la baisse des prix et la diminution des volumes de bois d’œuvre à usage résidentiel et par un recul des ventes de traverses aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1. Ces facteurs ont été contrebalancés en grande partie par une augmentation de 7 % des volumes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics, dont l’effet favorable a toutefois été tempéré par une composition des ventes moins avantageuse et la baisse des prix au comptant. Le recul des ventes de billots et de bois d’œuvre par rapport à la même période de l’exercice précédent est principalement attribuable au ralentissement de l’activité de négociation de ces produits ainsi qu’à la baisse des prix sur le marché du bois d’œuvre.

Pour le premier semestre de 2026, le bénéfice brut s’est établi à 341 millions $, soit 18,6 % des ventes, contre 374 millions $, ou 20,7 % des ventes, pour la même période de l’exercice précédent. Le recul du bénéfice brut et la diminution de la marge du bénéfice brut s’expliquent principalement par des augmentations de coûts propres à certains sites et par la hausse des coûts du carburant, dont l’effet a été exacerbé par un décalage dans la répercussion de certaines hausses de coûts par le biais des mécanismes d’ajustement des prix. Le bénéfice brut a également pâti d’une composition des ventes moins avantageuse et de la baisse des prix au comptant des poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics, en plus de l’absence de l’indemnité d’assurance de 10 millions $ qui avait été comptabilisée au cours de la même période de l’exercice précédent. Ces facteurs défavorables ont été partiellement contrebalancés par l’augmentation des volumes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics et par la contribution supplémentaire au bénéfice brut de la Société découlant des acquisitions réalisées en 2025.



Le résultat d’exploitation du premier semestre s’est établi à 192 millions $, contre 298 millions $ pour la même période de l’exercice précédent. Sur une base ajustée, le résultat d’exploitation s’est établi à 228 millions $, contre 260 millions $ pour la même période de l’exercice précédent, tandis que le BAIIA ajusté s’est établi à 303 millions $, pour une marge de 16,5 %, contre 330 millions $, ou une marge de 18,3 %, lors de l’exercice précédent.

Pour le premier semestre de 2026, le résultat net s’est établi à 121 millions $, soit 2,22 $ par action, contre un résultat net de 199 millions $, ou de 3,58 $ par action, pour la même période de l’exercice précédent. Sur une base ajustée, le résultat net s’est élevé à 148 millions $, soit 2,71 $ par action, contre 170 millions $, ou 3,06 $ par action, pour le premier semestre de 2025.

Liquidités et ressources en capital

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, des liquidités de 192 millions $ découlant des activités d’exploitation de la Société ont été affectées aux dépenses en immobilisations, au remboursement de dettes et à la remise de capital sous forme de dividendes aux actionnaires. Entre autres dépenses en immobilisations, environ sept millions $ ont été engagés au cours du trimestre pour la construction de la nouvelle usine de fabrication de treillis d’acier située à Fayetteville, au Tennessee, principalement sous forme d’acomptes versés pour l’achat de matériel.

La situation financière demeurait solide au 30 juin 2026, la Société disposant de liquidités disponibles de 759 millions $ et affichant un ratio dette nette/BAIIA ajusté de 2,5 x.

Dividende trimestriel

Le 5 août 2026, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,34 $ par action ordinaire, payable le 18 septembre 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 3 septembre 2026. Il s’agit d’un dividende admissible.

Publication du rapport de durabilité

Le 16 juin 2026, la Société a publié son rapport de durabilité de 2025, accessible en ligne sur le site Web de Stella-Jones à l'adresse suivante : www.stella-jones.com/fr-CA/investor-relations/environmental-social-governance .

Conférence téléphonique

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 6 août 2026 à 10 h (heure avancée de l’Est, ou HAE) pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-800 990 2777 (code d'accès 42712). La conférence téléphonique pourra être écoutée en direct par webdiffusion à partir du site Web de la Société à la page d’accueil de la section Investisseurs, ou ici : https://meetings.lumiconnect.com/400-979-105-922 . L’enregistrement sera accessible à compter de 13 h HAE le jeudi 6 août 2026 jusqu’à 23 h 59 HAE le jeudi 13 août 2026.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain de la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles des réseaux de distribution et de transport d’électricité ainsi qu’à l’exploitation et l’entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier aux grandes sociétés de services publics d’électricité du continent ainsi que des traverses de chemin de fer en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Un volet important de ces activités consiste à mettre son réseau national de fabrication et de distribution au service de sa clientèle canadienne.

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1 Ces mesures n’ont pas de définition normalisée selon les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour des précisions et des explications au sujet des mesures financières non conformes aux PCGR et des autres mesures financières utilisées et présentées par la Société ainsi qu’un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures des PCGR les plus directement comparables.



Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « voudraient », « hypothèses », « plan », « stratégie », « croire », « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « objectif » et les autres mots et expressions semblables, de même que l’emploi du futur et du conditionnel, visent à dénoter des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, nos plans actuels et futurs, attentes et intentions, résultats, niveaux d’activité, notre performance, nos objectifs ou réalisations, ou tout autre événement ou développement futur, y compris les déclarations se rapportant aux objectifs financiers que la Société s’est fixés pour la période triennale 2026-2028, à ses attentes concernant sa marge du BAIIA ajusté, aux retombées attendues des initiatives d’optimisation et des examens opérationnels de la Société et à sa capacité à répercuter certaines hausses de coûts par le biais des mécanismes d’ajustement des prix. Ces déclarations reposent sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses et sont formulées par la Société à la lumière de l’expérience de sa direction et de sa perception des tendances historiques, de la situation actuelle et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs jugés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s’avéreront exactes. Par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, car elles se rapportent à des événements futurs incertains et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l’avenir. Ces risques et incertitudes peuvent tenir, entre autres, à la dépendance de la Société à l’égard de clients importants, à la disponibilité et au coût des matières premières, aux perturbations opérationnelles, aux changements climatiques, à la dépendance à l’égard du personnel clé, aux technologies de l’information, aux incidents de cybersécurité et de protection des données, à la conjoncture économique mondiale, à l’incertitude géopolitique, à la stratégie d’acquisition de la Société, à l’expansion future des usines de la Société, à la capacité de la Société à lever des capitaux, à la conformité environnementale et aux litiges, ainsi qu’aux facteurs et hypothèses mentionnés dans le présent document et dans les documents d’information continue de la Société. Ces risques et incertitudes sont décrits plus en détail, entre autres facteurs de risque et d’incertitude liés aux activités de la Société, à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Bon nombre de ces risques échappent au contrôle de la Société et pourraient s’avérer impossibles à prévoir. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives ne valent qu’à la date où elles sont formulées. Le présent communiqué de presse reflète l’information dont disposait la Société au 5 août 2026. La direction de la Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de prendre en compte de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements postérieurs à la date des présentes, à moins d’y être tenue par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires ainsi que le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2026 peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com .

Personnes-ressources

Relations avec les investisseurs

David Galison

Vice-président, Relations avec les investisseurs

647 618-2709

dgalison@stella-jones.com

Médias

Stephanie Corrente

Directrice, Communications d'entreprise

514 934-8666

communications@stella-jones.com

Stella-Jones (siège social)

3100, boul. de la Côte-Vertu, bureau 300

Saint-Laurent (Québec) H4R 2J8

514 934-8666





Stella-Jones Inc.

États condensés consolidés intermédiaires du résultat net

(non audités)



(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)

Pour les périodes

de trois mois

closes les 30 juin

Pour les périodes

de six mois

closes les 30 juin

2026 2025 2026 2025 Ventes 1 042 1 034 1 833 1 807 Charges Coût des ventes (incluant amortissement (3 mois - 34 $ (31 $ en 2025) et 6 mois - 68 $ (63 $ en 2025)) 856 828 1 492 1 433 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement (3 mois - 6 $ (3 $ en 2025) et 6 mois - 11 $ (7 $ en 2025)) 57 55 119 105 Dépréciation d’actifs et coûts de restructuration 32 — 32 — Gain sur le règlement d'assurance — — — (28 ) Autres pertes (gains), montant net 2 (4 ) (2 ) (1 ) 947 879 1 641 1 509 Résultat d'exploitation 95 155 192 298 Charges financières 14 14 31 34 Résultat avant impôts 81 141 161 264 Charge d'impôts sur le résultat Impôts exigibles 24 25 51 53 Impôts différés (4 ) 10 (11 ) 12 20 35 40 65 Résultat net 61 106 121 199 Résultat par action ordinaire, de base 1,12 1,91 2,22 3,58 Résultat par action ordinaire, dilué 1,12 1,91 2,21 3,58





Stella-Jones Inc.

États condensés consolidés intermédiaires de la situation financière

(non audités)

(en millions de dollars canadiens)

Au Au 30 juin 2026 31 décembre 2025 Actif Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 138 44 Créances 411 262 Stocks 1 552 1 653 Impôts sur le résultat à recouvrer 12 19 Autres actifs courants 43 41 2 156 2 019 Actif non courant Immobilisations corporelles 1 140 1 116 Actifs au titre du droit d'utilisation 285 288 Immobilisations incorporelles 236 243 Goodwill 449 434 Autres actifs non courants 23 17 4 289 4 117 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 169 153 Impôts sur le résultat à payer 1 — Revenus différés 14 — Partie courante de la dette à long terme 139 37 Partie courante des obligations locatives 67 63 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 21 20 411 273 Passif non courant Dette à long terme 1 207 1 302 Obligations locatives 233 240 Passifs d'impôt différé 213 218 Provisions et autres passifs non courants 42 45 2 106 2 078 Capitaux propres Capital-actions 189 187 Surplus d’apport 6 5 Résultats non distribués 1 749 1 681 Cumul des autres éléments du résultat global 239 166 2 183 2 039 4 289 4 117





Stella-Jones Inc.

Tableaux condensés consolidés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025

(en millions de dollars canadiens)

Pour les périodes

de trois mois

closes les 30 juin

Pour les périodes

de six mois

closes les 30 juin

2026 2025 2026 2025 Flux de trésorerie découlant des (affectés aux) Activités d’exploitation Résultat net 61 106 121 199 Ajustements pour Amortissement des immobilisations corporelles 16 13 30 27 Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 16 17 34 34 Amortissement des immobilisations incorporelles 8 4 15 9 Rémunération fondée sur des actions (14 ) (5 ) (5 ) (2 ) Charges financières 14 14 31 34 Charge d’impôts sur le résultat 20 35 40 65 Dépréciation d’actifs 24 — 24 — Gain sur le règlement d'assurance — — — (28 ) Autres 6 9 5 (8 ) 151 193 295 330 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances (62 ) (48 ) (139 ) (125 ) Stocks 153 142 139 101 Autres actifs courants (8 ) (7 ) (9 ) (4 ) Comptes créditeurs et charges à payer 4 — 15 (11 ) Revenus différés (1 ) — 14 — 86 87 20 (39 ) Intérêts versés (9 ) (9 ) (32 ) (34 ) Impôts sur le résultat payés (36 ) (47 ) (44 ) (49 ) 192 224 239 208 Activités de financement Variation nette des facilités de crédit rotatif (50 ) (59 ) — 78 Remboursement de la dette à long terme (8 ) (59 ) (17 ) (95 ) Remboursement des obligations locatives (17 ) (16 ) (34 ) (33 ) Dividendes sur les actions ordinaires (37 ) (34 ) (37 ) (34 ) Rachat d'actions ordinaires — (20 ) (15 ) (35 ) (112 ) (188 ) (103 ) (119 ) Activités d'investissement Acquisition d'autres placements — — (4 ) — Acquisition d’entreprises (1 ) (48 ) (1 ) (48 ) Acquisition d'immobilisations corporelles (34 ) (34 ) (46 ) (54 ) Produit de l’assurance des biens — 26 2 26 Acquisition d'immobilisations incorporelles (2 ) (2 ) (3 ) (4 ) Produit de cession d'actifs 1 6 1 6 (36 ) (52 ) (51 ) (74 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 44 (16 ) 85 15 Solde d'ouverture au 1erjanvier 2026 avant retraitement pour les modifications apportées à la norme IFRS 9 — — 44 — Ajustement lors de l’adoption pour les chèques en circulation de 2025 au 1erjanvier 2026 — — 9 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 94 81 53 50 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 138 65 138 65



Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La présente rubrique présente l’information requise aux termes du Règlement 52‑112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières à l’égard des « mesures financières déterminées » (au sens dudit règlement).

Les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et les autres mesures financières (soit le bénéfice brut et la marge du bénéfice brut, qui sont présentés à titre de mesures financières supplémentaires) décrits ci-après n’ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. La méthode appliquée par la Société pour calculer lesdites mesures peut différer de celles employées par d’autres émetteurs. Par conséquent, leurs définitions respectives pourraient ne pas être comparables. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et les autres mesures financières ne doivent pas être considérés comme un substitut aux informations financières établies conformément aux PCGR. La direction estime que les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières déterminées décrites ci-après sont utiles aux investisseurs avertis et peuvent les aider à mieux comprendre la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la Société, en apportant des indications supplémentaires quant à sa performance.

Croissance interne des ventes et ratio de croissance interne des ventes

Croissance interne des ventes : ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période de comparaison, excluant l’incidence des acquisitions et des fluctuations de taux de change.

Ratio de croissance interne des ventes : quotient de la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante.

La Société utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour analyser le niveau d’activité en faisant abstraction de l’incidence des acquisitions et des fluctuations de taux de change, afin de faciliter les comparaisons d’une période à l’autre. La direction est d’avis que de telles mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures des PCGR les plus comparables :

Ventes

(en millions de dollars,

sauf les pourcentages) Produits destinés

aux sociétés de

services publics Traverses de

chemin de fer Bois d’œuvre

à usage

résidentiel Produits

industriels Total Bois

traité sous

pression Billots et

bois d’œuvre Ventes

consolidées T2-2025 476 240 246 46 1 008 26 1 034 Acquisition 29 — — — 29 — 29 Taux de change — — — — — — — Croissance interne 5 (5 ) (12 ) (1 ) (13 ) (8 ) (21 ) T2-2026 510 235 234 45 1 024 18 1 042 Croissance interne (%) 1 % (2 %) (5 %) (2 %) (1 %) (31 %) (2 %)





Ventes

(en millions de dollars,

sauf les pourcentages) Produits destinés

aux sociétés de

services publics Traverses de

chemin de fer Bois d’œuvre

à usage

résidentiel Produits

industriels Total Bois

traité sous

pression Billots et

bois d’œuvre Ventes

consolidées AAJ T2-2025 895 448 334 85 1 762 45 1 807 Acquisitions 71 — — — 71 — 71 Effet de change (18 ) (8 ) (2 ) (2 ) (30 ) — (30 ) Croissance interne 31 (7 ) (22 ) (5 ) (3 ) (12 ) (15 ) AAJ T2-2026 979 433 310 78 1 800 33 1 833 Croissance interne (%) 3 % (2 %) (7 %) (6 %) — % (27 %) (1 %)



Bénéfice brut et marge du bénéfice brut

Bénéfice brut : ventes, déduction faite du coût des ventes.

Marge du bénéfice brut : quotient du bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante.

La Société utilise ces mesures financières supplémentaires pour évaluer son rendement opérationnel sur une base continue.

Résultat d’exploitation ajusté, marge du résultat d’exploitation ajusté, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Résultat d’exploitation ajusté : résultat d’exploitation, excluant le gain sur règlement d’assurance, le recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités, la dépréciation d’actifs, les coûts de restructuration, incluant les frais de fermeture et autres coûts liés à l’optimisation de réseau, les coûts d’acquisition et d’intégration et l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions importantes.

Marge du résultat d’exploitation ajusté : quotient du résultat d’exploitation ajusté divisé par les ventes de la période correspondante.

BAIIA ajusté : résultat d’exploitation, excluant le gain sur règlement d’assurance, le recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités, la dépréciation d’actifs, les coûts de restructuration, incluant les frais de fermeture et autres coûts liés à l’optimisation de réseau, les coûts d’acquisition et d’intégration liés aux acquisitions importantes, ainsi que l’amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles, y compris celles liées aux acquisitions importantes.

Marge du BAIIA ajusté : quotient du BAIIA ajusté divisé par les ventes de la période correspondante.

La Société utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer son rendement opérationnel et financier. En outre, elle estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté constituent des mesures utiles aux investisseurs, puisqu’elles sont couramment utilisées au sein du secteur par les investisseurs et les analystes en vue de mesurer la capacité d’une société à assumer le service de sa dette et à honorer ses autres obligations de paiement, ou encore à titre de mesure d’évaluation usuelle.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les mesures financières non conformes aux PCGR susmentionnées et les mesures des PCGR les plus comparables :

(en millions de dollars) Périodes de trois

mois closes les 30 juin Périodes de six

mois closes les 30 juin

2026 2025 2026 2025 Résultat d’exploitation 95 155 192 298 Éléments de rapprochement : Règlement d’assurance Gain sur règlement d’assurance — — — (28 ) Recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités — — — (10 ) Dépréciation d’actifs et coûts de restructuration Dépréciation d’actifs 24 — 24 — Frais de fermeture et autres coûts liés à l’optimisation de réseau 8 — 8 — Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2 — 4 — Résultat d’exploitation ajusté 129 155 228 260 Amortissement, à l’exclusion de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 38 34 75 70 BAIIA ajusté 167 189 303 330



Résultat net ajusté et RPA ajusté, de base

Résultat net ajusté : résultat net, excluant le gain sur règlement d’assurance, le recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités, la dépréciation d’actifs, les coûts de restructuration, incluant les frais de fermeture et autres coûts liés à l’optimisation de réseau, les coûts d’acquisition et d’intégration, ainsi que l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions importantes, après impôts dans chaque cas.

RPA ajusté, de base : quotient du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de la Société pour la période considérée divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période considérée.

La Société utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer son rendement opérationnel sur une base continue.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les mesures financières non conformes aux PCGR susmentionnées et les mesures des PCGR les plus comparables :

(en millions de dollars, sauf les données par action) Périodes de trois

mois closes les 30 juin

Périodes de six

mois closes les 30 juin

2026 2025 2026 2025 Résultat net 61 106 121 199 Éléments de rapprochement : Règlement d’assurance Gain sur règlement d’assurance — — — (28 ) Recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités — — — (10 ) Dépréciation d’actifs et coûts de restructuration Dépréciation d’actifs 24 — 24 — Frais de fermeture et autres coûts liés à l’optimisation de réseau 8 — 8 — Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2 — 4 — Impôts liés aux éléments susmentionnés1 (8 ) — (9 ) 9 Résultat net ajusté 87 106 148 170 RPA ajusté,de base 1,59 $ 1,91 $ 2,71 $ 3,06 $

1 Calculés en appliquant le taux d’imposition effectif de la période considérée.

Dette nette et ratio dette nette/BAIIA ajusté

Dette nette : somme de la dette à long terme et des obligations locatives, y compris, dans chaque cas, la partie courante, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ratio dette nette/BAIIA ajusté : quotient de la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois (« DDM »).

La Société estime que ces mesures sont des indicateurs de l’intensité de son effet de levier financier.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les mesures financières non conformes aux PCGR susmentionnées et les mesures des PCGR les plus comparables :

(en millions de dollars) Au 30 juin 2026 Au 31 décembre 2025 Dette à long terme, y compris la tranche courante 1 346 1 339 Obligations locatives, y compris la tranche courante 300 303 Trésorerie et équivalents de trésorerie (138 ) (44 ) Dette nette 1 508 1 598 BAIIA ajusté (DDM) 596 623 Ratio dette nette/BAIIA ajusté 2,5 x 2,6 x



