DP World renforce ses capacités de chaîne du froid avec un nouveau hub logistique de 48 millions d’euros à Anvers

ANVERS, Belgique, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World construira un nouveau hub logistique sous température contrôlée dans le port d’Anvers. Le projet débute par un investissement initial de 48 millions d’euros, auquel s’ajouteront des investissements complémentaires en infrastructures lors des phases suivantes, portant l’investissement total à long terme à environ 100 millions d’euros.

Ce développement vient renforcer les capacités logistiques intégrées de DP World afin d’accompagner les clients des secteurs de la santé, de l’industrie pharmaceutique, des produits périssables ainsi que d’autres industries nécessitant des solutions spécialisées de chaîne du froid.

Développée en partenariat avec le spécialiste de l’immobilier logistique Montea et Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), cette nouvelle installation sera implantée sur un site de 83 000 m², adjacent au terminal Antwerp Gateway de DP World.

Une fois opérationnelle, elle comprendra plus de 55 000 m² d’entrepôts spécialisés bénéficiant d’un accès direct au terminal et aux opérations de transport multimodal, renforçant ainsi l’offre logistique intégrée de bout en bout de DP World au sein de l’une des principales portes d’entrée commerciales d’Europe.

Le site, qui comprendra des entrepôts et des bureaux, a été conçu principalement pour répondre aux besoins de la logistique sous température contrôlée des secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique.

Environ la moitié des capacités de stockage sera consacrée aux produits périssables, notamment les bananes et d’autres produits frais, avec plusieurs espaces de stockage à température contrôlée adaptés aux différents types de marchandises. Le site accompagnera également les clients des secteurs de la chimie et des technologies, en créant un hub dédié à la logistique intégrée de la chaîne du froid, complété par des services à valeur ajoutée tels que la consolidation, la déconsolidation et d’autres services de manutention spécialisés.

Située à proximité d’Antwerp Gateway, cette installation permettra aux clients de bénéficier de services portuaires et logistiques intégrés, combinant transport maritime, opérations terminales, entreposage et distribution terrestre depuis un seul site. Son accès direct au réseau routier, ferroviaire et aux voies navigables intérieures renforcera également la connectivité des chaînes d’approvisionnement en Belgique et sur l’ensemble du marché européen.

L’entrepôt sera doté d’installations de réfrigération partielle et est conçu pour obtenir la certification BREEAM Excellent, illustrant l’engagement de DP World en faveur d’infrastructures logistiques performantes et durables. Les travaux devraient débuter au deuxième trimestre 2027, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, pour une livraison prévue au deuxième trimestre 2028.



Rainer Schmid, directeur commercial de DP World Europe, a déclaré : « À mesure que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus spécialisées et plus sensibles aux contraintes de temps, les clients ont besoin de solutions logistiques alliant efficacité opérationnelle et fiabilité. Cet investissement renforce nos capacités de logistique sous température contrôlée à Anvers et crée des capacités d’entreposage de haute qualité, prêtes à accompagner nos clients grâce à des solutions logistiques idéalement situées. En implantant cette installation à proximité d’Antwerp Gateway, nous permettons à nos clients d’accéder plus rapidement, depuis un même site, à des services intégrés de manutention portuaire, d’entreposage et de transport terrestre, renforçant ainsi notre capacité à répondre aux besoins des secteurs de la santé, de l’industrie pharmaceutique et des produits périssables grâce à des solutions intégrées de chaîne du froid. »

Xavier Van Reeth, directeur national de Montea pour la Belgique, a ajouté : « Ce projet illustre parfaitement la manière dont Montea crée de la valeur sur le long terme : en développant des sites logistiques stratégiques là où convergent demande du marché, accessibilité et potentiel de croissance. Le port d’Anvers est l’un des principaux hubs logistiques d’Europe, et ce projet vient y ajouter des capacités logistiques de haute qualité dans un emplacement portuaire exceptionnel. »

Boudewijn Vlegels, président de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), a déclaré : « Le port de Waasland continue d’attirer des investissements logistiques de grande qualité qui renforcent le rôle du port en tant que porte d’entrée majeure du commerce international. Des projets comme celui-ci contribuent à un développement économique durable en optimisant l’utilisation de sites portuaires stratégiques et en soutenant la compétitivité de la région sur le long terme. »

Ce projet fait suite à l’attribution de la concession du site de développement et marque une nouvelle étape dans l’expansion de l’empreinte logistique de DP World à Anvers.

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