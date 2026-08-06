Thérapeutique Knight déclare ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026

Augmentation des prévisions pour 2026 : produits des activités ordinaires prévus de 540 millions de dollars à 560 millions de dollars

Niveau record semestriel des produits des activités ordinaires de 293 millions de dollars et du BAIIA ajusté1 de 52 millions de dollars

MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), une société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action.

Faits saillants du T2-2026

Résultats financiers – IFRS

Produits des activités ordinaires de 144 212 $, en hausse de 36 854 $, ou 34 %, comparativement à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation s’explique principalement par la croissance de nos produits promus, par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux produits à maturité ajoutés dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo et par l’appréciation de certaines devises d’Amérique latine.

Marge brute de 69 615 $, ou 48 %, des produits des activités ordinaires, en comparaison d’une marge brute de 44 831 $, ou 42 % des produits des activités ordinaires, pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du pourcentage de la marge brute s’explique par l’apport accru des activités au Canada ainsi que par l’incidence moins élevée de l’hyperinflation 2 .

. Résultat d’exploitation de 8 960 $ en comparaison d’une perte d’exploitation de 3 669 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Perte nette de 3 361 $, en regard d’une perte nette de 12 622 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Perte nette par action de 0,03 $, en comparaison d’une perte nette par action de 0,13 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 29 523 $.





Résultats financiers – Mesures non conformes aux IFRS

Produits des activités ordinaires ajustés 1 de 143 969 $, en hausse de 35 428 $, ou 33 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, ou de 25 538 $, ou 22 %, en devises constantes 1 , ce qui s’explique principalement par la croissance de nos produits promus et par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux produits à maturité ajoutés dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo.

de 143 969 $, en hausse de 35 428 $, ou 33 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, ou de 25 538 $, ou 22 %, en devises constantes , ce qui s’explique principalement par la croissance de nos produits promus et par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux produits à maturité ajoutés dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo. Marge brute ajustée 1 de 70 471 $, ou 49 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 , en comparaison d’une marge brute ajustée 1 de 49 431 $, ou 46 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du pourcentage de la marge brute ajustée 1 s’explique par l’apport plus élevé des activités au Canada.

de 70 471 $, ou 49 % des produits des activités ordinaires ajustés , en comparaison d’une marge brute ajustée de 49 431 $, ou 46 % des produits des activités ordinaires ajustés pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du pourcentage de la marge brute ajustée s’explique par l’apport plus élevé des activités au Canada. BAIIA ajusté 1 de 24 569 $, une hausse de 9 062 $, ou 58 %, par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.

de 24 569 $, une hausse de 9 062 $, ou 58 %, par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. BAIIA ajusté par action1 de 0,25 $, une hausse de 0,09 $, ou 61 %, par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.





Événements nouveaux de la Société

Achat de 129 400 actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA de Knight à un prix moyen de 7,45 $, pour une contrepartie globale en trésorerie de 964 $.

Remboursement de la facilité de crédit renouvelable ayant servi à financer la transaction avec Paladin dans l’année suivant l’acquisition.

Réélection par les actionnaires de Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, James C. Gale, Robert N. Lande, Michael J. Tremblay, Nicolás Sujoy et Janice Murray à titre d’administrateurs au conseil d’administration.





Produits

Obtention de l’approbation réglementaire pour Tavalisse ® (fostamatinib disodique hexahydraté) au Brésil.

(fostamatinib disodique hexahydraté) au Brésil. Réalisation de 4 mises en marché dans les territoires que nous couvrons : Molapib ® (olaparib) en Argentine. Pemazyre ® (pémigatinib) en Argentine. Akynzeo ® (nétupitant/palonosétron/fosnétupitant/palonosétron) au Paraguay. Tavalisse ® (fostamatinib disodique hexahydraté) au Mexique.

Retrait de la présentation de drogue nouvelle pour Qelbree ® à Santé Canada en raison de certains changements liés à la fabrication apportés par notre partenaire. La Société prévoit de présenter à nouveau Qelbree ® aux fins d’approbation à une date ultérieure.

à Santé Canada en raison de certains changements liés à la fabrication apportés par notre partenaire. La Société prévoit de présenter à nouveau Qelbree aux fins d’approbation à une date ultérieure. Conclusion d’une entente d’approvisionnement et de distribution avec Eton Pharmaceuticals, Inc. pour la commercialisation d’Impavido® (miltefosine) aux États-Unis.





Événement postérieur à la fin du trimestre

Nous avons retenu les services de Cristina Viayna au poste de vice-présidente mondiale du marketing.



Nous avons reçu un avis de non-conformité de Santé Canada demandant des informations supplémentaires sur la présentation de nouveau médicament pour Crexont® (capsules de carbidopa et lévodopa à libération prolongée). Knight travaillera avec son partenaire afin de préparer une réponse à Santé Canada.





« Je suis ravie d’annoncer que nous avons enregistré une forte croissance des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 34 % pour atteindre 144 millions de dollars et le BAIIA ajusté1 a augmenté de 58 % pour s’établir à plus de 24 millions de dollars. Cette solide performance est attribuable à la qualité de notre exécution commerciale qui a favorisé la croissance de plus de 21 millions de dollars ou 30 % au deuxième trimestre de notre portefeuille de produits promus, attribuable à la réalisation de nos dix-sept lancements au cours des deux dernières années et demie, dont quatre lancements au cours du deuxième trimestre. J’ai également le plaisir d’annoncer que nous avons revu à la hausse nos prévisions financières pour l’exercice 2026 et prévoyons générer des produits des activités ordinaires se situant dans une fourchette de 540 millions de dollars à 560 millions de dollars. Grâce au dynamisme de nos produits promus, à la solidité de notre portefeuille diversifié et à la robustesse de nos flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, nous sommes en bonne position pour nous acquitter de notre mission qui consiste à acquérir, à mettre au point et à commercialiser des produits pharmaceutiques ainsi qu’à obtenir des licences pour ceux-ci en Amérique latine et au Canada », a dit Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

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1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la marge brute ajustée, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux IFRS.

2 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS PRÉSENTÉS SELON LES IFRS

(en milliers de dollars canadiens) Variation Variation T2-26 T2-25 $1 %2 CUM-26 CUM-25 $1 %2 Produits des activités ordinaires 144 212 107 358 36 854 34 % 292 651 195 434 97 217 50 % Marge brute 69 615 44 831 24 784 55 % 138 724 79 697 59 027 74 % Marge brute (en %) 48 % 42 % 47 % 41 % Ventes et commercialisation 21 854 15 674 (6 180 ) 39 % 42 175 29 598 (12 577 ) 42 % Charges administratives 14 781 15 814 1 033 7 % 28 908 28 033 (875 ) 3 % Recherche et développement 10 561 6 281 (4 280 ) 68 % 19 971 11 067 (8 904 ) 80 % Amortissement des immobilisations incorporelles 13 459 10 731 (2 728 ) 25 % 28 132 20 205 (7 927 ) 39 % Charges d’exploitation 60 655 48 500 (12 155 ) 25 % 119 186 88 903 (30 283 ) 34 % Résultat d’exploitation 8 960 (3 669 ) 12 629 s. o. 19 538 (9 206 ) 28 744 s. o. Résultat net de la période (3 361 ) (12 622 ) 9 261 s. o. 9 808 (10 437 ) 20 245 s. o.

1 Un écart positif représente un effet positif sur le résultat net, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur le résultat net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits des activités ordinaires : Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 36 854 $, ou 34 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. En devises constantes1, l’augmentation des produits des activités ordinaires a été de 25 538 $, ou 22 %, et découle des éléments suivants :

Le portefeuille de produits promus s’est accru de 13 447 $, ou 17 %; compte non tenu des ventes d’Ambisome ® au MSB, le portefeuille de produits promus s’est accru de 22 800 $, ou 38 %. Cette augmentation s’explique principalement par la croissance de Jornay PM ® , Xcopri ® , Orgovyx ® , Myfembree ® , Imvexxy ® , Cresemba ® , Minjuvi ® , Lenvima ® , Pemazyre ® et Palbocil ® , contrebalancée par les habitudes d’achat de certains clients. Selon les données d’IQVIA, les ventes de Xcopri ® , d’Orgovyx ® et de Myfembree ® , du portefeuille des produits potentiels mis en marché acquis en 2025, se sont élevées à 12 913 $ au T2-26, comparativement à 4 665 $ au T2-25, une hausse de 177 %. Les ventes d’Ambisome ® au MSB ont diminué de 9 353 $ au T2-26, comparativement à celles du T2-25.

au MSB, le portefeuille de produits promus s’est accru de 22 800 $, ou 38 %.

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1 Les produits des activités ordinaires en devises constantes sont une mesure non conforme aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux IFRS.

Le portefeuille de produits à maturité s’est accru de 11 525 $, soit 32 %, du fait de l’ajout de produits à maturité dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo. Nos produits des activités ordinaires par portefeuille de produits se détaillent comme suit :

Variation Portefeuille de produits T2-26 T2-251 $ % Promus Produits potentiels mis en marchéa 18 510 4 435 14 075 317 % Produits stratégiquesb 76 438 68 857 7 581 11 % Total – promus 94 948 73 292 21 656 30 % À maturitéc 48 060 33 443 14 617 44 % Abandonnésd 1 204 623 581 93 % Total des produits des activités ordinaires 144 212 107 358 36 854 34 % Définitions a : Produits promus actuellement en tout début de commercialisation, généralement mis en marché au cours des cinq dernières années.

b : Produits promus qui ont atteint, ou sont proches d’atteindre, leur plein potentiel. En règle générale, ils ont été mis en marché il y a plus de cinq ans.

c : Produits nécessitant moins d’activités promotionnelles et/ou ayant atteint leur plein potentiel.

d : Produits que la Société a cessé de commercialiser ou qu’elle est en voie d’abandonner. 1 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre clos le 30 juin 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.





Portefeuille de produits promus : Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, le portefeuille de produits promus a augmenté de 21 656 $, ou 30 %, ou de 13 447 $, ou 17 %, en devises constantes 1 , ce qui s’explique surtout par ce qui suit : Les produits potentiels mis en marché ont augmenté de 13 836 $, soit 297 %. Depuis janvier 2024, Knight a réalisé dix-sept lancements, y compris Minjuvi ® au Brésil, au Mexique et en Argentine pour le traitement du LDGCB; Minjuvi ® au Brésil pour le traitement du LF; Pemazyre ® au Brésil, au Mexique et en Argentine; Bapocil ® en Colombie; Akynzeo ® au Paraguay; Molapib ® en Argentine; Tavalisse ® au Mexique; Imvexxy ® , Bijuva ® , Jornay PM ® , Xcopri ® , Myfembree ® et Orgovyx ® au Canada. Le portefeuille de produits stratégiques a diminué de 389 $, ou 1 %, au T2-26. Compte non tenu des ventes d’Ambisome ® au MSB, les produits stratégiques ont augmenté de 8 964 $, ou 16 %. Cette augmentation est attribuable à nos produits promus et stratégiques, notamment Cresemba ® , Lenvima ® , Akynzeo ® et Envarsus ® PA. Les ventes d’Ambisome ® au MSB ont diminué de 9 353 $ au T2-26, comparativement à celles du T2-25.





Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, le portefeuille de produits promus a augmenté de 21 656 $, ou 30 %, ou de 13 447 $, ou 17 %, en devises constantes , ce qui s’explique surtout par ce qui suit : Portefeuille de produits à maturité : Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, ce portefeuille a connu une augmentation de 14 617 $, ou 44 %, du fait de l’ajout de produits à maturité dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo.





Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, la marge brute s’est établie à 69 615 $, ou 48 %, comparativement à une marge brute de 44 831 $, ou 42 %, au T2-25. Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation2 sur la marge brute, la marge brute ajustée1 a été de 70 471 $ au T2-26, une hausse de 21 040 $ par rapport à celle du T2-25, en raison de la croissance des produits des activités ordinaires. La marge brute ajustée1 en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés1, s’est établie à 49 % au T2-26, en comparaison à une marge brute ajustée des produits des activités ordinaires de 46 % au T2-25. L’augmentation s’explique principalement par l’apport plus élevé des activités au Canada au T2-26 par rapport à celui du T2-25.

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1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes et la marge brute ajustée sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux IFRS.

2 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.

Charges de vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, les charges de vente et de commercialisation ont augmenté de 6 180 $, ou 39 % et de 4 690 $, ou 27 %, en devises constantes1. L’augmentation s’explique principalement par l’élargissement de notre structure de vente et de notre structure commerciale à l’appui du vaste portefeuille canadien, par les récents lancements de Jornay PM®, de Xcopri®, de Myfembree® et d’Orgovyx®, ainsi que par les lancements de Minjuvi® et de Tavalisse® au Mexique. Outre notre structure, l’augmentation s’explique également par les charges de promotion et de commercialisation liées à Orgovyx®, à Myfembree®, à Xcopri® et à Envarsus®PA, ainsi que lors des lancements récents de marques, telles que Jornay PM® au Canada, Minjuvi® au Mexique et en Argentine, Pemazyre® au Mexique, au Brésil et en Argentine, Tavalisse® au Mexique et les activités de prélancement de Tavalisse® au Brésil.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, les charges administratives ont diminué de 1 033 $, ou 7 %, et de 1 689 $, ou 10 %, en devises constantes1. La diminution s’expliquait principalement par les coûts d’acquisition et de transaction de 3 430 $ liés à la transaction avec Paladin engagés au T2-25, le tout contrebalancé en partie par l’élargissement de notre structure par suite de l’ajout des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, de même que par l’augmentation des dépenses liées aux honoraires professionnels et de consultation.

Frais de recherche et de développement : Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 4 280 $, ou 68 %, et de 3 748 $, ou 55 %, en devises constantes1. L’augmentation s’explique principalement par l’élargissement de notre structure d’affaires scientifiques, qui comprend le personnel médical sur le terrain associé au vaste portefeuille canadien. Outre notre structure, l’augmentation comprend des dépenses additionnelles sur le plan médical et réglementaire et en matière de pharmacovigilance ayant trait aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo et aux frais liés au développement, à la réglementation, au prélancement et au lancement de notre portefeuille de produits en développement ainsi qu’aux nouvelles mises en marché de produits, tels que Gemtesa®, Jornay PM®, Crexont®, Niktimvo® et Tavalisse®.

Perte nette

Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, la perte nette s’est élevée à 3 361 $, comparativement à 12 622 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’écart découle essentiellement des éléments susmentionnés et des variations de l’amortissement des immobilisations incorporelles, des pertes nettes sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, des pertes de change, des profits liés à l’hyperinflation, des charges d’intérêts et de la charge d’impôt.

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1 Les produits des activités ordinaires ajustés, la marge brute ajustée, les produits des activités ordinaires et les résultats financiers en devises constantes sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux IFRS.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN

(en milliers de dollars canadiens)

Variation Aux 30 juin

2026 31 décembre

2025 $1 %2 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 109 600 95 283 14 317 15 % Créances clients et autres débiteurs 183 146 178 598 4 548 3 % Stocks 144 572 135 866 8 706 6 % Actifs financiers 81 395 98 430 (17 035 ) 17 % Immobilisations incorporelles 344 861 379 510 (34 649 ) 9 % Fournisseurs et charges à payer 141 653 125 755 15 898 13 % Emprunts bancaires 23 133 67 895 (44 762 ) 66 %

1 Un écart positif représente un effet positif sur les actifs nets, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur les actifs nets.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 juin 2026, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s’élevaient à 109 600 $, en hausse de 14 317 $, ou 15 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025. La hausse était principalement attribuable à des entrées de trésorerie de 70 217 $ provenant des activités d’exploitation et à un produit de 17 000 $ lié à la rétrocession des droits commerciaux canadiens de certains produits non stratégiques. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par des remboursements de capital sur des emprunts bancaires de 48 565 $, le rachat d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA pour un montant de 9 275 $, un paiement de 8 442 $ sur la retenue liée à l’acquisition de Paladin, des investissements de 5 132 $ dans des immobilisations incorporelles et l’acquisition d’une installation de fabrication en Argentine en contrepartie de 2 950 $.

Créances clients et autres débiteurs : Au 30 juin 2026, les créances clients et autres débiteurs se sont établis à 183 146 $, soit une hausse de 4 548 $, ou 3 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025, attribuables essentiellement à une créance de 4 500 $ se rapportant à la rétrocession des droits commerciaux canadiens de six produits non stratégiques. Le montant a été recouvré en juillet 2026.

Stocks : Au 30 juin 2026, les stocks se sont élevés à 144 572 $, soit une hausse de 8 706 $, ou 6 %, comparativement à ceux au 31 décembre 2025, qui était principalement attribuable au calendrier des achats ainsi qu’à l’écart de conversion, contrebalancée en partie par les ventes au cours de la période.

Actifs financiers : Au 30 juin 2026, les actifs financiers se sont fixés à 81 395 $, soit une baisse de 17 035 $, ou 17 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025. La baisse s’explique par une réduction de 9 661 $ des placements dans des fonds, surtout en raison d’une baisse de la juste valeur de 9 352 $, et une réduction de 7 374 $ des placements en titres de capitaux propres, attribuable surtout à la réévaluation des titres de sociétés ouvertes dans lesquels nous détenons des placements et à la cession de certains titres, y compris Crescita.

Immobilisations incorporelles : Au 30 juin 2026, les immobilisations incorporelles se sont élevées à 344 861 $, soit une baisse de 34 649 $, ou 9 %, par rapport à celle au 31 décembre 2025, du fait surtout de la décomptabilisation des immobilisations incorporelles en lien avec la rétrocession des droits commerciaux canadiens de six produits non stratégiques et l’amortissement, le tout contrebalancé en partie par les écarts de conversion.

Fournisseurs et charges à payer : Au 30 juin 2026, les fournisseurs et charges à payer se sont établis à 141 653 $, soit une augmentation de 15 898 $, ou 13 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025, ce qui s’explique essentiellement par le calendrier d’achat des stocks.

Emprunts bancaires : Au 30 juin 2026, les emprunts bancaires s’établissaient à 23 133 $, en baisse de 44 762 $, ou 66 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025, du fait surtout du remboursement de 40 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable.

Mises à jour de la Société

Facilité de crédit renouvelable

En juin 2025, la Société a prélevé 60 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable pour financer une partie de la transaction avec Paladin. Knight a remboursé le montant intégral dans une période de douze mois après le prélèvement, financé entièrement au moyen des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Les remboursements ont été effectués, comme suit : 1) une tranche de 20 000 $ en décembre 2025, 2) une tranche de 10 000 $ en février 2026, 3) une tranche de 10 000 $ en avril 2026, et 4) une tranche de 20 000 $ en juin 2026.

Mises à jour sur les produits au T2-26

Tavalisse® (fostamatinib disodium hexahydrate)

Knight a obtenu l’approbation réglementaire pour Tavalisse® au Brésil et prévoit lancer le produit au deuxième semestre de 2026. Knight a aussi lancé Tavalisse® au Mexique au cours du trimestre pour le traitement des patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire chronique qui ont eu une réponse insuffisante à un traitement antérieur.

Molapib® (olaparib)

L’approbation réglementaire a été obtenue pour Molapib® et le produit a été lancé en Argentine. Molapib® est un inhibiteur de la PARP indiqué pour le traitement de certains types de cancers au stade avancé chez les patients adultes, notamment les cancers de l’ovaire, du sein, du pancréas et de la prostate, dans des conditions définies par biomarqueur et des contextes de traitement précis.

Pemazyre® (pemigatinib)

Knight a lancé Pemazyre® en Argentine à titre de monothérapie pour le traitement d’adultes atteints d’un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique avec fusion ou réarrangement du FGFR2 ayant progressé après au moins un traitement de première intention systémique antérieur.

Akynzeo® (netupitant/palonosetron/fosnetupitant/palonosetron)

Knight a lancé Akynzeo® au Paraguay en association avec la dexaméthasone pour la prévention des nausées et des vomissements incoercibles et tardifs provoqués par une chimiothérapie émétogène modérée à forte.

Qelbree® (viloxazine)

Knight a retiré sa présentation de drogue nouvelle pour Qelbree® auprès de Santé Canada en raison de certains changements apportés dans les activités de fabrication de notre partenaire. Knight prévoit de soumettre à nouveau la demande d’approbation pour Qelbree® à une date ultérieure. La demande devrait inclure à la fois les données requises relativement aux changements apportés au processus de fabrication ainsi que les informations supplémentaires précédemment demandées dans l’avis de non-conformité de Santé Canada délivré au T4-25.

Impavido® (miltefosine)

Knight a conclu une entente d’approvisionnement et de distribution avec Eton Pharmaceuticals, Inc. pour les droits de commercialisation d’Impavido® (miltefosine) aux États-Unis. Eton détiendra les droits de commercialisation exclusifs d’Impavido® aux États-Unis, avec prise d’effet le 26 septembre 2026. Impavido® est un médicament orphelin et le premier et seul médicament administré par voie orale approuvé par le FDA pour le traitement de la leishmaniose viscérale, cutanée et muqueuse causée par certaines espèces de Leishmania chez les adultes et les adolescents de 12 ans ou plus pesant au moins 30 kg.

Lenvima® (lenvatinib)

Le ministère de la Santé de la Colombie a publié la liste de médicaments soumis au régime de contrôle direct des prix et a ajouté le lenvatinib à la liste. L’ajout du lenvatinib prend effet le 19 août 2026 et entraînera une diminution du prix de vente de lenvatinib. De plus, l’INVIMA a approuvé une version générique de lenvatinib 10 mg. La Société s’attend à ce que ces changements aient une incidence défavorable sur les ventes et le BAIIA ajusté de Lenvima® en Colombie.

Crexont® (carbidopa et levodopa)

Le 5 août 2026, Knight a reçu un avis de non-conformité de Santé Canada concernant la présentation de nouveau médicament pour Crexont® pour le traitement de la maladie de Parkinson. Knight travaillera avec son partenaire afin de préparer une réponse à Santé Canada.

Perspectives financières1

Pour l’exercice 2026, Knight a revu à la hausse ses prévisions financières concernant les produits des activités ordinaires et, ainsi, s’attend à générer des produits des activités ordinaires se situant dans une fourchette de 540 millions de dollars à 560 millions de dollars, comparativement à une fourchette de 510 millions de dollars à 525 millions de dollars. Le BAIIA ajusté2 devrait correspondre à au moins 15 % des produits des activités ordinaires. L’augmentation de nos prévisions concernant les produits des activités ordinaires s’explique principalement par la solide performance de nos produits promus à l’échelle de nombreux pays ainsi que par une appréciation plus élevée que prévu de certaines devises d’Amérique latine par rapport au dollar canadien. Les prévisions sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

Aucune incidence importante sur les produits des activités ordinaires imputable à l’application de la comptabilisation liée à l’hyperinflation en Argentine

Aucun produit des activités ordinaires généré par les transactions de développement des activités non réalisées en date du 5 août 2026

Aucune résiliation imprévue des conventions de licence, de distribution et d’approvisionnement

Aucune interruption de l’approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de problèmes généraux de fabrication

Aucune incidence importante découlant de changements de tarifs, de barrières commerciales ou de droits de douane

Aucune répercussion défavorable importante découlant de guerres, de conflits armés ou d’hostilités géopolitiques

Aucun nouveau produit générique de nos principales marques de produits pharmaceutiques

Aucune modification imprévue apportée à la réglementation gouvernementale relative à des prix

Exécution commerciale couronnée de succès des ententes d’inscription des produits auprès des organismes d’assurance maladie, des assureurs, des principaux comptes et des payeurs publics

Mise en œuvre réussie des lancements de produits et de l’adoption des produits récemment mis en marché

Aucune augmentation importante des provisions pour stocks ou des créances clients

Aucune variation importante des taux de change prévus

Taux d’inflation se maintenant dans la fourchette prévue





Si l’une de ces hypothèses varie, les perspectives financières et les résultats réels pourraient différer considérablement. Se reporter aux risques et hypothèses que renferme la section Énoncés prospectifs du présent communiqué de presse pour plus de renseignements.

_________________________________

1 Cette information prospective est fondée sur des hypothèses propres à la nature des activités de la Société relativement à la croissance annuelle des produits des activités ordinaires, en tenant compte de l’information sectorielle, de la part de marché prévue, des hypothèses sur les prix, des mesures prises par les concurrents, des taux d’érosion des ventes après la fin de la protection des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, du moment de l’entrée en concurrence des médicaments génériques et des résultats prévus des appels d’offres, entre autres variables

2 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux IFRS.

Conférence téléphonique

Knight analysera les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2026 dans le cadre d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio qui auront lieu aujourd’hui à 8 h 30 (HE). Knight invite toutes les parties intéressées à y participer.

Date : le jeudi 6 août 2026

Heure : 8 h 30 (HE)

Appel : sans frais 1-888-699-1199 ou international 1-416-945-7677

Webémission : www.knighttx.com ou webémission

Il s’agit d’une webémission en mode écoute uniquement. Il faut avoir téléchargé préalablement Media Player pour écouter la webémission.

Rediffusion : La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique axée sur l’acquisition, l’octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le Canada et l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la Bourse de Toronto, sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements sur Thérapeutique Knight inc., visitez le site Web de la Société, à l’adresse www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, impliquent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où ils ont été préparés, mais prévient le lecteur que les hypothèses concernant les événements futurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient s’avérer inexactes. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles sont abordés dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et déposés sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de faits nouveaux ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES :

Relations avec les investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Téléphone : 514-484-4483 Téléphone : 514-484-4483 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com



HYPERINFLATION

La Société applique la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de l’hyperinflation, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

Les produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation libellés dans la monnaie locale, soit l’ARS, sont retraités entre le mois au cours duquel les ventes ont été effectuées ou les charges ont été engagées et la fin de la période de présentation de l’information financière au moyen de l’indice d’inflation en vigueur au cours de cette période. Le retraitement est calculé sur une base cumulée depuis le début de l’exercice conformément à IAS 29 (les « chiffres ajustés selon l’inflation »). Pour les semestres clos les 30 juin 2026 et 2025, la Société a retraité les chiffres de chaque mois respectif en utilisant les indices d’inflation suivants :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 2026 1,14 1,10 1,07 1,04 1,02 1,00 2025 1,13 1,10 1,06 1,03 1,02 1,00



Selon IAS 29, les chiffres ajustés selon l’inflation sont convertis de la monnaie locale à la monnaie de présentation selon le taux en vigueur à la fin de la période de présentation de l’information financière. Les chiffres ajustés selon l’inflation ont été convertis en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre pour chacune des périodes suivantes :

T2-26 T2-25 T1-26 T1-25 T4-25 T4-24 ARS 1 043 874 999 746 1 059 717





T2-26 T2-25 CUM-26 CUM-25 Variation de l’ARS (%)1 (4) % (17) % 2% (22) %

1 Appréciation (dépréciation) de l’ARS par rapport au $ CA au cours de chaque période, calculée comme suit : (taux en vigueur à la fin de la période – taux en vigueur au début de la période)/taux en vigueur au début de la période.

Par conséquent, l’application de la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 a donné lieu à une hausse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation de la filiale de la Société en Argentine présentées en $ CA au cours du T2-26 et du CUM-26, par rapport à ceux des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation »). Dans le cadre de la comptabilisation liée à l’hyperinflation, le coût des produits vendus libellé en ARS, est retraité au moyen de l’indice d’inflation en vigueur à partir de la date de l’achat ou de la date de production des stocks jusqu’à la fin de la période de présentation de l’information financière, et est converti en $ CA au taux de clôture applicable en vigueur à la fin des trimestres. Au T2-26 et au CUM-26, l’ajustement lié à l’inflation cumulé appliqué sur les stocks vendus était inférieur à celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent. Le coût des produits vendus présenté en $ CA selon IAS 29 était donc moins élevé, entraînant une hausse de la marge brute.

RÉSULTATS FINANCIERS SELON DES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens)

La Société présente des mesures et des ratios non conformes aux IFRS qui n’ont pas de définition normalisée prescrite selon les IFRS. La Société est d’avis que ces mesures sont utiles pour aider les actionnaires, les analystes en placement et les autres lecteurs à comprendre son rendement financier. Les mesures financières non conformes aux IFRS et le ratio BAIIA ajusté par action n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peuvent ne pas être calculés comme des mesures financières libellées de façon semblable présentées par d’autres entreprises. La Société a recours aux mesures non conformes aux IFRS suivantes :

i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29

La Société applique la norme IAS 29, Informations financières dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation.

Les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés afin de supprimer l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Selon IAS 29, l’incidence de l’hyperinflation est calculée au moyen d’un indice général des prix approprié pour tenir compte des effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de la conversion, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

La Société est d’avis que les résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent de présenter les résultats sans tenir compte de cette incidence et ainsi de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats financiers, compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, est considérée comme une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent des rapprochements des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 :

T2-26 CUM-26 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Produits des activités ordinaires 144 212 (243 ) 143 969 292 651 (1 088 ) 291 563 Coût des produits vendus 74 597 (1 099 ) 73 498 153 927 (3 483 ) 150 444 Marge brute 69 615 856 70 471 138 724 2 395 141 119 Marge brute (en %) 48 % 49 % 47 % 48 % Charges Ventes et commercialisation 21 854 (39 ) 21 815 42 175 (169 ) 42 006 Charges administratives 14 781 (115 ) 14 666 28 908 (349 ) 28 559 Recherche et développement 10 561 (21 ) 10 540 19 971 (92 ) 19 879 Amortissement des immobilisations incorporelles 13 459 (218 ) 13 241 28 132 — 28 132 Résultat d’exploitation 8 960 1 249 10 209 19 538 3 005 22 543 1 La présentation des résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, est une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.





T2-25 CUM-25 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Produits des activités ordinaires 107 358 1 183 108 541 195 434 1 086 196 520 Coût des produits vendus 62 527 (3 417 ) 59 110 115 737 (9 582 ) 106 155 Marge brute 44 831 4 600 49 431 79 697 10 668 90 365 Marge brute (en %) 42 % 46 % 41 % 46 % Charges Ventes et commercialisation 15 674 331 16 005 29 598 247 29 845 Charges administratives 15 814 90 15 904 28 033 (547 ) 27 486 Recherche et développement 6 281 198 6 479 11 067 220 11 287 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 731 — 10 731 20 205 — 20 205 Résultat d’exploitation (3 669 ) 3 981 312 (9 206 ) 10 748 1 542 1 La présentation des résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, est une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.



Principaux résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 291

Variation Variation T2-26 T2-25 $ % CUM-26 CUM-25 $ % Produits des activités ordinaires ajustés1 143 969 108 541 35 428 33 % 291 563 196 520 95 043 48 % Coût des produits vendus 73 498 59 110 (14 388 ) 24 % 150 444 106 155 (44 289 ) 42 % Marge brute 70 471 49 431 21 040 43 % 141 119 90 365 50 754 56 % Marge brute (en %) 49 % 46 % 48 % 46 % Charges Ventes et commercialisation 21 815 16 005 (5 810 ) 36 % 42 006 29 845 (12 161 ) 41 % Charges administratives 14 666 15 904 1 238 8 % 28 559 27 486 (1 073 ) 4 % Recherche et développement 10 540 6 479 (4 061 ) 63 % 19 879 11 287 (8 592 ) 76 % Amortissement des immobilisations incorporelles 13 241 10 731 (2 510 ) 23 % 28 132 20 205 (7 927 ) 39 % Résultat d’exploitation 10 209 312 9 897 3 172 % 22 543 1 542 21 001 1 362 % BAIIA ajusté1 24 569 15 507 9 062 58 % 52 486 27 620 24 866 90 % BAIIA ajusté1 (en %) 17 % 14 % 18 % 14 % BAIIA ajusté par action1,2 0,25 0,16 0,09 61 % 0,53 0,28 0,26 93 % 1 Les produits des activités ordinaires ajustés, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

2 Les pourcentages sont calculés à partir de montants non arrondis; par conséquent, les pourcentages présentés pourraient ne pas correspondre à des calculs basés sur des chiffres arrondis.





Produits des activités ordinaires ajustés1 par portefeuille de produits

Variation Variation Portefeuille de produits T2-26

T2-252

$

% CUM-26

CUM-252

$

% Promus Produits potentiels mis en marché 18 499 4 436 14 063 317 % 33 828 6 902 26 926 390 % Produits stratégiques 76 381 69 160 7 221 10 % 160 066 124 401 35 665 29 % Total – promus 94 880 73 596 21 284 29 % 193 894 131 303 62 591 48 % À maturité 47 886 34 311 13 575 40 % 94 320 64 062 30 258 47 % Abandonnés 1 203 634 569 90 % 3 349 1 155 2 194 190 % Total des produits des activités ordinaires ajustés1 143 969 108 541 35 428 33 % 291 563 196 520 95 043 48 % 1 Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



Produits des activités ordinaires ajustés1 par domaine thérapeutique

Variation Variation Domaine thérapeutique T2-26

T2-252

$ % CUM-26

CUM-252

$

% Oncologie/hématologie 42 394 35 449 6 945 20 % 81 948 67 125 14 823 22 % Maladies infectieuses 44 665 45 298 (633 ) 1 % 99 744 81 739 18 005 22 % Neurologie 35 091 18 927 16 164 85 % 65 318 31 409 33 909 108 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 21 819 8 867 12 952 146 % 44 553 16 247 28 306 174 % Total des produits des activités ordinaires ajustés 143 969 108 541 35 428 33 % 291 563 196 520 95 043 48 % 1 Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



ii) Résultats financiers en devises constantes

Les résultats financiers en devises constantes sont obtenus en convertissant en $ CA les produits des activités ordinaires et les résultats financiers de la période précédente exprimés en monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur pendant la période considérée. En outre, en ce qui concerne l’Argentine, la Société ne tient pas compte de l’effet de l’hyperinflation et convertit les produits des activités ordinaires et les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

La Société est d’avis que les résultats financiers en devises constantes sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent d’éliminer l’incidence des variations des taux de change sur la comparabilité d’une période à l’autre compte tenu de la volatilité sur les marchés de change et, par conséquent, offrent une plus grande transparence à l’égard de la performance sous-jacente de nos résultats financiers consolidés. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers en devises constantes est considérée comme une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers en devises constantes :



T2-26 T2-25 Variation Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement

en devises

constantes

Devises

constantes2 $ % Produits des activités ordinaires ajustés2 143 969 108 541 9 890 118 431 25 538 22 % Coût des produits vendus 73 498 59 110 5 860 64 970 (8 528 ) 13 % Marge brute 70 471 49 431 4 030 53 461 17 010 32 % Marge brute (en %) 49 % 46 % 45 % Charges Ventes et commercialisation 21 815 16 005 1 120 17 125 (4 690 ) 27 % Charges administratives 14 666 15 904 451 16 355 1 689 10 % Recherche et développement 10 540 6 479 313 6 792 (3 748 ) 55 % Amortissement des immobilisations incorporelles 13 241 10 731 1 10 732 (2 509 ) 23 % Résultat d’exploitation 10 209 312 2 145 2 457 7 752 316 % BAIIA ajusté2 24 569 17 820 6 749 38 % BAIIA ajusté2 (en %) 17 % 15 % BAIIA ajusté par action2 0,25 0,18 0,07 40 % 1 Pour de plus amples renseignements, se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. 2 Les produits des activités ordinaires ajustés, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers en devises constantes sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.





CUM-26 CUM-25 Variation Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement

en devises

constantes Devises

constantes2 $ % Produits des activités ordinaires ajustés2 291 563 196 520 14 110 210 630 80 933 38 % Coût des produits vendus 150 444 106 155 8 118 114 273 (36 171 ) 32 % Marge brute 141 119 90 365 5 992 96 357 44 762 46 % Marge brute (en %) 48 % 46% 46 % Charges Ventes et commercialisation 42 006 29 845 1 623 31 468 (10 538 ) 33 % Charges administratives 28 559 27 486 595 28 081 (478 ) 2 % Recherche et développement 19 879 11 287 456 11 743 (8 136 ) 69 % Amortissement des immobilisations incorporelles 28 132 20 205 (361 ) 19 844 (8 288 ) 42 % Résultat d’exploitation 22 543 1 542 3 679 5 221 17 322 332 % BAIIA ajusté2 52 486 31 115 21 371 69 % BAIIA ajusté2 (en %) 18 % 15 % BAIIA ajusté par action2 0,53 0,31 0,22 71 % 1 Pour de plus amples renseignements, se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. 2 Les produits des activités ordinaires ajustés, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers en devises constantes sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.



Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes1, par portefeuille de produits

Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin Compte non tenu de l’incidence d’IAS 292 Devises constantes1

Devises constantes1

Portefeuille de produits 2026

20253

$ % 2026

20253

$

% Promus Produits potentiels mis en marché 18 499 4 663 13 836 297 % 33 828 7 210 26 618 369 % Produits stratégiques 76 381 76 770 (389 ) 1 % 160 066 135 254 24 812 18 % Total – promus 94 880 81 433 13 447 17 % 193 894 142 464 51 430 36 % À maturité 47 886 36 361 11 525 32 % 94 320 67 004 27 316 41 % Abandonnés 1 203 637 566 89 % 3 349 1 162 2 187 188 % Total des produits des activités ordinaires ajustés1 143 969 118 431 25 538 22 % 291 563 210 630 80 933 38 % 1 Les produits des activités ordinaires ajustés et les produits des activités ordinaires en devises constantes sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2 Pour de plus amples renseignements, se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. 3 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes1, par domaine thérapeutique

Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin Compte non tenu de l’incidence d’IAS 292 Devises constantes1

Devises constantes1

Domaines thérapeutiques 2026

20253

$ % 2026

20253

$

% Oncologie/hématologie 42 394 38 822 3 572 9 % 81 948 72 141 9 807 14 % Maladies infectieuses 44 665 49 744 (5 079 ) 10 % 99 744 87 828 11 916 14 % Neurologie 35 091 20 723 14 368 69 % 65 318 34 022 31 296 92 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 21 819 9 142 12 677 139 % 44 553 16 639 27 914 168 % Total des produits des activités ordinaires ajustés1 143 969 118 431 25 538 22 % 291 563 210 630 80 933 38 % 1 Les produits des activités ordinaires ajustés et les produits des activités ordinaires en devises constantes sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2 Pour de plus amples renseignements, se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. 3 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



iii) Marge brute ajustée

La marge brute ajustée correspond aux produits des activités ordinaires diminués du coût des biens vendus, ajustés pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29. La Société est d’avis que la marge brute ajustée représente une mesure utile pour les investisseurs, car elle permet d’évaluer la marge brute sans l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation de la marge brute ajustée est considérée comme une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Variation Variation T2-26 T2-25 $

% CUM-26 CUM-25 $

% Marge brute 69 615 44 831 24 784 55 % 138 724 79 697 59 027 74 % Ajustements à la marge brute : Incidence d’IAS 29 856 4 600 2 395 10 668 Marge brute ajustée1 70 471 49 431 21 040 43 % 141 119 90 365 50 754 56 % Marge brute ajustée (en %)1, 2 49 % 46 % 48 % 46 % 1 La marge brute ajustée et la marge brute ajustée (en %) sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2 Marge brute ajustée, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés.



iv) BAIIA

Le BAIIA correspond au résultat d’exploitation ajusté pour exclure l’amortissement des immobilisations incorporelles, la dépréciation d’actifs non courants et l’amortissement des immobilisations corporelles, mais tient compte des coûts liés aux contrats de location.

La Société est d’avis que le BAIIA représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA est considérée comme une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

v) BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29 (comptabilité liée à l’hyperinflation), des coûts d’acquisition et de transaction et des charges non récurrentes. La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA ajusté est considérée comme une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant représente le rapprochement du résultat d’exploitation ajusté et du BAIIA et BAIIA ajusté :

Variation Variation T2-26 T2-25 $ % CUM-26 CUM-25 $ % Résultat d’exploitation 8 960 (3 669 ) 12 629 s. o. 19 538 (9 206 ) 28 744 s. o. Ajustements du résultat d’exploitation : Amortissement des immobilisations incorporelles 13 459 10 731 2 728 25 % 28 132 20 205 7 927 39 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 1 548 1 407 141 10 % 3 067 3 517 (450 ) 13 % Paiements de loyers (1 155 ) (1 063 ) (92 ) 9 % (2 361 ) (2 185 ) (176 ) 8 % BAIIA1 22 812 7 406 15 406 208 % 48 376 12 331 36 045 292 % Incidence d’IAS 29 990 3 896 (2 906 ) 75 % 2 797 10 042 (7 245 ) 72 % Coûts d’acquisition et de transaction 169 3 419 (3 250 ) 95 % 283 4 461 (4 178 ) 94 % Charge de majoration — 160 (160 ) s. o. — 160 (160 ) s. o. Autres charges non récurrentes 598 626 (28 ) 4 % 1 030 626 404 65 % BAIIA ajusté1 24 569 15 507 9 062 58 % 52 486 27 620 24 866 90 % BAIIA ajusté par action1, 2 0,25 0,16 0,09 61 % 0,53 0,28 0,26 93 % 1 Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

2 Les pourcentages sont calculés à partir de montants non arrondis; par conséquent, les pourcentages présentés pourraient ne pas correspondre à des calculs basés sur des chiffres arrondis.



Pour le trimestre clos le 30 juin 2026, le BAIIA ajusté a augmenté de 9 062 $ ou 58 %. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse de la marge brute ajustée4, contrebalancée en partie par la hausse des charges d’exploitation. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section 3, Résultats d’exploitation, du rapport de gestion.

Explication des ajustements au BAIIA pour obtenir le BAIIA ajusté

Incidence d’IAS 29 Incidence de la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 sur le résultat d’exploitation. Coûts d’acquisition et de transaction Les coûts d’acquisition et de transaction non capitalisables correspondent aux coûts engagés au titre des frais juridiques et des honoraires de consultation et de services-conseils liés aux acquisitions. Autres charges non récurrentes Les autres charges non récurrentes correspondent aux charges qui n’ont pas été engagées par la Société dans le cours normal des activités et qui ne devraient pas l’être.



_________________________________

4 La marge brute ajustée est une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

vi) BAIIA ajusté par action

Le BAIIA ajusté par action correspond au BAIIA ajusté divisé par le nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période concernée. La Société est d’avis que le BAIIA ajusté par action représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité ainsi que la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation sur une base par action ordinaire, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, des coûts d’acquisition et de transaction, et des charges non récurrentes, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté par action est considérée comme une mesure non conforme aux IFRS et n’a pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

T2-26 T2-25 CUM-26 CUM-25 BAIIA ajusté1 24 569 15 507 52 486 27 620 BAIIA ajusté par action1 0,25 0,16 0,53 0,28 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 98 224 99 653 98 224 99 653 1 Le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux IFRS et n’ont pas de signification normalisée selon les IFRS. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.







BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité)

Aux 30 juin 2026 31 décembre 2025 ACTIF

Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 93 536 76 449 Titres négociables 16 064 18 834 Créances clients 125 819 127 775 Autres débiteurs 12 217 6 063 Stocks 144 572 135 866 Charges payées d’avance et dépôts 7 804 6 505 Autres actifs financiers courants 11 572 18 946 Impôt sur le résultat à recevoir 6 816 4 397 Total des actifs courants 418 400 394 835 Charges payées d’avance et dépôts 10 417 8 883 Actifs au titre de droits d’utilisation 10 923 9 919 Immobilisations corporelles 20 452 12 006 Immobilisations incorporelles 344 861 379 510 Goodwill 98 533 89 982 Autres actifs financiers 69 823 79 484 Actifs d’impôt différé 26 318 26 921 Autres créances à long terme 45 110 44 760 Total des actifs non courants 626 437 651 465 Total de l’actif 1 044 837 1 046 300





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité)

Aux 30 juin 2026 31 décembre 2025 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 135 629 120 868 Obligations locatives 3 417 3 398 Autres passifs 7 217 12 878 Emprunts bancaires 16 303 16 730 Impôt sur le résultat à payer 375 580 Autres soldes à payer 20 547 10 806 Total des passifs courants 183 488 165 260 Fournisseurs et charges à payer 6 024 4 887 Obligations locatives 7 726 6 618 Emprunts bancaires 6 830 51 165 Autres soldes à payer 39 017 48 105 Passifs d’impôt différé 3 162 2 993 Total du passif 246 247 279 028 Capitaux propres Capital social 526 076 530 140 Surplus d’apport 32 435 32 449 Cumul des autres éléments du résultat global 82 878 55 741 Résultats non distribués 157 201 148 942 Total des capitaux propres 798 590 767 272 Total du passif et des capitaux propres 1 044 837 1 046 300





COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action)

(non audité)

Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2026 2025 2026 2025 Produits des activités ordinaires 144 212 107 358 292 651 195 434 Coût des produits vendus 74 597 62 527 153 927 115 737 Marge brute 69 615 44 831 138 724 79 697 Marge brute (en %) 48 % 42% 47 % 41 % Charges Ventes et commercialisation 21 854 15 674 42 175 29 598 Charges administratives 14 781 15 814 28 908 28 033 Recherche et développement 10 561 6 281 19 971 11 067 Amortissement des immobilisations incorporelles 13 459 10 731 28 132 20 205 Résultat d’exploitation 8 960 (3 669 ) 19 538 (9 206 ) Produits d’intérêts sur les instruments financiers évalués au coût amorti (901 ) (2 026 ) (1 853 ) (3 880 ) Charge d’intérêts 2 125 2 374 4 766 4 130 Autres charges (produits) 487 2 190 (3 687 ) 2 330 Perte nette sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net 9 665 5 737 11 698 6 682 Perte (profit) de change 42 4 559 (2 395 ) (992 ) Profit lié à l’hyperinflation (355 ) (893 ) (1 070 ) (1 467 ) Résultat avant impôt sur le résultat (2 103 ) (15 610 ) 12 079 (16 009 ) Impôt sur le résultat Exigible 80 134 263 669 Différé 1 178 (3 122 ) 2 008 (6 241 ) Charge (recouvrement) d’impôt 1 258 (2 988 ) 2 271 (5 572 ) Résultat net de la période (3 361 ) (12 622 ) 9 808 (10 437 ) Résultat net de base et dilué par action (0,03 ) (0,13 ) 0,10 (0,10 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 98 198 847 99 629 927 98 327 353 99 635 582



