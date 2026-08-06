Ingredion Incorporated veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

Das ausgewiesene Betriebsergebnis ging im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 31 % zurück; das bereinigte * Betriebsergebnis sank um 5 %

Betriebsergebnis sank um 5 % Der ausgewiesene Gewinn je Aktie belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 1,78 US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,82 US-Dollar. Im zweiten Quartal 2025 hatten die entsprechenden Werte bei 2,99 US-Dollar beziehungsweise 2,87 US-Dollar gelegen

Ingredion bestätigt die angepasste Prognose für das Gesamtjahr, die nun den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft berücksichtigt. Demnach wird ein ausgewiesener Gewinn je Aktie von 9,15 bis 9,75 US-Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 10,30 bis 10,90 US-Dollar erwartet

Die Aktionäre von Tate & Lyle haben das Barangebot von Ingredion in Höhe von 595 Pence je Aktie zur Übernahme des Unternehmens angenommen

WESTCHESTER, Illinois, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter innovativer Zutaten und Anwendungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht.

„Ingredion hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Der Geschäftsbereich Texture & Healthful Solutions verzeichnete erneut ein Wachstum der Absatzmengen, während sich das operative Ergebnis von Food & Industrial Ingredients – U.S./CAN im Verlauf des Quartals kontinuierlich verbesserte“, so Jim Zallie, Chairman, President und Chief Executive Officer von Ingredion. „Darüber hinaus haben wir den Verkauf unserer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft abgeschlossen. Außerdem freuen wir uns, dass die Aktionäre von Tate & Lyle am 28. Juli unserem empfohlenen Barangebot zugestimmt haben. Damit wurde ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion erreicht.“

„Der Geschäftsbereich Texture & Healthful Solutions erzielte im neunten Quartal in Folge ein breit getragenes Wachstum der Absatzmengen. Ausschlaggebend war die weiterhin hohe Kundennachfrage nach unseren Lösungsangeboten, darunter insbesondere Clean-Label-Zutaten. Dies belegt die Nachhaltigkeit unseres lösungsorientierten Vertriebsmodells und dessen Beitrag zur Margensteigerung.“

„Food & Industrial Ingredients – LATAM entwickelte sich weiterhin im Rahmen unserer Erwartungen. Dies war das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung unserer Maßnahmen in der gesamten Region, der Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Geschäftsportfolios sowie weiterer Fortschritte bei der Optimierung unseres Produktionsnetzwerks, einschließlich der angekündigten Schließung unseres Standorts in Cabo, Brasilien. Zudem ist es uns gelungen, Belastungen durch Wechselkurseffekte und das makroökonomische Umfeld erfolgreich zu bewältigen.“

„Bei Food & Industrial Ingredients – U.S./CAN hat sich die Zuverlässigkeit unseres Werks in Argo verbessert. Im Verlauf des Quartals konnten sowohl die Produktionsraten als auch die Ausbeuten schrittweise gesteigert werden. Erfreulicherweise arbeitet das Werk inzwischen in allen wesentlichen Betriebseinheiten wieder mit normaler Produktionsleistung.“

„Mit Blick auf die kommenden Monate konzentrieren wir uns weiterhin auf eine konsequente operative Umsetzung in unseren Geschäftsbereichen Food & Industrial Ingredients sowie auf ein beschleunigtes Wachstum unseres Portfolios von Texture & Healthful Solutions. Zudem haben wir mit den Integrationsplanungen für die geplante Übernahme von Tate & Lyle begonnen. Nach Abschluss der Transaktion wird Ingredion ein noch umfassenderer weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen sein. Die gebündelte Innovationskompetenz und geografische Reichweite werden uns dabei helfen, die Zukunft der Ernährung aktiv mitzugestalten.“

* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“). Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel „Nicht auf GAAP basierende Informationen“ nach dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

2Q25 2Q26 Reported Diluted EPS $ 2.99 $ 1.78 Acquisition/integration costs — 0.64 Impairment charges (0.02 ) 0.34 Restructuring costs 0.03 0.14 Net (gain) on sale of business — (0.27 ) Tax items and other matters (0.13 ) 0.19 Adjusted Diluted EPS** $ 2.87 $ 2.82

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

2Q26 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.05 ) Total operating items (0.17 ) Margin (0.34 ) Volume 0.03 Foreign exchange 0.05 Other income 0.09 Total non-operating items 0.12 Financing costs 0.05 Non-controlling interests — Tax rate — Shares outstanding 0.07 Other non-operating income —

** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen neu berechnet werden.

Geschäftsentwicklung

Ingredion insgesamt

Net Sales

$ in millions 2025 FX

Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 1,833 36 20 (39 ) 1,850 1 % (1 %) Year-to-Date 3,646 69 (12 ) (61 ) 3,642 — % (2 %)

Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal um 1 %. Der Anstieg war in erster Linie auf ein höheres Absatzvolumen bei T&HS sowie positive Wechselkurseffekte bei F&II – LATAM zurückzuführen. Dem standen ein insgesamt ungünstigerer Preismix und ein geringeres Absatzvolumen bei F&II – USA/Kanada teilweise entgegen.





Reported Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers Restructuring/Impairment Other 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 271 5 (20 ) (42 ) (26 ) 188 (31 %) (32 %) Year-to-Date 547 11 (87 ) (46 ) (34 ) 391 (29 %) (31 %)

Adjusted Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 273 5 (20 ) 258 (5 %) (7 %) Year-to-Date 546 11 (87 ) 470 (14 %) (16 %)

Das ausgewiesene Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal auf 188 Millionen US-Dollar, das bereinigte Betriebsergebnis auf 258 Millionen US-Dollar. Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Betriebsergebnis war in erster Linie auf Wertminderungsaufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit der Schließung unseres Werks in Cabo, Brasilien, sowie auf Kosten infolge des bereits angekündigten thermischen Zwischenfalls in unserem Werk in Argo zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das ausgewiesene Betriebsergebnis um 32 % und das bereinigte Betriebsergebnis um 7 % unter dem Vorjahreswert.





Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 599 5 44 (21 ) 627 5 % 4 % Year-to-Date 1,201 18 57 (32 ) 1,244 4 % 2 %

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 111 1 5 117 5 % 5 % Year-to-Date 210 4 3 217 3 % 1 %

Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions belief sich im zweiten Quartal auf 117 Millionen US-Dollar und lag damit 6 Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend war das höhere Absatzvolumen, dessen positiver Effekt jedoch teilweise durch einen ungünstigeren Preismix und gestiegene Tapiokakosten aufgehoben wurde. Bereinigt um Wechselkurseffekte stieg das Segmentbetriebsergebnis um 5 %.





Food & Industrial Ingredients – LATAM

Net Sales

$ in millions 2025 FX

Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 596 30 (5 ) (10 ) 611 3 % (3 %) Year-to-Date 1,169 48 (12 ) (15 ) 1,190 2 % (2 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers Argentina JV 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 127 4 (17 ) 4 118 (7 %) (10 %) Year-to-Date 254 6 (31 ) 4 233 (8 %) (11 %)

Das Betriebsergebnis von Food & Industrial Ingredients – LATAM belief sich im zweiten Quartal auf 118 Millionen US-Dollar und lag damit 9 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war vor allem auf transaktionsbedingte Wechselkurseffekte in Mexiko und ein schwächeres Nachfrageumfeld zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte sank das Segmentbetriebsergebnis um 10 %.





Food & Industrial Ingredients – USA/Kanada

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 523 — (22 ) (13 ) 488 (7 %) (7 %) Year-to-Date 1,043 2 (60 ) (22 ) 963 (8 %) (8 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 86 — (28 ) 58 (33 %) (33 %) Year-to-Date 178 1 (87 ) 92 (48 %) (49 %)

Das Betriebsergebnis von Food & Industrial Ingredients – USA/Kanada belief sich im zweiten Quartal auf 58 Millionen US-Dollar und lag damit 28 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war auf die geringere Produktion in unserem Werk in Argo, die sich bis zum Ende des Quartals wieder normalisiert hatte, sowie auf niedrigere Absatzmengen und einen ungünstigeren Preismix zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte sank das Segmentbetriebsergebnis um 33 %.





Alle übrigen Bereiche*

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 115 1 3 5 124 8 % 7 % Year-to-Date 233 1 3 8 245 5 % 5 %

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter (1 ) — 7 6 NM NM Year-to-Date (1 ) — 10 9 NM NM

Das Betriebsergebnis beziehungsweise der Betriebsverlust aller übrigen Bereiche verbesserte sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7 Millionen US-Dollar. Ausschlaggebend waren weitere Fortschritte im Geschäftsbereich Protein Fortification.





* Alle übrigen Bereiche umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der Nettoumsatz des Bereichs „Alle übrigen Bereiche“ umfasst im Wesentlichen den Verkauf von Süßungsmitteln und Stärke aus dem Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und weiteren Zutaten aus unserem PureCircle-Geschäft sowie aus anderen Geschäftsaktivitäten im Bereich Zuckerreduktion und den Verkauf von Erbsenproteinzutaten aus unserem Geschäftsbereich Protein Fortification.

Weitere Finanzkennzahlen

Zum 30. Juni 2026 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Milliarden US-Dollar, während sich die liquiden Mittel einschließlich kurzfristiger Anlagen auf 952 Millionen US-Dollar beliefen. Zum 31. Dezember 2025 hatten die entsprechenden Werte bei 1,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,0 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Nettofinanzierungskosten beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 55 Millionen US-Dollar, verglichen mit 12 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf einen marktwertbedingten Währungsverlust von 47 Millionen US-Dollar aus Devisenderivaten zurückzuführen, die zur Absicherung des Wechselkursrisikos gegenüber dem britischen Pfund im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Tate & Lyle eingesetzt wurden.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze beliefen sich im zweiten Quartal auf 33,7 % beziehungsweise 27,2 %, verglichen mit 23,6 % beziehungsweise 27,2 % im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes war in erster Linie auf den Gewinn aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft sowie auf Wechselkursschwankungen des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen. Diese Effekte wurden teilweise durch die Nutzung bislang nicht berücksichtigter steuerlicher Verlustvorträge ausgeglichen.

Die Nettoinvestitionen beliefen sich in den ersten sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 auf 210 Millionen US-Dollar.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im zweiten Quartal schüttete das Unternehmen Dividenden in Höhe von 52 Millionen US-Dollar an seine Aktionäre aus. Am 20. Mai 2026 beschloss das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,82 US-Dollar je Aktie, die am 21. Juli 2026 ausgezahlt wurde. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen Stammaktien im Wert von 14 Millionen US-Dollar zurückgekauft. An seinem Jahresziel für Aktienrückkäufe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar hält es weiterhin fest.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026

Ingredion bestätigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft auf die zweite Jahreshälfte hat. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen ausgewiesenen Gewinn je Aktie von 9,15 bis 9,75 US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,30 bis 10,90 US-Dollar.

Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Nettoumsatz im Gesamtjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigt. Erwartetes Mengenwachstum und positive Wechselkurseffekte dürften dabei teilweise durch einen ungünstigeren Preismix und die Auswirkungen des bereits genannten Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft ausgeglichen werden.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis dürfte im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen. Für das bereinigte Betriebsergebnis wird im Gesamtjahr 2026 nun ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Darin spiegeln sich die Auswirkungen des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wider.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 beruht außerdem auf folgenden Annahmen: Für Texture & Healthful Solutions wird nun ein Anstieg des Betriebsergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Ausschlaggebend ist das Wachstum des Absatzvolumens, dessen positiver Effekt jedoch teilweise durch die erwartete stärkere Teuerung bei den Inputkosten aufgezehrt werden dürfte. Für Food & Industrial Ingredients – LATAM wird weiterhin mit einem Rückgang des Betriebsergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Darin spiegelt sich die anhaltende Stärke des mexikanischen Pesos wider. Für Food & Industrial Ingredients – USA/Kanada wird nun ein Rückgang des Betriebsergebnisses um 20 bis 25 % erwartet. Grund dafür sind die operativen Herausforderungen im Werk in Argo während des ersten Halbjahres 2026. Für alle übrigen Bereiche wird nun mit einem Betriebsverlust von rund 15 Millionen US-Dollar gerechnet. Dies ist auf den Wegfall des Ergebnisbeitrags des Pakistan-Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen.

Die Unternehmenskosten dürften im Gesamtjahr 2026 nun im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven Steuersatz von 27,4 bis 28,9 %. Für den bereinigten effektiven Steuersatz wird weiterhin mit 26,0 bis 27,5 % gerechnet.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit dürfte sich im Gesamtjahr 2026 nun auf 700 bis 800 Millionen US-Dollar belaufen. Für die Investitionsausgaben im Gesamtjahr werden nun rund 450 bis 490 Millionen US-Dollar erwartet.

Diese Prognose berücksichtigt die Ende Juli 2026 geltenden Zollsätze. Nicht berücksichtigt sind akquisitionsbedingte Integrations- und Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen.

Ausblick für das dritte Quartal 2026

Für das dritte Quartal 2026 erwartet das Unternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Sowohl das ausgewiesene als auch das bereinigte Betriebsergebnis dürften im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Darin spiegeln sich erneut die Auswirkungen des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft wider.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Ingredion veranstaltet am Dienstag, dem 4. August 2026, um 8:00 Uhr CT beziehungsweise 9:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz. Geleitet wird sie von Jim Zallie , Chairman, President und Chief Executive Officer, sowie von Jason Payant, Vice President und Interim Chief Financial Officer. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet übertragen und kann unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden. Eine Präsentation mit ergänzenden Finanz- und Betriebskennzahlen steht auf der Website des Unternehmens bereits einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz zum Download bereit. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur Verfügung.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz im Großraum Chicago ist ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen und beliefert Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresnettoumsatz von rund 7,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe zu hochwertigen Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Über sein weltweites Netzwerk von Ingredion Idea Labs®-Innovationszentren und mit mehr als 11.000 Beschäftigten entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Dabei verfolgt Ingredion das Ziel, das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie zu bündeln, um das Leben zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem sämtliche Aussagen zu unseren Erwartungen in Bezug auf den Nettoumsatz sowie das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis im dritten Quartal 2026, den ausgewiesenen und bereinigten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 sowie den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis, die Segmentbetriebsergebnisse, die Konzernkosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und die Investitionsausgaben. Hierzu zählen außerdem alle sonstigen Aussagen zu unseren Geschäftsaussichten und unserer künftigen Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unseren Absatzmengen, Cashflows, Aufwendungen und sonstigen Finanzkennzahlen. Dies schließt die Pläne, Strategien und Ziele der Unternehmensleitung in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen und Einschätzungen ein. Darüber hinaus umfassen zukunftsgerichtete Aussagen unsere Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses und der Vorteile der geplanten Übernahme von Tate & Lyle (die „geplante Übernahme“). Dazu zählen insbesondere Aussagen über die Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen in Bezug auf die künftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung des zusammengeschlossenen Konzerns.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mitunter an Begriffen wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „voraussehen“, „annehmen“, „glauben“, „planen“, „prognostizieren“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“, „Pro-forma“, „Prognose“, „Ausblick“, „Chancen“ oder „Potenzial“ sowie an ähnlichen Formulierungen oder deren Verneinung zu erkennen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem: das Risiko, dass die geplante Übernahme nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil wesentliche kartellrechtliche oder sonstige Vollzugsbedingungen nicht erfüllt werden können oder andere Gründe einem Abschluss entgegenstehen; das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der geplanten Übernahme nicht vollständig realisiert werden oder ihre Realisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet, unter anderem aufgrund der nachstehend beschriebenen Risiken und Unsicherheiten; das Risiko, dass die Geschäftsbereiche von Ingredion und Tate & Lyle nicht wirksam integriert werden können oder die erweiterte Geschäftstätigkeit des zusammengeschlossenen Konzerns nicht wirksam gesteuert werden kann; die Möglichkeit, dass Ingredion und dem zusammengeschlossenen Konzern im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Übernahme und dem Betrieb des Unternehmens nach deren Abschluss erhebliche Aufwendungen und Verbindlichkeiten entstehen; sowie das Risiko, dass Tate & Lyle infolge der geplanten Übernahme Verträge, Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten, Dienstleister oder andere Geschäftspartner verliert.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Erwartungen abweichen. Ursache hierfür sind verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem: Veränderungen der Gewohnheiten, Präferenzen, Preissensibilität, Verhaltensweisen, Nachfrage und Wahrnehmung der Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen, Bedrohungen oder Konflikte auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen der weltweiten Geschäfts- und Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren Produkten sowie auf unseren Zugang zu den globalen Kredit- und Kapitalmärkten; unsere Abhängigkeit von bestimmten Branchen, auf die ein wesentlicher Teil unseres Umsatzes entfällt; betriebliche Schwierigkeiten in unseren Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit und Produktqualität; unsere Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen in Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf unseren Marktanteil, unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann; Marktvolatilität, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Kostensteigerungen bei Mais und anderen Rohstoffen an unsere Kunden weiterzugeben, Mais und andere Rohstoffe zu Preisen zu beschaffen, die eine Aufrechterhaltung oder Steigerung unserer Rentabilität ermöglichen, oder die von unseren Kunden nachgefragten Produktmengen bereitzustellen und ihre Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von Preisschwankungen, Lieferkettenunterbrechungen, Zöllen, Abgaben und Engpässen bei den für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle erforderlichen Vorleistungen, darunter Rohstoffe, Energie sowie Fracht- und Logistikleistungen; unsere Fähigkeit, Kosten zu begrenzen, das Betriebskapital wirksam zu steuern und Budgets einzuhalten, einschließlich der termingerechten und budgetkonformen Fertigstellung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte; der globale Klimawandel sowie gesetzliche, regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zu seiner Eindämmung; unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu vorteilhaften Bedingungen zu identifizieren und abzuschließen sowie die erwarteten Synergien zu realisieren; die wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken, die mit unserer internationalen Geschäftstätigkeit und Fremdwährungen verbunden sind; unsere Fähigkeit, stabile und zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Beschäftigte, einschließlich wichtiger Fach- und Führungskräfte, zu gewinnen, weiterzuentwickeln, zu binden und zu motivieren sowie gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen rechtlicher und behördlicher Verfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen möglicher Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den Geschäfts- oder Firmenwert; die globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie Änderungen bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze sowie das Risiko zusätzlicher Ertragsteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die unsere Finanzierungskosten steigern könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie sonstige Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für künftiges Wachstum und weitere Expansion beeinflussen; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie unsere Abhängigkeit von externen Technologieanbietern; Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle unserer IT-Systeme, IT-Prozesse und IT-Infrastruktur; Risiken, die unsere Fähigkeit zur Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, wirksame interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine ausführlichere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ sowie in weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K enthalten sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, Wertpapiere zu kaufen, anderweitig zu erwerben, zu zeichnen, zu verkaufen oder auf sonstige Weise darüber zu verfügen. Ebenso wenig stellt sie eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in irgendeiner Rechtsordnung dar, sei es im Zusammenhang mit dem Barangebot der Gesellschaft für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammaktienkapital von Tate & Lyle oder anderweitig. In keiner Rechtsordnung dürfen Wertpapiere von Tate & Lyle verkauft, ausgegeben oder übertragen werden, wenn dies gegen geltendes Recht verstoßen würde. Die geplante Übernahme wird ausschließlich im Wege eines Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die geplante Übernahme stattdessen im Wege eines Übernahmeangebots im Sinne des britischen Companies Act 2006 erfolgen, gelten die vollständigen Bedingungen der geplanten Übernahme, wie sie im entsprechenden Angebotsdokument dargelegt sind. Macht das Unternehmen von seinem Recht Gebrauch, die geplante Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots durchzuführen, wird dieses Angebot in Übereinstimmung mit den geltenden US-amerikanischen Gesetzen und Vorschriften unterbreitet.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended June 30, Change

%

Six Months Ended June 30, Change

% 2026 2025 2026 2025 Net sales $ 1,850 $ 1,833 1 % $ 3,642 $ 3,646 — % Cost of sales 1,424 1,356 2,815 2,703 Gross profit 426 477 (11 %) 827 943 (12 %) Operating expenses 207 208 — % 407 401 1 % Other operating (income), net (14 ) (5 ) (27 ) (15 ) Restructuring/impairment charges 45 3 56 10 Operating income 188 271 (31 %) 391 547 (29 %) Financing costs 55 12 64 21 Net (gain) on sale of business (44 ) — (44 ) — Other non-operating expense, net 2 — 2 — Income before income taxes 175 259 (32 %) 369 526 (30 %) Provision for income taxes 59 61 109 129 Net income 116 198 (41 %) 260 397 (35 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 4 4 Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 196 (42 %) $ 256 $ 393 (35 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.3 64.5 63.2 64.5 Diluted 63.9 65.6 63.9 65.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.80 $ 3.04 (41 %) $ 4.05 $ 6.09 (33 %) Diluted $ 1.78 $ 2.99 (40 %) $ 4.01 $ 5.99 (33 %)





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) June 30, 2026 December 31, 2025 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 948 $ 1,030 Short-term investments 4 3 Accounts receivable, net 1,386 1,185 Inventories 1,109 1,227 Prepaid expenses and assets held for sale 76 60 Total current assets 3,523 3,505 Property, plant and equipment, net 2,521 2,526 Goodwill 917 922 Intangible assets, net 337 347 Other non-current assets 772 597 Total assets $ 8,070 $ 7,897 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 41 $ 48 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,218 1,268 Total current liabilities 1,259 1,316 Long-term debt 1,742 1,742 Other non-current liabilities 496 473 Total liabilities 3,497 3,531 Share-based payments subject to redemption 49 64 Redeemable non-controlling interests — 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at June 30, 2026 and December 31, 2025 1 1 Additional paid-in capital 1,163 1,155 Less: Treasury stock (common stock: 14.7 and 14.8 shares at June 30, 2026 and December 31, 2025) at cost (1,553 ) (1,555 ) Accumulated other comprehensive loss (848 ) (937 ) Retained earnings 5,761 5,610 Total Ingredion stockholders’ equity 4,524 4,274 Non-redeemable non-controlling interests — 21 Total stockholders’ equity 4,524 4,295 Total liabilities and stockholders’ equity $ 8,070 $ 7,897





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Six Months Ended June 30, 2026 2025 Cash from operating activities Net income $ 260 $ 397 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 110 108 Mechanical stores expense 38 32 Net (gain) on sale of business (44 ) — Impairment charges 33 6 Foreign exchange losses, net 47 4 Margin accounts (19 ) (9 ) Changes in other working capital (231 ) (241 ) Other (71 ) (35 ) Cash provided by operating activities 123 262 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (210 ) (193 ) Proceeds from sales of businesses, net 139 12 Purchases of equity securities, net (26 ) (19 ) Other (5 ) (3 ) Cash used for investing activities (102 ) (203 ) Cash from financing activities Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (46 ) Repurchases of common stock, net (14 ) (55 ) Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (9 ) Purchases of non-controlling interests (7 ) — Dividends paid, including to non-controlling interests (105 ) (106 ) Cash used for financing activities (101 ) (216 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (2 ) 21 (Decrease) in cash and cash equivalents (82 ) (136 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997 Cash and cash equivalents, end of period $ 948 $ 861

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating Income





Three Months Ended

June 30, Change %

Change

Excl. FX % Six Months Ended

June 30, Change %

Change

Excl. FX % 2026 2025 2026 2025 Net Sales to Unaffiliated Customers: Texture & Healthful Solutions (i) $ 627 $ 599 5 % 4 % $ 1,244 $ 1,201 4 % 2 % Food & Industrial Ingredients—LATAM (ii) 611 596 3 % (3 %) 1,190 1,169 2 % (2 %) Food & Industrial Ingredients—U.S./Canada (iii) 488 523 (7 %) (7 %) 963 1,043 (8 %) (8 %) All Other (iv) 124 115 8 % 7 % 245 233 5 % 5 % Net Sales $ 1,850 $ 1,833 1 % (1 %) $ 3,642 $ 3,646 — % (2 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 117 $ 111 5 % 5 % $ 217 $ 210 3 % 1 % Food & Industrial Ingredients—LATAM 118 127 (7 %) (10 %) 233 254 (8 %) (11 %) Food & Industrial Ingredients—U.S./Canada 58 86 (33 %) (33 %) 92 178 (48 %) (49 %) All Other 6 (1 ) NM NM 9 (1 ) NM NM Corporate (41 ) (50 ) (18 %) (18 %) (81 ) (95 ) (15 %) (15 %) Adjusted Operating Income 258 273 (5 %) (7 %) 470 546 (14 %) (16 %) Acquisition/integration costs (6 ) — (6 ) — Impairment charges (31 ) — (31 ) (6 ) Restructuring costs (14 ) (3 ) (25 ) (4 ) Other matters (19 ) 1 (17 ) 11 Operating Income $ 188 $ 271 (31 %) (32 %) $ 391 $ 547 (29 %) (31 %)

Erläuterungen zum Nettoumsatz mit externen Kunden

(i) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 35 Millionen US-Dollar beziehungsweise 9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von 44 Millionen US-Dollar beziehungsweise 18 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf 2026 und 2025.

(ii) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 11 Millionen US-Dollar beziehungsweise 14 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von 21 Millionen US-Dollar beziehungsweise 27 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf 2026 und 2025.

(iii) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 48 Millionen US-Dollar beziehungsweise 27 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von 75 Millionen US-Dollar beziehungsweise 60 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf 2026 und 2025.

(iv) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von 12 Millionen US-Dollar beziehungsweise 7 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf 2026 und 2025.





II. Nicht-GAAP-Finanzinformationen

Ergänzend zu den nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellten konsolidierten Finanzergebnissen verwendet das Unternehmen historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Diese schließen bestimmte nach GAAP ausgewiesene Posten aus, darunter Akquisitions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, Wertminderungsaufwendungen, den Nettogewinn aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen, den Steuerposten in Mexiko sowie weitere im Einzelnen ausgewiesene Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff „bereinigt“ verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind die Nicht-GAAP-Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Eine Überleitung jeder Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Kennzahl ist in den nachstehenden Tabellen enthalten.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

June 30, 2026 Six Months Ended

June 30, 2026 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 1.78 $ 256 $ 4.01 Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 41 0.64 41 0.64 Impairment charges (ii) 22 0.34 22 0.34 Restructuring costs (iii) 9 0.14 19 0.30 Net (gain) on sale of business (iv) (17 ) (0.27 ) (17 ) (0.27 ) Other matters (v) 14 0.23 12 0.19 Tax item–Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) (6 ) (0.09 ) Other tax matters (vii) (1 ) (0.01 ) 3 0.04 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.82 $ 330 $ 5.16





Three Months Ended

June 30, 2025 Six Months Ended

June 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 196 $ 2.99 $ 393 $ 5.99 Adjustments: Impairment charges (ii) (1 ) (0.02 ) 4 0.06 Restructuring costs (iii) 2 0.03 3 0.05 Other matters (v) (1 ) (0.02 ) (8 ) (0.12 ) Tax item–Mexico (vi) (6 ) (0.08 ) (7 ) (0.11 ) Other tax matters (vii) (2 ) (0.03 ) (2 ) (0.03 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.87 $ 383 $ 5.84

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet werden.

Anmerkungen



(i) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir Akquisitions- und Integrationskosten vor Steuern in Höhe von 53 Millionen US-Dollar. Diese standen hauptsächlich im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Tate & Lyle und umfassten Wechselkursverluste aus der Absicherung des mit der Übernahme verbundenen Währungsrisikos in Höhe von 47 Millionen US-Dollar. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 fielen keine vergleichbaren Posten an.

(ii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 33 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich mit der Schließung unseres Standorts in Cabo, Brasilien, zusammenhingen. In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir einen Steuervorteil im Zusammenhang mit Wertminderungsaufwendungen auf Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 6 Millionen US-Dollar auf unsere Beteiligungen.

(iii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 14 Millionen US-Dollar beziehungsweise 25 Millionen US-Dollar. Diese standen hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schließung unseres Werks in Cabo, Brasilien, dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts sowie weiteren Restrukturierungsmaßnahmen. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 4 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich auf Stilllegungskosten im Zusammenhang mit Werksschließungen entfielen.

(iv) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir im Zusammenhang mit dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts einen Nettogewinn vor Steuern in Höhe von 44 Millionen US-Dollar. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 fielen keine vergleichbaren Posten an.

(v) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 19 Millionen US-Dollar beziehungsweise 17 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich mit dem thermischen Zwischenfall in unserem Werk in Argo zusammenhingen. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir Erträge vor Steuern in Höhe von 1 Million US-Dollar beziehungsweise 11 Millionen US-Dollar. Diese standen hauptsächlich im Zusammenhang mit Versicherungsleistungen sowie einer für uns günstigen Gerichtsentscheidung zu bestimmten indirekten Steuern in Brasilien.

(vi) Die Steuerbeträge ergeben sich aus der Entwicklung des Wechselkurses des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung der mexikanischen Abschlüsse im jeweiligen Berichtszeitraum.

(vii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir eine Anpassung der Rückstellung im Zusammenhang mit der dauerhaften Reinvestition ausländischer Gewinne, im Vorjahr erfasste Steuerverbindlichkeiten, die damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen der oben genannten aktuellen und im Vorjahr vorgenommenen Nicht-GAAP-Anpassungen sowie die Rückforderung im Vorjahr gewährter US-amerikanischer Steuervorteile. Diese Belastungen wurden teilweise durch die Nutzung bislang nicht berücksichtigter steuerlicher Verlustvorträge aus Kapitalverlusten, die Erfassung eines latenten Steueranspruchs sowie Zinserträge aus zuvor erfassten Steuervorteilen im Zusammenhang mit bestimmten lokalen brasilianischen Fördermaßnahmen ausgeglichen, die zuvor der Besteuerung unterlagen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, 2026 2025 2026 2025 Operating income $ 188 $ 271 $ 391 $ 547 Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 6 — 6 — Impairment charges (ii) 31 — 31 6 Restructuring costs (iii) 14 3 25 4 Other matters (v) 19 (1 ) 17 (11 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 258 $ 273 $ 470 $ 546

Für die Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns je Aktie („EPS“) zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)





Three Months Ended June 30, 2026 Six Months Ended June 30, 2026 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 175 $ 59 33.7 % $ 369 $ 109 29.5 % Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 53 12 53 12 Impairment charges (ii) 33 11 33 11 Restructuring costs (iii) 14 5 25 6 Net (gain) on sale of business (iv) (44 ) (27 ) (44 ) (27 ) Other matters (v) 19 5 17 5 Tax item–Mexico (vi) — 2 — 6 Other tax matters (vii) — 1 — (3 ) Adjusted Non-GAAP $ 250 $ 68 27.2 % $ 453 $ 119 26.3 %









Three Months Ended June 30, 2025 Six Months Ended June 30, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 259 $ 61 23.6 % $ 526 $ 129 24.5 % Adjustments: Impairment charges (ii) — 1 6 2 Restructuring costs (iii) 3 1 4 1 Other matters (v) (1 ) — (11 ) (3 ) Tax item–Mexico (vi) — 6 — 7 Other tax matters (vii) — 2 — 2 Adjusted Non-GAAP $ 261 $ 71 27.2 % $ 525 $ 138 26.3 %

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie („EPS“) zum bereinigten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 9.15 $ 9.75 Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 0.64 0.64 Impairment charges (ii) 0.34 0.34 Restructuring costs (iii) 0.30 0.30 Net (gain) on sale of business (iv) (0.27 ) (0.27 ) Other matters (v) 0.19 0.19 Tax item–Mexico (vi) (0.09 ) (0.09 ) Other tax matters (vii) 0.04 0.04 Adjusted EPS $ 10.30 $ 10.90

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie („EPS“) zum bereinigten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 27.4 % 28.9 % Adjustments: Acquisition/integration costs (i) (0.3 %) (0.3 %) Impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 % Restructuring costs (iii) (0.1 %) (0.1 %) Net (gain) on sale of business (iv) (1.6 %) (1.6 %) Other matters (v) 0.1 % 0.1 % Tax item–Mexico (vi) 0.6 % 0.6 % Other tax matters (vii) (0.3 %) (0.3 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie („EPS“) zum bereinigten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß Nicht-GAAP.

KONTAKT:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

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