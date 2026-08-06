GXO veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

Umsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr; das organische Umsatzwachstum betrug 3,4 %

Neu gewonnene Aufträge mit einem Umsatzvolumen von 410 Millionen US-Dollar, 34 % mehr als im Vorjahr; rund 40 % davon entfielen auf die strategischen Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Technologie, Industrie sowie Biowissenschaften

Für 2026 gesicherte zusätzliche Umsätze von rund 1 Milliarde US-Dollar, ein Anstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr; für 2027 sind bereits zusätzliche Umsätze von 353 Millionen US-Dollar gesichert

Bestätigung der Mittelwerte der Prognosespannen für das bereinigte EBITDA und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026





GREENWICH, Connecticut, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO, erklärt: „In diesem Quartal jährte sich der Börsengang von GXO als eigenständiges Unternehmen zum fünften Mal. Zugleich haben wir Ergebnisse erzielt, die die zunehmende Dynamik in unserem gesamten Geschäft widerspiegeln. Dazu zählen insbesondere die stärksten Neugeschäftsabschlüsse seit drei Jahren. Der Umsatz stieg auf 3,4 Milliarden US-Dollar, wobei alle drei Regionen ein organisches Wachstum verzeichneten. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Planbarkeit unseres Geschäftsmodells. Wir gewannen Neugeschäft mit einem Umsatzvolumen von rund 410 Millionen US-Dollar, 34 % mehr als im Vorjahr. Dazu trugen bedeutende Vertragsabschlüsse mit einigen der weltweit führenden Marken sowie unsere stärkere Präsenz in den strategischen Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften bei.“

„Drei Prioritäten bestimmen unseren weiteren Kurs: die Schärfung unserer Geschäftsstrategie, eine konsequentere Umsetzung durch den GXO Way sowie unsere Vorreiterrolle bei künstlicher Intelligenz und Automatisierung der nächsten Generation mit GXO IQ. In allen drei Bereichen haben wir in diesem Quartal erhebliche Fortschritte erzielt. Unsere geschäftliche Dynamik zeigt sich besonders deutlich in Nordamerika, einem wichtigen Wachstumsmarkt. Dort lagen unsere Neugeschäftsabschlüsse im ersten Halbjahr 85 % über dem Vorjahresniveau. Wir haben das GXO-Way-Playbook eingeführt, und GXO IQ ist von der Einführung der Plattform in die großflächige Umsetzung übergegangen. Dadurch können wir das Wertschöpfungspotenzial künstlicher Intelligenz in unserem gesamten Netzwerk noch besser ausschöpfen.

Mit bereits gesicherten zusätzlichen Umsätzen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar für 2026 und einer Vertriebspipeline, die von 2,3 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende auf rund 2,7 Milliarden US-Dollar im Juli angewachsen ist, verfügen wir über eine gute Visibilität für den weiteren Jahresverlauf und schaffen bereits jetzt eine starke Ausgangsbasis für 2027.“

Ergebnisse des zweiten Quartals 2026

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,3 % von 3,3 Milliarden US-Dollar auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz1 wuchs um 3,4 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 27 Millionen US-Dollar, verglichen mit 28 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 0,22 US-Dollar, nach 0,23 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA1“) stieg von 212 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 auf 219 Millionen US-Dollar.

Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie („bereinigtes verwässertes EBITDA1“) erhöhte sich von 0,57 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,59 US-Dollar.

GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 76 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der freie Cashflow1 belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 12 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Mittelabfluss von 43 Millionen US-Dollar verzeichnet.

Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die liquiden Mittel ohne verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel auf 769 Millionen US-Dollar, die ausstehenden Finanzverbindlichkeiten auf insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar und die Nettoverschuldung1 auf 2,4 Milliarden US-Dollar.

Prognose für 20262

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt aktualisiert:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 4 % bis 5 %;

von 4 % bis 5 %; Bereinigtes EBITDA 1 von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar, gegenüber der bisherigen Prognose von 935 Millionen bis 975 Millionen US-Dollar;

von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar, gegenüber der bisherigen Prognose von 935 Millionen bis 975 Millionen US-Dollar; Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie 1 von 2,95 bis 3,15 US-Dollar, gegenüber der bisherigen Prognose von 2,90 bis 3,20 US-Dollar;

von 2,95 bis 3,15 US-Dollar, gegenüber der bisherigen Prognose von 2,90 bis 3,20 US-Dollar; Free-Cashflow-Konversion1 von 30 % bis 40 %.





Investorentag

Das Unternehmen veranstaltet seinen Investorentag 2026 am 16. November 2026 an der New York Stock Exchange. Dabei wird die Unternehmensleitung die langfristige Strategie, den finanziellen Rahmen und die Möglichkeiten zur Wertschöpfung erläutern. Die Präsenzveranstaltung beginnt um 9:00 Uhr Eastern Time und wird zugleich live als Webcast übertragen. Der Webcast und die Präsentationsunterlagen werden auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter investors.gxo.com verfügbar sein. Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Aufzeichnung bereitgestellt.

Telefonkonferenz

GXO veranstaltet am Mittwoch, den 5. August 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13761436 Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter investors.gxo.com verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis zum 20. August 2026 zur Verfügung. Die telefonische Aufzeichnung kann aus den USA und Kanada unter der gebührenfreien Rufnummer 877-660-6853 abgerufen werden. Anrufer aus anderen Ländern wählen +1 201-612-7415. Für den Zugriff auf die Aufzeichnung ist der Teilnehmercode 13761436 einzugeben.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000 Mitarbeitende an über 1.000 Standorten mit einer Gesamtfläche von mehr als 18,6 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut. Weitere Informationen finden Sie unter GXO.com. Folgen Sie GXO außerdem auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission („SEC“) vorgeschrieben, stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITA“), bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge, bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) („bereinigter Gewinn je Aktie“), freier Cashflow, Free-Cashflow-Konversion, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das investierte Kapital („ROIC“).

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte auf GXO entfallende Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, eine regulatorische Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargestellt. Transaktions- und Integrationsanpassungen umfassen in der Regel zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit tatsächlichen oder geplanten Akquisitionen. Dazu können Beratungshonorare, Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne gehören, sofern die betreffenden Mitarbeitenden in Vollzeit für Integrations- und Transformationsaktivitäten eingesetzt werden, sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und Trennung von IT-Systemen. Die Restrukturierungskosten und sonstigen Aufwendungen bestanden hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder des Führungsteams des Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen einer Initiative zur Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische Angelegenheit bezieht sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Auffassung, dass der bereinigte, GXO zurechenbare Jahresüberschuss und der bereinigte Gewinn je Aktie die Vergleichbarkeit unserer Betriebsergebnisse zwischen den einzelnen Berichtszeiträumen verbessern. Diese Kennzahlen schließen bestimmte Aufwendungen und Erträge aus, die in den beigefügten Finanztabellen näher erläutert werden und nach Einschätzung der Unternehmensleitung nicht unsere Kerngeschäftstätigkeit widerspiegeln. Dazu zählen unter anderem Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.

Wir sind der Auffassung, dass der freie Cashflow und die Free-Cashflow-Konversion wichtige Kennzahlen für unsere Fähigkeit sind, fällige Verbindlichkeiten zu begleichen und andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, die nach unserer Einschätzung zur Steigerung des Unternehmenswerts für Aktionäre beitragen. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen. Die Free-Cashflow-Konversion berechnen wir, indem wir den freien Cashflow durch das bereinigte EBITDA teilen und das Ergebnis als Prozentsatz ausdrücken.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Die Nettoverschuldung wird berechnet, indem Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ohne gebundene Zahlungsmittel von der Gesamtverschuldung abgezogen werden. Die Nettoverschuldungsquote ergibt sich anschließend aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

Eine Überleitung unserer Non-GAAP-Finanzziele für das Gesamtjahr 2026 – organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie und Free-Cashflow-Konversion – auf die jeweils entsprechenden GAAP-Kennzahlen ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich. Grund hierfür sind die Schwankungsbreite und die Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die bei der Ermittlung dieser Non-GAAP-Zielkennzahlen unberücksichtigt bleiben. Schwankungen dieser Posten können erhebliche Auswirkungen auf unsere künftigen nach GAAP ausgewiesenen Finanzergebnisse haben. Daher sind wir nicht in der Lage, die für eine solche Überleitung erforderlichen zukunftsgerichteten Gewinn- und Cashflow-Rechnungen nach GAAP zu erstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und Free-Cashflow-Konversion. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich mitunter an Begriffen wie „voraussehen“, „schätzen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „planen“, „potenziell“, „prognostizieren“, „sollte“, „wird“, „erwarten“, „Ziel“, „Prognose“, „Zielvorgabe“, „Ausblick“, „Bemühungen“ oder „Entwicklung“ sowie an deren Verneinung oder an vergleichbaren Formulierungen erkennen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage; Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit, übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen, die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten; Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze; Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung; wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen, Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis, die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis, künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner für Investoren

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Ansprechpartner für Medien

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026 2025 2026 2025 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Direct operating expense 2,933 2,813 5,741 5,371 Selling, general and administrative expense 295 272 591 533 Depreciation and amortization expense 117 110 232 219 Transaction and integration costs 12 14 28 36 Restructuring costs and other 5 2 8 19 Regulatory matter — (1 ) — 65 Net loss on divestiture of business 2 — 23 — Operating income 77 89 116 33 Other income (expense), net 6 (10 ) 16 (15 ) Interest expense, net (35 ) (36 ) (67 ) (68 ) Income (loss) before income taxes 48 43 65 (50 ) Income tax expense (21 ) (15 ) (33 ) (17 ) Net income (loss) 27 28 32 (67 ) Net income attributable to noncontrolling interests (“NCI”) (2 ) (2 ) (3 ) (3 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) Earnings (loss) per share Basic $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 ) Diluted $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 ) Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings (loss) per share Basic 115,013 114,812 114,862 116,890 Diluted 115,718 115,055 115,780 116,890





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)



June 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026 2025 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 769 $ 854 Accounts receivable, net of allowance of $14 and $15 2,070 2,028 Other current assets 414 406 Total current assets 3,253 3,288 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,208 and $2,126 1,261 1,151 Operating lease assets 2,698 2,563 Goodwill 3,727 3,781 Intangible assets, net of accumulated amortization of $805 and $781 839 909 Other long-term assets 593 570 Total long-term assets 9,118 8,974 Total assets $ 12,371 $ 12,262 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 707 $ 758 Accrued expenses 1,445 1,492 Current debt 751 446 Current operating lease liabilities 779 745 Other current liabilities 439 434 Total current liabilities 4,121 3,875 Long-term liabilities Long-term debt 2,452 2,619 Long-term operating lease liabilities 2,137 2,044 Other long-term liabilities 639 709 Total long-term liabilities 5,228 5,372 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 120,458 and 119,868 shares issued and 114,770 and 114,512 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,688 and 5,356 shares, respectively (218 ) (202 ) Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,680 2,667 Retained earnings 747 718 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (223 ) (201 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,987 2,983 NCI 35 32 Total equity 3,022 3,015 Total liabilities and equity $ 12,371 $ 12,262





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)



Six Months Ended June 30, (In millions) 2026 2025 Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ 32 $ (67 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 232 219 Stock-based compensation expense 23 23 Deferred tax benefit (1 ) (25 ) Other (8 ) 7 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (63 ) 18 Other assets (36 ) 39 Accounts payable (44 ) (151 ) Accrued expenses and other liabilities (28 ) (31 ) Net cash provided by operating activities 107 32 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (130 ) (125 ) Proceeds from sale of property and equipment 4 2 Net cash used in investing activities (126 ) (123 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased and excise tax paid (18 ) (200 ) Net borrowings under revolving credit facilities — 8 Repayments of debt — (55 ) Repayments of finance lease obligations (25 ) (24 ) Proceeds from exercise of stock options 7 — Taxes paid related to net share settlement of equity awards (17 ) (7 ) Net obligations under factoring arrangements (10 ) (12 ) Net changes in bank overdraft positions 1 64 Other — (1 ) Net cash used in financing activities (62 ) (227 ) Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (3 ) 40 Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (84 ) (278 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 857 485 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 773 $ 207 Non-cash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases $ — $ 2 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents June 30, 2026 December 31, 2025 Cash and cash equivalents $ 769 $ 854 Restricted Cash (included in Other current assets) 3 2 Restricted Cash (included in Other long-term assets) 1 1 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 773 $ 857





GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)



Revenue disaggregated by geographical area was as follows:



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2026 2025 2026 2025 United Kingdom $ 1,684 $ 1,590 $ 3,279 $ 2,981 United States 782 767 1,533 1,519 Netherlands 256 253 526 485 France 213 216 421 402 Spain 181 166 343 309 Italy 112 105 221 200 Other 213 202 416 380 Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276





The Company’s revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting the customers’ principal industry. Revenue disaggregated by industry was as follows:



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2026 2025 2026 2025 Omnichannel retail $ 1,637 $ 1,626 $ 3,198 $ 3,048 Technology and consumer electronics 439 402 872 795 Industrial and manufacturing 408 403 802 765 Consumer packaged goods 331 290 665 574 Food and beverage 341 359 658 673 Other 285 219 544 421 Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2026

(In millions) 2026 2025 2026 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131 Net income attributable to NCI 2 2 3 3 4 4 Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135 Interest expense, net 35 36 67 68 133 132 Income tax expense 21 15 33 17 68 84 Depreciation and amortization expense 117 110 232 219 457 470 Transaction and integration costs 12 14 28 36 54 46 Restructuring costs and other 5 2 8 19 27 16 Regulatory matter — (1 ) — 65 65 — Net loss on divestiture of business 2 — 23 — 34 57 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts — 8 (4 ) 18 7 (15 ) Adjusted EBITDA(1) $ 219 $ 212 $ 419 $ 375 $ 881 $ 925 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Operating income $ 77 $ 89 $ 116 $ 33 Operating income margin(2) 2.2 % 2.7 % 1.7 % 0.5 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 6.4 % 6.4 % 6.2 % 6.0 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited)



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2026

(In millions) 2026 2025 2026 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131 Net income attributable to NCI 2 2 3 3 4 4 Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135 Interest expense, net 35 36 67 68 133 132 Income tax expense 21 15 33 17 68 84 Amortization of intangible assets acquired 28 30 57 59 119 117 Transaction and integration costs 12 14 28 36 54 46 Restructuring costs and other 5 2 8 19 27 16 Regulatory matter — (1 ) — 65 65 — Net loss on divestiture of business 2 — 23 — 34 57 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts — 8 (4 ) 18 7 (15 ) Adjusted EBITA(1) $ 130 $ 132 $ 244 $ 215 $ 543 $ 572 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Adjusted EBITA margin(1)(2) 3.8 % 4.0 % 3.6 % 3.4 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)



(Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts)





Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, 2026 2025 2026 2025 Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) Net income attributable to NCI (2 ) (2 ) (3 ) (3 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) Amortization of intangible assets acquired 28 30 57 59 Transaction and integration costs 12 14 28 36 Restructuring costs and other 5 2 8 19 Regulatory matter — (1 ) — 65 Net loss on divestiture of business 2 — 23 — Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts — 8 (4 ) 18 Income tax associated with the adjustments above(1) (4 ) (13 ) (15 ) (27 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 68 $ 66 $ 126 $ 100 Adjusted basic EPS(2) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.10 $ 0.86 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.09 $ 0.85 Weighted-average shares outstanding used in computation of adjusted earnings per share Basic 115,013 114,812 114,862 116,890 Diluted(3) 115,718 115,055 115,780 117,160 (1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) The six months ended June 30, 2025, calculation of earnings per share - diluted (GAAP) excludes 270 thousand shares due to their anti-dilutive effect.





GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)



Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2026 2025 2026 2025 Cash flows from operations(1) $ 76 $ 3 $ 107 $ 32 Capital expenditures (65 ) (47 ) (130 ) (125 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 1 4 2 Free cash flow(2) $ 12 $ (43 ) $ (19 ) $ (91 ) (1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2026 2025 2026 2025 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Foreign exchange rates (29 ) — (227 ) — Organic revenue(1) $ 3,412 $ 3,299 $ 6,512 $ 6,276 Revenue growth(2) 4.3 % 7.4 % Organic revenue growth(1)(3) 3.4 % 3.8 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.





GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)



Reconciliation of Total Debt and Net Debt:



(In millions) June 30, 2026 Current debt $ 751 Long-term debt 2,452 Total debt(1) $ 3,203 Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 1 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (769 ) Net debt(2) $ 2,435 (1) Includes finance leases and other debt of $479 million as of June 30, 2026.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:



(In millions) June 30, 2026 Total debt $ 3,203 Trailing twelve months net income $ 135 Debt to net income ratio 23.7 x





Reconciliation of Net Leverage Ratio:



(In millions) June 30, 2026 Net debt(1) $ 2,435 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 925 Net leverage ratio(1) 2.6 x (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)



Adjusted EBITA, net of income taxes paid:



Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2026

(In millions) 2026 2025 Adjusted EBITA(1) $ 244 $ 215 $ 543 $ 572 Less: Cash paid for income taxes (30 ) (10 ) (59 ) (79 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 214 $ 205 $ 484 $ 493 (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Return on Invested Capital (ROIC):



June 30, (In millions) 2026 2025 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,070 $ 1,950 $ 2,010 Other current assets 414 434 424 Property and equipment, net 1,261 1,264 1,263 Selected Liabilities: Accounts payable $ (707 ) $ (691 ) $ (699 ) Accrued expenses (1,445 ) (1,381 ) (1,413 ) Other current liabilities(1) (438 ) (452 ) (445 ) Invested capital $ 1,155 $ 1,124 $ 1,140 Trailing twelve months net income to average invested capital 11.8 % Operating return on invested capital(2)(3) 43.2 % (1) As of June 30, 2026 and June 30, 2025, excludes $1 million and $64 million of bank overdraft, respectively.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) The ratio of operating return on invested capital is calculated as trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.