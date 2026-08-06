DP World erweitert Kühlkettenkapazitäten mit neuem Logistikzentrum in Antwerpen im Wert von 48 Mio. €

ANTWERPEN, Belgien, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World errichtet im Hafen von Antwerpen ein neues temperaturgeführtes Logistikzentrum. Das Projekt startet mit einer Erstinvestition von 48 Millionen Euro. In späteren Bauphasen sind weitere Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen, sodass sich das langfristige Gesamtinvestitionsvolumen auf rund 100 Millionen Euro belaufen wird.

Mit dem neuen Standort baut DP World sein integriertes Logistikangebot gezielt für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, der Pharmaindustrie sowie für Anbieter von Frischeprodukten und andere Branchen mit komplexen Kühlkettenanforderungen aus.

Das Logistikzentrum entsteht in Zusammenarbeit mit dem Logistikimmobilienspezialisten Montea und der Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Es wird auf einem 83.000 m² großen Grundstück unmittelbar neben dem Antwerp Gateway Terminal von DP World errichtet.

Nach der Inbetriebnahme stehen mehr als 55.000 m² speziell ausgestattete Lagerbereiche zur Verfügung. Dank der direkten Anbindung an das Terminal und an multimodale Verkehrswege stärkt der Standort das End-to-End-Logistikangebot von DP World an einem der wichtigsten Handels- und Logistikstandorte Europas.

Die Anlage umfasst Lager- und Büroflächen und ist in erster Linie auf die Anforderungen der temperaturgeführten Logistik für das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie ausgelegt.

Rund die Hälfte der Lagerkapazität ist für verderbliche Waren vorgesehen, darunter Bananen und andere Frischprodukte. Mehrere temperaturgeführte Lagerbereiche ermöglichen eine bedarfsgerechte Lagerung unterschiedlicher Warengruppen. Darüber hinaus wird der Standort Unternehmen aus der Chemie- und Technologiebranche bedienen. Damit entsteht ein zentrales Drehkreuz für integrierte Kühlkettenlogistik, ergänzt durch Mehrwertdienstleistungen wie Konsolidierung, Entkonsolidierung und weitere spezialisierte Umschlagservices.

Durch die unmittelbare Nähe zum Antwerp Gateway profitieren Kunden von integrierten Hafen- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand. Seetransport, Terminalumschlag, Lagerhaltung und Inlandstransporte werden an einem Standort gebündelt. Die direkte Anbindung an Straßen, Schienen und Binnenwasserstraßen stärkt zudem die Vernetzung der Lieferkette in ganz Belgien und in ganz Europa.

Das Lager verfügt über temperaturgeführte Bereiche und ist auf eine Zertifizierung nach BREEAM Excellent ausgelegt. Damit unterstreicht DP World seinen Anspruch, eine leistungsfähige und nachhaltige Logistikinfrastruktur zu entwickeln. Der Bau soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im zweiten Quartal 2027 beginnen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2028 vorgesehen.



Rainer Schmid, Chief Commercial Officer, DP World, Europa, erklärte: „Lieferketten werden zunehmend spezialisierter und zeitkritischer. Deshalb brauchen unsere Kunden Logistiklösungen, die Effizienz und Zuverlässigkeit gleichermaßen gewährleisten. Mit dieser Investition erweitern wir unsere Kapazitäten für temperaturgeführte Logistik in Antwerpen und schaffen moderne Lagerflächen, die optimal auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Durch den Standort in unmittelbarer Nähe zum Antwerp Gateway erhalten unsere Kunden sämtliche integrierten Hafen-, Lager- und Binnenverkehrsdienstleistungen aus einer Hand. So stärken wir unser Angebot insbesondere für die Gesundheits- und Pharmaindustrie sowie für Unternehmen aus dem Frischebereich mit leistungsfähigen, durchgängigen Kühlkettenlösungen.“

Xavier Van Reeth, Country Director Belgium, Montea, sagte: „Dieses Projekt steht beispielhaft für das, was Montea auszeichnet: Wir schaffen langfristigen Mehrwert an strategisch wichtigen Logistikstandorten, an denen Nachfrage, hervorragende Erreichbarkeit und Wachstumsperspektiven zusammenkommen. Der Hafen von Antwerpen zählt zu den führenden Logistikdrehscheiben Europas. Mit diesem Projekt entstehen an einem einzigartigen Hafenstandort zusätzliche hochwertige Logistikflächen.“

Boudewijn Vlegels, Vorsitzender der Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), erklärte: „Der Waaslandhaven zieht weiterhin hochwertige Logistikinvestitionen an, die die Rolle des Hafens als führendes Drehkreuz für den internationalen Handel stärken. Projekte wie dieses fördern eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, indem sie strategisch gelegene Hafenflächen effizient nutzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Region stärken.“

Das Projekt folgt auf die Vergabe der Konzession für das Entwicklungsgrundstück und markiert den nächsten Schritt beim weiteren Ausbau der Logistikpräsenz von DP World in Antwerpen.

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