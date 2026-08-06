KAYTUS déploie un cluster informatique haute densité refroidi par air de 400 baies en seulement 72 jours, réduisant les délais de déploiement de 60 %

SINGAPOUR, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS a récemment achevé la livraison et le déploiement d’un cluster personnalisé de 400 baies à haute densité, refroidi par air, destiné à un centre de données dédié à l’intelligence artificielle au Japon. De la R&D sur mesure à la fabrication à grande échelle, jusqu’à la livraison complète et au déploiement sur site, l’ensemble du projet a été réalisé en seulement 72 jours, soit une réduction de 60 % par rapport au cycle de déploiement habituel du secteur, estimé à environ 180 jours. Cette réalisation offre une puissance de calcul élevée pour les charges de travail stratégiques.

Alors que les applications fondées sur les grands modèles d’IA passent rapidement de la phase de développement à celle de la mise en production, les infrastructures de calcul pour l’IA dépassent désormais le simple cadre de la fourniture de matériel pour devenir un véritable enjeu d’ingénierie des systèmes. Celui-ci repose sur la capacité à concevoir, intégrer, valider et faire évoluer des clusters informatiques hétérogènes de grande taille tout en garantissant un haut niveau de fiabilité. La vitesse de déploiement n’est plus seulement un indicateur de performance en matière d’ingénierie : elle détermine directement le délai de mise en service et la rapidité avec laquelle les investissements dans les infrastructures peuvent être transformés en valeur commerciale.

Le déploiement réussi de ce projet met en évidence les compétences globales de KAYTUS. Il démontre sa capacité à relever systématiquement les défis liés à la construction de clusters informatiques à grande échelle, notamment la forte complexité des déploiements, les délais de livraison très serrés, ainsi que les exigences élevées en matière de densité de calcul, de fiabilité des systèmes et de préparation opérationnelle.

Cluster refroidi par air : relever les multiples défis du calcul IA à grande échelle

Le centre de données IA refroidi par air livré dans le cadre de ce projet constitue une infrastructure stratégique de calcul dédiée à l’intelligence artificielle, développée par un important fournisseur de services cloud (CSP) afin de prendre en charge des charges de travail intensives dans différents secteurs d’activité. En raison de son ampleur, de la diversité des charges de travail concernées et des objectifs de performance particulièrement exigeants, ce projet imposait des niveaux très élevés d’efficacité de déploiement, de fiabilité des systèmes, de qualité d’ingénierie et de maîtrise de la chaîne de livraison de bout en bout.

Premièrement, le client devait respecter un calendrier extrêmement contraint pour la mise en production. Alors que la demande d’inférence basée sur les grands modèles continuait de croître rapidement, son infrastructure de calcul existante fonctionnait déjà à un niveau d’utilisation très élevé, rendant indispensable une montée en capacité rapide afin de soutenir la génération de revenus. Pour répondre à cette exigence, les différentes phases du projet, R&D personnalisée, validation technique, production en série, coordination logistique et déploiement sur site, ont été menées en parallèle plutôt que de manière séquentielle.

Deuxièmement, les nœuds de calcul haute densité personnalisés retenus pour ce projet reposaient sur une architecture dédiée, avec un ensemble par baie. L’espace interne fortement contraint et l’intégration de composants matériels non standard exigeaient une précision d’assemblage et un contrôle qualité bien supérieurs à ceux des serveurs produits en série, renforçant les exigences de qualité sur l’ensemble de la chaîne d’exécution.

Par ailleurs, les clusters haute densité refroidis par air imposent des contraintes particulièrement strictes concernant le confinement des allées chaudes et froides, l’équilibrage thermique au niveau des baies ainsi que les normes d’installation des armoires informatiques. Le moindre écart dans le positionnement des baies, le passage des câbles, l’isolation des flux d’air ou la précision du déploiement peut avoir un impact direct sur l’efficacité du refroidissement et sur la stabilité à long terme du système, ce qui accroît encore les exigences en matière d’exécution des travaux sur site et de qualité du déploiement.

KAYTUS : une approche de bout en bout pour maîtriser la complexité des clusters à grande échelle

La livraison complète de ce cluster de 400 baies en seulement 72 jours a été rendue possible grâce au cadre de déploiement d’infrastructures de calcul développé par KAYTUS au fil de plusieurs années d’expérience dans les projets de grande envergure. En combinant une définition produit rigoureuse, une fabrication industrielle à grande échelle et une expertise éprouvée dans le déploiement de clusters, l’entreprise a pu mettre rapidement en service un projet particulièrement complexe.

1. Une conception orientée par les usages pour accélérer le passage de la planification au déploiement.

Le projet devait s’intégrer à une infrastructure japonaise à haute densité refroidie par air tout en assurant en continu des charges d’inférence de grands modèles à forte concurrence, des contraintes auxquelles une solution standard ne pouvait satisfaire simultanément en matière de refroidissement, d’interconnexion des données et de stabilité des systèmes. Dès les premières phases du développement, KAYTUS a optimisé l’architecture globale du système en fonction des paramètres de circulation d’air du site et du profil de charge spécifique du client, garantissant une parfaite adéquation avec l’environnement de déploiement réel. En intégrant très en amont les contraintes de production et de déploiement, KAYTUS a évité de multiples cycles de révision et atteint son objectif de réalisation complète en 72 jours, ce qui a permis au client de gagner un temps considérable.

2. Une production sur mesure à grande échelle et un contrôle qualité anticipé pour garantir une livraison fiable de 400 baies.

Les 400 baies de serveurs personnalisés déployées dans le cadre de ce projet reposaient sur des spécifications techniques non standard incompatibles avec des lignes de production classiques. Grâce à une approche modulaire de la fabrication, à l’adaptation de lignes de production dédiées et à la préparation en amont des composants, KAYTUS a réussi à industrialiser la production de ce modèle spécifique. Associée à des tests complets réalisés en usine et à des diagnostics intelligents à distance, cette approche a permis de résoudre les éventuels problèmes avant l’expédition, sans qu’aucune reprise ni opération de débogage ne soit nécessaire à la livraison. Cette organisation a permis d’éviter les retards liés à des défaillances matérielles à grande échelle, la stabilité de la qualité des produits constituant l’un des principaux facteurs ayant permis de réduire de 60 % le délai de livraison par rapport à la moyenne du secteur.

3. Un déploiement intégré et une mise en service rapide pour garantir une exploitation durable des centres de données.

Le déploiement simultané d’un cluster de 400 baies, combiné aux exigences de sécurité des centres de données japonais, aux fortes contraintes de livraison sur site et aux limitations opérationnelles, rendait impossible l’utilisation d’un modèle de construction traditionnel séquentiel pour répondre aux impératifs de calendrier du client. Grâce à une organisation reposant sur plusieurs équipes travaillant en parallèle et sur des procédures de déploiement entièrement standardisées, jusqu’à 80 baies ont pu être installées en une seule journée, l’ensemble du cluster étant déployé en seulement 12 jours. Cette rapidité d’exécution a permis au client de lancer ses activités commerciales avant la date prévue, tandis que la gestion précise du refroidissement et les mécanismes de supervision intégrés garantissent une exploitation stable du cluster sous forte charge à long terme.

Un modèle reproductible pour les infrastructures de calcul à grande échelle

À mesure que les applications fondées sur les grands modèles poursuivent leur développement, les exigences du secteur de l’intelligence artificielle en matière de rapidité, de qualité et d’évolutivité des infrastructures de calcul ne cessent de croître. Le principal facteur de différenciation ne réside plus uniquement dans les performances d’un équipement donné, mais dans la capacité à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la définition des cas d’usage jusqu’à la fabrication industrielle, l’intégration des systèmes et le déploiement sur site.

Le succès de ce projet confirme les capacités de KAYTUS à assurer une livraison complète et maîtrisée dans le cadre de projets de construction de centres de données à grande échelle, tout en offrant à ses clients internationaux une approche reproductible et évolutive pour le développement de leurs infrastructures.

À l’avenir, KAYTUS continuera de s’appuyer sur son expertise en matière d’exécution de bout en bout, de fabrication intelligente et de déploiement international afin d’aider un plus grand nombre d’entreprises à valoriser plus rapidement leurs capacités de calcul et à faire progresser les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle vers un nouveau niveau d’efficacité.

À propos de KAYTUS

KAYTUS est un fournisseur de premier plan de solutions d’infrastructure pour l’intelligence artificielle et de technologies de refroidissement liquide. L’entreprise propose une large gamme de produits innovants, ouverts et respectueux de l’environnement destinés au cloud, à l’intelligence artificielle, à l’edge computing et à d’autres applications émergentes. Grâce à une approche centrée sur les besoins de ses clients, KAYTUS se distingue par sa capacité d’adaptation et la flexibilité de son modèle économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur KAYTUS.com ou suivez l’entreprise sur LinkedIn et X