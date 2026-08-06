Investissements Purpose lance une série de FNB pour le premier fonds de revenu d’actions structuré du Canada (TSX : PSY)

TORONTO, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose (« Investissements Purpose ») a inscrit aujourd’hui une nouvelle série de FNB du Fonds De Revenu D’actions Structuré Plus Purpose (le « Fonds » et « PSY »), dont la négociation débute aujourd’hui à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole boursier PSY. Ce FNB procure aux investisseurs une exposition à un large portefeuille de titres nord-américains et mondiaux grâce à une stratégie gérée activement visant à générer un revenu avec une protection contre les baisses éventuelles. La distribution initiale est visée à environ 6,4 % par année sur le prix initial des actions du FNB.

Les investisseurs canadiens recherchent de plus en plus des investissements qui versent un revenu stable tout en offrant une protection éventuelle contre les baisses du marché. Pour y parvenir, il fallait habituellement acheter des produits distincts et effectuer le suivi de chacun d’eux. Le PSY regroupe ces éléments afin d’offrir le même résultat au sein d’un seul fonds géré par des professionnels, offrant une exposition aux marchés mondiaux, sans la complexité.

Investissements Purpose a été le premier au Canada à lancer un fonds utilisant cette stratégie, laquelle est conçue pour générer un revenu attrayant tout en offrant une protection éventuelle contre les baisses modérées du marché. La famille de fonds d’actions structurés d’Investissements Purpose a depuis atteint plus de 2,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

« Purpose a toujours eu l’ambition d’être chef de file là où cela compte pour ses clients. Lorsque nous avons lancé cette stratégie en 2019, elle constituait une première au Canada, et elle a fait ses preuves dans des marchés très divers au fil du temps. La série de FNB constitue la prochaine étape logique : prendre ce que nous avons bâti et mis à l’essai pour le rendre accessible à un plus grand nombre d’investisseurs, dans le format qu’ils préfèrent », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation, Investissements Purpose.

« Notre rôle est de gérer cette stratégie activement dans tous les types de marchés — en ajustant les positions du fonds à mesure que les conditions évoluent afin que le revenu et la protection fonctionnent de concert », a déclaré Jason Chen, gestionnaire de portefeuille, placements systématiques chez Investissements Purpose. «La série FNB rend le fonds plus facile à détenir. »

Principaux avantages :

Première série de FNB du genre au Canada : PSY offre aux investisseurs un accès facile à un revenu assorti d’une protection conditionnelle contre les baisses dans un seul fonds. Le Fonds est diversifié selon des indices de référence mondiaux et des échéances, avec une liquidité quotidienne inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX).

un accès facile à un revenu assorti d’une protection conditionnelle contre les baisses dans un seul fonds. Le Fonds est diversifié selon des indices de référence mondiaux et des échéances, avec une liquidité quotidienne inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). Cible des distributions stables : Une stratégie activement gérée fondée sur les dérivés, conçue pour générer un revenu mensuel intéressant tout en offrant une protection contre les baisses modérées du marché, diversifiée entre des indices de référence mondiaux et des échéances.

Une stratégie activement gérée fondée sur les dérivés, conçue pour générer un revenu mensuel intéressant tout en offrant une protection contre les baisses modérées du marché, diversifiée entre des indices de référence mondiaux et des échéances. Revenu fiscalement avantageux : la structure de catégorie de société du Fonds lui permet de verser des distributions mensuelles sous forme de gains en capital plutôt que de revenus ordinaires, aidant ainsi les investisseurs à conserver une plus grande partie de leurs gains.





À propos Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 32 milliards de dollars. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par l’entrepreneur reconnu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

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