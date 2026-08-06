Industries Lassonde inc. annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2026

ROUGEMONT, Québec, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026.

Faits saillants financiers :

Deuxièmes trimestres terminés les 27 juin 2026 28 juin 2025

∆ (en millions de dollars, sauf indication) $ $ $ Ventes 737,7 742,4 (4,7 ) Marge brute 227,6 195,7 31,8 Résultat d’exploitation 40,0 54,4 (14,4 ) Résultat net 25,0 34,4 (9,4 ) Attribuable :



Aux actionnaires de la Société 26,9 34,3 (7,4 ) Aux participations ne donnant pas le contrôle (2,0 ) 0,1 (2,0 ) BPA (en $) 3,95 5,03 (1,08 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 6 822 6 822 - BAIIA ajusté1 100,7 84,4 16,3 BPA ajusté1 (en $) 7,45 5,47 1,98

Note: : Il ne s'agit que des faits saillants financiers. Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les notes afférentes pour le trimestre terminé le 27 juin 2026 sont accessibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de Industries Lassonde inc.

« Lassonde a enregistré une forte croissance de sa marge brute au deuxième trimestre de 2026, portée par une gestion efficace des revenus, une amélioration de la composition des produits, l’atténuation des pressions sur le coût des intrants et une très bonne exécution de notre stratégie d’affaires », a déclaré Vince Timpano, chef de la direction de Industries Lassonde Inc. « Malgré la pression exercée sur les volumes de l’industrie en raison de l’environnement macroéconomique actuel, du ralentissement de la demande des consommateurs, ainsi qu’une comparaison avec un trimestre très fort l’an dernier, l’étendue de notre portefeuille et la force de nos marques ont continué de soutenir de solides performances dans l’ensemble des catégories, ce qui témoigne de la résilience de nos activités. »

« En regardant vers l’avenir, nos priorités demeurent claires : renforcer la position concurrentielle de nos marques, accélérer notre programme d’innovation, assurer une mise en service réussie de notre installation du New Jersey et investir dans les capacités qui soutiendront notre croissance future. Bien que nous prévoyons certaines pressions à court terme découlant de la hausse des frais de transport et d’autres coûts liés aux développements géopolitiques, notre confiance envers l’avenir demeure forte. Grâce à une situation financière solide, à des marques de premier plan dans leurs catégories et à des relations de longue date avec nos clients – construites en partie par notre capacité éprouvée à aider ceux-ci à développer leurs activités et renforcer leurs propres marques – nous sommes bien positionnés pour gérer la volatilité à court terme tout en continuant à créer de la valeur à long terme », a ajouté M. Timpano.

Faits saillants du deuxième trimestre :

Ventes de 737,7 millions $. En excluant un effet de change défavorable de 0,7 million $, les ventes ont connu une baisse de 4,0 millions $ (0,5%) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette baisse est expliquée principalement par une diminution des volumes de ventes de produits de marque nationale et privée, atténuée par l’effet favorable d’ajustements de prix de vente et par une variation favorable de la composition des ventes de produits de marque privée.

Marge brute de 227,6 millions $ (30,8 % des ventes). En excluant un effet de change favorable de 2,5 millions $, la marge brute a connu une hausse de 29,3 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Diminution du coût des concentrés d’orange, atténuée par une hausse du coût de la résine PET; Effet favorable d’ajustements de prix de vente; et Effet favorable d’un changement de la composition des ventes.





Ces éléments ont été atténués par une baisse des volumes de ventes.

Résultat d’exploitation de 40,0 millions $. En excluant un effet de change favorable de 2,1 millions $, le résultat d’exploitation a connu une baisse de 16,6 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette baisse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Pertes de valeur d’actifs de 30,2 millions $, dont 27,4 millions $ sur une immobilisation incorporelle liée à une relation client des activités américaines d’aliments de spécialité, en raison de modifications contractuelles; Hausse de 5,8 millions $ des frais de transport des produits expédiés aux clients, découlant d’une augmentation des coûts facturés par les transporteurs principalement due aux récentes surcharges de carburant; Augmentation de 4,8 millions $ des charges de rémunération liées à la performance; et Hausse de 4,5 millions $ de certains frais d’administration.





Ces éléments ont été atténués par l’augmentation de la marge brute.

En excluant les éléments affectant la comparabilité, le BAIIA ajusté 1 est de 100,7 millions $ (13,7 % des ventes), en hausse de 16,3 millions $ (ou 19,3 %) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent.

est de 100,7 millions $ (13,7 % des ventes), en hausse de 16,3 millions $ (ou 19,3 %) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 26,9 millions $ (BPA de 3,95 $), en baisse de 7,4 millions $ (ou 21,6 %) par rapport au trimestre comparable de 2025. En excluant les éléments affectant la comparabilité, le BPA ajusté 1 est de 7,45 $, en hausse de 36,2 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent.

est de 7,45 $, en hausse de 36,2 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Au 27 juin 2026, la Société a un actif total de 2 310,7 millions $ par rapport à 2 252,9 millions $ au 31 décembre 2025, une hausse de 2,6 % provenant principalement d’un taux de change de conversion plus élevé au 27 juin 2026, d’une hausse des immobilisations corporelles et d’une augmentation des débiteurs, atténuées par une baisse des immobilisations incorporelles.

Au 27 juin 2026, la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, se solde à 407,7 millions $. Ceci représente une baisse de 36,8 millions $ par rapport au 31 décembre 2025, attribuable essentiellement à des fonds générés par les activités d’exploitation supérieurs aux investissements en immobilisations.

Génération de fonds de 77,8 millions $ par les activités d’exploitation comparativement à une utilisation de fonds de 3,1 millions $ au cours du trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette génération supérieure de fonds est expliquée principalement par la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation qui a généré 68,5 millions $ de plus qu’au trimestre comparable de 2025.

Dividende de 1,25 $ par action, payé le 15 juin 2026.





Perspectives

Lassonde s’attend à ce que sa performance au cours de l’exercice 2026 continue d’être influencée principalement par la santé financière des consommateurs et par l’environnement inflationniste en vigueur. Ces facteurs sont désormais évalués dans un contexte d’incertitude mondiale accrue, notamment en raison du conflit en cours au Moyen‑Orient et de son potentiel de répercussions géopolitiques, énergétiques et sur les chaînes d’approvisionnement, ainsi que de l’incertitude persistante entourant les politiques commerciales. Plus particulièrement, la révision conjointe en cours de l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique (« ACEUM »), conjuguée à l’utilisation actuelle ou à la menace d’imposition de tarifs, droits, taxes et autres restrictions commerciales et contre-mesures (collectivement appelés « Tarifs »), crée une incertitude quant aux structures de coûts, à l’approvisionnement et aux flux transfrontaliers.

Compte tenu de cette incertitude et de l’évolution rapide de ces développements, les présentes perspectives pourraient ne pas tenir compte de toutes les incidences découlant des conflits actuels, des Tarifs ou d’autres mesures commerciales à la date du présent communiqué de presse. Les points de vue de la direction à l’égard de ces enjeux et de leurs répercussions potentielles sur Lassonde sont présentés à la section 19 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025. Par conséquent, la Société a établi ses perspectives pour l’exercice 2026 sur la base des hypothèses suivantes :

Ventes

Sous réserve de facteurs externes significatifs et en excluant l’effet de change, la Société anticipe que les ventes de l’exercice 2026 seront légèrement inférieures à celles de l’exercice 2025.

Ces perspectives reposent sur une contribution équilibrée de la gestion des revenus et des effets sur les volumes à l’échelle de son portefeuille de produits et de ses canaux de distribution et tiennent compte d’un suivi continu des tendances de la demande des consommateurs et de son élasticité dans un environnement géopolitique volatil.

Bien que l’évolution du comportement des consommateurs et les pressions inflationnistes potentielles sur certains intrants clés puissent influencer les habitudes d’achat et la structure des coûts, la direction continuera de privilégier une tarification disciplinée, l’optimisation du portefeuille et l’excellence opérationnelle, la croissance de la rentabilité et la création de valeur demeurant prioritaires par rapport à des objectifs de croissance absolue des ventes.





Coût des principales matières premières et autres intrants

Sur la base des prix au comptant actuellement observés, la Société anticipe un certain allègement du coût des concentrés d’orange et de pomme en 2026. Toutefois, ce bénéfice devrait être partiellement neutralisé par des pressions inflationnistes touchant un large éventail d’autres produits de base et intrants d’emballage, notamment les concentrés d’ananas et la résine PET.

Bien que la direction poursuive activement des mesures d’atténuation par le biais d’initiatives liées à l’approvisionnement, aux prix et aux opérations, la Société anticipe une hausse des coûts de transport par rapport à l’exercice 2025 car ceux-ci demeurent sensibles aux conditions de marché et aux facteurs géopolitiques et ils influencent les coûts livrés des matières premières et des matériaux d’emballage de même que ceux des produits finis.





Taux effectif d’impôt

Considérant les lois fiscales en vigueur et leur interprétation, le taux effectif d’impôt prévu pour l’exercice 2026 est estimé à environ 23,5 %.





Fonds de roulement

Le nombre de jours de fonds de roulement d’exploitation1 de la Société se rapproche désormais de ses niveaux historiques et seules des améliorations marginales, le cas échéant, sont anticipées pour ce ratio au cours de l’exercice 2026. Toutefois, cette perspective pourrait être affectée par : (i) des décisions opportunistes pour sécuriser le coût des stocks avant de potentielles augmentations de prix additionnelles par les fournisseurs, (ii) l’objectif d’assurer un niveau de service adéquat, ou (iii) des décisions pour contrer de nouvelles perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement.





Investissements en immobilisations

Le programme global d’investissements en immobilisations de la Société pour 2026 devrait atteindre jusqu’à 7,0 % de ses ventes, incluant un montant d’environ 96 millions $ US pour sa nouvelle usine au New Jersey, alors qu’elle continue de déployer des capitaux pour appuyer sa stratégie pluriannuelle. Cette estimation est tributaire du degré d’avancement de certains grands projets d’immobilisations ainsi que de l’évolution de l’environnement macroéconomique.

Les nouvelles immobilisations seront financées, dans la mesure du possible, à même les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de la Société, bien que la Société puisse également recourir aux emprunts si les taux d’intérêt et les conditions s’avéraient avantageuses.





Pour plus d’informations sur les principales hypothèses, les risques et les incertitudes applicables aux énoncés prospectifs contenus dans les perspectives, se référer à la section 2 – « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2026.

Dividende

Le conseil d’administration de la Société a déclaré aujourd’hui, conformément à la politique de dividendes de la Société, un dividende trimestriel de 1,25 $ par action à l’égard des actions de catégories A et B, payable le 15 septembre 2026 à tous les porteurs d’actions de catégories A et B inscrits aux registres en date du 18 août 2026. Ce dividende est un dividende déterminé aux fins de l’impôt du Canada.

Appel conférence pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 OUVERT AUX : Investisseurs, analystes et autres personnes intéressées DATE : Le vendredi 7 août 2026 HEURE : 9H00 HE TÉL. : 416-945-7677 (pour les participants d’outre-mer) 1-888-699-1199 (pour les autres participants en Amérique du Nord)

La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion audio, à partir du site web de la Société à la page Investisseurs ou ici : https://www.gowebcasting.com/14731. Un enregistrement de la webdiffusion demeurera disponible au même lien jusqu’à minuit le 14 août 2026.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Les mesures financières ou ratios, détaillés ci-après, ne constituent pas des mesures financières ou ratios normalisés selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Ces mesures non-IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les IFRS. Il pourrait être impossible de les comparer à des mesures financières ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs.

Éléments affectant la comparabilité entre les périodes

Le tableau suivant contient une liste, une description et une quantification des éléments ayant une incidence sur la comparabilité de la performance financière entre les périodes :

Deuxièmes trimestres terminés les 27 juin 2026 28 juin 2025 (en millions de dollars) $ $ Coûts liés à la Stratégie - 0,4 Coûts d’implantation de nouveaux systèmes clés 0,1 0,5 Optimisation des activités 4,6 1,1 Pertes de valeur sur des immobilisations incorporelles liées à une relation client 28,2 - Somme des éléments affectant la comparabilité sur le BAIIA : 32,9 2,0 Charge d’amortissement accéléré liée à l’optimisation des activités 2,6 2,3 Somme des éléments affectant la comparabilité sur le résultat d’exploitation : 35,5 4,3 Impact fiscal des éléments précédents (9,2 ) (1,1 ) Effet sur le résultat net 26,3 3,2 Attribuable :



Aux actionnaires de la Société 23,9 2,9 Aux participations ne donnant pas le contrôle 2,4 0,3



BAIIA et BAIIA ajusté

La mesure financière BAIIA est utilisée par la Société et les investisseurs pour mesurer sa capacité de générer des flux monétaires futurs à même ses activités et d’acquitter ses charges financières. La mesure financière BAIIA ajusté est utilisée par la Société pour comparer les BAIIA entre les périodes en excluant les éléments affectant la comparabilité. Le BAIIA se compose de la somme du résultat d’exploitation et de l’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations ainsi que des « (Gains) pertes sur contrats de location et sur immobilisations », tels que présentés dans le tableau consolidé des flux de trésorerie. Le BAIIA ajusté est calculé en ajustant le BAIIA avec les éléments considérés par la direction comme ayant un effet sur la comparabilité entre les périodes. La mesure IFRS la plus directement comparable est le résultat d’exploitation.

Deuxièmes trimestres terminés les 27 juin 2026

28 juin 2025 (en millions de dollars) $ $ Résultat d’exploitation 40,0 54,4 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations 27,6 28,1 (Gains) pertes sur contrats de location et sur immobilisations 0,2 (0,1 ) BAIIA 67,8 82,4 Somme des éléments affectant la comparabilité 32,9 2,0 BAIIA ajusté 100,7 84,4



Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société et BPA ajusté

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société est une mesure financière et le BPA ajusté (composé notamment du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société) est un ratio financier qui sont utilisés par la Société pour comparer le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société et le BPA entre les périodes en excluant les éléments affectant la comparabilité. Ils sont calculés en les ajustant avec les éléments considérés par la direction comme ayant un effet sur la comparabilité entre les périodes. Les mesures IFRS les plus directement comparables sont le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société et le BPA.

Deuxièmes trimestres terminés les 27 juin 2026 28 juin 2025 (en millions de dollars, sauf indication) $ $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 26,9 34,3 Somme des éléments affectant la comparabilité 23,9 2,9 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société 50,8 37,2 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 6 822 6 822 BPA ajusté (en $) 7,45 5,47



Dette nette et Dette nette sur BAIIA ajusté

La dette nette est une mesure financière et la dette nette sur BAIIA ajusté est un ratio financier qui sont utilisés par la Société pour évaluer sa capacité à rembourser sa dette existante ainsi qu’à définir sa capacité d’emprunt disponible. Le ratio dette nette sur BAIIA ajusté est obtenu en divisant la dette nette par la somme des BAIIA ajustés des quatre derniers trimestres. La dette nette représente la somme des obligations locatives, incluant la tranche à court terme, et de la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, moins le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie », tels qu’ils sont présentés à l’état consolidé de la situation financière de la Société. Les mesures IFRS les plus directement comparables sont la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, et le résultat d’exploitation.

Au

27 juin 2026 Au

31 déc. 2025 (en millions de dollars, sauf le ratio dette nette sur BAIIA ajusté) $ $ Tranche à court terme des obligations locatives 4,8 5,1 Tranche à court terme de la dette à long terme 14,0 16,9 Obligations locatives 45,9 47,6 Dette à long terme 393,7 427,7 Moins : Trésorerie et équivalent de trésorerie (7,0 ) (8,0 ) Dette nette 451,4 489,3 Somme des BAIIA ajustés des quatre derniers trimestres 368,8 344,1 Ratio dette nette sur BAIIA ajusté 1,22:1 1,42:1



Jours de fonds de roulement d’exploitation

Le fonds de roulement d’exploitation est une mesure financière et les jours de fonds de roulement d’exploitation est un ratio financier qui sont utilisés par la Société pour suivre l’efficacité de la gestion de son fonds de roulement et le montant de capital investi dans ses activités courantes. Le fonds de roulement d’exploitation se compose de l’actif à court terme, moins le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie », l’impôt à recouvrer, les instruments dérivés (court terme) et les autres actifs à court terme, tels qu’ils sont présentés à l’état consolidé de la situation financière, et moins les autres débiteurs, les fournisseurs et frais courus et les frais commerciaux à payer, tels qu’ils sont présentés dans les notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires de la Société. Pour calculer les jours de fonds de roulement d’exploitation, le fonds de roulement d’exploitation est divisé par les ventes du dernier trimestre, tel qu’elles sont présentées dans ce communiqué de presse, multiplié par 91 jours. Les mesures IFRS les plus directement comparables sont l’actif à court terme et le passif à court terme.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée. Les produits de la Société incluent des jus de fruits et boissons, des sauces pour pâtes, des sauces aux canneberges, des condiments, des soupes, des bouillons, des collations à base de fruits ainsi que des boissons alcoolisées telles que des cidres et des vins. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document comporte de l’« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospective » au sens de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l’information prospective comprennent, sans s’y limiter, des énoncés sur les objectifs et buts de la Société et sont fondés sur les attentes, projections, croyances, jugements et hypothèses actuels selon l’information disponible au moment où l’énoncé prospectif applicable a été fait à la lumière de l’expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s’attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l’intention de », « concevoir », « cibler », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « but » et d’autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs.

Dans le présent document, les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés indiqués dans la section Perspectives ci-dessus. Les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses dont (i) l’absence d’escalade dans les tensions géopolitiques actuelles ou dans les mesures liées au commerce, y compris les Tarifs, ainsi que l’absence de changement défavorable de leurs effets macroéconomiques actuels; (ii) un taux de change relativement stable entre le dollar américain et le dollar canadien; (iii) l’absence de détérioration additionnelle des comportements récents des consommateurs et des tendances de marché à l’égard de la catégorie des produits de la Société; (iv) l’efficacité des initiatives d’ajustement des prix de vente de la Société, avec une incidence limitée sur la demande pour les produits; (v) l’absence de perturbation importante des activités de la Société (y compris la disponibilité de la main‑d’œuvre) ou de sa chaîne d’approvisionnement; (vi) la continuité des tendances concurrentielles observées à ce jour et l’efficacité de la stratégie de la Société visant à maintenir un positionnement concurrentiel dans les marchés où elle exerce ses activités; (vii) des hausses additionnelles limitées des coûts de la part des fournisseurs; et (viii) une disponibilité adéquate des principales matières premières et des intrants d’emballage. Les perspectives supposent également la poursuite de niveaux de production normalisés dans les principales installations de fabrication, le respect des délais prévus pour la livraison des nouveaux équipements de fabrication, ainsi qu’une disponibilité suffisante d’entrepreneurs et de consultants afin de soutenir l’exécution du programme d’investissements en immobilisations de la Société. La préparation de ces perspectives par la Société a demandé la formulation d’hypothèses qui ne prennent pas en compte la survenance d’événements extraordinaires ou circonstances hors de son contrôle. La Société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes et il ne faut pas se fier sans réserve à de tels énoncés prospectifs.

Certains des énoncés prospectifs figurant dans le présent document, comme les énoncés concernant les ventes, le coût des principales matières premières et autres intrants, le taux effectif d’impôt, le fonds de roulement et les investissements en immobilisations, peuvent être considérés comme étant des perspectives financières aux fins de la réglementation canadienne en valeurs mobilières applicable. Ces perspectives financières sont présentées pour évaluer les bénéfices futurs potentiels et les utilisations futures prévues des flux de trésorerie, et pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Divers facteurs ou diverses hypothèses sont appliqués par la Société pour élaborer les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur l’information dont dispose actuellement la Société, y compris l’information obtenue de sources tierces. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses utilisées par la Société pour appuyer ces énoncés prospectifs pourraient se révéler inexactes en totalité ou en partie.

Les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections reflétées dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres et sans s’y limiter, les risques associés aux éléments suivants : la détérioration des conditions macroéconomiques ou socioéconomiques générales, y compris les conflits persistants, les tensions relatives aux politiques commerciales et industrielles entre les principales économies mondiales et l’utilisation accrue de sanctions économiques (y compris les tarifs, les droits et autres restrictions commerciales), qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les fournisseurs, les clients et les coûts d'exploitation de la Société; la disponibilité des matières premières et des emballages et les variations de prix qui en découlent, plus précisément pour les matières premières importantes pour la Société, ainsi que l’efficacité de ses stratégies de couverture s’y rattachant; la capacité à s’adapter aux changements et les faits nouveaux touchant le secteur d’activités de la Société, notamment, les préférences, les goûts et les habitudes d’achat des clients, les conditions du marché, la dynamique du commerce de détail, le risque que les décisions d’achat des consommateurs soient influencées par des considérations d’alignement social ou politique dans le contexte de conflits commerciaux ainsi que les activités des concurrents et des clients; le risque que certains concurrents disposent d’un accès à des technologies supérieures, notamment en matière d’intelligence artificielle et de capacités de marketing numérique; les perturbations, les défaillances ou des menaces de cybersécurité visant les systèmes de technologie de l’information de la Société susceptibles d’entraîner des interruptions d’activités, une compromission de l’intégrité des données, des atteintes à la confidentialité ou des fraudes par compromission de courriels d’affaires; le déploiement fructueux de la stratégie pluriannuelle de la Société (définie à la section 4 - « Stratégie pluriannuelle » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025), incluant l’exécution réussie de ses projets d’investissement clés ainsi que la matérialisation des bénéfices sous-jacents attendus; la dépendance à l’égard d’ententes de marques sous licence ou de marques appartenant à des tiers, lesquelles sont assujetties à un renouvellement, une résiliation ou une modification à la discrétion du propriétaire de la marque, de sorte que toute modification défavorable pourrait entraîner une perte de ventes ou des coûts additionnels ; la capacité de redresser et de revitaliser la performance des filiales américaines de boissons de la Société; les changements climatiques et les catastrophes entraînant une augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses en immobilisations et une réduction de la production, ou ayant une incidence sur la disponibilité, la qualité ou la volatilité des prix des principaux produits de base achetés par la Société; la possibilité d’arrêts de travail en raison du non-renouvellement ou de l’incapacité de conclure des conventions collectives ou autres raisons; la capacité de la Société à intégrer efficacement les entreprises acquises; la perte de fournisseurs clés ou des litiges avec eux ou la concentration des fournisseurs; les modifications apportées aux lois et règles qui touchent les activités de la Société notamment en matière fiscale, ainsi que leur interprétation, et les nouvelles prises de position adoptées par les autorités compétentes; la capacité à maintenir de solides plateformes d'approvisionnement et de fabrication ainsi que des canaux de distribution efficaces; les fluctuations des frais de transport entrant et sortant, l’incidence du prix du pétrole (et de ses dérivés) sur les coûts directs et indirects de la Société, ainsi que la capacité de cette dernière de transférer ces augmentations au moyen de hausses des prix ou d’autres moyens, le cas échéant, à ses clients dans des conditions de marché concurrentielles et en tenant compte de l’élasticité de la demande; l’instauration réussie des programmes de santé et de sécurité de la Société et l’application des lois et règlements en matière de santé et sécurité; les blessures graves subies par un employé ou le décès d’un employé, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la continuité des activités de la Société et sa réputation et engendrer des coûts liés à la conformité; la pénurie de main-d’œuvre et son incidence sur l’embauche, la formation, le perfectionnement, la fidélisation et la fiabilité des membres du personnel ainsi que sur leur productivité, les enjeux en matière d’emploi, la conformité aux lois sur les normes du travail dans divers territoires; la consolidation accrue des clients dans le secteur de l’alimentation, ce qui leur donne un pouvoir de négociation important notamment sur les prix de vente de la Société; la mise en œuvre, le coût et l’incidence des initiatives de durabilité environnementale ainsi que le coût des mesures d’assainissement liées aux passifs environnementaux; l’incapacité de maintenir la sécurité et l’intégrité des produits de la Société qui pourrait entraîner des rappels de produits et des réclamations en responsabilité du fait des produits alimentaires mal étiquetés, falsifiés, contaminés ou avariés, et nuire à sa réputation; les risques associés à l’utilisation par la Société d’outils reposant sur l’intelligence artificielle; les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, de la liquidité et du crédit, du cours des actions et des obligations de retraite; l’engagement de frais de restructuration, de frais d’aliénation ou d’autres frais connexes ainsi que la constatation de perte de valeur du goodwill ou d’actifs à long terme; la suffisance de la garantie d’assurance; et l’incidence ainsi que l’issue des actions en justice, litiges ou instances réglementaires potentiels auxquels la Société peut être partie. La Société avertit les lecteurs que la liste qui précède n’est pas exhaustive.

La capacité de la Société d’atteindre ses priorités, ses cibles et ses objectifs en matière de durabilité est également assujettie, entre autres, à sa capacité d’accéder à toutes les technologies nécessaires à cette fin et de les mettre en œuvre, au développement, au déploiement et au rendement des technologies et des solutions propres à l’industrie, à la réglementation environnementale, à la disponibilité, à l’accessibilité et à la pertinence de données complètes et de haute qualité, ainsi qu’à l’évolution des normes ou des méthodologies utilisées. La capacité de la Société à réaliser ses priorités, ses cibles et ses objectifs en matière de durabilité est également soumise, entre autres, à sa capacité à tirer parti de ses relations avec les fournisseurs.

Les hypothèses, les attentes et les estimations formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs ainsi que les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des énoncés prospectifs sont abordés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont l’information sur les facteurs de risque qui se retrouvent à la section 19 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025. Les lecteurs devraient lire cette section attentivement.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont formulés à la date des présentes. À moins d’y être tenue par la loi, la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.