Ressources Kobo étend la minéralisation aurifère sur plusieurs structures dans la zone Road Cut en vue de la première ERM





Le forage continue d’étendre la minéralisation aurifère sur trois structures principales dans la zone Road Cut : le cisaillement principal de la zone Road Cut, le cisaillement de la mine artisanale et la faille de la zone Contact, et met ainsi en évidence l’ampleur du système minéralisé dans son ensemble

Parmi les résultats les plus marquants, on note 2,0 m à 21,10 g/t Au, 7,0 m à 4,16 g/t Au et 8,0 m à 2,65 g/t Au, et la minéralisation demeure ouverte en profondeur.

Plus de 47 850 m de forage ont été réalisés dans 240 trous de forage à Kossou, où deux appareils de forage poursuivent la définition des ressources et l’exploration en vue d’une première ERM prévue au quatrième trimestre de 2026.





QUÉBEC, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) (FWB : Q1Z) est heureuse d’annoncer les résultats des forages au diamant réalisés dans douze (12) autres trous de forage dans la zone Road Cut de son projet aurifère Kossou (« Kossou »), détenu en propriété exclusive en Côte d’Ivoire. Le forage continue d’étendre la minéralisation aurifère à travers trois structures principales dans la zone Road Cut : le cisaillement principal de la zone Road Cut, le cisaillement de la mine artisanale et la faille de la zone Contact, et toutes les zones demeurent ouvertes en profondeur. Avec plus de 47 850 m maintenant complétés à travers 240 trous de forage, dont plus de 10 700 m depuis le début de 2026, la société poursuit la définition des ressources et le forage d’exploration en vue d’une première estimation des ressources minérales (« ERM ») prévue pour le quatrième trimestre de 2026.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

KDD0167 8,0 m (« m ») à 1,34 g/t Au à partir de 246,0 m 2,0 m à 21,10 g/t Au à partir de 321,0 m (cisaillement principal de la zone Road Cut)





KDD0168



4,0 m à 2,71 g/t Au à partir de 150,0 m 7,0 m à 4,16 g/t Au à partir de 193,0 m (cisaillement principal de la zone Road Cut) 18,0 m à 0,64 g/t Au à partir de 336,0 m (cisaillement de la mine artisanale)



KDD0170 15,0 m à 0,64 g/t Au à partir de 81,0 m, dont 9,0 m à 0,81 g/t Au 5,0 m à 0,69 g/t Au à partir de 288,0 m (cisaillement de la mine artisanale) 8,0 m à 2,65 g/t Au à partir de 355,0 m, dont 3,30 m à 5,99 g/t Au (faille de la zone Contact)

KDD0166 4,0 m à 4,30 g/t Au à partir de 30,0 m 12,0 m à 0,81 g/t Au à partir de 121,0 m, dont 3,0 m à 1,95 g/t Au ( faille de la zone Contact)



KDD0164 3,0 m à 1,89 g/t Au à partir de 117,0 m (cisaillement principal de la zone Road Cut) 4,0 m à 2,35 g/t Au à partir de 287,0 m, dont 1,0 m à 7,14 g/t Au 4,0 m à 0,81 g/t Au à partir de 311,0 m (faille de la zone Contact)





M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « Notre objectif pour Kossou est de définir systématiquement l’ampleur du système aurifère tout en continuant de tester où il peut s’étendre. » La zone Road Cut est une partie importante de ce travail, et nous observons de plus en plus que plusieurs cisaillements minéralisés mettent en évidence l’ampleur du système dans son ensemble. Le cisaillement principal de la zone Road Cut continue de donner de bons résultats, tandis que le forage au cisaillement de la mine artisanale et à la faille de la zone Contact étend la minéralisation à travers d’autres structures qui demeurent ouvertes à une exploration plus approfondie.

Il a ajouté : « Nous avons maintenant deux appareils de forage en fonction à Kossou alors que nous accélérons les travaux nécessaires pour notre première estimation des ressources minérales, dont la publication est prévue au quatrième trimestre de 2026. » Avec plus de 47 850 m de forages à ce jour, nous avons constitué une base de données géologique substantielle à Kossou tout en saisissant des occasions pour étendre l’empreinte minéralisée. Le forage est également en cours dans la zone Kadie, où nous prévoyons commencer à rapporter des résultats supplémentaires au fur et à mesure que les analyses seront disponibles.

Programme à deux forages fait progresser la définition des ressources et l’exploration à Kossou

La société poursuit son vaste programme d’exploration à Kossou, où plus de 47 850 mètres de forage ont été réalisés à ce jour et répartis sur 240 trous. Les récents forages ont été axés sur l’expansion et la définition du cisaillement principal de la zone Road Cut, du cisaillement de la mine artisanale et de la faille de la zone Contact, tandis que le programme plus vaste comprenant deux appareils de forage poursuit l’exploration des zones Jagger, Road Cut et Kadie et l’évaluation d’autres cibles sur plus de 9 km de longueur longitudinale prospective du projet.

Ce communiqué rapporte les résultats de douze trous de forage qui ont été réalisés sur plusieurs cibles dans la zone Road Cut.

Le forage dans la zone Road Cut continue d’élargir plusieurs cisaillements minéralisés

Les trous de forage au diamant KDD0161 à KDD0172 ont été réalisés sur une distance d’environ 400 m dans le sens de la longueur, entre les sections RCZ200 et RCZ600 (figure 1). Les forages ont été conçus pour tester plusieurs cibles au sein de la zone Road Cut, y compris le cisaillement principal de la zone Road Cut, le cisaillement de la mine artisanale et la minéralisation associée à la faille de la zone Contact.

La minéralisation aurifère est hébergée dans des basaltes foliés et cisaillés associés aux réseaux de veines V1 et V2 à l’intérieur des zones de cisaillement. Les réseaux de veines minéralisées V2 s’étendent également au-delà des principales zones de cisaillement dans les roches hôtes basaltiques non foliées et les roches volcanosédimentaires le long de la faille de la zone Contact. Une minéralisation aurifère a également été mise en évidence dans les réseaux de veines V2 situés dans les roches intrusives porphyriques quartz feldspathiques, ainsi qu’à proximité immédiate de celles-ci.

Figure 1 : Carte de la géologie simplifiée de la zone Road Cut avec sondages au diamant





Cinq trous de forage réalisés entre les sections RCZ450 et RCZ600 ont recoupé le cisaillement ciblé de la zone Road Cut. Sur la section RCZ550, le trou de forage KDD0168 a donné 7,0 m à 4,16 g/t Au à partir de 193,0 m et 3,0 m à 1,55 g/t Au à partir de 205,0 m, tandis que le trou de forage KDD0164 a donné 3,0 m à 1,89 g/t Au à partir de 117,0 m et 6,0 m à 0,45 g/t Au à partir de 133,0 m (voir la figure 2). La minéralisation demeure ouverte en profondeur dans les deux sections.

Des intersections supplémentaires importantes ont été enregistrées dans le mur suspendu du cisaillement principal de la zone Road Cut. Le trou de forage KDD0168 a donné 4,0 m à 2,71 g/t Au à partir de 150,0 m et 5,0 m à 0,93 g/t Au à partir de 162,0 m, en association avec des veines V2 présentes dans des porphyres de quartz-feldspath ou des basaltes non foliés. Le trou de forage KDD0164 a également recoupé une zone de 4,0 m à 1,12 g/t Au à partir de 61,0 m.

Figure 2 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ550





Le cisaillement de la mine artisanale et la faille de la zone Contact ajoutent au potentiel de croissance de la zone Road Cut

Le trou de forage KDD0168 a révélé plusieurs intersections significatives au cisaillement de la mine artisanale, dont une de 18,0 m à 0,64 g/t Au à partir de 336,0 m, dont 5,0 m à 0,88 g/t Au et 5,0 m à 1,09 g/t Au. Le cisaillement de la mine artisanale a maintenant été testé jusqu’à une profondeur d’environ 150 m sous la surface et demeure ouvert en profondeur. À la faille de la zone Contact, le forage a recoupé 2,0 m à 2,38 g/t Au à partir de 374,0 m le long du contact entre les ensembles volcanique et volcanosédimentaire (Figure 2). Un forage supplémentaire sous ce trou est justifié.

Sur la section RCZ600, le trou de forage KDD0167 a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère associées au cisaillement principal de la zone Road Cut, mis en évidence par 2,0 m à 21,10 g/t Au à partir de 321,0 m. D’autres intervalles de 3,0 m à 1,11 g/t Au à partir de 299,0 m et de 2,0 m à 0,45 g/t Au à partir de 311,0 m délimitent mieux le cisaillement principal de la zone Road Cut à environ 200 m sous la surface (voir la figure 3). Le forage a été prolongé pour tester la faille de la zone Contact et a recoupé trois zones supplémentaires de minéralisation, dont 2,0 m à 2,36 g/t Au à partir de 453,0 m. La minéralisation demeure ouverte en profondeur dans les deux sections.

Figure 3 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ600





D’autres zones de minéralisation aurifère ont été mises en évidence dans le mur supérieur du cisaillement principal de la zone Road Cut, notamment 4,0 m à 1,35 g/t Au à partir de 160,0 m, 3,0 m à 3,67 g/t Au à partir de 189,0 m, dont 1,0 m à 10,10 g/t Au, et 8,0 m à 1,34 g/t Au. Ces zones sont associées aux veines V2 hébergées dans des basaltes non foliés qui sont situées à distance des principaux systèmes de cisaillement. Voir le tableau 1 pour connaître tous les résultats de forage significatifs.

Le trou de forage KDD0170 a été réalisé sur la section RCZ500 afin d’évaluer plusieurs zones minéralisées et a montré une intersection clé de 8,0 m à 2,65 g/t Au à partir de 355,0 m, dont 3,30 m à 5,99 g/t Au, associée à la faille de la zone Contact (voir la figure 4). La minéralisation a été recoupée à environ 175 m sous la surface et demeure ouverte en profondeur. La société prévoit d’autres forages au-dessus et en dessous de KDD0170 afin de mieux évaluer l’étendue de la minéralisation le long de la structure.

Figure 4 : Coupe transversale simplifiée de la zone Road Cut – RCZ500





Le trou de forage KDD0170 a également recoupé plusieurs zones de la paroi supérieure associées aux veines V2 dans des basaltes non foliés, dont 4,0 m à 0,99 g/t Au à partir de 11,0 m et 15,0 m à 0,64 g/t Au à partir de 81,0 m, comprenant 9,0 m à 0,81 g/t Au. Ces résultats fournissent des preuves supplémentaires de la minéralisation aurifère en dehors des cibles principales de cisaillement, et la société évaluera le potentiel de travaux de suivi supplémentaires au sein du paquet volcanique plus large.

Le forage a également prolongé la minéralisation du cisaillement de la mine artisanale en profondeur, retournant 5,0 m à 0,69 g/t Au à partir de 288,0 m et confirmant la présence d’un cisaillement marqué à au moins 125 m sous la surface.

Deux forages diamantés ont été réalisés à la section RCZ450 ciblant le cisaillement de la mine artisanale et le cisaillement de la zone Contact. Le trou de forage KDD0172 a permis de recouper une vaste zone de minéralisation à faible teneur correspondant au cisaillement de la mine artisanale, avec des résultats de 14,0 m à 0,73 g/t Au à partir de 235,0 m, dont des sous-intervalles de 1,0 m à 4,03 g/t Au, 1,0 m à 2,28 g/t Au et 1,0 m à 2,48 g/t Au qui définissent l’étendue du cisaillement à cette profondeur. Le trou de forage a également recoupé 2,0 m à 1,08 g/t Au à la faille de la zone Contact. Le trou de forage KDD0169 a également été foré sur la même section et a recoupé le trou de forage KDD0172, représentant un décalage d’environ 50 m en profondeur. Le trou de forage a recoupé une section de 2,0 m à 2,71 g/t Au à partir de 313,0 m, correspondant au cisaillement de la mine artisanale, et une section de 2,0 m à 0,42 g/t Au à partir de 372,0 m au niveau de la faille CZ, prolongeant ainsi le système jusqu’à environ 150 m sous la surface. Selon ces résultats, des zones de cisaillement présentant une minéralisation aurifère persistent en profondeur.

Il convient de noter que les deux trous de forage ont recoupé des zones de minéralisation aurifère dans le mur suspendu du paquet de cisaillement. Le trou de forage KDD0169 a recoupé 5,0 m à 1,46 g/t Au à partir de 108,0 m et 5,0 m à 0,71 g/t Au à partir de 199,0 m. Le trou de forage KDD0172 a recoupé une minéralisation dès la surface, avec 3,0 m à 3,23 g/t Au et 5,0 m à 1,21 g/t Au à partir de 70,0 m. Ces recoupements sont tous associés à des veines V2 dans des unités de basalte non foliées. Voir le tableau 1 pour tous les recoupements importants

Tableau 1 : Résumé des résultats marquants des forages au diamant

BHID Est Nord Élév. Az. Pendage Long. De : (m) À :

(m) Int. (m) g/t Au Cible KDD0161 228564 776355 205 70 -50 125.40 Absence de recoupements significatifs RCZ KDD0162 228449 776472 214 70 -50 143,40 40,00 42,00 2,00 1,69 RCZ KDD0163 228456 776421 224 70 -50 161,40 135,00 143,00 8,00 0,69 RCZ incl. 138,00 142,00 4,00 0,98 RCZ KDD0164 228406 776181 281 70 -50 377,40 61,00 65,00 4,00 1,12 RCZ 107,00 108,00 1,00 1.00* RCZ 117,00 120,00 3,00 1,89 RCZ 133,00 139,00 6,00 0,45 RCZ 276,00 278,00 2,00 0,98 RCZ 287,00 291,00 4,00 2,35 RCZ incl. 290,00 291,00 1,00 7.14* RCZ 311,00 315,00 4,00 0,81 RCZ KDD0165 228469 776533 207 70 -50 182.40 72,00 75,00 3,00 0,86 RCZ 88,00 89,00 1,00 1,13* RCZ KDD0166 228422 776516 229 70 -50 149,50 30,00 34,00 4,00 4,30 RCZ 121,00 133,00 12,00 0,81 RCZ incl. 128,00 131,00 3,00 1,95 RCZ KDD0167 228293 776096 294 70 -50 524,40 160,00 164,00 4,00 1,35 RCZ incl. 162,00 164,00 2,00 2,36 RCZ 189,00 192,00 3,00 3,67 RCZ incl. 191,00 192,00 1,00 10,10 RCZ 202,00 206,00 4,00 1,50 RCZ 246,00 254,00 8,00 1,34 RCZ incl. 252,00 253,00 1,00 8,34 RCZ 299,00 302,00 3,00 1,11 RCZ 311,00 313,00 2,00 0,45 RCZ 321,00 323,00 2,00 21,10 RCZ 453,00 455,00 2,00 2,36 RCZ 463,00 465,00 2,00 0,59 RCZ 469,00 472,00 3,00 0,51 RCZ KDD0168 228354 776171 304 70 -50 395,80 113,70 119,00 5,30 0,65 RCZ 150,00 154,00 4,00 2,71 RCZ 162,00 167,00 5,00 0,93 RCZ 193,00 200,00 7,00 4,16 RCZ 205,00 208,00 3,00 1.55 RCZ 267,00 268,00 1,00 2.98* RCZ 336,00 354,00 18,00 0,64 RCZ incl. 336,00 341,00 5,00 0,88 RCZ incl. 348,00 353,00 5,00 1,09 RCZ 359,00 360,00 1,00 1.97* RCZ 374,00 376,00 2,00 2,38 RCZ KDD0169 228309 776261 302 70 -50 398,30 100,00 103,00 3,00 0,63 RCZ 108,00 113,00 5,00 1,46 RCZ 199,00 204,00 5,00 0,71 RCZ 313,00 315,00 2,00 2,71 RCZ 372,00 374,00 2,00 0,42 RCZ KDD0170 228359 776226 302 70 -50 380,40 11,00 15,00 4,00 0,99 RCZ 33,00 34,00 1,00 1.30* RCZ 81,00 96,00 15,00 0,64 RCZ incl. 81,00 90,00 9,00 0,81 RCZ 152,00 155,00 3,00 1,06 RCZ 205,00 207,00 2,00 2,22 RCZ 288,00 293,00 5,00 0.69 RCZ 349,00 351,00 2,00 1,52 RCZ 355,00 363,00 8,00 2,65 RCZ incl. 358,20 361,50 3,30 5,99 RCZ KDD0171 228208 776489 296 70 -50 377,80 44,00 45,00 1,00 1,33* RCZ 90,00 93,00 3,00 1,63 RCZ 145,00 147,00 2,00 0,85 RCZ 198,00 200,00 2,00 0,82 RCZ 229,00 233,00 4,00 0,43 RCZ 257,00 260,00 3,00 0,77 RCZ KDD0172 228371 776284 288 70 -50 326,40 0,00 3,00 3,00 3,23 RCZ 70,00 75,00 5,00 1,21 RCZ 96,00 98,00 2,00 1,11 RCZ 115,00 119,10 4,10 0,52 RCZ 235,00 249,00 14,00 0,73 RCZ incl. 235,00 236,00 1,00 4,03 RCZ incl. 243,00 244,00 1,00 2,28 RCZ incl. 248,00 249,00 1,00 2,48 RCZ 305,00 307,00 2,00 1,08 RCZ Notes : Teneur limite de 0,30 g/t Au sur un intervalle minimal de 2,0 m.

Les intervalles sont présentés avec au plus 3,0 m de dilution interne inférieure à 0,30 m g/t Au, sauf indication contraire au moyen d’un astérisque (*)

Le pendage et l’orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l’heure actuelle et les zones minéralisées sont indiquées en tant que longueur de fond de forage. Il est prévu que les sondages recouperont les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections indiquées sont des distances de fond de forage, les largeurs réelles sont inconnues.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d’analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l’autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d’échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d’échantillon. Les échantillons de carottes sont extraits au moyen de carottiers HQ jusque sous le niveau d’oxydation, puis le forage est réduit au forage NQ pour le reste du forage. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu’aux installations de SGS Côte d’Ivoire à Yamoussoukro, où l’ensemble de l’échantillon a été préparé pour l’analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d’or à l’aide d’un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l’insertion d’un standard certifié tous les 20 échantillons, d’un blanc tous les 20 échantillons et d’un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Vérification des données techniques

L’information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par m. Paul Sarjeant, géo. professionnel, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l’exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 42 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 200 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « Q1Z ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin

Chef de la direction et administrateur

1-418-609-3587

ir@kobores.com

X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

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