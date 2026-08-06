RMR de Montréal : la période d’ajustement se poursuit, le marché des copropriétés à l’équilibre

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de juillet 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En juillet, 3 338 ventes résidentielles ont été réalisées par l'entremise du système Centris, en baisse pour un cinquième mois consécutif. Il s'agit du recul le plus prononcé depuis février 2026.

Le ralentissement s'est étendu à l'ensemble du marché le mois dernier. Toutes les catégories de propriétés ainsi que tous les grands secteurs de la RMR ont enregistré une diminution des ventes par rapport à juillet 2025.

L'offre de propriétés à vendre a poursuivi sa remontée amorcée à l’été 2025. Avec 19 790 inscriptions en vigueur, l'inventaire a progressé de 17 % sur un an, dépassant désormais de 9 % sa moyenne historique pour un mois de juillet.

Les copropriétés ont affiché la plus forte croissance de l'offre (+20 %), devant les plex (+14 %) et les unifamiliales (+13 %).

La combinaison d'une offre en hausse et d'un ralentissement de la demande accentue la détente du marché observée depuis plusieurs mois. Toutefois, les vendeurs d’unifamiliales et de plex conservent confortablement l'avantage lors des négociations.

Pour la copropriété, le marché de l'île de Montréal fait exception avec des conditions équilibrées qui persistent depuis déjà quelques mois. La plupart des secteurs de l’île affiche encore un manque d’inventaire, alors que deux zones principales maintiennent une situation de surplus (Ville-Marie et Centre).

Malgré ce rééquilibrage, les prix ont continué d'augmenter. Le prix médian des unifamiliales a progressé de 4 % sur un an, celui des plex de 6 % et celui des copropriétés de 2 %.

Dans un marché moins effervescent, les délais de vente se sont allongés pour la plupart des propriétés. Les unifamiliales se sont vendues en moyenne en 38 jours (+3 jours) et les copropriétés en 55 jours (+9 jours). Les plex font toutefois exception, avec un délai moyen en baisse de 8 jours, à 46 jours.





Les résultats du mois de juillet s’inscrivent dans la continuité des mois précédents. La période d’ajustement du marché résidentiel de la RMR de Montréal se poursuit et les conditions se sont assouplies plus rapidement dans le segment de la copropriété. Les ventes y reculent davantage que dans l’unifamiliale, tandis que l’offre continue de croître.

« L’inventaire de copropriétés a d’abord augmenté rapidement dans les quartiers centraux de l’île de Montréal, où il atteint désormais des niveaux nettement plus élevés qu’au cours des dernières années. Cette progression tend toutefois à s’essouffler dans ces secteurs, alors que la croissance de l’offre s’accélère maintenant dans les quartiers moins centraux de l’île ainsi que sur la Rive-Sud, à Laval et sur la Rive-Nord », précise Camille Laberge, directrice adjointe du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ.

« Bien que le marché des copropriétés existantes s’ajuste plus rapidement, les maisons unifamiliales et les plex enregistrent aussi un recul des ventes et une augmentation de l’offre. Ce ralentissement généralisé du marché immobilier résidentiel du grand Montréal survient dans un contexte économique qui demeure fragile ainsi qu’un changement de cap de la démographie. Les règles plus strictes relatives à l’immigration entraînent désormais une baisse de la population dans la RMR de Montréal, ce qui tempère inévitablement la demande pour les différents types d’habitations » analyse Hélène Bégin, économiste-experte à l’APCIQ.

Croissance de l’offre de copropriétés dans les différents secteurs de la RMR – juillet 2026 Secteur Grand secteur Inscriptions en vigueur Variation annuelle Sud-Ouest de la Rive-Sud Rive-Sud de Montréal 75 168 % Sainte-Julie / Varennes Rive-Sud de Montréal 88 138 % Beloeil / Mont-Saint-Hilaire Rive-Sud de Montréal 104 100 % Repentigny Rive-Nord de Montréal 126 94 % Montréal-Nord Île de Montréal 54 93 % Saint-Jérôme Rive-Nord de Montréal 107 88 % Ouest de la Rive-Nord Rive-Nord de Montréal 87 78 % Candiac/La Prairie Rive-Sud de Montréal 146 72 % Blainville Rive-Nord de Montréal 81 65 % Saint-Hubert Rive-Sud de Montréal 134 60 % Pointe est de l'Île Île de Montréal 139 53 % Mascouche Rive-Nord de Montréal 86 48 % Ahuntsic Île de Montréal 211 48 % Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Île de Montréal 298 48 % Rosemont Île de Montréal 235 45 % Sainte-Rose/Auteuil/Vimont Laval 58 45 % Ouest de l'Île sud Île de Montréal 183 39 % Le Vieux-Longueuil Rive-Sud de Montréal 245 38 % Lachine/LaSalle Île de Montréal 319 32 % NDG / Montréal-Ouest Île de Montréal 157 31 % Le Plateau-Mont-Royal Île de Montréal 348 30 % Anjou/Saint-Léonard Île de Montréal 137 29 % CDN/CSL Île de Montréal 339 28 % Terrebonne Rive-Nord de Montréal 113 26 % Saint-Laurent Île de Montréal 354 22 % Chambly Rive-Sud de Montréal 58 18 % Ouest de l'île nord Île de Montréal 187 18 % Le Sud-Ouest Île de Montréal 842 17 % Brossard/Saint-Lambert Rive-Sud de Montréal 511 12 % Mirabel Rive-Nord de Montréal 80 10 % Boisbriand/Sainte-Thérèse Rive-Nord de Montréal 72 9 % Villeray Île de Montréal 116 8 % Centre Île de Montréal 286 6 % Centre-Ville de Laval Laval 403 5 % Île-des-Sœurs Île de Montréal 292 4 % Ville-Marie Île de Montréal 2 303 2 % Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Soulanges 106 1 % L'Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges 62 0 %









Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

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