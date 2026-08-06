Bitget signe un accord de coopération avec l’autorité de la Gelephu Mindfulness City afin d’évaluer les perspectives d’une implantation sous licence dans le secteur des actifs numériques au Bhoutan

VICTORIA, Seychelles, et GELEPHU, Bhoutan, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, l’une des plus grandes bourses universelles au monde, a signé un accord de coopération avec l’autorité de la Gelephu Mindfulness City, marquant ainsi une étape décisive vers l’établissement d’une présence locale au Bhoutan, au sein de la Gelephu Mindfulness City.

Cet accord établit un cadre permettant à Bitget de mettre en place une présence juridique au sein de la GMC, de préparer une demande de licence de services financiers pertinente au titre du dispositif réglementaire administré par le Gelephu Financial Services Office (GFSO) et de collaborer avec la GMCA sur des volets opérationnels, réglementaires et de développement de l’écosystème. Cette coopération vise à soutenir la croissance de l’écosystème des actifs numériques au sein de la GMC, sous réserve des autorisations requises.

« Le Bhoutan adopte une approche des actifs numériques qui repose sur une combinaison rare : une vision à long terme, un avantage énergétique grâce à ses ressources propres et un cadre réglementaire clair », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La GMC s’impose comme un pôle émergent de la finance numérique, et Bitget se réjouit de pouvoir contribuer à l’essor de cet écosystème en apportant son expérience des plateformes d’échange, son expertise en matière d’infrastructures ainsi que son soutien au développement des talents locaux. »

Le Bhoutan incarne désormais l’une des trajectoires souveraines les plus scrutées dans le secteur des actifs numériques. Le pays a mis à profit ses ressources hydroélectriques afin de soutenir le minage écologique de cryptomonnaies dans le cadre d’une stratégie plus globale visant à stimuler la croissance économique, à créer de nouvelles perspectives d’emploi et à retenir les jeunes talents.

La GMC ajoute une nouvelle dimension à cette démarche. En tant que Région administrative spéciale située dans le sud du Bhoutan, la GMC ambitionne de devenir un pôle international de nouvelle génération dédié à la finance et à l’innovation. Le régime qu’elle applique aux services financiers et aux actifs virtuels est régi par le Financial Services Act de 2025 ainsi que par les réglementations d’application. À ce titre, les entreprises exerçant des activités réglementées de services financiers ou liées aux actifs virtuels au sein de la GMC ou depuis celle-ci sont tenues d’obtenir une licence de services financiers auprès du GFSO.

« Notre objectif est de bâtir un écosystème d’actifs numériques de classe mondiale, fondé sur une réglementation solide, des normes institutionnelles et une valeur économique à long terme. Des partenaires tels que Bitget jouent ici un rôle majeur en apportant une expertise internationale tout en contribuant au développement des capacités locales et de l’écosystème financier dans son ensemble », a déclaré Jigdrel Singay, membre du conseil de gouvernance de la Gelephu Mindfulness City.

L’ouverture accrue du Bhoutan à l’innovation numérique responsable a déjà attiré l’attention de la communauté internationale. En décembre 2025, par le biais du Bitcoin Development Pledge, le Bhoutan a marqué son engagement à long terme en faveur d’une intégration responsable des actifs numériques dans sa stratégie de développement économique, tout en favorisant un écosystème fondé sur une réglementation solide, la participation des acteurs institutionnels et la création de valeur pérenne.

Grâce à cette collaboration, Bitget entend apporter à l’écosystème émergent de la GMC son expérience internationale des plateformes d’échange, ses connaissances en matière d’infrastructures de marché ainsi que son expertise du secteur des actifs numériques. Le dispositif local envisagé prévoit des recrutements sur place et l’ouverture progressive de bureaux, contribuant ainsi aux objectifs plus larges de la GMC en matière d’ancrage économique réel, de développement des talents, de transfert de connaissances et de renforcement des capacités à long terme.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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À propos de la Gelephu Mindfulness City

La Région administrative spéciale (RAS) de la Gelephu Mindfulness City est le fruit d’une initiative visionnaire visant à créer un pôle économique de classe mondiale dans le sud du Bhoutan, axé sur la pleine conscience, la durabilité et l’innovation. Cette RAS combine les valeurs traditionnelles du Bhoutan avec des cadres juridiques reconnus à l’échelle internationale ainsi qu’avec une conception innovante et des technologies de pointe, tout en exploitant les abondantes ressources d’énergie renouvelable du Royaume en vue de s’imposer comme un modèle mondial de développement holistique.

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