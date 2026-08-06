Abcourt annonce une augmentation proposée de 10 M$ US de son financement par débenture avec Glencore

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ROUYN-NORANDA, Québec, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (“Abcourt” ou la « société ») (TSX-V: ABI) (OTCQB: ABMBF) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente de principe non contraignante avec Glencore AG (le « prêteur ») qui, une fois l’opération réalisée, portera le montant principal global de la débenture garantie de premier rang annoncée le 30 janvier 2026 de 30 000 000 $ US à 40 000 000 $ US (la « débenture augmentée »).

Une première tranche de 18 125 000 $ US a été mise à la disposition d’Abcourt le 30 janvier 2026. Aux termes de la débenture augmentée, la deuxième tranche a été augmentée de 11 875 000 $ US à 21 875 000 $ US et sa date de décaissement a été devancée de décembre 2026 ou janvier 2027 à une date se situant aux alentours du 12 août 2026.

Aucun autre changement important n’est proposé à la débenture garantie de premier rang initiale. Veuillez consulter le communiqué de presse d’Abcourt daté du 30 janvier 2026 pour de plus amples détails.

Abcourt entend utiliser le produit de la débenture augmentée afin de : (i) rembourser une facilité de crédit garantie de 12 000 000 $ US consentie par Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP, (ii) financer des travaux d’exploration et des dépenses en capital à l’égard de ses projets Géant Dormant et la propriété Flordin et (iii) fournir un fonds de roulement additionnel.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d’Abcourt, a déclaré : « Ce soutien accru de Glencore confirme la valeur de nos actifs et consolide notre trajectoire de croissance. En convertissant une dette à court terme en passif à long terme, nous optimisons notre structure financière grâce à un taux d’intérêt nettement inférieur et à une période d’amortissement prolongée. Cette flexibilité financière accrue libère immédiatement des capitaux essentiels pour soutenir le rythme soutenu de notre développement à la mine Géant Dormant. L’accélération de ce financement nous permet de propulser nos efforts d’exploration et de faire progresser le développement de nos projets clés : Géant Dormant et Flordin. Abcourt dispose maintenant d’une assise financière solide pour libérer la pleine valeur de ses propriétés en Abitibi et générer des rendements durables pour ses actionnaires. »

Dans le cadre de la clôture de la débenture augmentée, la société émettra en faveur du prêteur 46 943 333 bons de souscription non transférables (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire de la société (une « action sous-jacente ») à un prix d’exercice de 0,12 $ CA par action sous-jacente.

La débenture augmentée et l’émission des bons de souscription sont assujetties à l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Le prêteur n’a aucun lien de dépendance avec la société.

Les bons de souscription, ainsi que les actions sous-jacentes pouvant être émises lors de leur exercice, seront assujettis à une période de détention prévue par la loi de quatre mois et un jour en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces titres n’ont pas été inscrits, et ne le seront pas, en vertu de la U.S. Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, ni à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une telle personne, à moins d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicables. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans un État des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère dont les propriétés sont stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine Géant Dormant, ainsi que de la propriété Flordin, sur lesquelles elle concentre ses activités.

Pour plus d’information sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site Web au www.abcourt.ca et les documents déposés sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs

Vice-président, développement corporatif

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : ir@abcourt.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué peuvent constituer de l’« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. En général, l’information prospective peut être reconnue par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « vise », « s’attend à », « projette », « entend », « anticipe », « estime », « pourrait », « devrait », « vraisemblablement », ou de variantes de ces termes et expressions, ou encore par des énoncés indiquant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « seront » ou « seront réalisés », ou par d’autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs, y compris les attentes de la société à l’égard de la conclusion de la documentation définitive relativement à la débenture augmentée et de la clôture des opérations qui y sont envisagées, de l’utilisation prévue du produit de la débenture augmentée et de l’approbation de la TSXV, reposent sur les estimations d’Abcourt et sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels d’Abcourt et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés ou renseignements prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes d’ordre commercial et économique ainsi qu’à d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque décrits dans les documents publics d’Abcourt, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Bien qu’Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l’information prospective. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser de tels énoncés prospectifs ou renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

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