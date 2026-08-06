Ingredion Incorporated publie ses résultats du deuxième trimestre 2026

Bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre 2026 en recul de 31 % en données déclarées et de 5 % en données ajustées * par rapport à la même période de l’exercice précédent

par rapport à la même période de l’exercice précédent BPA déclaré et BPA ajusté du deuxième trimestre 2026 respectivement établis à 1,78 dollars à 2,82 dollars, contre les 2,99 dollars et 2,87 dollars du deuxième trimestre 2025

Confirmation des prévisions annuelles révisées — qui intègrent désormais la cession d’une participation majoritaire dans les activités au Pakistan — tablant sur un BPA publié compris entre 9,15 $ et 9,75 $ et sur un BPA ajusté compris entre 10,30 $ et 10,90 $.

L’offre entièrement en numéraire d’Ingredion visant à acquérir Tate & Lyle au prix de 595 pence par action a été acceptée par les actionnaires de cette dernière

WESTCHESTER, État de l’Illinois, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons, publie aujourd’hui ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026.

« Ingredion a réalisé un solide deuxième trimestre : la branche Texture et Santé a poursuivi la croissance trimestrielle de son volume de ventes nettes, tandis que les résultats opérationnels du segment Ingrédients alimentaires et industriels (États-Unis/Canada) se sont améliorés d’un trimestre à l’autre », a déclaré Jim Zallie, président-directeur général d’Ingredion. Par ailleurs, nous avons finalisé la vente de notre participation majoritaire dans nos activités au Pakistan et nous sommes heureux d’annoncer que les actionnaires de Tate & Lyle ont approuvé, le 28 juillet, l’offre entièrement en numéraire que nous avions recommandée, marquant ainsi une étape importante vers la réalisation de la transaction.

« La branche Texture et Santé a enregistré son neuvième trimestre consécutif de croissance généralisée du volume des ventes nettes, portée par une demande soutenue de la clientèle pour notre offre de solutions — notamment les ingrédients « clean label » — ce qui témoigne de la pérennité et de la capacité d’amélioration des marges de notre modèle de vente axé sur les solutions. »

« Dans le secteur des ingrédients alimentaires et industriels, la région Amérique latine a continué d’afficher des résultats conformes aux attentes, grâce à une exécution rigoureuse à l’échelle régionale, à la résilience de nos activités diversifiées et à la concrétisation d’opportunités d’optimisation du réseau, notamment la fermeture annoncée de notre site de Cabo, au Brésil. Nous avons également su surmonter avec succès les vents contraires liés aux taux de change et les pressions macroéconomiques. »

« Dans le secteur des ingrédients alimentaires et industriels (États-Unis/Canada), la fiabilité de notre usine d’Argo s’est améliorée, avec des taux de production et des rendements en progression constante tout au long du trimestre. Nous sommes heureux d’annoncer que l’usine fonctionne à des rythmes de production normaux pour l’ensemble de ses principales unités opérationnelles. »

« Pour l’avenir, nous nous concentrons sur la poursuite de l’exécution opérationnelle au sein de nos activités d’ingrédients alimentaires et industriels, ainsi que sur l’accélération de la croissance de notre portefeuille de solutions axées sur la texture et la santé. Nous avons également entamé la planification de l’intégration en vue de l’acquisition en cours de Tate & Lyle ; une fois finalisée, cette opération positionnera Ingredion comme un leader mondial encore plus complet dans le domaine des solutions d’ingrédients, doté de l’expertise en innovation et de la portée géographique nécessaires pour façonner l’avenir de l’alimentation. »

* Les résultats déclarés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, ou « PCGR ». Les indicateurs financiers ajustés ne sont pas conformes aux PCGR. Nous vous invitons à consulter le point II des informations financières supplémentaires intitulé « Informations non conformes aux PCGR » et présenté à la suite du résumé des états financiers consolidés pour obtenir un rapprochement entre ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

2Q25 2Q26 Reported Diluted EPS $ 2.99 $ 1.78 Acquisition/integration costs — 0.64 Impairment charges (0.02 ) 0.34 Restructuring costs 0.03 0.14 Net (gain) on sale of business — (0.27 ) Tax items and other matters (0.13 ) 0.19 Adjusted Diluted EPS** $ 2.87 $ 2.82

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

2Q26 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.05 ) Total operating items (0.17 ) Margin (0.34 ) Volume 0.03 Foreign exchange 0.05 Other income 0.09 Total non-operating items 0.12 Financing costs 0.05 Non-controlling interests — Tax rate — Shares outstanding 0.07 Other non-operating income —

** Les totaux peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis

Bilan fonctionnel

Toutes divisions confondues

Net Sales

$ in millions 2025 FX

Impact Volume Price

Mix 2026 Change

Change

excl. FX Second Quarter 1,833 36 20

(39

) 1,850 1

% (1

%) Year-to-Date 3,646 69 (12

) (61

) 3,642 —

% (2

%)

Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre augmente de 1 %. Cette hausse a été principalement portée par une augmentation du volume des ventes nettes dans le segment Texture et Santé et par des effets de change favorables dans le segment Ingrédients alimentaires et industriels (Amérique latine), facteurs partiellement compensés par un mix de prix global moins favorable et par une baisse du volume des ventes nettes dans le segment Ingrédients alimentaires et industriels (États-Unis/Canada).





Reported Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers Restructuring/Impairment Other 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 271 5 (20 ) (42 ) (26 ) 188 (31 %) (32 %) Year-to-Date 547 11 (87 ) (46 ) (34 ) 391 (29 %) (31 %)

Adjusted Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 273 5 (20 ) 258 (5 %) (7 %) Year-to-Date 546 11 (87 ) 470 (14 %) (16 %)

Les bénéfices d’exploitation déclarés et ajustés du deuxième trimestre affichent respectivement 188 millions et 258 millions de dollars. L’écart entre les bénéfices d’exploitation déclarés et ajustés s’explique principalement par des charges de dépréciation et des coûts liés à la fermeture de notre site de Cabo, au Brésil, ainsi que par des coûts découlant de l’incident thermique survenu à notre usine d’Argo, tel qu’annoncé précédemment. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation déclaré recule de 32 % en glissement annuel, et le bénéfice d’exploitation ajusté de 7 %.





Texture et Santé

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 599 5 44 (21 ) 627 5 % 4 % Year-to-Date 1,201 18 57 (32 ) 1,244 4 % 2 %

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 111 1 5 117 5 % 5 % Year-to-Date 210 4 3 217 3 % 1 %

Le bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre pour la division Texture et Santé s’est élevé à 117 millions de dollars, en hausse de 6 millions de dollars par rapport à l’année précédente, sous l’effet de la croissance des volumes de ventes, partiellement compensée par un effet prix-mix défavorable et une hausse des coûts du tapioca. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche a progressé de 5 %.





Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique Latine

Net Sales

$ in millions 2025 FX

Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 596 30 (5 ) (10 ) 611 3 % (3 %) Year-to-Date 1,169 48 (12 ) (15 ) 1,190 2 % (2 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers Argentina JV 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 127 4 (17 ) 4 118 (7 %) (10 %) Year-to-Date 254 6 (31 ) 4 233 (8 %) (11 %)

Le bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre pour le segment Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine s’est élevé à 118 millions de dollars, soit une baisse de 9 millions de dollars par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de l’impact des taux de change sur les transactions au Mexique et d’une demande plus difficile. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche accuse un recul de 10 %.





Branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis et Canada

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 523 — (22 ) (13 ) 488 (7 %) (7 %) Year-to-Date 1,043 2 (60 ) (22 ) 963 (8 %) (8 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 86 — (28 ) 58 (33 %) (33 %) Year-to-Date 178 1 (87 ) 92 (48 %) (49 %)

Le bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre pour le segment Ingrédients alimentaires et industriels (États-Unis/Canada) s’est élevé à 58 millions de dollars, soit une baisse de 28 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Ce recul résulte d’une baisse de la production sur notre site d’Argo — situation revenue à la normale à la fin du trimestre — ainsi que d’une diminution des volumes et d’une évolution défavorable du mix-prix. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation accuse un recul de 33 %.





Autres branches industrielles*

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter 115 1 3 5 124 8 % 7 % Year-to-Date 233 1 3 8 245 5 % 5 %

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Second Quarter (1 ) — 7 6 NM NM Year-to-Date (1 ) — 10 9 NM NM

Le bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre attribuable aux Autres branches industrielles a augmenté de 7 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, reflétant l’amélioration continue de notre activité avec Protein Fortification.





* Le libellé « Autres branches industrielles » fait référence aux activités de plusieurs secteurs d’exploitation qui ne sont pas classés individuellement ou collectivement comme des secteurs déclarables. Le chiffre d’affaires net de la catégorie « Autres branches industrielles » est principalement dû aux ventes d’édulcorants et d’amidon réalisées par notre branche pakistanaise, aux ventes de stévia et d’autres ingrédients réalisées dans le cadre de nos activités avec PureCircle, mais aussi dans le cadre de notre politique liée à d’autres réductions de l’usage du sucre, et aux ventes d’ingrédients à base de protéines de pois réalisées dans le cadre de nos activités avec Protein Fortification.

Autres critères d’ordre financier

Au 30 juin 2026, la dette totale et la trésorerie, investissements à court terme compris, s’élèvent respectivement à 1,8 milliard et 952 millions de dollars, contre les 1,8 milliard et 1,0 milliard de dollars respectivement comptabilisés au 31 décembre 2025.

Les charges financières nettes se sont élevées à 55 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, contre 12 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent, principalement en raison d’une perte de 47 millions de dollars liée à la réévaluation à la juste valeur d’instruments dérivés de change ; ces derniers servaient à couvrir l’exposition à la livre sterling associée au projet d’acquisition de Tate & Lyle.

Les taux d’imposition effectifs déclarés et ajustés pour le trimestre atteignent respectivement 33,7 % et 27,2 %, contre 23,6 % et 27,2 % respectivement à la même période de l’exercice précédent. L’augmentation du taux d’imposition effectif était principalement attribuable à la plus-value réalisée sur la cession d’une participation majoritaire dans les activités au Pakistan et à l’évolution de la valeur du peso mexicain par rapport au dollar américain. Ces effets ont été partiellement compensés par l’utilisation de moins-values en capital qui n’avaient pas été prises en compte précédemment.

Au 30 juin 2026, les dépenses d’investissement nettes s’élèvent à 210 millions de dollars.

Dividendes et rachats de titres

Au deuxième trimestre, la Société a versé un total de 52 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires. Le 20 mai 2026 , la Société a annoncé un dividende trimestriel de 0,82 dollar par action et l’a versé le 21 juillet 2026. Depuis le début de l’année, la Société a racheté pour 14 millions de dollars d’actions ordinaires et maintient son objectif de 100 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice.

Perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2026

Ingredion confirme ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2026, après avoir pris en compte l’impact de la cession d’une participation majoritaire dans ses activités au Pakistan sur le second semestre de l’année. La Société table sur un BPA publié pour l’ensemble de l’exercice 2026 de l’ordre de 9,15 $ à 9,75 $, et sur un BPA ajusté compris entre 10,30 $ et 10,90 $.

La Société prévoit toujours que le chiffre d’affaires net de l’exercice 2026 restera stable ou connaîtra une croissance modeste (dans le bas de la fourchette à un chiffre), reflétant une hausse des volumes et des effets de change favorables, partiellement compensés par une baisse de l’effet prix-mix ainsi que par l’impact de la cession, précédemment annoncée, de sa participation majoritaire dans ses activités au Pakistan.

Le bénéfice d’exploitation publié devrait enregistrer une baisse située dans le bas de la fourchette à deux chiffres, tandis que le bénéfice d’exploitation ajusté devrait désormais reculer dans le milieu de la fourchette à un chiffre pour l’ensemble de l’exercice 2026 ; cette évolution reflète l’impact, au second semestre, de la cession d’une participation majoritaire dans les activités au Pakistan.

Les perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2026 reposent également sur les hypothèses suivantes : le bénéfice d’exploitation du segment Texture et Santé devrait désormais progresser dans une fourchette allant du milieu au haut de la plage à un chiffre, porté par la croissance du volume des ventes mais partiellement contrebalancé par une inflation attendue plus élevée des coûts des intrants ; le bénéfice d’exploitation du segment Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada devrait toujours reculer dans le bas de la fourchette à un chiffre, reflétant la vigueur persistante du peso mexicain ; le résultat opérationnel du segment Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada devrait désormais chuter de 20 à 25 %, sous l’effet des difficultés opérationnelles rencontrées par Argo au premier semestre 2026 ; enfin, la perte opérationnelle des Autres branches industrielles devrait s’établir à environ 15 millions de dollars, reflétant l’exclusion de la contribution aux bénéfices de l’activité au Pakistan pour le second semestre.

Les frais généraux pour l’exercice complet de 2026 devraient baisser de quelques points.

Pour l’ensemble de l’exercice 2026, la Société prévoit un taux d’imposition effectif déclaré de 27,4 % à 28,9 %, et un taux d’imposition effectif ajusté de 26,0 % à 27,5 %.

La trésorerie provenant des activités d’exploitation de l’exercice 2026 devrait désormais se situer entre 700 et 800 millions de dollars. Les dépenses d’investissement pour l’exercice complet devraient se confirmer entre 450 et 490 millions de dollars.

Ces prévisions tiennent compte des droits de douane en vigueur à la fin juillet 2026. Elles s’entendent hors coûts d’intégration et de restructuration liés à des acquisitions, et hors frais de dépréciation éventuels.

Perspectives pour le troisième trimestre 2026

Pour le troisième trimestre 2026, la Société prévoit une évolution stationnaire ou en hausse de quelques points du chiffre d’affaires net, par rapport au troisième trimestre 2025. Le bénéfice d’exploitation publié et le bénéfice d’exploitation ajusté devraient tous deux enregistrer un recul de l’ordre de quelques pourcents (fourchette moyenne à un chiffre), ce qui reflète, là encore, l’impact de la cession de notre participation majoritaire dans nos activités au Pakistan.

Détails de la téléconférence téléphonique et de la webdiffusion

Ingredion organise une conférence téléphonique le mardi 4 août 2026 à 8 heures, heure du Centre, soit 9 heures, heure de l’Est, conjointement animée par Jim Zallie , président-directeur général, et Jason Payant, vice-président et directeur financier par intérim. La conférence téléphonique était retransmise en direct à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations . Une présentation contenant des informations financières et des données opérationnelles supplémentaires sera disponible sur le site Internet de la Société mentionné ci-dessus et pourra être téléchargée quelques heures avant le début de la conférence. Une rediffusion sera disponible pour une durée limitée à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results .

À propos d’Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre, au service d’un portefeuille de clients répartis dans plus de 120 pays. Forte d’un chiffre d’affaires net annuel de près de 7,2 milliards de dollars en 2025, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et à l’appui de ses quelque 11 000 employés, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel de l’humain, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Ingredion Incorporated entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux énoncés prévisionnels prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société au titre du troisième trimestre de l’exercice 2026 en matière de chiffre d’affaires net et de résultat d’exploitation déclaré et ajusté, au titre de l’exercice 2026 en matière de BPA déclaré et ajusté par action, chiffre d’affaires net, résultat d’exploitation déclaré et ajusté, résultat d’exploitation par branche, frais généraux, taux d’imposition effectif déclaré et ajusté, revenus d’exploitation, dépenses en capital, et toute autre déclaration relative à nos prévisions ou opérations futures, ainsi qu’à notre situation financière, la demande pour nos produits, nos flux de trésorerie, nos dépenses ou autres éléments financiers, y compris les plans, stratégies et objectifs développés par la direction en lien avec tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente également en rapport avec ce qui précède. En outre, ces déclarations comprennent des énoncés concernant nos attentes quant à la réalisation et aux avantages de l’acquisition en cours de Tate & Lyle (l’« acquisition en cours »), y compris des énoncés relatifs aux plans, objectifs, intentions et attentes concernant les activités futures et la performance financière du groupe issu du regroupement.

Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « suppose », « croit », « prévoit », « envisage », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « opportunités », « potentiel » ou d’autres expressions de même sens ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont assujetties à un certain nombre de risques inhérents et d’incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de notre volonté. Si la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, aucune ne garantit aux investisseurs que nos pronostics se vérifieront.

Les facteurs suivants relatifs à l’acquisition en cours, parmi d’autres, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans nos déclarations prospectives : le fait que l’acquisition en cours ne soit pas réalisée aux dates prévues, voire pas du tout, en raison de l’impossibilité de satisfaire à des conditions essentielles liées au droit de la concurrence ou à d’autres exigences, ou pour d’autres motifs ; le risque que les avantages escomptés de l’acquisition en cours ne soient pas pleinement réalisés ou nécessitent plus de temps que prévu pour se concrétiser, notamment en raison des risques et incertitudes évoqués ci-dessous ; l’incapacité à intégrer efficacement les activités d’Ingredion et de Tate & Lyle ou à gérer efficacement les activités élargies du groupe issu du regroupement ; l’engagement de dépenses et d’un endettement considérables par Ingredion et le groupe issu du regroupement pour mener à bien l’acquisition et exploiter l’entreprise une fois celle-ci finalisée ; ainsi que le risque de perte de contrats et de clients, distributeurs, fournisseurs, vendeurs et autres partenaires commerciaux de Tate & Lyle du fait de l’acquisition en cours.

Les résultats et évolutions réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives, en raison de divers risques et incertitudes, notamment : l’évolution des habitudes, préférences, comportements, perceptions et de la sensibilité aux prix des consommateurs, ainsi que de la demande ; l’incidence des évolutions géopolitiques, tensions, menaces ou conflits sur la disponibilité et les prix des matières premières et de l’énergie, sur les chaînes d’approvisionnement ainsi que sur les taux de change et les taux d’intérêt ; l’impact de la conjoncture économique et commerciale mondiale sur la demande pour nos produits ou sur notre accès aux marchés mondiaux du crédit et des capitaux propres ; notre dépendance à l’égard de certains secteurs pour une part importante de nos ventes ; les difficultés opérationnelles rencontrées sur nos sites de production et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; notre capacité à suivre les évolutions technologiques en matière de recherche et développement et à continuer de proposer des produits innovants ; les pressions concurrentielles susceptibles d’affecter négativement nos parts de marché, notre chiffre d’affaires et notre rentabilité ; la volatilité du marché, susceptible de nuire à notre capacité à répercuter sur les clients les hausses potentielles du coût du maïs et d’autres matières premières, à acquérir ces matières premières à des prix permettant de maintenir ou d’accroître notre rentabilité, ou encore à fournir les quantités de produits et à respecter les délais de livraison exigés par nos clients ; l’impact des fluctuations de prix, des interruptions de la chaîne d’approvisionnement, des droits de douane, des taxes et des pénuries sur les éléments entrant dans nos processus d’approvisionnement, de production et de distribution (matières premières, énergie, transport et logistique) ; enfin, notre capacité à maîtriser les coûts, à gérer le fonds de roulement et à respecter les budgets, y compris la réalisation des projets de maintenance et d’investissement prévus dans les délais et les limites budgétaires impartis ; le changement climatique mondial et les mesures juridiques, réglementaires ou de marché visant à y remédier ; notre capacité à identifier et à réaliser des acquisitions, des cessions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ou à concrétiser les synergies prévues ; les risques économiques, politiques et autres inhérents à l’exercice d’activités à l’étranger et à l’utilisation de devises étrangères ; notre capacité à entretenir des relations sociales satisfaisantes ; notre capacité à attirer, former, fidéliser et motiver notre personnel, y compris le personnel clé, et à entretenir de bonnes relations avec celui-ci ; l’incidence des procédures judiciaires et réglementaires ; les risques liés aux pandémies ; l’incidence d’éventuelles charges de dépréciation sur les actifs incorporels et le goodwill ; les politiques économiques mondiales et régionales ainsi que les modifications apportées aux lois et réglementations en vigueur ; les variations de nos taux d’imposition ou notre exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les hausses des taux d’intérêt susceptibles d’augmenter nos coûts d’emprunt ; les risques affectant notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et les autres facteurs influant sur notre accès aux ressources financières nécessaires à notre croissance et à notre expansion futures ; les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe, ainsi que notre dépendance à l’égard de fournisseurs de technologies tiers ; les interruptions, incidents de sécurité ou défaillances affectant les systèmes, processus et sites informatiques ; les risques susceptibles d’affecter le maintien de notre politique de dividende ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l’information financière.

Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous déclinons toute obligation de les mettre à jour pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication à la suite de nouvelles informations, événements ou développements futurs ou à un autre titre. Si nous mettons à jour ou corrigeons une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas tenir d’autres mises à jour ou corrections pour garanties. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques et d’autres risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » et aux autres informations contenues dans notre rapport annuel sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi qu’aux rapports postérieurs sous formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement ; il ne constitue pas, ni ne fait partie intégrante de, une offre, une invitation ou une sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription, de vente ou de cession de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation dans une quelconque juridiction, dans le cadre de l’offre entièrement en numéraire formulée par la Société pour la totalité du capital social ordinaire émis et à émettre de Tate & Lyle ou autrement ; par ailleurs, aucune vente, émission ou transfert de titres de Tate & Lyle ne saurait avoir lieu dans une juridiction en violation de la législation applicable. L’acquisition envisagée sera réalisée exclusivement au moyen d’un plan d’arrangement (ou, si l’acquisition envisagée est mise en œuvre par voie d’une Offre publique d’acquisition — au sens de ce terme dans le *Companies Act 2006* du Royaume-Uni —, au moyen du document d’offre), lequel contiendra l’intégralité des modalités et conditions de l’acquisition envisagée. Si la Société exerce son droit de mettre en œuvre l’Acquisition sous la forme d’une Offre publique d’acquisition, cette offre sera réalisée conformément aux lois et réglementations américaines applicables.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended June 30, Change

%

Six Months Ended June 30, Change

% 2026 2025 2026 2025 Net sales $ 1,850 $ 1,833 1 % $ 3,642 $ 3,646 — % Cost of sales 1,424 1,356 2,815 2,703 Gross profit 426 477 (11 %) 827 943 (12 %) Operating expenses 207 208 — % 407 401 1 % Other operating (income), net (14 ) (5 ) (27 ) (15 ) Restructuring/impairment charges 45 3 56 10 Operating income 188 271 (31 %) 391 547 (29 %) Financing costs 55 12 64 21 Net (gain) on sale of business (44 ) — (44 ) — Other non-operating expense, net 2 — 2 — Income before income taxes 175 259 (32 %) 369 526 (30 %) Provision for income taxes 59 61 109 129 Net income 116 198 (41 %) 260 397 (35 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 4 4 Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 196 (42 %) $ 256 $ 393 (35 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.3 64.5 63.2 64.5 Diluted 63.9 65.6 63.9 65.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.80 $ 3.04 (41 %) $ 4.05 $ 6.09 (33 %) Diluted $ 1.78 $ 2.99 (40 %) $ 4.01 $ 5.99 (33 %)





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) June 30, 2026 December 31, 2025 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 948 $ 1,030 Short-term investments 4 3 Accounts receivable, net 1,386 1,185 Inventories 1,109 1,227 Prepaid expenses and assets held for sale 76 60 Total current assets 3,523 3,505 Property, plant and equipment, net 2,521 2,526 Goodwill 917 922 Intangible assets, net 337 347 Other non-current assets 772 597 Total assets $ 8,070 $ 7,897 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 41 $ 48 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,218 1,268 Total current liabilities 1,259 1,316 Long-term debt 1,742 1,742 Other non-current liabilities 496 473 Total liabilities 3,497 3,531 Share-based payments subject to redemption 49 64 Redeemable non-controlling interests — 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at June 30, 2026 and December 31, 2025 1 1 Additional paid-in capital 1,163 1,155 Less: Treasury stock (common stock: 14.7 and 14.8 shares at June 30, 2026 and December 31, 2025) at cost (1,553 ) (1,555 ) Accumulated other comprehensive loss (848 ) (937 ) Retained earnings 5,761 5,610 Total Ingredion stockholders’ equity 4,524 4,274 Non-redeemable non-controlling interests — 21 Total stockholders’ equity 4,524 4,295 Total liabilities and stockholders’ equity $ 8,070 $ 7,897





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Six Months Ended June 30, 2026 2025 Cash from operating activities Net income $ 260 $ 397 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 110 108 Mechanical stores expense 38 32 Net (gain) on sale of business (44 ) — Impairment charges 33 6 Foreign exchange losses, net 47 4 Margin accounts (19 ) (9 ) Changes in other working capital (231 ) (241 ) Other (71 ) (35 ) Cash provided by operating activities 123 262 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (210 ) (193 ) Proceeds from sales of businesses, net 139 12 Purchases of equity securities, net (26 ) (19 ) Other (5 ) (3 ) Cash used for investing activities (102 ) (203 ) Cash from financing activities Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (46 ) Repurchases of common stock, net (14 ) (55 ) Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (9 ) Purchases of non-controlling interests (7 ) — Dividends paid, including to non-controlling interests (105 ) (106 ) Cash used for financing activities (101 ) (216 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (2 ) 21 (Decrease) in cash and cash equivalents (82 ) (136 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997 Cash and cash equivalents, end of period $ 948 $ 861

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating Income





Three Months Ended

June 30, Change %

Change

Excl. FX % Six Months Ended

June 30, Change %

Change

Excl. FX % 2026 2025 2026 2025 Net Sales to Unaffiliated Customers: Texture & Healthful Solutions (i) $ 627 $ 599 5 % 4 % $ 1,244 $ 1,201 4 % 2 % Food & Industrial Ingredients—LATAM (ii) 611 596 3 % (3 %) 1,190 1,169 2 % (2 %) Food & Industrial Ingredients—U.S./Canada (iii) 488 523 (7 %) (7 %) 963 1,043 (8 %) (8 %) All Other (iv) 124 115 8 % 7 % 245 233 5 % 5 % Net Sales $ 1,850 $ 1,833 1 % (1 %) $ 3,642 $ 3,646 — % (2 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 117 $ 111 5 % 5 % $ 217 $ 210 3 % 1 % Food & Industrial Ingredients—LATAM 118 127 (7 %) (10 %) 233 254 (8 %) (11 %) Food & Industrial Ingredients—U.S./Canada 58 86 (33 %) (33 %) 92 178 (48 %) (49 %) All Other 6 (1 ) NM NM 9 (1 ) NM NM Corporate (41 ) (50 ) (18 %) (18 %) (81 ) (95 ) (15 %) (15 %) Adjusted Operating Income 258 273 (5 %) (7 %) 470 546 (14 %) (16 %) Acquisition/integration costs (6 ) — (6 ) — Impairment charges (31 ) — (31 ) (6 ) Restructuring costs (14 ) (3 ) (25 ) (4 ) Other matters (19 ) 1 (17 ) 11 Operating Income $ 188 $ 271 (31 %) (32 %) $ 391 $ 547 (29 %) (31 %)

Notes relatives au chiffre d’affaires net réalisé auprès de clients non affiliés

(i) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 35 millions de dollars et 9 millions de dollars pour les deuxièmes trimestres 2026 et 2025, et de 44 millions et 18 millions de dollars depuis le début des exercices 2026 et 2025.

(ii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 11 millions de dollars et 14 millions de dollars pour les deuxièmes trimestres 2026 et 2025, et de 21 millions et 27 millions de dollars depuis le début des exercices 2026 et 2025.

(iii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 48 millions de dollars et 27 millions de dollars pour les deuxièmes trimestres 2026 et 2025, et de 75 millions et 60 millions de dollars depuis le début des exercices 2026 et 2025.

(iv) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 8 millions de dollars et 4 millions de dollars pour les deuxièmes trimestres 2026 et 2025, et de 12 millions et 7 millions de dollars depuis le début des exercices 2026 et 2025.





II. Informations relatives aux indicateurs non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, les « PCGR », nous avons recours à des indicateurs financiers historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les frais de restructuration et de redéfinition des segments opérationnels, le produit net obtenu sur la cession d’activités, les charges de dépréciation, la provision fiscale mexicaine et d’autres éléments spécifiques. Le terme « ajusté » est généralement utilisé pour désigner ces mesures financières non conformes aux PCGR.

La direction applique des indicateurs financiers non conformes aux PCGR en interne à la prise de décisions stratégiques, à la prévision des résultats futurs et à l’évaluation des performances actuelles. En précisant les indicateurs financiers non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus claire et plus cohérente des résultats d’exploitation de la Société et des tendances pour les périodes de référence. L’emploi des indicateurs financiers non conformes aux PCGR se fait en complément et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et permet une analyse supplémentaire des opérations de la Société qui, conjointement à nos résultats présentés conformément aux PCGR, vise à apporter une meilleure compréhension des facteurs et tendances influant sur ses activités. Les indicateurs financiers ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou profits futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur calendrier, leurs effets et/ou leur importance. Les indicateurs financiers ajustés font généralement l’objet d’ajustements non conformes aux PCGR, ce qui renforce la confiance de la direction dans sa capacité à anticiper les indicateurs financiers ajustés par rapport à sa capacité à prévoir les indicateurs financiers conformes aux PCGR. Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme un remplacement ni une forme supérieure des indicateurs correspondants calculés conformément aux PCGR.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR n’étant pas préparés conformément aux PCGR, les informations non conformes aux PCGR de la Société ne sont pas nécessairement comparables aux indicateurs intitulés de manière comparable présentés par d’autres sociétés. Les tableaux ci-dessous font état du rapprochement de chaque indicateur financier non conforme aux PCGR avec l’indicateur financier conforme aux PCGR le plus comparable.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

June 30, 2026 Six Months Ended

June 30, 2026 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 1.78 $ 256 $ 4.01 Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 41 0.64 41 0.64 Impairment charges (ii) 22 0.34 22 0.34 Restructuring costs (iii) 9 0.14 19 0.30 Net (gain) on sale of business (iv) (17 ) (0.27 ) (17 ) (0.27 ) Other matters (v) 14 0.23 12 0.19 Tax item–Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) (6 ) (0.09 ) Other tax matters (vii) (1 ) (0.01 ) 3 0.04 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.82 $ 330 $ 5.16





Three Months Ended

June 30, 2025 Six Months Ended

June 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 196 $ 2.99 $ 393 $ 5.99 Adjustments: Impairment charges (ii) (1 ) (0.02 ) 4 0.06 Restructuring costs (iii) 2 0.03 3 0.05 Other matters (v) (1 ) (0.02 ) (8 ) (0.12 ) Tax item–Mexico (vi) (6 ) (0.08 ) (7 ) (0.11 ) Other tax matters (vii) (2 ) (0.03 ) (2 ) (0.03 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.87 $ 383 $ 5.84

Le résultat net et le BPA peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis.

Notes



(i) Au cours des périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2026, nous avons comptabilisé des frais d’acquisition et d’intégration avant impôts de 53 millions de dollars, principalement liés à notre projet d’acquisition de Tate & Lyle, incluant des pertes de 47 millions de dollars sur des instruments de couverture de change liés à l’acquisition. Aucune activité de ce type n’a eu lieu au cours des périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2025.

(ii) Au cours des périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2026, nous avons comptabilisé des charges de dépréciation avant impôts de 33 millions de dollars, principalement liées à la fermeture de notre site de Cabo, au Brésil. Au cours du trimestre arrêté au 30 juin 2025, nous avons comptabilisé un avantage fiscal lié à la charge de dépréciation sur nos placements par mise en équivalence. Au cours des six mois clos le 30 juin 2025, nous avons comptabilisé 6 millions de dollars de charges de dépréciation avant impôts liées à certains titres de participation.

(iii) Au cours du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2026, nous avons comptabilisé des coûts de restructuration avant impôts de 14 millions de dollars et de 25 millions de dollars, principalement liés à la fermeture de notre établissement de Cabo, au Brésil, ainsi qu’aux coûts associés à la vente de nos activités au Pakistan et à d’autres opérations de restructuration. Au cours du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2025, nous avons engagé des frais de restructuration avant impôts respectivement établis à 3 millions et 4 millions de dollars, résultant principalement de dépenses de démantèlement suivant les fermetures d’usines.

(iv) Au cours du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2026, nous avons comptabilisé un gain net avant impôts de 44 millions de dollars lié à la vente de nos activités au Pakistan. Aucune activité de ce type n’a eu lieu au cours des périodes de trois et de six mois closes le 30 juin 2025.

(v) Au cours des périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2026, nous avons comptabilisé des charges avant impôts de 19 millions de dollars et de 17 millions de dollars, principalement liées à l’incident thermique d’Argo. Au cours du trimestre et semestre clos le 30 juin 2025, nous avons calculé un bénéfice brut respectif de 1 million et 11 millions de dollars, principalement induit par des recouvrements d’assurance et un jugement favorable relatif à certaines taxes indirectes au Brésil.

(vi) Avantages fiscaux résultant du mouvement du peso mexicain par rapport au dollar américain et son incidence sur la réévaluation des états financiers de la Société au Mexique au cours de la période.

(vii) Au cours du trimestre et semestre clos le 30 juin 2026, nous avons comptabilisé une variation de notre provision relative au réinvestissement permanent des bénéfices réalisés à l’étranger, aux passifs fiscaux constatés au titre d’exercices antérieurs, aux incidences fiscales associées aux ajustements hors PCGR susmentionnés (relatifs à l’exercice en cours et aux exercices antérieurs) ainsi qu’à la reprise d’avantages fiscaux américains obtenus lors d’exercices antérieurs. Ces éléments ont été partiellement compensés par l’utilisation de moins-values ​​en capital n’ayant pas donné lieu à un avantage fiscal antérieur, la comptabilisation d’un actif d’impôt différé et des produits d’intérêts sur des avantages fiscaux précédemment comptabilisés et liés à certains dispositifs incitatifs locaux au Brésil qui étaient auparavant imposables.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, 2026 2025 2026 2025 Operating income $ 188 $ 271 $ 391 $ 547 Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 6 — 6 — Impairment charges (ii) 31 — 31 6 Restructuring costs (iii) 14 3 25 4 Other matters (v) 19 (1 ) 17 (11 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 258 $ 273 $ 470 $ 546

Pour les remarques (i) à (v), voir les remarques (i) à (v) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)





Three Months Ended June 30, 2026 Six Months Ended June 30, 2026 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 175 $ 59 33.7 % $ 369 $ 109 29.5 % Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 53 12 53 12 Impairment charges (ii) 33 11 33 11 Restructuring costs (iii) 14 5 25 6 Net (gain) on sale of business (iv) (44 ) (27 ) (44 ) (27 ) Other matters (v) 19 5 17 5 Tax item–Mexico (vi) — 2 — 6 Other tax matters (vii) — 1 — (3 ) Adjusted Non-GAAP $ 250 $ 68 27.2 % $ 453 $ 119 26.3 %









Three Months Ended June 30, 2025 Six Months Ended June 30, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 259 $ 61 23.6 % $ 526 $ 129 24.5 % Adjustments: Impairment charges (ii) — 1 6 2 Restructuring costs (iii) 3 1 4 1 Other matters (v) (1 ) — (11 ) (3 ) Tax item–Mexico (vi) — 6 — 7 Other tax matters (vii) — 2 — 2 Adjusted Non-GAAP $ 261 $ 71 27.2 % $ 525 $ 138 26.3 %

Pour les remarques (i) à (vii), voir les remarques (i) à (vii) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 9.15 $ 9.75 Adjustments: Acquisition/integration costs (i) 0.64 0.64 Impairment charges (ii) 0.34 0.34 Restructuring costs (iii) 0.30 0.30 Net (gain) on sale of business (iv) (0.27 ) (0.27 ) Other matters (v) 0.19 0.19 Tax item–Mexico (vi) (0.09 ) (0.09 ) Other tax matters (vii) 0.04 0.04 Adjusted EPS $ 10.30 $ 10.90

Pour les remarques (i) à (vii), voir les remarques (i) à (vii) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 27.4 % 28.9 % Adjustments: Acquisition/integration costs (i) (0.3 %) (0.3 %) Impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 % Restructuring costs (iii) (0.1 %) (0.1 %) Net (gain) on sale of business (iv) (1.6 %) (1.6 %) Other matters (v) 0.1 % 0.1 % Tax item–Mexico (vi) 0.6 % 0.6 % Other tax matters (vii) (0.3 %) (0.3 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

Pour les remarques (i) à (vii), voir les remarques (i) à (vii) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

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Investisseurs : Noah Weiss, 773-896-5242

Médias : Rick Wion, 708-209-6323