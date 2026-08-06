COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026
Paris – le 6 août 2026
Klépierre a mis à la disposition du public et déposé son rapport financier semestriel 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers le 6 août 2026. Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Société www.klepierre.com, rubrique « Espace Finance ».
|AGENDA
|21 octobre 2026
|Évolution de l'activité des neuf premiers mois de l’année 2026 (après bourse)
|CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS
|CONTACTS PRESSE
|Laurent Budd, CFA, Group Head of IR and Financial Communication
|Hélène Salmon, Group Head of Communications
|06 86 59 74 36
|laurent.budd@klepierre.com
|06 43 41 97 18
|helene.salmon@klepierre.com
|Hugo Martins, IR Manager
|Marie Gesquière, Taddeo
|07 72 11 63 24
|hugo.martins@klepierre.com
|06 28 22 97 58
|teamklepierre@taddeo.fr
|Tanguy Phelippeau, IR Manager
|07 72 09 29 57
|tanguy.phelippeau@klepierre.com
|À PROPOS DE KLÉPIERRE
|Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,8 milliards d’euros au 30 juin 2026, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
|Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : https://www.klepierre.com/newsroom/news
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