Arianne phosphate sélectionnée pour bénéficier de l’accompagnement spécialisé Filon du gouvernement du Québec

SAGUENAY, Québec, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSX VENTURE : DAN ; OTCQB : DRRSF ; FRANKFURT : JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, faisant avancer son projet Lac à Paul dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, annonce que son projet de phosphate du Lac à Paul figure parmi les premiers projets retenus pour bénéficier du service d’accompagnement spécialisé « Filon », mis en place par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec.

Cette initiative vise à renforcer la coordination gouvernementale et à soutenir l’avancement de projets miniers stratégiques dans le cadre du processus provincial d’autorisation. Filon a pour objectif de faciliter les échanges entre les promoteurs miniers et les ministères et organismes responsables de délivrer les autorisations et les permis, conformément à la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031.

Cet accompagnement s’inscrit aussi dans les efforts des gouvernements du Québec et du Canada visant à améliorer l’efficacité, la clarté et la prévisibilité des processus réglementaires applicables aux grands projets. À cet égard, les deux gouvernements ont récemment annoncé un projet d’entente fondé sur le principe « un projet, une évaluation, une décision », qui vise à réduire les chevauchements dans les évaluations environnementales, tout en maintenant des normes rigoureuses de protection de l’environnement. Ensemble, ces initiatives témoignent d’une volonté croissante de soutenir le développement responsable de projets liés aux minéraux stratégiques.

« Nous sommes honorés que le projet du Lac à Paul figure parmi les premiers projets retenus pour bénéficier de l’accompagnement spécialisé Filon », a déclaré Marco Gagnon, président exécutif du conseil d’administration d’Arianne Phosphate. « Cette reconnaissance confirme la nature stratégique de notre projet pour le Québec et sa capacité à répondre aux enjeux croissants de sécurité mondiale de l’approvisionnement concernant le phosphate. Lac à Paul est un actif de classe mondiale, situé dans une juridiction stable et responsable, et soutiendra les chaînes de valeur occidentales liées à la fois à l’agriculture et aux batteries LFP. Nous pensons qu’un accompagnement mieux coordonné aidera à faire avancer le projet plus efficacement, tout en maintenant la rigueur et la transparence du processus d’autorisation. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour son engagement à soutenir des projets susceptibles de générer des bénéfices économiques durables pour la région de Saguenay–Lac-Saint-Jean et pour le Québec dans son ensemble ».

Citation de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain :

« L’accompagnement personnalisé Filon est un levier supplémentaire pour propulser les projets miniers au bénéfice du développement du Québec et de ses régions. Le projet du Lac à Paul favorisera la création d’emplois dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et renforcera la contribution du Québec aux chaînes d’approvisionnement en phosphate. Nous sommes fiers de soutenir des entreprises comme Arianne Phosphate, à travers Filon, pour accélérer les projets miniers et nous démarquer sur la scène mondiale! »

Entièrement audité et appuyé par une étude de faisabilité, le projet du Lac à Paul constitue l’un des plus importants gisements de phosphate non développés au monde. Situé au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il vise la production d’un concentré d’apatite de haute pureté destiné aux marchés des engrais et de l’acide phosphorique purifié (APP), notamment utilisé dans les batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Ces débouchés sont complémentaires : ils reposent sur la même ressource de haute qualité et permettent de maximiser la valeur du projet, tout en répondant à des besoins distincts et stratégiques.

Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes et par une dépendance occidentale envers des sources d’approvisionnement concentrées dans certaines régions du monde, le développement d’une source canadienne de phosphate de haute pureté représente un enjeu stratégique de sécurité d’approvisionnement. Le projet du Lac à Paul contribuerait à réduire cette dépendance, à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement nord-américaines et à soutenir à la fois la sécurité alimentaire et la transition énergétique.

À propos d’Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l’information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Coordonnées :

Technique Info Raphael Gaudreault Brian Ostroff Chef des opérations Chef des initiatives stratégiques et commerciales Tél. : 418-590-1318 Tél. : 514-928-9952 raphael.gaudreault@arianne-inc.com brian.ostroff@arianne-inc.com



Suivez Arianne sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/? s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l’« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l’« information prospective »). L’information prospective comprend, sans s’y limiter, la qualité et la production anticipée du concentré d’apatite par la Société au projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment, sans toutefois s’y limiter : la volatilité du cours de l’action; les risques liés aux changements des prix des matières premières; les sources et le coût des installations énergétiques; l’estimation des exigences en capital initial et continu; l’estimation des coûts de main-d’œuvre et d’exploitation; les conditions générales des marchés et de l’économie mondiaux; les risques associés à l’exploration; au développement et à l’exploitation des gisements minéraux; l’estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l’exploration; du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations monétaires; les risques environnementaux; la concurrence l’embauche de personnel expérimenté; l’accès à des infrastructures adéquates pour soutenir les activités minières, de traitement, de développement et d’exploration; les risques liés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l’achèvement du processus d’évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; les risques liés aux conflits d’intérêts potentiels; la dépendance à l’égard du personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d’exploration et de développement continues au projet Lac à Paul ne soit pas disponible aux conditions acceptables, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l’émission d’actions ordinaires; le risque de litiges.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, sans s’y limiter, la poursuite des activités d’exploration, l’absence de variation défavorable importante des prix des produits de base, la réalisation des plans d’exploration et de développement conformément aux plans et la réalisation des résultats attendus de ces plans, la réception de l’approbation réglementaire requise, ainsi que les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présentes. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l’information prospective. L’information prospective est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s’engage pas à mettre à jour cette information prospective, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.