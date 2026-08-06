Conagra Brands Canada lance Marigold et fait découvrir aux foyers canadiens les saveurs gastronomiques de la cuisine indienne

TORONTO, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens peuvent désormais savourer les saveurs gastronomiques de la cuisine indienne à la maison, grâce au lancement de MarigoldMC, une nouvelle marque de Conagra Brands Canada proposant des plats surgelés et des sauces de cuisson inspirés du savoir-faire des chefs. Développées en collaboration avec des chefs de cuisine indienne renommés et fièrement préparées au Canada, les recettes Marigold sont élaborées pour révéler la richesse des saveurs, des textures et des arômes qui rendent la cuisine indienne si irrésistible.





« La grande cuisine indienne repose sur un équilibre entre les épices, les textures et les ingrédients, qui se combinent pour créer une expérience gustative mémorable, a déclaré le chef Meherwan Irani, chef primé, auteur, et fondateur du groupe Chai Pani Restaurant Group. En étroite collaboration avec l'équipe de Marigold, nous avons pris le temps de définir ce qui rend chaque plat unique, de tester et d'affiner chaque recette, tout en mettant l'accent sur les saveurs et la qualité qui comptent vraiment. Du choix des ingrédients à l'équilibre des épices, aucun compromis n'a été fait. C'est cet engagement envers la qualité et le savoir-faire qui rend les plats et les sauces Marigold aussi savoureux qu'irrésistibles. »

« Le lancement de Marigold marque une étape importante pour Conagra Brands Canada, a déclaré Caroline Nadeau, directrice générale de Conagra Brands Canada. Il s'agit de l'un des investissements en innovation les plus importants que nous ayons réalisés sur notre marché. Marigold a été créée spécialement pour les consommateurs canadiens et développée ici même, au Canada, avec un souci constant d'authenticité et de qualité. Ce lancement démontre notre capacité à transformer notre connaissance du marché canadien en une innovation de calibre mondial afin d'offrir une marque véritablement unique. »

Le lancement comprend une première gamme de quatre plats surgelés individuels certifiés halal, inspirés de grands classiques de la cuisine indienne et servis avec du riz basmati parfumé :

Poulet au beurre – De tendres morceaux de poitrine de poulet nappés d'un riche cari crémeux à la tomate, préparé avec de la vraie crème et du vrai beurre, délicatement relevé d'épices parfumées.

Poulet korma – Un cari onctueux composé de tendres morceaux de poulet, rehaussé d'une touche de noix de coco et d'un mélange d'épices délicatement équilibré.

Poulet tikka masala – De tendres morceaux de poulet servis dans un cari richement épicé, offrant une chaleur graduelle et une finale légèrement acidulée.

Chana masala – Un plat végétalien composé de pois chiches mijotés dans un cari savoureux aux épices aromatiques, offrant une profondeur de saveurs réconfortante.

La marque propose également une gamme de quatre sauces de cuisson végétariennes, préparées au Canada sans colorants artificiels, permettant de recréer facilement à la maison les saveurs de la cuisine indienne en quelques étapes simples :

Sauce pour poulet au beurre – Une sauce onctueuse à base de crème et de tomates offrant un parfait équilibre entre douceur et richesse.

Sauce pour poulet au beurre épicée – Une sauce à base de crème et de tomates avec plus de piquant pour les amateurs de plats relevés.

Sauce tikka masala – Une sauce généreusement épicée offrant des saveurs relevées et une finale légèrement acidulée.

Sauce biryani – Une sauce parfumée aux épices aromatiques parfaitement équilibrées, idéale pour préparer un biryani dans un seul plat.

Les plats surgelés individuels Marigold sont distribués chez certains détaillants partout au Canada, et leur disponibilité s'étendra progressivement à l'échelle nationale d'ici septembre. Les sauces de cuisson de style indien Marigold arriveront en magasin à compter de septembre 2026.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits Marigold et les points de vente participants, visitez marigoldchef.ca.

À propos de Conagra Brands Canada

Conagra Brands, Inc. (NYSE : CAG) est l'une des principales entreprises alimentaires en Amérique du Nord. Forte de plus de 100 ans d'expertise dans la fabrication de produits alimentaires de qualité, elle allie savoir-faire, agilité ainsi qu'une culture axée sur la collaboration et l'innovation. Son portefeuille de marques évolue constamment afin de répondre aux préférences alimentaires en constante évolution des consommateurs. Au Canada, ce portefeuille comprend des marques reconnues telles que Orville Redenbacher®, Marie Callender's®, Hunt's®, Healthy Choice®, Slim Jim®, POGO®, VH® et Angie's® BOOMCHICKAPOP®. À titre d'entreprise citoyenne, Conagra Brands s'engage à faire ce qui est juste pour son entreprise, ses employés, les collectivités où elle est présente et le monde. Son siège social est situé à Chicago, et l'entreprise possède également des bureaux à Mississauga, en Ontario. Conagra Brands a enregistré des ventes nettes de plus de 11 milliards de dollars américains au cours de l'exercice financier 2026.

Pour en savoir plus, visitez www.conagrabrands.com et www.conagrabrands.ca.

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Allegra Robinson

Harbinger Communications

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