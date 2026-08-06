Les cellules HPQ ENDURA+ GEN4 21700 obtiennent la certification UN 38.3; les activités de qualification auprès des clients progressent

La Société mène actuellement des programmes de qualification auprès de plusieurs participants des secteurs des drones et de la défense. La certification UN 38.3 permet désormais l'expédition internationale des cellules GEN4 afin de soutenir les activités d'évaluation et de qualification des clients.

La Société présente le cheminement de développement de sa technologie, démontrant comment chaque étape réduit les risques techniques, réglementaires et commerciaux et renforce sa préparation à de futures occasions de marché.

MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société de technologie spécialisée dans l'innovation des matériaux avancés et le développement de procédés de nouvelle génération, annonce que sa plateforme de batteries lithium-ion HPQ ENDURA+ Gen4 au format 21700 a obtenu avec succès la certification de transport ONU 38.3, franchissant ainsi une nouvelle étape importante dans le développement de sa technologie de batteries à anode de silicium.

Cette certification élimine un important obstacle réglementaire en permettant l'expédition internationale des batteries HPQ ENDURA+ Gen4 aux fins de qualification et d'évaluation par les clients, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées en vertu de la certification UN 38.3.

Le développement d'un nouveau produit suit un processus par étapes, où chacune contribue progressivement à réduire les risques techniques, réglementaires et commerciaux et à accroître le niveau de maturité de la technologie. L'illustration ci-dessous présente ce cheminement et situe le stade actuel de développement de HPQ.

« Notre priorité initiale sur les marchés des drones et de la défense constitue un choix stratégique réfléchi », a déclaré Bernard Tourillon, président, chef de la direction et administrateur de HPQ Silicium inc. « En 2025, la demande mondiale de batteries destinées au secteur de la défense a dépassé 4 GWh, dont près de 40 % provenaient des systèmes de drones sans pilote, une proportion qui a plus que doublé au cours des cinq dernières années [1]. À mesure que les opérations de défense s'appuient de plus en plus sur les drones, la demande pour des batteries plus légères offrant une densité énergétique supérieure continue de croître [1 et 2]. En réponse à cette demande croissante, Novacium a développé sa technologie de batteries à anode de silicium, dont HPQ détient les droits exclusifs de commercialisation en Amérique du Nord sous la marque HPQ ENDURA+, afin d'offrir une plus grande autonomie, une capacité d'emport accrue et de meilleures performances en mission. La Société estime que l'établissement de premières références commerciales dans ces marchés à forte valeur ajoutée est conforme à sa stratégie visant à élargir progressivement sa présence dans d'autres segments du marché des batteries, à mesure que les processus de qualification des clients progressent et que les capacités de production augmentent. »

Applications pour drones

Afin d'illustrer cette stratégie, Novacium a développé, à la demande d'un fabricant européen de drones, le bloc-batterie AA NOVA 6S3P de la Société. Cette batterie lithium-ion haute performance de nouvelle génération a été conçue pour répondre à la demande croissante de solutions plus légères offrant une densité énergétique supérieure pour les applications avancées de drones.

Le bloc-batterie AA NOVA 6S3P cible un marché en forte croissance. Le marché mondial des drones militaires est estimé à environ 35 milliards de dollars américains en 2026 et devrait dépasser 109 milliards de dollars américains d'ici 2031 [3], l'Amérique du Nord représentant environ 40 % de la demande mondiale [4]. Grâce à ses droits exclusifs de commercialisation en Amérique du Nord sous la marque HPQ ENDURA+, HPQ estime que sa technologie présente des caractéristiques adaptées aux besoins de ce marché en expansion. La Société estime que l'établissement de premières références commerciales dans ces marchés à forte valeur ajoutée est conforme à sa stratégie visant à élargir progressivement sa présence dans d'autres segments du marché des batteries, à mesure que les processus de qualification des clients progressent et que les capacités de production augmentent.





Le AA NOVA 6S3P, ainsi que d'autres plateformes de batteries, sont actuellement évalués par plusieurs intervenants des secteurs des drones et de la défense dans le cadre de programmes de qualification auprès de clients. Bien que la Société ne puisse commenter le calendrier ni l'issue de chacun de ces programmes, ces évaluations reflètent la demande du marché pour des technologies de batteries offrant une plus grande autonomie, de meilleures performances en mission et un poids réduit.

« Le programme AA NOVA 6S3P illustre notre stratégie de développement et de validation de nos technologies de batteries auprès de clients potentiels », a conclu M. Tourillon. « Plutôt que de miser sur une seule occasion, HPQ et Novacium développent un portefeuille diversifié de programmes de qualification auprès de clients dans plusieurs applications à forte valeur ajoutée. Chaque étape franchie dans ces programmes de qualification contribue à faire progresser le développement de la plateforme HPQ ENDURA+. »

Références

A propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques.

En partenariat avec son collaborateur en recherche et développement, Novacium, dont HPQ est actionnaire, la Société développe des matériaux d'anode à base de silicium de nouvelle (Gen3 et Gen4) destinés aux batteries, poursuit la commercialisation de ses cellules lithium-ion ENDURA+ et développe des technologies révolutionnaires de production d'hydrogène propre et de valorisation énergétique des matières résiduelles, pour lesquelles HPQ détient les droits exclusifs pour l'Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de technologies exclusives visant à devenir un producteur à faible coût et sans émissions de CO₂ de silice pyrogénée, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ afin de tirer parti des occasions de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, des secteurs essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, BAA, MBA, président-directeur général

+1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

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