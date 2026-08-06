RMR de Québec : le dynamisme exceptionnel du marché s’essouffle

QUÉBEC, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de juillet 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En juillet 2026, 709 ventes de propriétés résidentielles ont été conclues dans la région métropolitaine de Québec par l’entremise du système Centris, une baisse de 4 % par rapport à juillet 2025. Ce niveau d’activité demeure toutefois supérieur de 19 % à la moyenne historique des dix dernières années.

Par grand secteur, la Rive-Sud s’est démarquée avec une hausse de 11 % des ventes. À l’inverse, les transactions ont reculé de 6 % dans l’agglomération de Québec et de 17 % dans la périphérie nord.

À l’échelle de la RMR, les plex sont la seule catégorie à avoir enregistré une hausse des ventes (+3 %). Les transactions d’unifamiliales sont demeurées relativement stables (-1 %), tandis que celles des copropriétés ont reculé de 14 % comparativement à la même période l’an dernier.

Avec 1 993 inscriptions en vigueur, le nombre de propriétés à vendre a progressé pour un cinquième mois consécutif, confirmant la remontée de l’offre. Bien que l’inventaire soit en hausse de 24 % par rapport à juillet 2025, il demeure deux fois inférieur à la moyenne historique observée pour cette période de l’année, ce qui témoigne d’une pénurie persistante de l’offre.

Malgré une timide détente du marché au cours des derniers mois en raison de l’augmentation de l’offre, la rareté des propriétés disponibles continue de favoriser fortement les vendeurs. Les conditions de marché demeurent ainsi extrêmement serrées dans chacune des catégories de propriétés.

En juillet, les unifamiliales se sont vendues en moyenne après 26 jours sur le marché, soit un délai identique à celui observé un an plus tôt. Les plex ont trouvé preneur en 22 jours en moyenne (-19 jours), tandis que les copropriétés se sont vendues en 33 jours (-10 jours).

La croissance des ventes sur la Rive-Sud, où les maisons sont généralement plus abordables, a contribué à modérer la hausse du prix médian des unifamiliales à l’échelle régionale. Dans l’ensemble de la RMR, celui-ci a progressé de 1 % en juillet pour atteindre 460 000 $. Le prix médian des copropriétés a augmenté de 5 %, tandis que celui des plex a bondi de 22 %.





« Au-delà du léger repli des ventes en juillet, le marché immobilier résidentiel de la RMR de Québec maintient une forte activité, notamment grâce au dynamisme de la Rive-Sud. Les solides hausses des mois précédents ont d’ailleurs propulsé l’activité transactionnelle dans la RMR de Québec. Malgré l’incertitude géopolitique mondiale et le conflit commercial avec les États-Unis qui persistent, la situation de plein-emploi de la région de Québec ainsi que la stabilité des taux d’intérêt hypothécaires soutiennent la demande de propriétés existantes » soulève Camille Laberge, directrice adjointe du Service de l’analyse de marché à l’APCIQ.

« Parallèlement, l’augmentation de l’offre de propriétés disponibles sur le marché s’est accélérée depuis le printemps. L’empressement de nombreux acheteurs fait ainsi place à des transactions plus réfléchies. En coulisse, les cas d’offres multiples sont moins fréquents, signe que la surenchère s’apaise dans la RMR de Québec. En juillet, 20 % des maisons unifamiliales ont été vendues à 5 % ou plus du prix initialement demandé, par rapport à la moitié en mars. La pression à la hausse sur les prix se relâche ainsi graduellement » remarque Hélène Bégin, économiste-experte à l’APCIQ.

Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

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À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

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