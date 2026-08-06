GXO publie ses résultats du deuxième trimestre 2026

Chiffre d’affaires arrêté à 3,4 milliards de dollars, soit une progression de 4,3 % en glissement annuel, et croissance interne du chiffre d’affaires de 3,4 %

Nouveaux contrats signés pour une valeur de 410 millions de dollars, soit une hausse de 34 % en glissement annuel, dont une part frisant les 40 % visant des secteurs stratégiques en pleine croissance comme l’aéronautique et la défense, la technologie, l’industrie et les sciences de la vie

Recettes supplémentaires 2026 calculées autour du milliard de dollars, soit un mieux de 29 % par rapport à l’exercice précédent, dont 353 millions de dollars de chiffre d’affaires additionnel déjà sécurisés à l’horizon 2027.

Confirmation des valeurs médianes des prévisions d’EBITDA ajusté et de bénéfice ajusté dilué par action pour l’exercice 2026





GREENWICH, État du Connecticut, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) publie ce jour les résultats financiers de son deuxième trimestre 2026.

Patrick Kelleher, PDG de GXO, les commente en ces termes : « GXO fête ce trimestre son cinquième anniversaire en tant que société cotée indépendante. Nos résultats traduisent la dynamique qui se renforce dans toutes nos activités, et nous enregistrons notamment notre meilleur niveau de nouveaux contrats signés de ces trois dernières années. Notre chiffre d’affaires est arrêté à 3,4 milliards de dollars, et la croissance interne a été au rendez-vous dans nos trois régions, ce qui souligne la résilience et la prévisibilité de notre modèle économique. Nous avons signé des nouveaux contrats pour une valeur estimée à 410 millions de dollars, ce qui représente une progression annuelle de 34 %. La dynamique est portée par des contrats majeurs conclus avec certaines des plus grandes marques mondiales, mais aussi par notre empreinte plus marquée au sein de nos secteurs stratégiques de croissance, à savoir l’aérospatiale et la défense, les technologies, l’industrie et les sciences de la vie.

Notre trajectoire se décline en trois axes prioritaires, à savoir affiner notre stratégie de vente, renforcer notre excellence opérationnelle grâce au programme « GXO Way » et confirmer notre leadership dans l’intelligence artificielle et l’automatisation de nouvelle génération via notre autre programme « GXO IQ ». À ce titre, nous enregistrons de belles avancées dans chacun de ces domaines ce trimestre. Notre dynamique de vente est particulièrement forte en Amérique du Nord, moteur essentiel de notre croissance. Sur ce territoire, les nouveaux contrats signés au premier semestre progressent de 85 % par rapport à la même période de l’an dernier. Nous avons démarré le programme GXO Way et GXO IQ a évolué depuis le stade de plateforme nouvellement lancée jusqu’à celui du déploiement à grande échelle, l’intelligence artificielle, intégrée au cœur de notre réseau, nous permettant de dégager davantage de valeur.

À raison de plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires additionnel déjà sécurisé pour 2026 et d’un portefeuille d’opportunités commerciales passé de 2,3 milliards de dollars à la clôture trimestrielle à près de 2,7 milliards de dollars en juillet, notre visibilité sur le reste de l’exercice est excellente et nous aborderons 2027 avec une dynamique solide. »

Résultats du deuxième trimestre 2026

Le chiffre d’affaires s’établit à 3,4 milliards de dollars, soit une progression annuelle de 4,3 % par rapport aux 3,3 milliards de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2025. Le chiffre d’affaires interne1 progresse de 3,4 %.

Le bénéfice net s’établit à 27 millions de dollars. En données comparées, celui du deuxième trimestre 2025 était calculé à 28 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action affiche 0,22 dollar, contre 0,23 dollar au même trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (ou « EBITDA ajusté1 ») franchit la barre des 219 millions de dollars, comparativement aux 212 millions de dollars comptabilisés au deuxième trimestre 2025.

Le bénéfice dilué par action ajusté (ou le « BPA dilué ajusté1 ») clôture à 0,59 dollar, par rapport à 0,57 dollar pour le deuxième trimestre 2025.

GXO dégage 76 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, contre les 3 millions de dollars comptabilisés au même trimestre de l’exercice précédent. Au deuxième trimestre 2026, GXO enregistre 12 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles1, contre une enveloppe de 43 millions de dollars consommée au deuxième trimestre 2025.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 30 juin 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions), l’encours de la dette et la dette nette1 affichent respectivement des niveaux de 769 millions de dollars, 3,2 milliards de dollars et 2,4 milliards de dollars.

Prévisions 20262

La Société révise ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026 comme suit :

Croissance interne du chiffre d’affaires comprise 1 entre 4 et 5 % ;

entre 4 et 5 % ; EBITDA ajusté 1 relevé de 945 millions de dollars à 965 millions de dollars (contre une prévision précédente tablant sur une progression de 935 millions à 975 millions de dollars) ;

relevé de 945 millions de dollars à 965 millions de dollars (contre une prévision précédente tablant sur une progression de 935 millions à 975 millions de dollars) ; BPA dilué ajusté compris 1 entre 2,95 et 3,15 dollars au lieu d’une fourchette de 2,90 à 3,20 dollars ; et

entre 2,95 et 3,15 dollars au lieu d’une fourchette de 2,90 à 3,20 dollars ; et Conversion du flux de trésorerie disponible1 de 30 % au lieu de 40 %.





Journée Investisseurs

La Société organisera sa Journée Investisseurs 2026 le 16 novembre 2026 à la Bourse de New York. À cette occasion, l’équipe de tête présentera sa stratégie à long terme, ses orientations financières et ses leviers de création de valeur. Organisé en présentiel, l’événement débutera à 9 heures, heure de l’Est des États-Unis, et sera également retransmis en direct sur Internet. Une retransmission en direct sera disponible, tout comme les supports de présentation, depuis la page « Relations investisseurs » du site Internet de la société à l’adresse investors.gxo.com. Un enregistrement sera mis à disposition à l’issue de l’événement.

Conférence téléphonique

GXO organise une conférence téléphonique le mercredi 5 août 2026 à 8 heures 30, heure de l’Est. Les participants peuvent la rejoindre gratuitement en composant le 877-407-8029 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-689-8029 depuis l’international. Numéro de réunion : 13761436. Une retransmission en direct de la conférence sera disponible depuis la page « Relations investisseurs » du site Internet de la Société à l’adresse : investors.gxo.com. La conférence y sera archivée jusqu’au 20 août 2026. Pour accéder à la retransmission par téléphone, prière de composer le numéro vert 877-660-6853 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-612-7415 depuis l’international et de saisir le code 13761436.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique contractuelle pure-play au monde et entend bénéficier de l’essor du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO emploie plus de 150 000 collaborateurs répartis sur plus de 1 000 sites, pour un total de près de 18,6 millions de mètres carrés. La Société s’associe à des entreprises prépondérantes à l’empreinte mondiale pour résoudre des enjeux logistiques complexes au moyen de solutions technologiquement avancées et spécialisées dans la chaîne d’approvisionnement et le commerce électronique, à grande échelle et dans des délais serrés. GXO est domiciliée à Greenwich, dans l’État américain du Connecticut. Nous vous invitons à consulter le site GXO.com pour en savoir plus, et à nous retrouver sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram et YouTube.

Indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus (ci-après désignés les PCGR)

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, ou « SEC », les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre les PCGR évoqués dans le présent communiqué de presse et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR référencés dans le présent communiqué de presse regroupent les éléments suivants : le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements ajusté, ou « EBITDA ajusté », la marge sur EBITDA ajusté, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté, ou « EBITA ajusté », l’EBITA net d’impôt ajusté, la marge sur EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action (de base et dilué), ou « BPA ajusté », le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion, le chiffre d’affaires interne et son taux de croissance, le ratio d’endettement net, la dette nette et le rendement du capital investi, ou « ROIC ».

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés présentés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations courantes, dans la mesure où ils excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO. Ils peuvent aider les investisseurs à établir des comparaisons avec les périodes de référence précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Le calcul des principes comptables généralement reconnus peut différer des méthodes adoptées par d’autres entreprises, et ne présenter aucune équivalence. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR adoptés par GXO ne sauraient servir à d’autres fins que celles visant à fournir des indicateurs complémentaires au regard de nos performances opérationnelles.

LʼEBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté intègrent des ajustements au titre des frais de transaction et d’intégration, des charges de restructuration des gains ou pertes sur contrats de change non réalisé(e)s, un litige de nature réglementaire et des pertes nettes sur cession d’activité, comme indiqué dans les tableaux financiers présentés ci-après. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition effective ou prévue et peuvent inclure des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes concernées sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certaines charges liées à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les charges de restructuration et d’autre nature concernent principalement les indemnités de départ versées aux membres sortants de l’équipe dirigeante et aux collaborateurs visés par un programme d’optimisation des dépenses centrales. Le litige réglementaire se rapporte à un règlement amiable avec une autorité de tutelle. La perte nette sur cession d’activité correspond principalement à une dépréciation comptable consécutive au reclassement d’actifs en vue de la vente.

Nous sommes convaincus que l’EBITDA ajusté, la marge d’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, l’EBITA net d’impôt ajusté et la marge d’EBITA ajusté participent d’une meilleure comparabilité d’une période de référence à l’autre en éliminant les effets induits par notre structure de capital (charges d’intérêts), notre base d’actifs (amortissements et dépréciations), les effets fiscaux et d’autres ajustements comme indiqué dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatifs des activités principales de la Société, et aider ainsi les investisseurs à mieux appréhender les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous estimons que le chiffre d’affaires interne et sa croissance constituent des indicateurs majeurs au sens où ils ne tiennent pas compte de l’effet des fluctuations de change des devises étrangères.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période de référence à l’autre en neutralisant l’effet induit par certaines charges ou recettes, comme indiqué

dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatives des activités principales de la Société, notamment l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions qu’elle réalise.

Nous sommes enfin persuadés que le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion constituent des indicateurs majeurs de notre capacité à rembourser nos dettes parvenues à échéance ou à financer d’autres utilisations de capital qui, selon nous, auront une incidence positive sur la valeur apportée à nos actionnaires. Pour calculer le flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie issue des activités d’exploitation minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour établir le taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous pensons que la dette nette et le ratio d’endettement net constituent des indicateurs majeurs de l’état de nos liquidités globales. Ils sont calculés en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions) de notre dette totale et de la dette nette sous la forme du ratio de notre EBITDA ajusté des douze derniers mois. Pour calculer le ROIC, nous divisons l’EBITA ajusté net d’impôt des douze derniers mois par le capital investi moyen. Nous sommes convaincus que le ROIC apporte aux investisseurs une perspective de taille sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie son capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction se repose sur ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer la performance continue de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers de croissance organique du chiffre d’affaires, d’EBITDA ajusté, de BPA ajusté dilué et de taux de conversion du flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2026, le rapprochement entre les indicateurs non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes correspondants est laborieux du fait de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces indicateurs cibles non conformes aux PCGR. La nature variable de ces éléments pouvant avoir un effet sensible sur nos résultats financiers conformes aux PCGR à venir, nous ne sommes pas en mesure de préparer les prévisionnels de recettes et de flux de trésorerie conformément aux PCGR nécessaires pour fournir la réconciliation correspondante.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques caractérise ou peut caractériser des déclarations prospectives, y compris nos perspectives de croissance interne 2026 du chiffre d’affaires, de l’EBITDA ajusté, du bénéfice par action dilué ajusté et du taux de conversion du flux de trésorerie disponible. Dans certains cas, les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes prospectif tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « orientations », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou d’autres expressions de même sens et leur forme négative. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne soient pas de nature prospective. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses et analyses établies par la Société à la lumière de son expérience et sur son appréciation des tendances historiques, du contexte de marché actuel et des développements ultérieurs attendus, et sur d’autres facteurs qu’elle juge appropriés selon les circonstances.

Elles induisent des risques connus ou non, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement des futurs résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations qui y sont explicitement ou implicitement exprimés. Les facteurs susceptibles de provoquer de tels écarts ou d’y contribuer visent, sans toutefois s’y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés auprès de la SEC par nos soins, ainsi que les critères suivants : les conditions économiques au sens large, les enjeux inhérents à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre, les effets de la concurrence et de la pression tarifaire qui en découle, notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l’équipement, les centres opérationnels et les entrepôts, sur les demandes de nos clients, notre aptitude à réussir nos projets d’intégration et à concrétiser les synergies anticipées, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices résultant de nos acquisitions, y compris celle de Wincanton, les acquisitions infructueuses ou d’autres risques ou développements nuisant à notre situation financière et à nos résultats, notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir leurs défaillances ou leurs violations, notre endettement, notre aptitude à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres, les litiges, les questions sociales, y compris notre aptitude à gérer nos sous-traitants et les risques associés aux conflits sociaux chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour mobiliser leurs employés, les risques associés aux régimes à prestations définies destinés à nos collaborateurs actuels et passés, notre capacité à attirer ou à conserver les talents nécessaires, l’augmentation des charges de main-d’œuvre, les fluctuations de change, celles des taux d’intérêt fixes et variables, celles de la confiance et de la dépense des consommateurs, les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle, la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale et les révisions apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international, les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou incidents similaires, l’atteinte à notre réputation, une perturbation importante des opérations de la Société, notre incapacité à atteindre les niveaux attendus de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévues ou ciblées, notre incapacité à gérer correctement les stocks de nos clients, l’échec de l’intégration de l’intelligence artificielle et des robots humanoïdes dans le cadre de notre stratégie de croissance, les conséquences d’éventuelles cyberattaques et violations de nos technologies de l’information ou de la sécurité de nos données, notre inaptitude à piloter avec succès des projets technologiques ou des systèmes d’entreprise, notre aptitude à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, qui doivent donc être interprétées à la lumière de ces facteurs.

Toutes les déclarations prospectives reprises dans le présent communiqué sont visées par ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur notre organisation ou sur nos activités ou exploitations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements, d’évolutions des attentes ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

Contact investisseurs



Kristine Kubacki, analyste agréée

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com



Contact médias

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026 2025 2026 2025 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Direct operating expense 2,933 2,813 5,741 5,371 Selling, general and administrative expense 295 272 591 533 Depreciation and amortization expense 117 110 232 219 Transaction and integration costs 12 14 28 36 Restructuring costs and other 5 2 8 19 Regulatory matter — (1 ) — 65 Net loss on divestiture of business 2 — 23 — Operating income 77 89 116 33 Other income (expense), net 6 (10 ) 16 (15 ) Interest expense, net (35 ) (36 ) (67 ) (68 ) Income (loss) before income taxes 48 43 65 (50 ) Income tax expense (21 ) (15 ) (33 ) (17 ) Net income (loss) 27 28 32 (67 ) Net income attributable to noncontrolling interests (“NCI”) (2 ) (2 ) (3 ) (3 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) Earnings (loss) per share Basic $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 ) Diluted $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 ) Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings (loss) per share Basic 115,013 114,812 114,862 116,890 Diluted 115,718 115,055 115,780 116,890





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)



June 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026 2025 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 769 $ 854 Accounts receivable, net of allowance of $14 and $15 2,070 2,028 Other current assets 414 406 Total current assets 3,253 3,288 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,208 and $2,126 1,261 1,151 Operating lease assets 2,698 2,563 Goodwill 3,727 3,781 Intangible assets, net of accumulated amortization of $805 and $781 839 909 Other long-term assets 593 570 Total long-term assets 9,118 8,974 Total assets $ 12,371 $ 12,262 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 707 $ 758 Accrued expenses 1,445 1,492 Current debt 751 446 Current operating lease liabilities 779 745 Other current liabilities 439 434 Total current liabilities 4,121 3,875 Long-term liabilities Long-term debt 2,452 2,619 Long-term operating lease liabilities 2,137 2,044 Other long-term liabilities 639 709 Total long-term liabilities 5,228 5,372 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 120,458 and 119,868 shares issued and 114,770 and 114,512 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,688 and 5,356 shares, respectively (218 ) (202 ) Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,680 2,667 Retained earnings 747 718 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (223 ) (201 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,987 2,983 NCI 35 32 Total equity 3,022 3,015 Total liabilities and equity $ 12,371 $ 12,262





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)



Six Months Ended June 30, (In millions) 2026 2025 Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ 32 $ (67 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 232 219 Stock-based compensation expense 23 23 Deferred tax benefit (1 ) (25 ) Other (8 ) 7 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (63 ) 18 Other assets (36 ) 39 Accounts payable (44 ) (151 ) Accrued expenses and other liabilities (28 ) (31 ) Net cash provided by operating activities 107 32 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (130 ) (125 ) Proceeds from sale of property and equipment 4 2 Net cash used in investing activities (126 ) (123 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased and excise tax paid (18 ) (200 ) Net borrowings under revolving credit facilities — 8 Repayments of debt — (55 ) Repayments of finance lease obligations (25 ) (24 ) Proceeds from exercise of stock options 7 — Taxes paid related to net share settlement of equity awards (17 ) (7 ) Net obligations under factoring arrangements (10 ) (12 ) Net changes in bank overdraft positions 1 64 Other — (1 ) Net cash used in financing activities (62 ) (227 ) Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (3 ) 40 Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (84 ) (278 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 857 485 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 773 $ 207 Non-cash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases $ — $ 2 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents June 30, 2026 December 31, 2025 Cash and cash equivalents $ 769 $ 854 Restricted Cash (included in Other current assets) 3 2 Restricted Cash (included in Other long-term assets) 1 1 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 773 $ 857





GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)



Revenue disaggregated by geographical area was as follows:



Three Months Ended June 30,

Six Months Ended June 30,

(In millions) 2026 2025 2026 2025 United Kingdom $ 1,684 $ 1,590 $ 3,279 $ 2,981 United States 782 767 1,533 1,519 Netherlands 256 253 526 485 France 213 216 421 402 Spain 181 166 343 309 Italy 112 105 221 200 Other 213 202 416 380 Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276





The Company’s revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting the customers’ principal industry. Revenue disaggregated by industry was as follows:



Three Months Ended June 30,

Six Months Ended June 30,

(In millions) 2026 2025 2026 2025 Omnichannel retail $ 1,637 $ 1,626 $ 3,198 $ 3,048 Technology and consumer electronics 439 402 872 795 Industrial and manufacturing 408 403 802 765 Consumer packaged goods 331 290 665 574 Food and beverage 341 359 658 673 Other 285 219 544 421 Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2026

(In millions) 2026 2025 2026 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131 Net income attributable to NCI 2 2 3 3 4 4 Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135 Interest expense, net 35 36 67 68 133 132 Income tax expense 21 15 33 17 68 84 Depreciation and amortization expense 117 110 232 219 457 470 Transaction and integration costs 12 14 28 36 54 46 Restructuring costs and other 5 2 8 19 27 16 Regulatory matter — (1 ) — 65 65 — Net loss on divestiture of business 2 — 23 — 34 57 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts — 8 (4 ) 18 7 (15 ) Adjusted EBITDA(1) $ 219 $ 212 $ 419 $ 375 $ 881 $ 925 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Operating income $ 77 $ 89 $ 116 $ 33 Operating income margin(2) 2.2 % 2.7 % 1.7 % 0.5 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 6.4 % 6.4 % 6.2 % 6.0 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited)



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2026

(In millions) 2026 2025 2026 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131 Net income attributable to NCI 2 2 3 3 4 4 Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135 Interest expense, net 35 36 67 68 133 132 Income tax expense 21 15 33 17 68 84 Amortization of intangible assets acquired 28 30 57 59 119 117 Transaction and integration costs 12 14 28 36 54 46 Restructuring costs and other 5 2 8 19 27 16 Regulatory matter — (1 ) — 65 65 — Net loss on divestiture of business 2 — 23 — 34 57 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts — 8 (4 ) 18 7 (15 ) Adjusted EBITA(1) $ 130 $ 132 $ 244 $ 215 $ 543 $ 572 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Adjusted EBITA margin(1)(2) 3.8 % 4.0 % 3.6 % 3.4 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)



(Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts)





Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, 2026 2025 2026 2025 Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) Net income attributable to NCI (2 ) (2 ) (3 ) (3 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) Amortization of intangible assets acquired 28 30 57 59 Transaction and integration costs 12 14 28 36 Restructuring costs and other 5 2 8 19 Regulatory matter — (1 ) — 65 Net loss on divestiture of business 2 — 23 — Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts — 8 (4 ) 18 Income tax associated with the adjustments above(1) (4 ) (13 ) (15 ) (27 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 68 $ 66 $ 126 $ 100 Adjusted basic EPS(2) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.10 $ 0.86 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.09 $ 0.85 Weighted-average shares outstanding used in computation of adjusted earnings per share Basic 115,013 114,812 114,862 116,890 Diluted(3) 115,718 115,055 115,780 117,160 (1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) The six months ended June 30, 2025, calculation of earnings per share - diluted (GAAP) excludes 270 thousand shares due to their anti-dilutive effect.





GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)



Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:



Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2026 2025 2026 2025 Cash flows from operations(1) $ 76 $ 3 $ 107 $ 32 Capital expenditures (65 ) (47 ) (130 ) (125 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 1 4 2 Free cash flow(2) $ 12 $ (43 ) $ (19 ) $ (91 ) (1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:



Three Months Ended June 30,

Six Months Ended June 30,

(In millions) 2026 2025 2026 2025 Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276 Foreign exchange rates (29 ) — (227 ) — Organic revenue(1) $ 3,412 $ 3,299 $ 6,512 $ 6,276 Revenue growth(2) 4.3 % 7.4 % Organic revenue growth(1)(3) 3.4 % 3.8 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.





GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)



Reconciliation of Total Debt and Net Debt:



(In millions) June 30, 2026 Current debt $ 751 Long-term debt 2,452 Total debt(1) $ 3,203 Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 1 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (769 ) Net debt(2) $ 2,435 (1) Includes finance leases and other debt of $479 million as of June 30, 2026.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:



(In millions) June 30, 2026 Total debt $ 3,203 Trailing twelve months net income $ 135 Debt to net income ratio 23.7 x





Reconciliation of Net Leverage Ratio:



(In millions) June 30, 2026 Net debt(1) $ 2,435 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 925 Net leverage ratio(1) 2.6 x (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)



Adjusted EBITA, net of income taxes paid:



Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2026

(In millions) 2026 2025 Adjusted EBITA(1) $ 244 $ 215 $ 543 $ 572 Less: Cash paid for income taxes (30 ) (10 ) (59 ) (79 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 214 $ 205 $ 484 $ 493 (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.







Return on Invested Capital (ROIC):



June 30, (In millions) 2026 2025 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,070 $ 1,950 $ 2,010 Other current assets 414 434 424 Property and equipment, net 1,261 1,264 1,263 Selected Liabilities: Accounts payable $ (707 ) $ (691 ) $ (699 ) Accrued expenses (1,445 ) (1,381 ) (1,413 ) Other current liabilities(1) (438 ) (452 ) (445 ) Invested capital $ 1,155 $ 1,124 $ 1,140 Trailing twelve months net income to average invested capital 11.8 % Operating return on invested capital(2)(3) 43.2 % (1) As of June 30, 2026 and June 30, 2025, excludes $1 million and $64 million of bank overdraft, respectively.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) The ratio of operating return on invested capital is calculated as trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.

