MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

 | Source: Klépierre Klépierre

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

Paris – le 6 août 2026

Klépierre a mis à la disposition du public et déposé son rapport financier semestriel 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers le 6 août 2026. Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Société www.klepierre.com, rubrique « Espace Finance ».

AGENDA 
21 octobre 2026Évolution de l'activité des neuf premiers mois de l’année 2026 (après bourse)
CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURSCONTACTS PRESSE
Laurent Budd, CFA, Group Head of IR and Financial CommunicationHélène Salmon, Group Head of Communications
06 86 59 74 36laurent.budd@klepierre.com06 43 41 97 18helene.salmon@klepierre.com
Hugo Martins, IR ManagerMarie Gesquière, Taddeo
07 72 11 63 24hugo.martins@klepierre.com06 28 22 97 58teamklepierre@taddeo.fr
Tanguy Phelippeau, IR Manager 
07 72 09 29 57tanguy.phelippeau@klepierre.com 
À PROPOS DE KLÉPIERRE 
Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,8 milliards d’euros au 30 juin 2026, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : https://www.klepierre.com/newsroom/news


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