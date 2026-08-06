Déclaration de Bombardier concernant son classement en tête des sondages de l'industrie sur le soutien des produits

Déclaration de Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d'avions et Service après-vente Bombardier

MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, l'équipe de Bombardier s'est classée en tête du sondage AIN sur le soutien des produits pour la troisième année consécutive, ainsi que du sondage du magazine Professional Pilot sur le soutien des produits pour la deuxième année consécutive. Pour les milliers de collaborateurs talentueux qui composent le réseau de services de Bombardier, ces résultats représentent bien plus qu'un simple classement. Ils constituent une reconnaissance significative de la part des clients que nous servons chaque jour et reflètent ce que nous sommes : une équipe déterminée à offrir le meilleur à nos clients.

Ces distinctions témoignent du dévouement sans faille des équipes de Bombardier à travers le monde pour offrir la confiance, l'attention et la commodité dont nos clients ont besoin pour exercer leurs activités en toute sérénité. Elles valident notre engagement à long terme envers une expérience client fluide, tout en mettant en lumière le succès de nos investissements continus visant à étendre notre réseau de services et à rapprocher davantage nos capacités et notre soutien des lieux d'activité de nos clients.

Nous savons que ces jalons sont le fruit de chaque interaction, de chaque problème résolu et de chaque pièce livrée dans les délais. Nos équipes sont animées par un engagement commun à améliorer sans cesse notre réactivité, à renforcer nos capacités et à créer des expériences inégalées pour chaque client. Au nom de toute l'équipe, je remercie nos clients pour leur confiance renouvelée. Nous restons déterminés à la mériter, jour après jour.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants au monde pour les particuliers, les entreprises, les gouvernements et les forces armées les plus exigeants. Cela signifie non seulement dépasser les normes, mais aussi comprendre suffisamment bien nos clients pour anticiper leurs besoins implicites.

Pour eux, nous nous engageons à ouvrir la voie à l'avenir de l'aviation, en innovant pour rendre les vols plus fiables, plus efficaces et plus durables. Nous mettons un point d'honneur à offrir un savoir-faire et une attention sans égal, afin de donner à nos clients davantage de confiance et l'expérience haut de gamme qu'ils méritent et attendent. Car ceux qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s'y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenue par un vaste réseau de collaborateurs Bombardier à travers le monde et 10 centres de service répartis dans six pays. Les jets Bombardier, leaders en termes de performances, sont fièrement fabriqués dans des usines de structures aéronautiques, d'assemblage et de finition situées au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a reçu le prestigieux prix « Red Dot : Best of the Best » dans la catégorie « Marques et design de communication ».

Pour plus d'informations

Pour consulter les actualités et informations relatives à l'entreprise, notamment le rapport de Bombardier sur le développement durable, ainsi que l'initiative de la société visant à alimenter l'ensemble de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant aérien durable (SAF) via le système « Book-and-Claim », rendez-vous sur bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de pointe de Bombardier et son réseau de service client, rendez-vous sur bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Contacts presse

Formulaire en ligne pour les contacts médias généraux

Christina Lemyre McCraw

+1 514 497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com