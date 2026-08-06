Harvard Business Impact lance les Essential Skill Suites : une nouvelle approche de l’apprentissage pour permettre aux étudiants de développer les compétences humaines distinctives recherchées par les employeurs

BOSTON, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harvard Business Impact , la plateforme de référence utilisée par plus de 250 000 enseignants à travers le monde, annonce aujourd’hui le lancement des Essential Skill Suites , un portefeuille de ressources pédagogiques conçu pour aider les étudiants à acquérir, grâce à un apprentissage actif fondé sur la pratique, les compétences essentielles, directement mobilisables dans leur future carrière et recherchées par les employeurs.

L’enseignement supérieur est confronté à une pression croissante pour préparer les diplômés à intégrer un marché du travail profondément transformé par l’intelligence artificielle. Harvard Business Impact a développé les Essential Skill Suites afin de contribuer à combler cet écart, en s’appuyant sur son expérience auprès de plus de 4 000 établissements d’enseignement supérieur répartis dans 75 pays, ainsi que d’organisations du Global 2000. L’objectif est de proposer des ressources pédagogiques faciles à intégrer dans les cursus, simples à enseigner pour les enseignants et fondées sur un apprentissage actif axé sur la pratique.

« Les diplômés d’aujourd’hui souhaitent quitter l’université avec la certitude d’être prêts pour leur avenir, en sachant qu’ils sauront collaborer efficacement, évoluer dans un environnement incertain et prendre des décisions éclairées. Ce sont précisément les qualités que recherchent également les employeurs », déclare Nicole Harris, directrice principale chargée de la planification stratégique et des initiatives de croissance chez Harvard Business Impact. « C’est pourquoi nous lançons les Essential Skill Suites : pour aider les enseignants et les établissements d’enseignement supérieur à offrir aux étudiants l’opportunité de mettre en pratique et de perfectionner les compétences qui les aideront à réussir à l’université, dans leur carrière et tout au long de leur vie. »

Les Essential Skill Suites ont été conçues à partir du constat que les étudiants, en particulier ceux de premier cycle universitaire, retiennent davantage les connaissances lorsqu’ils peuvent les apprendre de manière active et les mettre en pratique. S’appuyant sur l’expertise de Harvard Business Impact en matière d’apprentissage actif, cette offre met à la disposition des enseignants une sélection de ressources pédagogiques fondées sur la pratique, qui rendent l’apprentissage plus concret. Chaque Skill Suite comprend des cours en ligne alimentés par l’IA, développés en partenariat avec CodeSignal, ainsi que les Quick Cases et les simulations primées de Harvard Business Impact. Si chacun de ces éléments peut être utilisé indépendamment, leur combinaison offre aux étudiants une expérience d’apprentissage cohérente, riche et immersive.

Le portefeuille est inauguré par les trois premières Essential Skill Suites, élaborées à partir de recherches menées à l’échelle mondiale sur les besoins des employeurs et des retours des enseignants : Navigating Change and Uncertainty (S’adapter au changement et à l’incertitude), Collaborating Productively (Collaborer efficacement) et Thinking and Acting with Integrity (Réfléchir et agir avec intégrité). De nouvelles compétences viendront enrichir cette offre dans un avenir proche.

Les premières Essential Skill Suites seront disponibles dès le mois d’août, permettant aux enseignants d’intégrer un apprentissage actif, fondé sur la pratique, dans leurs programmes de la rentrée. Les enseignants souhaitant intégrer les Essential Skill Suites à leurs cours peuvent en savoir plus et commencer à les utiliser sur https://hbsp.harvard.edu/undergraduate/skills .

À propos de Harvard Business Impact

Harvard Business Impact fait partie de Harvard Business Publishing, une filiale de Harvard Business School. Harvard Business Impact a pour mission de promouvoir l’excellence dans l’enseignement du management et de révéler le potentiel de leadership de chacun, dès la salle de classe. L’organisation collabore avec plus de 4 000 établissements d’enseignement supérieur dans 75 pays, ainsi qu’avec des entreprises du Global 2000, afin de proposer des expériences d’apprentissage de premier plan et de former des leaders capables de relever les défis d’un monde en constante évolution. Pour en savoir plus : hbsp.harvard.edu .

Contact presse : Caroline Hansen [chansen@wearecsg.com]