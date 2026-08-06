Planisware reconnu Leader dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2026 Adaptive Project Management and Reporting, pour la cinquième année consécutive

Paris, France, le 6 août 2026 - Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui avoir été reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2026 pour la gestion de projet adaptative et le reporting (APMR).

Il s’agit de la cinquième année consécutive que Planisware est reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant™ Gartner® pour la gestion de projet adaptative et le reporting. Planisware considère que cette reconnaissance reflète son engagement continu à aider les organisations à réduire la complexité tout en améliorant la visibilité des projets, en renforçant la gouvernance et en favorisant une prise de décision plus éclairée à l’échelle de l’entreprise. Avec Planisware Orchestra, les organisations peuvent démarrer rapidement, établir des processus cohérents et étendre leurs capacités de gestion de projets et de portefeuilles à mesure que leurs besoins évoluent. Planisware Orchestra : démarrez simplement. Restez structuré. Passez à l’échelle intelligemment.

Les innovations récentes renforcent encore la capacité de Planisware Orchestra à accompagner les organisations qui souhaitent relier l’exécution quotidienne aux priorités stratégiques. Les améliorations introduites depuis 2025 incluent Oscar, l’agent IA intégré de Planisware, qui fournit de l’intelligence de portefeuille, une gestion des demandes de projets alimentée par l’IA et une gestion dynamique des ressources. D’autres innovations incluent la création de tableaux de bord par glisser-déposer, des capacités d’intégration étendues et des packages de démarrage sectoriels conçus pour accélérer le déploiement et l’adoption.

« Les organisations ont besoin d’un moyen concret d’améliorer leur gouvernance sans ralentir les équipes, » a déclaré Sylvain Bianchi, VP Mid-Market chez Planisware. « Planisware Orchestra est conçu pour aider les clients à démarrer rapidement, à structurer leur travail plus efficacement et à adopter progressivement des capacités plus avancées à mesure que leurs besoins évoluent. »

Antoine Villata, Directeur général de Planisware North America, a ajouté : « Notre investissement continu dans Planisware Orchestra reflète une ambition claire : aider les organisations à moderniser la gestion de projets et de portefeuilles tout en se préparant à la prochaine étape de la prise de décision assistée par l’IA. Nous pensons que cette reconnaissance souligne la solidité de notre plateforme et notre engagement à long terme en faveur de la valeur client. »

Gartner fournit aux dirigeants et à leurs équipes des analyses objectives et exploitables. Ses conseils d’experts et ses outils permettent de prendre des décisions plus rapides et plus avisées, et d’améliorer la performance sur les priorités critiques de l’organisation. Le Gartner Magic Quadrant évalue les fournisseurs selon leur capacité d’exécution et l’exhaustivité de leur vision. Nous sommes honorés de figurer parmi les fournisseurs reconnus dans ce rapport important. En savoir plus sur le Magic Quadrant.

Gartner, Magic Quadrant for Adaptive Project Management and Reporting, Peter Clegg, Zainab Ali, Woojin Choi, Jennifer Jackson et Daniel Stang, 4 août 2026.

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre distinction. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l’international. MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées, utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

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À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »). La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 900 collaborateurs répartis dans 20 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 650 clients dans de nombreux secteurs et métiers dans plus de 35 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

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