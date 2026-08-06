KAYTUS liefert innerhalb von nur 72 Tagen einen luftgekühlten Hochdichte-Rechencluster mit 400 Racks und verkürzt damit die Bereitstellungszeit um 60 %

SINGAPUR, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS hat kürzlich einen maßgeschneiderten, luftgekühlten Hochdichte-Rechencluster mit 400 Racks für ein KI-Rechenzentrum in Japan geliefert und in Betrieb genommen. Von der kundenspezifischen Forschung und Entwicklung über die Großserienfertigung bis hin zur vollständigen Installation vor Ort wurde das gesamte Projekt innerhalb von nur 72 Tagen realisiert. Damit verkürzte KAYTUS den in der Branche üblichen Bereitstellungszeitraum von rund 180 Tagen um 60 % und stellte leistungsstarke Rechenkapazitäten für geschäftskritische Anwendungen in kürzester Zeit bereit.

Mit dem rasanten Übergang großer KI-Modelle vom Entwicklungsstadium in den produktiven Einsatz verändern sich auch die Anforderungen an die zugrunde liegende Recheninfrastruktur. Im Mittelpunkt steht heute nicht mehr allein die Bereitstellung leistungsfähiger Hardware, sondern die Fähigkeit, große heterogene Rechencluster zuverlässig zu planen, zu integrieren, zu validieren und im großen Maßstab zu betreiben. Die Geschwindigkeit der Bereitstellung ist längst mehr als nur ein Maßstab für die Qualität der technischen Umsetzung – sie entscheidet unmittelbar darüber, wie schnell Infrastrukturinvestitionen produktiv genutzt und wirtschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann.

Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts unterstreicht die umfassende Kompetenz von KAYTUS. Sie belegt die Fähigkeit des Unternehmens, die komplexen Anforderungen beim Aufbau großer Rechencluster systematisch zu bewältigen – von anspruchsvollen Bereitstellungsszenarien und engen Projektzeitplänen bis hin zu hohen Anforderungen an Rechendichte, Systemzuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft.

Luftgekühlter Rechencluster: Komplexe Anforderungen beim Aufbau skalierbarer KI-Recheninfrastruktur

Das im Rahmen dieses Projekts realisierte luftgekühlte KI-Rechenzentrum ist Teil einer strategischen KI-Recheninfrastruktur, die von einem führenden Cloud Service Provider (CSP) aufgebaut wurde, um den steigenden Bedarf an rechenintensiven KI-Workloads in unterschiedlichsten Branchen zu decken. Angesichts des großen Projektumfangs, der Anforderungen an heterogene Workloads und der ambitionierten Leistungsziele stellte das Vorhaben außergewöhnlich hohe Anforderungen an die Effizienz der Implementierung, die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, die Qualität der technischen Umsetzung sowie an eine durchgängige und verlässliche Projektabwicklung:

Der Kunde sah sich zunächst mit einem äußerst engen Zeitfenster für die Inbetriebnahme konfrontiert. Da die Nachfrage nach Inferenz großer KI-Modelle kontinuierlich zunahm, arbeitete die bestehende Recheninfrastruktur bereits dauerhaft an ihrer Kapazitätsgrenze. Eine schnelle Erweiterung der verfügbaren Rechenleistung war daher entscheidend, um zusätzliche Geschäftspotenziale zeitnah erschließen zu können. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde das Projekt gemäß einem beschleunigten Zeitplan realisiert. Kundenspezifische Forschung und Entwicklung, technische Validierung, Serienfertigung, Logistikkoordination und die Implementierung vor Ort liefen gleichzeitig statt nacheinander ab.

Zweitens basierten die für dieses Projekt entwickelten kundenspezifischen Hochdichte-Rechenknoten auf einem dedizierten One-Set-per-Rack-Design. Der stark begrenzte Bauraum im Inneren sowie die Integration nicht standardisierter Hardware stellten deutlich höhere Anforderungen an Präzision und Qualitätskontrolle als bei herkömmlichen Serversystemen aus der Serienfertigung. Daher musste jeder einzelne Montageschritt höchsten Standards genügen.

Darüber hinaus stellen luftgekühlte Hochdichte-Cluster hohe Anforderungen an die Luftführung zwischen Warm- und Kaltgängen, an das thermische Gleichgewicht auf Rack-Ebene sowie an die Installationsstandards der Serverschränke. Bereits geringfügige Abweichungen bei der Positionierung der Racks, der Kabelführung, der Trennung der Luftströme oder der Installationsgenauigkeit können die Kühlleistung und die langfristige Stabilität des Gesamtsystems beeinträchtigen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Ausführung vor Ort und an die Qualität der Projektumsetzung.

End-to-End-Implementierung von KAYTUS: Die Komplexität groß angelegter Cluster bewältigen

Dass der 400-Knoten-Cluster innerhalb von nur 72 Tagen vollständig bereitgestellt werden konnte, basiert auf dem ausgereiften End-to-End-Bereitstellungsmodell von KAYTUS. Dieses baut auf langjähriger Erfahrung bei der Planung, Implementierung und Inbetriebnahme großer Rechencluster auf. Dank der engen Verzahnung von Produktdefinition, Großserienfertigung und Clusterimplementierung konnte KAYTUS selbst dieses komplexe Projekt innerhalb kürzester Zeit produktiv in Betrieb nehmen.

1. Anwendungsorientierte Lösungsentwicklung verkürzt den Weg von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

Die Lösung musste auf die Gegebenheiten eines luftgekühlten Hochdichte-Rechenzentrums in Japan zugeschnitten sein und gleichzeitig den dauerhaften Betrieb hochparalleler Inferenz-Workloads für große KI-Modelle gewährleisten – Anforderungen, die sich mit konventionellen Lösungen hinsichtlich Kühlung, Datenanbindung und Systemstabilität nicht gleichermaßen erfüllen lassen. Bereits in einer frühen Projektphase optimierte KAYTUS die Systemarchitektur auf Basis der Luftstromparameter des Rechenzentrums sowie des spezifischen Workload-Profils des Kunden. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Lösung exakt auf die tatsächlichen Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Indem Anforderungen aus Fertigung und Implementierung bereits in die frühe Planungsphase einbezogen wurden, konnten wiederholte Iterationen vermieden werden. So erreichte KAYTUS den angestrebten Gesamtprojektzeitraum von nur 72 Tagen und verschaffte dem Kunden einen entscheidenden Zeitvorteil.

2. Kundenspezifische Serienfertigung mit frühzeitig integrierter Qualitätssicherung gewährleistet die zuverlässige Auslieferung von 400 Racks und reduziert den Aufwand für die Vor-Ort-Fehlerbehebung.

Die 400 Racks mit speziell entwickelten Serversystemen basierten auf nicht standardisierten Systemspezifikationen und konnten daher nicht über herkömmliche Fertigungslinien produziert werden. Mithilfe modularer Fertigungsprozesse, speziell angepasster Produktionslinien und einer gezielten Vormontage von Komponenten gelang es KAYTUS, die kundenspezifische Lösung effizient in die Großserienfertigung zu überführen. Umfassende Funktionstests im Werk sowie intelligente Ferndiagnosen stellten sicher, dass potenzielle Probleme bereits vor dem Versand erkannt und behoben wurden. Dadurch waren nach der Anlieferung weder Nacharbeiten noch zeitaufwendige Debugging-Maßnahmen erforderlich. Dadurch wurden Terminverzögerungen aufgrund umfangreicher Geräteausfälle vermieden. Die konstant hohe Produktqualität war damit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen Bereitstellungszeitraum, der um 60 % unter dem Branchendurchschnitt lag.

3. Die integrierte Implementierung und die schnelle Inbetriebnahme schaffen die Grundlage für einen dauerhaft stabilen Betrieb des Rechenzentrums.

Die Installation eines Clusters mit 400 Racks unter den strengen Sicherheitsvorgaben des Rechenzentrums in Japan, den anspruchsvollen Anforderungen an die Anlieferung vor Ort und den engen betrieblichen Rahmenbedingungen ließ sich mit einem herkömmlichen, sequenziellen Implementierungsmodell nicht innerhalb des geforderten Zeitfensters realisieren. Dank parallelisierter Arbeitsabläufe mit mehreren Teams und vollständig standardisierter Installationsprozesse konnten an einem einzigen Tag bis zu 80 Racks installiert werden. Die vollständige Implementierung des gesamten Clusters wurde so innerhalb von nur 12 Tagen abgeschlossen. Die schnelle Bereitstellung ermöglichte es dem Kunden, den kommerziellen Betrieb früher als geplant aufzunehmen. Gleichzeitig gewährleisten ein präzise abgestimmtes Kühlkonzept und ein integriertes Managementsystem den langfristig stabilen Betrieb des Clusters – auch unter dauerhaft hoher Auslastung.

Ein übertragbares Konzept für den Aufbau großer Recheninfrastrukturen

Mit der zunehmenden Verbreitung großer KI-Modelle steigen die Anforderungen der Branche an Geschwindigkeit, Qualität und Skalierbarkeit moderner Recheninfrastrukturen kontinuierlich. Im Wettbewerb entscheidet heute nicht mehr allein die Leistungsfähigkeit einzelner Komponenten. Ausschlaggebend ist vielmehr die Gesamtkompetenz entlang der Wertschöpfungskette – von der anwendungsspezifischen Lösungsentwicklung über die industrielle Fertigung und Systemintegration bis hin zur Implementierung und Inbetriebnahme vor Ort.

Der Erfolg dieses Projekts bestätigt die umfassende Kompetenz von KAYTUS bei der Umsetzung großer Rechenzentrumsprojekte und bietet Kunden weltweit einen reproduzierbaren, skalierbaren Ansatz für den Aufbau moderner KI-Recheninfrastrukturen.

Auch künftig wird KAYTUS seine Stärken in den Bereichen End-to-End-Implementierung, intelligente Fertigung und globale Projektabwicklung gezielt einsetzen, um Kunden weltweit dabei zu unterstützen, Rechenkapazitäten schneller produktiv zu nutzen und die Weiterentwicklung leistungsfähiger und effizienter KI-Infrastrukturen voranzutreiben.

Über KAYTUS

KAYTUS zählt zu den führenden Anbietern von KI-Infrastrukturen und Flüssigkeitskühlungslösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio innovativer, offener und energieeffizienter Produkte für cloudbasierte Anwendungen, KI, Edge Computing sowie weitere zukunftsweisende Anwendungsbereiche. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz und einem flexiblen Geschäftsmodell reagiert KAYTUS schnell und gezielt auf die individuellen Anforderungen seiner Kunden. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X