Air Canada se réjouit de l’élargissement de l’accord de transport aérien entre le Canada et le Nigeria

La société aérienne prévoit le lancement d’un service régulier pour Lagos à compter de 2027





MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada se réjouit de l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement du Canada de l’élargissement de l’accord de transport aérien entre le Canada et le Nigeria. Air Canada prévoit le lancement d’un service régulier pour Lagos à compter de 2027 et entame les démarches en vue d’obtenir les approbations gouvernementales nécessaires à l’exploitation de vols commerciaux à destination du Nigeria.

« Nous nous réjouissons de cet élargissement de l’accord de transport aérien et avons hâte d’obtenir les approbations gouvernementales requises pour lancer la desserte de Lagos, au Nigeria, au cours de l’année à venir », a déclaré Mary-Jane Lorette, vice-présidente – Gestion du chiffre d’affaires, Partenariats et Affaires internationales d’Air Canada.



« En élargissant nos accords de transport aérien, nous créons de nouvelles ouvertures pour les sociétés aériennes canadiennes et offrons davantage de choix aux voyageurs. L’accord de transport aérien nouvellement élargi entre le Canada et le Nigeria resserrera nos liens économiques et favorisera le tourisme et le commerce, facilitant ainsi les échanges entre les gens et les entreprises dans nos deux pays, » a exprimé l’honorable Steven MacKinnon, C.P., député et ministre des Transports du Canada.

« Cet accord élargi crée un lien direct entre le Canada et le Nigeria. Il signifie davantage de choix pour les voyageurs, des liens plus étroits entre nos populations et de nouveaux débouchés pour les entreprises afin qu’elles accroissent le commerce bidirectionnel, a affirmé l’honorable Maninder Sidhu, C.P., député et ministre du Commerce international du Canada. « J’ai rencontré de nombreux Canadiens d’ascendance nigériane qui appellent depuis longtemps à une plus grande connectivité entre le Canada et le Nigeria, et je sais qu’ils accueilleront favorablement la création de nouvelles options de vols. Le Nigeria est l’un des plus importants marchés économiques en Afrique. Une liaison directe pour Lagos rapproche les exportateurs canadiens de ce marché tout en réunissant les familles, les collectivités et les partenaires. »

Les précisions, notamment les horaires et les appareils, seront annoncées en temps voulu. La desserte du Nigeria est sous réserve des approbations gouvernementales et des processus liés à l’exploitation de services aériens dans ce pays.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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