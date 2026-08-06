D-BOX annoncera ses résultats financiers du premier trimestre 2027

MONTRÉAL, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO) a annoncé aujourd’hui qu’elle publiera ses résultats financiers du premier trimestre pour la période close le 30 juin 2026, après la clôture du marché le 11 août 2026 (après 17 h, heure de l’Est). Une conférence téléphonique visant à commenter ces résultats aura lieu le 13 août 2026 à 8 h 30, heure de l’Est.

Pour suivre la diffusion en direct, rendez-vous sur : https://edge.media-server.com/mmc/p/nb878zf5 . Afin d'éviter tout retard technique, les participants sont invités à se connecter au moins dix minutes avant l'heure de début prévue. À l'issue de l'événement, un enregistrement de la conférence sera disponible via une diffusion en ligne sur le site Web dédié aux relations avec les investisseurs de D-BOX à l'adresse https://www.d-box.com/fr/relations-investisseurs .

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com .

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Chef des finances

Technologies D-BOX Inc.

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