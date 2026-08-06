Saputo annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2027 clos le 30 juin 2026

MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (nous, Saputo ou la Société) a divulgué aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2027 clos le 30 juin 2026. À moins d’avis contraire, tous les montants inclus dans ce communiqué de presse sont exprimés en millions de dollars canadiens (CAD), sauf les données par action, et sont présentés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Les résultats de la participation résiduelle de 20 % dans l’ancienne Division Produits laitiers (Argentine), qui étaient historiquement comptabilisés dans le Secteur International et pour lesquels les informations comparatives ont été présentées de nouveau suite à sa classification comme activité abandonnée, continuent d’être comptabilisés à titre de participation dans une entreprise associée selon la méthode de mise en équivalence et est présentée dans le Secteur International.

« Nous avons amorcé l’exercice 2027 sur une note solide, les quatre secteurs ayant contribué à l’amélioration des résultats et à une croissance généralisée du bénéfice », a déclaré Carl Colizza, président et chef de la direction. « Notre performance ce trimestre a été soutenue par de solides volumes de ventes dans l’ensemble de nos activités ainsi que par la forte dynamique de notre plateforme d’ingrédients, dans un contexte où la demande soutenue pour les produits laitiers à haute teneur en protéines et des conditions de marché favorables ont directement contribué à nos résultats. Cette performance témoigne des retombées positives des investissements que nous avons réalisés pour accroître notre capacité, moderniser notre réseau de production et bâtir une plateforme plus efficiente et à moindre coût. Elle vient également renforcer notre conviction à l’égard des catégories et des plateformes dans lesquelles nous avons choisi d’investir et de croître. Grâce à un portefeuille plus ciblé, à un bilan renforcé et à une exécution disciplinée, nous sommes bien placés pour continuer à convertir la demande en bénéfices durables et de meilleure qualité. »

Pour les premiers trimestres

clos les 30 juin

2026 20252 ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 4 421 4 356 BAIIA ajusté1 427 397 Marge du BAIIA ajusté1 9,7 % 9,1 % Bénéfice net lié aux activités poursuivies 183 157 Bénéfice net par action (BPA) lié aux activités poursuivies De base 0,46 0,38 Dilué 0,45 0,38 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1 199 176 BPA ajusté lié aux activités poursuivies1 - De base et dilué 0,49 0,42 Entrées de trésorerie nettes d'exploitation liées aux activités poursuivies 151 262 Dépenses d’investissement 57 59 ACTIVITÉS ABANDONNÉES (Perte nette) bénéfice net lié(e) aux activités abandonnées3 (180 ) 8 ACTIVITÉS POURSUIVIES ET ABANDONNÉES

Bénéfice net 3 165

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées. 3 Se reporter à la note 5 des états financiers consolidés de la Société pour un complément d'information.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Tous les secteurs d'exploitation ont affiché une rentabilité supérieure à celle du premier trimestre de l’exercice précédent, contribuant ainsi à une forte croissance du bénéfice. Les résultats ont bénéficié des investissements récents visant à accroître la capacité et à renforcer le potentiel de production, ainsi que de la dynamique commerciale et des gains d’efficience opérationnelle, ce qui a favorisé l’expansion des marges malgré les pressions inflationnistes persistantes.

Les produits se sont élevés à 4,421 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 65 millions de dollars, ou de 1,5 %, attribuable principalement à l’augmentation des prix sur le marché des ingrédients laitiers, à la croissance des volumes d’ingrédients à forte teneur en protéines et à la hausse des prix de vente instaurée pour atténuer les pressions inflationnistes.

Le BAIIA ajusté1 s’est chiffré à 427 millions de dollars, en hausse de 30 millions de dollars, ou 7,6 %, avec une marge du BAIIA ajusté1 de 9,7 %, en hausse par rapport à 9,1 %.

Nos résultats ont bénéficié d’investissements récents visant à accroître notre capacité et à améliorer nos capacités de production, renforçant notre habileté à répondre à la demande d’ingrédients à forte teneur en protéines; La hausse des prix de marché de nos ingrédients à forte teneur en protéines a été favorable; Les initiatives commerciales ont soutenu une combinaison de produits favorable, stimulée par la demande accrue pour les produits laitiers et les ingrédients à haute teneur en protéines, ainsi que pour les produits de marque; Les améliorations opérationnelles dans la fabrication et l’entreposage, appuyées par des initiatives continues d’optimisation du réseau, ont contribué à des gains de productivité et à des économies; Les mesures de tarification prises sur les marchés nationaux et la hausse des prix du fromage et des ingrédients laitiers sur les marchés internationaux ont contribué à atténuer les pressions inflationnistes sur les coûts des intrants, notamment l’augmentation des coûts de main-d’œuvre, du carburant, du transport et de l'emballage; L’augmentation des frais de vente et des frais généraux et d'administration s’explique par les salaires et la rémunération, les investissements continus dans les initiatives technologiques et numériques, ainsi que par l'accroissement des investissements en publicité et en promotions visant à soutenir les marques phares.



Le bénéfice net lié aux activités poursuivies a totalisé 183 millions de dollars, ou 0,46 $ par action (de base) et 0,45 $ par action (dilué), en hausse de 26 millions de dollars. La hausse du bénéfice net s’explique principalement par l’accroissement du BAIIA ajusté 1 décrit ci-dessus et la diminution des charges financières et des coûts de restructuration, facteurs contrebalancés en partie par l’augmentation des amortissements et de la charge d'impôt sur le résultat. L’augmentation du BPA reflète également une réduction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation découlant des rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

décrit ci-dessus et la diminution des charges financières et des coûts de restructuration, facteurs contrebalancés en partie par l’augmentation des amortissements et de la charge d'impôt sur le résultat. L’augmentation du BPA reflète également une réduction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation découlant des rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 1 a totalisé 199 millions de dollars, ou 0,49 $ par action 1 (de base et dilué), en hausse de 23 millions de dollars, ou 0,07 $ par action. L'augmentation du BPA ajusté lié aux activités poursuivies 1 est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net lié aux activités poursuivies dont il est question ci-dessus, et reflète la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation attribuable aux rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

a totalisé 199 millions de dollars, ou 0,49 $ par action (de base et dilué), en hausse de 23 millions de dollars, ou 0,07 $ par action. L'augmentation du BPA ajusté lié aux activités poursuivies est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net lié aux activités poursuivies dont il est question ci-dessus, et reflète la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation attribuable aux rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le bénéfice net a totalisé 3 millions de dollars, en baisse de 162 millions de dollars. La diminution du bénéfice net est principalement attribuable à une perte liée aux activités abandonnées 4 découlant de la perte liée à la cession des activités abandonnées après impôt sur le résultat. Cette perte reflète l’incidence hors trésorerie du recyclage des montants cumulatifs comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global relatifs à la Division Produits laitiers (Argentine) à l’état consolidé du résultat net au moment de sa vente, en partie contrebalancée par le profit sur la cession, après impôt sur le résultat. Cette diminution a été en partie contrebalancée par une augmentation du bénéfice net lié aux activités poursuivies, comme il est mentionné précédemment.

découlant de la perte liée à la cession des activités abandonnées après impôt sur le résultat. Cette perte reflète l’incidence hors trésorerie du recyclage des montants cumulatifs comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global relatifs à la Division Produits laitiers (Argentine) à l’état consolidé du résultat net au moment de sa vente, en partie contrebalancée par le profit sur la cession, après impôt sur le résultat. Cette diminution a été en partie contrebalancée par une augmentation du bénéfice net lié aux activités poursuivies, comme il est mentionné précédemment. Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation attribuables aux activités poursuivies ont totalisé 151 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 111 millions de dollars, ou 42,4 %. Cette baisse découle surtout de l’utilisation accrue du fonds de roulement, contrebalancée en partie par la hausse du BAIIA ajusté 1 .

. La Société a reçu un produit d’environ 710 millions de dollars (508 millions de dollars américains), ce qui représente environ 612 millions de dollars, déduction faite de l’impôt (440 millions de dollars américains) découlant de la vente de sa participation de 80 % dans la Division Produits laitiers (Argentine).

La Société a retourné du capital aux actionnaires au moyen du rachat de 7,2 millions d'actions ordinaires, pour un prix total d'achat d'environ 300 millions de dollars, et du versement de dividendes totalisant 80 millions de dollars.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.



ÉVÉNEMENTS CLÉS

Le conseil d’administration a révisé la politique de dividende et a augmenté le dividende trimestriel, qui est passé de 0,20 $ l’action à 0,21 $ l’action, soit une hausse de 5 %. Le dividende trimestriel sera payable le 25 septembre 2026 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2026.



Sous réserve de l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »), la Société entend modifier son offre publique de rachat de manière à faire passer le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être rachetées aux fins d’annulation de 20 498 278 à environ 24 000 000 d’actions, ce qui représente le pourcentage maximal de 10 % du flottant en vertu des règles de la TSX. La Société prévoit continuer de procéder activement à des rachats d'actions, soutenus par la solidité de son bilan.



Le 22 juin 2026, nous avons annoncé que nous avons conclu une entente avec Danone Asia Pte Ltd en vue de la vente de notre participation dans la coentreprise Danone Saputo Dairy Australia (DSDA), qui fait partie de notre Division Produits laitiers (Australie). La transaction est assujettie à l’obtention des approbations réglementaires et devrait être conclue au cours de la seconde moitié de l’année civile 2026. La contrepartie convenue s'élève à environ 253 millions de dollars (257 millions de dollars australiens) et est assujettie aux ajustements postérieurs à la clôture habituels prévus aux termes de l’entente.



Le 18 juin 2026, nous avons conclu la transaction annoncée le 12 février 2026 et vendu une participation de 80 % dans notre Division Produits laitiers (Argentine) à Gloria Foods, la société de portefeuille spécialisée dans les produits laitiers et alimentaires de Grupo Gloria. Dans le cadre de la clôture, Saputo a reçu un produit d’environ 710 millions de dollars (508 millions de dollars américains), ce qui représente environ 612 millions de dollars, déduction faite de l’impôt (440 millions de dollars américains), et elle conserve une participation de 20 % dans ces activités. L'entreprise demeure le principal transformateur laitier en Argentine.



Le 19 juin 2026, la Société a affecté le produit tiré de la vente d’une participation de 80 % dans la Division Produits laitiers (Argentine) au remboursement du capital global de 350 millions de dollars de ses billets non garantis de premier rang de série 8 et des emprunts bancaires impayés, ainsi qu'aux besoins généraux de la Société.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 4 Se reporter à la note 5 des états financiers consolidés de la Société pour un complément d'information.



Renseignements supplémentaires

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes, et le rapport de gestion pour le premier trimestre de l’exercice 2027. Ces documents sont disponibles sur SEDAR+ sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à l’adresse suivante : www.saputo.com .

Webdiffusion et conférence téléphonique

Une webdiffusion et une conférence téléphonique auront lieu le vendredi 7 août 2026 à 8 h 30 (heure de l'Est).

La webdiffusion débutera par une courte présentation, suivie d’une période de questions. Les conférenciers seront Carl Colizza, président et chef de la direction, et Maxime Therrien, chef de la direction financière et secrétaire.

Pour participer :

Webdiffusion : Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien .

Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo ( www.saputo.com ) dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».





: Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce . Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo ( ) dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ». Conférence téléphonique : 1-800-715-9871 ID de conférence : 3910029

Veuillez signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence.

Enregistrement différé de la conférence et de la présentation webdiffusée

Pour ceux qui ne peuvent se joindre à la présentation webdiffusée, celle-ci sera archivée sur le site Web de Saputo ( www.saputo.com ), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, Saputo est un important fabricant de fromage, de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus important fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur www.saputo.com ou par l'entremise de Facebook , Instagram et LinkedIn .

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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « supposer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés périodiquement auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 4 juin 2026, qui peut être consulté sur SEDAR+, sous le profil de la Société, au www.sedarplus.ca .

Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la disponibilité et les variations de prix du lait et des autres ingrédients laitiers, notre capacité à transférer les augmentations du coût des intrants, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la chaîne d’approvisionnement sous tension et la concentration des fournisseurs; la fluctuation des prix des produits laitiers dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux; les incertitudes économiques et géopolitiques persistantes; les changements apportés aux accords et politiques commerciaux internationaux, y compris ceux qui pourraient résulter des tarifs douaniers, des quotas, des barrières commerciales et d'autres restrictions similaires; l’évolution réelle ou perçue de la conjoncture économique ou les ralentissements économiques ou les récessions; l’évolution des tendances de consommation; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; l’environnement de plus en plus concurrentiel dans notre secteur d’activité; le regroupement de la clientèle; les cybermenaces et autres risques informatiques liés à l’interruption des activités, à la confidentialité, à l’intégrité des données et aux fraudes par compromission de courriels d’affaires; les changements apportés aux mesures de protection tarifaire des produits laitiers; l’interruption imprévue des activités; l’évolution de la législation et de la réglementation en matière d’environnement; les conséquences éventuelles des changements climatiques; l’attention accrue portée aux questions liées au développement durable; les menaces touchant la santé publique; l’incapacité de mettre en œuvre notre stratégie de croissance comme prévu ou d’intégrer adéquatement des entreprises acquises en temps utile et de manière efficace, ou l'incapacité de réaliser les avantages attendus des cessions; l’incapacité d’effectuer les dépenses d’investissement comme prévu; et les variations des taux d’intérêt et l’accès aux marchés des capitaux et du crédit. Il pourrait y avoir d'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à l'heure actuelle, ou que nous jugeons négligeables, qui pourraient néanmoins nuire à nos activités, à notre situation financière, à notre situation de trésorerie, à nos résultats ou à notre réputation.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus; les environnements économique, sectoriel, concurrentiel et réglementaire dans lesquels nous exerçons nos activités ou qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur nos activités; les politiques en matière de commerce international; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées et issues de la diversité; notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs; les résultats de nos efforts en matière de développement durable; l’efficacité de nos initiatives en matière d’environnement et de durabilité; nos coûts d’exploitation; le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités; la mise en œuvre réussie de notre stratégie de croissance; notre capacité à mettre en œuvre des projets de dépenses d’investissement comme prévu; notre dépendance à l'égard de tierces parties; notre capacité à réaliser des gains d’efficience et l’optimisation des coûts découlant des initiatives stratégiques; notre capacité à prédire, à identifier et à interpréter correctement les changements dans les préférences et la demande des consommateurs, à offrir de nouveaux produits pour répondre à ces changements et à réagir à l’innovation concurrentielle; notre capacité à tirer parti de la valeur de nos marques; notre capacité à stimuler la croissance des produits d'exploitation dans nos principales catégories de produits ou plateformes, ou à ajouter des produits dans des catégories à croissance plus rapide et plus rentables; les niveaux de l’offre et de la demande sur le marché pour nos produits; nos coûts liés à l’entreposage, à la logistique et au transport; notre taux d’imposition effectif; le taux de change du dollar canadien par rapport aux autres monnaies utilisées dans la conduite de nos affaires. Nos objectifs et nos aspirations en matière de performance financière reposent sur des hypothèses qui portent entre autres sur ce qui suit : l'absence de détérioration importante de la conjoncture macroéconomique; les tarifs douaniers, les quotas, les barrières commerciales et autres restrictions similaires; notre capacité d'atténuer la pression de l'inflation sur les coûts; les marchés des ingrédients, les prix des marchandises, les taux de change; la conjoncture du marché de la main-d’œuvre; l'incidence de l'élasticité des prix; notre aptitude à accroître la capacité de production et la productivité de nos installations; l'efficacité de notre réseau et les initiatives d'optimisation des coûts; et la croissance de la demande visant nos produits. Notre capacité à réaliser nos engagements et à atteindre nos cibles et nos buts en matière d’environnement (collectivement, nos « cibles environnementales ») dépend, entre autres, du développement, de l'efficacité et du coût des solutions pour réduire les émissions dans les systèmes de production laitière; de la capacité de la Société et de notre secteur d'activité à élaborer des modèles incitatifs durables pour réduire les émissions; de la disponibilité et notre capacité à accéder aux technologies nécessaires et à les mettre en œuvre pour atteindre nos cibles environnementales moyennant des coûts raisonnables et soutenables; de l’évolution et de la performance des technologies, des innovations, ainsi que de l’utilisation et du déploiement futurs de la technologie et des résultats futurs attendus connexes; de l'accessibilité, à des coûts soutenables, des instruments liés au carbone et aux énergies renouvelables, pour lesquels le marché est encore en développement et qui sont exposés à un risque d'invalidation ou de renversement; de la réglementation environnementale et de notre capacité à tirer le meilleur de nos relations avec les fournisseurs et de nos efforts de promotion du développement durable.

La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des plans financiers futurs, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins d'indication contraire par Saputo, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses en date du présent document et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

ANALYSE PAR SECTEUR D'EXPLOITATION

SECTEUR CANADA

(en millions de dollars CAD)

Pour les premiers trimestres

clos les 30 juin

2026 2025 Produits 1 397 1 321 BAIIA ajusté 175 170 Marge du BAIIA ajusté 12,5 % 12,9 % Amortissements 30 29



Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2027 ont totalisé 1,397 milliard de dollars, en hausse de 76 millions de dollars, ou 5,8 %, comparativement à 1,321 milliard de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

L’augmentation des produits est attribuable à la hausse des volumes de ventes dans nos catégories du fromage, des aliments laitiers et du lait, ainsi qu’à une combinaison de produits favorable. Cette combinaison de produits favorable découle de la hausse des ventes de boissons et de produits de culture bactérienne à valeur ajoutée, alimentée par la demande des consommateurs pour les produits à haute teneur en protéines. Les investissements stratégiques en publicité et en promotions ont également soutenu la croissance des volumes de ventes de nos marques Armstrong et Saputo auprès de plusieurs clients clés.

La hausse des produits s’explique également par l’augmentation des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes sur le coût des intrants et la hausse des coûts de la matière première, le lait.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2027 a totalisé 175 millions de dollars, en hausse de 5 millions de dollars, ou 2,9 %, comparativement à 170 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 12,5 %, en baisse par rapport à 12,9 %.

La hausse du BAIIA ajusté est principalement attribuable à l’augmentation des volumes de ventes et à une combinaison de produits favorable.

Les gains d’efficacité en matière de fabrication découlant de nos dépenses d'investissement dans l'automatisation et nos capacités de production optimisées ont continué de soutenir la croissance du BAIIA ajusté.

Les pressions inflationnistes ont fait augmenter le coût des intrants, principalement au chapitre de la main-d’œuvre, de la logistique et de l’emballage.

L’augmentation des frais de vente et des frais généraux et d'administration s’explique par les salaires et la rémunération plus élevés, les investissements continus dans les initiatives technologiques et numériques, ainsi que par l'accroissement des investissements en publicité et en promotions visant à soutenir nos marques phares.

Les hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l’exercice 2027 ont totalisé 30 millions de dollars, en hausse de 1 million de dollars comparativement à 29 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

SECTEUR USA (en millions de dollars CAD) Pour les premiers trimestres

clos les 30 juin

2026

2025 Produits 2 106 2 128 BAIIA ajusté 181 171 Marge du BAIIA ajusté 8,6 % 8,0 % Amortissements 67 67



Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2027 ont totalisé 2,106 milliards de dollars, en baisse de 22 millions de dollars, ou 1,0 %, comparativement à 2,128 milliards de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont subi l’incidence négative de la baisse des prix du marché des produits laitiers3 aux États-Unis, attribuable à la diminution des prix moyens du bloc et du beurre2. Cette baisse a été contrebalancée en partie par les prix plus élevés sur les marchés des ingrédients laitiers et la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes.

Les produits ont bénéficié de la hausse des volumes de ventes et de la combinaison de produits favorable, reflétant l’augmentation des volumes de ventes de fromage et d’ingrédients à forte teneur en protéines. La demande de produits laitiers riches en protéines et à valeur ajoutée a soutenu la croissance de nos ingrédients laitiers et de nos catégories de produits de culture bactérienne.

La conversion des dollars américains en dollars canadiens a eu une incidence minime.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2027 a totalisé 181 millions de dollars, en hausse de 10 millions de dollars, ou 5,8 %, comparativement à 171 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 8,6 %, en hausse par rapport à 8,0 %.

Nos résultats ont bénéficié d’investissements récents visant à accroître notre capacité et à améliorer nos capacités de production, ce qui nous a permis de mieux répondre à la demande d’ingrédients à forte teneur en protéines.

La hausse des prix de marché de nos ingrédients à forte teneur en protéines a eu une incidence favorable sur les résultats. La dynamique du marché du fromage est demeurée difficile en raison d’un écart lait-fromage défavorable², malgré l’avantage tiré de la nouvelle formule d’établissement du prix du lait, qui s’est appliquée à l’ensemble du trimestre, comparativement à un trimestre partiel à l’exercice précédent.

La croissance des volumes de ventes et la combinaison de produits favorable ont eu une incidence positive sur les résultats, soutenues par nos initiatives commerciales, qui ont stimulé la croissance des volumes auprès de plusieurs clients clés et dans plusieurs catégories de produits et qui ont contribué à l’amélioration des marges.

L’augmentation du BAIIA ajusté reflète également les améliorations opérationnelles, y compris les gains d’efficience réalisés grâce à notre installation d’entreposage consolidée dans le Midwest, l’élimination des coûts de chevauchement entre les usines et l’exécution rigoureuse des commandes des clients.

Les pressions inflationnistes ont fait augmenter le coût des intrants, principalement au chapitre de la main-d’œuvre, de la logistique et de l’emballage.

L’augmentation des frais de vente et des frais généraux et d'administration s’explique par les salaires et la rémunération plus élevés, les investissements continus dans les initiatives technologiques et numériques, ainsi que par l'accroissement des investissements en publicité et en promotions visant à soutenir nos marques phares. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.



Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l'exercice 2027 ont totalisé 67 millions de dollars, stables par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

SECTEURS INTERNATIONAL ET EUROPE

(en millions de dollars CAD)

Pour les premiers trimestres

clos les 30 juin

2026 20252

Produits Secteur International 635 590 Produits Secteur Europe 283 317 Produits Secteur International et Secteur Europe1 918 907 BAIIA ajusté Secteur International 38 26 Marge du BAIIA ajusté Secteur International 6,0 % 4,4 % BAIIA ajusté Secteur Europe 33 30 Marge du BAIIA ajusté Secteur Europe 11,7 % 9,5 % BAIIA ajusté Secteur International et Secteur Europe1 71 56 Marge du BAIIA ajusté Secteur International et Secteur Europe1 7,7 % 6,2 % Amortissements Secteur International 27 23 Amortissements Secteur Europe 25 27 Amortissements Secteur International et Secteur Europe1 52 50

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



SECTEUR INTERNATIONAL

Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie).

Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2027 ont totalisé 635 millions de dollars, en hausse de 45 millions de dollars, ou 7,6 %, comparativement à 590 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

L'augmentation des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers dans nos marchés d'exportation, principalement attribuable à la hausse des prix du marché de nos ingrédients à haute teneur en protéines, a eu une incidence favorable. Sur nos marchés nationaux, les produits ont augmenté en raison de la hausse des prix de vente mise en oeuvre afin d’atténuer les pressions inflationnistes.

Le recul des volumes de ventes à l’exportation a été contrebalancé en partie par la hausse des volumes de ventes sur les marchés nationaux, conformément à notre stratégie d'optimisation du portefeuille visant à repositionner les volumes de ventes vers nos marchés nationaux et l'exportation d'ingrédients à haute teneur en protéines.

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2027 a totalisé 38 millions de dollars, en hausse de 12 millions de dollars, ou 46,2 %, comparativement à 26 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 6,0 %, en hausse par rapport à 4,4 %.

L’expansion de la marge a également été soutenue par une combinaison de produits plus favorable, reflétant l'incidence de notre stratégie d’optimisation du portefeuille.

L'incidence favorable de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers a contribué à atténuer l'incidence des coûts du lait plus élevés.

La disponibilité accrue du lait, en raison surtout de l’amélioration des conditions météorologiques dans les principales régions productrices de lait, a eu une incidence positive sur l’efficience et l’absorption des coûts fixes.

Les pressions inflationnistes ont fait augmenter le coût des intrants, principalement au chapitre de la main-d’œuvre, de la logistique et de l’emballage.

L’augmentation des frais de vente et des frais généraux et d'administration s’explique par les investissements continus dans les initiatives technologiques et numériques, ainsi que par l'accroissement des investissements en publicité et en promotions visant à soutenir nos marques phares. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l’exercice 2027 ont totalisé 27 millions de dollars, en hausse de 4 millions de dollars comparativement à 23 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Cette hausse est essentiellement attribuable à l’incidence nette de la mise en service et de la mise hors service d’actifs dans le cadre de nos projets d’immobilisations stratégiques.

SECTEUR EUROPE

Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2027 ont totalisé 283 millions de dollars, en baisse de 34 millions de dollars, ou 10,7 %, comparativement à 317 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont diminué en raison de la baisse des volumes de ventes de fromage en vrac, du fait de la réduction de l’approvisionnement en lait, ce qui a été contrebalancé en partie par la hausse des volumes de ventes de fromages de marque.

La baisse des prix de vente, qui reflète la déflation du coût des intrants, a eu une incidence défavorable sur les produits.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2027 a totalisé 33 millions de dollars, en hausse de 3 millions de dollars, ou 10,0 %, comparativement à 30 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 11,7 %, en hausse par rapport à 9,5 %.

L’amélioration de la performance découle principalement d'une combinaison de produits favorable, qui s'explique par une diminution des volumes de ventes de fromage en vrac et une augmentation des volumes de ventes de fromages de marque, principalement en raison de la croissance des volumes de notre marque Cathedral City. Le regroupement des activités d’emballage de fromage à Nuneaton et la transition en faveur de notre stratégie d’ingrédients ont permis de réaliser des gains d’efficience opérationnelle et des économies de coûts. Les pressions inflationnistes ont fait augmenter le coût des intrants, principalement au chapitre de la main-d’œuvre, de la logistique et de l’emballage.

Des investissements supplémentaires en publicité et en promotions visant à soutenir nos marques phares ont été effectués au cours du trimestre. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l'exercice 2027 ont totalisé 25 millions de dollars, en baisse de 2 millions de dollars comparativement à 27 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Cette baisse est essentiellement attribuable à l’incidence nette de la mise en service et de la mise hors service d’actifs dans le cadre de nos projets d’immobilisations stratégiques.

Il n'y a eu aucun coût de restructuration au premier trimestre de l’exercice 2027. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, les coûts de restructuration ont totalisé 6 millions de dollars et comprennent des indemnités de départ liées à notre décision d’arrêter la fabrication de certains produits à base d’ingrédients laitiers fonctionnels ainsi qu'à l’optimisation des frais de vente et frais généraux et d’administration.

PERSPECTIVES POUR L’EF27

Le contexte d'exploitation continue d'être façonné par l'incertitude macroéconomique et géopolitique, y compris les pressions inflationnistes, la confiance inégale des consommateurs, l'incertitude entourant les tarifs et les conflits géopolitiques en cours, en particulier au Moyen-Orient, qui continuent d'influer sur le coût des intrants, les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et la demande du marché final dans toutes les régions.

Des volumes plus élevés et une combinaison de produits améliorée sont attendus dans certaines catégories, soutenus par une stratégie commerciale renouvelée, qui s’appuie de plus en plus sur une croissance mesurée, axée sur les catégories et qui donne la priorité aux rendements, à la qualité de la clientèle et à la force de la marque à long terme plutôt qu'à l’expansion indifférenciée des volumes. Cette approche prend appui sur des capacités commerciales accrues, une gouvernance des prix et des investissements ciblés, ce qui permet à Saputo de composer avec l’incertitude du marché tout en poursuivant une croissance durable et créatrice de valeur.

La demande de produits laitiers à forte teneur en protéines et à valeur ajoutée profite toujours d'un solide dynamisme sous-jacent, malgré l’évolution des tendances de consommation et la variabilité dans l'ensemble des marchés, ce qui justifie l’importance de la diversification des portefeuilles et des segments de marché.

Les gains d’efficience opérationnelle devraient continuer de s’améliorer à mesure que les récentes dépenses d’investissement produiront leurs effets à plus grande échelle, soutenant ainsi la productivité, l’absorption des coûts et l’optimisation du réseau. Saputo demeure déterminée à exercer ses activités comme fabricant à faible coût de produits laitiers de haute qualité, grâce à des investissements continus dans la technologie et l’automatisation, et à une rigueur en matière de coûts.

Le portefeuille d'ingrédients aux États-Unis devrait maintenir sa dynamique favorable, porté par les prix internationaux et une demande soutenue pour les ingrédients à haute teneur en protéines. En revanche, la dynamique du marché du fromage aux États-Unis devrait continuer d’être influencée par l’augmentation de la production laitière et l’expansion des troupeaux, ce qui entraînera une offre accrue de fromage de même que des décalages temporels entre les coûts des intrants, les mécanismes d'établissement des prix et les cycles de réalisation des stocks.

Les dépenses d'investissement devraient augmenter par rapport à l’exercice 2026 pour s'établir à environ 515 millions de dollars, tel qu'il a été mentionné précédemment, ce qui reflète les investissements réfléchis dans des projets à rendement élevé axés sur les secteurs laitiers en croissance rapide, l’optimisation de la capacité et l’efficience opérationnelle; le calendrier et les rendements dépendront de l’exécution et de la mise en œuvre progressive des projets.

Les frais de vente et les frais généraux et d'administration devraient refléter la hausse des coûts de la main-d’œuvre, les investissements dans les initiatives technologiques et numériques et l’augmentation prévue des dépenses en publicité et en promotions pour soutenir nos marques ainsi que nos initiatives commerciales et de croissance. Ces augmentations devraient être partiellement compensées par l’optimisation des coûts d’administration en cours, la simplification structurelle et les initiatives d’efficience.

Saputo maintient une approche disciplinée en matière de répartition du capital et met l’accent sur le réinvestissement des flux de trésorerie dans des initiatives de croissance interne, des dépenses d'investissement et des fusions et acquisitions avisées qui cadrent avec ses priorités stratégiques. Les décisions relatives au déploiement du capital sont guidées par la génération de flux de trésorerie, ce qui permet d’investir avec circonspection dans la croissance tout en préservant la solidité du bilan et la capacité de retourner du capital aux actionnaires au fil du temps.

Dans l’ensemble, les perspectives de Saputo reflètent une approche rigoureuse axée sur l’efficience opérationnelle, une stratégie commerciale plus ciblée et mieux intégrée et des investissements continus pour saisir les occasions à long terme dans le secteur laitier. En raffermissant sa position en matière de coûts, en soutenant ses marques de premier plan et l’innovation à valeur ajoutée, et en élargissant son portefeuille dans l’ensemble des produits et des segments de marché, la Société est d’avis qu’elle est bien placée pour composer avec l’incertitude du marché tout en créant une valeur durable pour les parties prenantes.

Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ».

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action et les ratios)

Exercices 2027

2026 20252 T1 T4 T32 T22 T12 T4 T3 T2 ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 4 421 4 173 4 590 4 432 4 356 4 414 4 648 4 406 BAIIA ajusté1 427 386 466 410 397 367 419 370 Marge du BAIIA ajusté1 9,7 % 9,2 % 10,2 % 9,3 % 9,1 % 8,3 % 9,0 % 8,4 % Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies 183 157 209 167 157 87 (496 ) 137 Bénéfice (perte) par action (BPA) lié(e) aux activités poursuivies De base 0,46 0,39 0,51 0,41 0,38 0,21 (1,17 ) 0,32 Dilué(e) 0,45 0,38 0,51 0,40 0,38 0,21 (1,17 ) 0,32 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1 199 169 224 182 176 145 193 157 BPA ajusté lié aux activités poursuivies1 De base 0,49 0,42 0,55 0,44 0,42 0,34 0,46 0,37 Dilué 0,49 0,41 0,54 0,44 0,42 0,34 0,46 0,37 ACTIVITÉS POURSUIVIES ET ABANDONNÉES Bénéfice net (perte nette)4 3 102 220 185 165 74 (518 ) 126 BPA De base 0,01 0,25 0,54 0,45 0,40 0,18 (1,22 ) 0,30 Dilué 0,01 0,25 0,53 0,45 0,40 0,18 (1,22 ) 0,30

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



Information financière trimestrielle par secteur

Exercices 2027

2026 20252 T1 T4 T32 T22 T12 T4 T3 T2 Produits Canada 1 397 1 313 1 416 1 373 1 321 1 258 1 359 1 294 USA 2 106 1 868 2 142 2 153 2 128 2 140 2 305 2 225 International 635 702 696 582 590 681 673 610 Europe 283 290 336 324 317 335 311 277 Total 4 421 4 173 4 590 4 432 4 356 4 414 4 648 4 406

Exercices 2027 20262 20252 T1 T4 T32 T22 T12 T4 T3 T2 BAIIA ajusté Canada 175 159 189 179 170 157 175 162 USA 181 149 185 167 171 148 160 145 International 38 41 56 39 26 38 53 35 Europe 33 37 36 25 30 24 31 28 Total1 427 386 466 410 397 367 419 370

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR et nous évaluons généralement notre performance financière à l’aide de mesures financières qui sont établies selon les PCGR. Cependant, le présent communiqué renvoie également à certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR, lesquelles sont décrites dans la présente section.

Nous utilisons des mesures et des ratios non conformes aux PCGR pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires leur permettant d’apprécier et d’évaluer notre rendement opérationnel et notre situation financière d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que ces mesures constituent des mesures supplémentaires importantes, puisqu’elles éliminent les éléments qui sont moins représentatifs du rendement de nos activités de base et qui pourraient fausser l’analyse des tendances en ce qui concerne notre rendement opérationnel et notre situation financière. Nous utilisons également des mesures non conformes aux PCGR pour faciliter les comparaisons de la performance financière et opérationnelle d’une période à l’autre, pour préparer les prévisions et les budgets annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des membres de la direction. Nous croyons que ces mesures non conformes aux PCGR, en plus des mesures financières calculées conformément aux PCGR, permettent aux investisseurs d’évaluer les résultats d’exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la Société de la même manière que la direction. Ces mesures sont présentées à titre complémentaire pour permettre une meilleure compréhension des résultats d’exploitation, mais elles ne remplacent pas les résultats conformes aux PCGR.

Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est improbable qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La façon dont nous calculons ces mesures peut être différente des méthodes employées par d’autres sociétés et, par conséquent, il se peut que notre définition de ces mesures financières non conformes aux PCGR ne soit pas comparable à celle des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, ces mesures ne doivent pas être considérées en remplacement de l’information financière connexe préparée selon les PCGR. Les composantes de chacune des mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et leur classement sont décrits dans la présente section.

MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure financière qui décrit la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie de la Société, excluant un montant qui est inclus, ou incluant un montant qui est exclu, de la composition des mesures financières les plus directement comparables présentées dans les états financiers de la Société. Un ratio non conforme aux PCGR s’entend d’une mesure financière présentée sous la forme d’un ratio, d’une fraction ou d’un pourcentage, ou une représentation similaire, et qui compte au moins une mesure financière non conforme aux PCGR parmi ses composantes.

Les descriptions des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR que nous utilisons, de même que les rapprochements avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, sont présentés ci-après, selon le cas.

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies

Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est défini comme le bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : les coûts de restructuration, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable. Nous sommes d’avis que cette mesure financière fournit de l’information utile aux investisseurs, puisqu'elle donne des précisions en ce qui a trait à nos activités en cours en éliminant l’incidence d’éléments non liés à l’exploitation ou hors trésorerie. De plus, étant donné notre historique en matière d’acquisition d’entreprises, elle constitue une mesure plus représentative de la performance de la Société par rapport à son groupe de référence, notamment en raison de l’application de diverses méthodes comptables relativement à l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est utile pour les investisseurs, puisque cette mesure les aide à repérer les tendances sous-jacentes dans nos activités qui pourraient autrement être cachées par des radiations, des charges, des produits ou des recouvrements susceptibles de varier d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi cette mesure pour évaluer la performance des émetteurs. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Cette mesure n’a aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant présente un rapprochement, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable, du bénéfice net lié aux activités poursuivies et du bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies.

Pour les premiers trimestres

clos les 30 juin 2026

20253

Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies 183 157 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises1 16 14 Coûts de restructuration2 — 5 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 199 176

1 L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises est inclus dans le poste « Amortissements » des états consolidés du résultat net. 2 Éléments présentés dans les états consolidés du résultat net. Les activités poursuivies ne tiennent pas compte de la Division Produits laitiers (Argentine). 3 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



BPA ajusté de base et BPA ajusté dilué lié aux activités poursuivies

Le BPA ajusté de base lié aux activités poursuivies (bénéfice net ajusté par action ordinaire de base lié aux activités poursuivies) et le BPA ajusté dilué lié aux activités poursuivies (bénéfice net ajusté par action ordinaire dilué lié aux activités poursuivies) sont des ratios non conformes aux PCGR et ils n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR. Par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société définit le BPA ajusté de base et dilué lié aux activités poursuivies comme étant le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies divisé par le nombre moyen pondéré, de base et dilué, d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir un complément d'information, se reporter à l’analyse qui figure plus haut.

Nous utilisons le BPA ajusté de base et dilué lié aux activités poursuivies, et sommes d’avis que certains analystes, investisseurs et autres parties intéressées utilisent aussi ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de notre entreprise sans tenir compte de l’incidence des coûts de restructuration et de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises. Nous excluons ces éléments, car ils nuisent à la comparabilité de nos résultats financiers et pourraient fausser l’analyse des tendances liées à la performance de l’entreprise. Le BPA ajusté lié aux activités poursuivies est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à long terme de la direction.

TOTAL DES MESURES SECTORIELLES

Un total des mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou au total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présentée dans les notes annexes des états financiers consolidés de Saputo, mais non dans ses états financiers de base. Le BAIIA ajusté consolidé est un total des mesures sectorielles.

Le BAIIA ajusté consolidé correspond au total du BAIIA ajusté de nos quatre secteurs géographiques. Nous présentons nos activités selon quatre secteurs : Canada, USA, International et Europe. Le Secteur Canada comprend la Division Produits laitiers (Canada). Le Secteur USA comprend la Division Produits laitiers (USA). Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie) et le Secteur Europe comprend la Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Nous vendons nos produits dans trois segments différents, soit le segment de détail, le segment des services alimentaires et le segment industriel.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) lié aux activités poursuivies avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : l’impôt sur le résultat, les charges financières, les coûts de restructuration, (le profit) la perte à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements. Le bénéfice net (la perte nette) lié(e) aux activités poursuivies avant l'impôt sur le résultat, les charges financières, les coûts de restructuration, (le profit) la perte à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements est une mesure qui est présentée dans les états consolidés du résultat net. La marge du BAIIA ajusté s’entend du BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits.

Nous sommes d’avis que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté fournissent des informations utiles aux investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures couramment utilisées dans le secteur. Ces mesures sont aussi des indicateurs clés de la performance opérationnelle et financière de la Société excluant la variation attribuable aux effets des éléments mentionnés ci-dessous, et ils donnent une indication de la capacité de la Société à concrétiser les occasions de croissance de façon rentable, à financer ses activités courantes et à assurer le service de sa dette à long terme. Le BAIIA ajusté est un indicateur clé du bénéfice auquel a recours la direction aux fins de l’évaluation de la performance de chaque secteur et de la Société dans son ensemble et afin de prendre des décisions relatives à l’affectation des ressources. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le BAIIA ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le BAIIA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à court terme de la direction.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du bénéfice net lié aux activités poursuivies et du BAIIA ajusté sur une base consolidée.

Pour les premiers trimestres

clos les 30 juin

2026 20252

Bénéfice net lié aux activités poursuivies 183 157 Impôts sur le résultat1 61 51 Charges financières1 34 37 Coûts de restructuration1 — 6 Amortissements1 149 146 BAIIA ajusté 427 397 Produits 4 421 4 356 Marge du BAIIA ajusté 9,7 % 9,1 %

1 Éléments présentés dans les états consolidés du résultat net. Les activités poursuivies ne tiennent pas compte de la Division Produits laitiers (Argentine). 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



Les produits, le BAIIA ajusté et les amortissements de la colonne Sous-total du Secteur International et du Secteur Europe représentent le total des mesures sectorielles, tel que rapproché au total des mesures consolidées dans les tableaux ci-dessous.

Pour le premier trimestre

clos le 30 juin 2026 International et Europe

Canada

USA

International

Europe

Sous-total

Consolidé

Produits 1 397 2 106 635 283 918 4 421 BAIIA ajusté 175 181 38 33 71 427 Amortissements 30 67 27 25 52 149

Pour le premier trimestre

clos le 30 juin 20251 International et Europe Canada USA International Europe Sous-total Consolidé Produits 1 321 2 128 590 317 907 4 356 BAIIA ajusté 170 171 26 30 56 397 Amortissements 29 67 23 27 50 146



1 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.