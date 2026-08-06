Industries Lassonde inc. annonce son intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

ROUGEMONT, Québec, 06 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») annonce qu’elle a l’intention, sous réserve de l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »), de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« offre publique de rachat ») en vue de racheter aux fins d’annulation jusqu’à 200 000 actions de catégorie A à droit de vote subalterne de son capital (les « actions à droit de vote subalterne »), ce qui représente environ 6,52 % des 3 069 000 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation au 6 août 2026.

Il est prévu que l’offre publique de rachat soit lancée après l’acceptation par la TSX de l’avis d’intention et se poursuive pendant une période d’au plus un an, sauf si elle prend fin plus tôt. Les rachats faits dans le cadre de l’offre publique de rachat peuvent être effectués dans le cadre d’opérations sur le marché libre par l’intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèle, conformément aux exigences de la TSX, au cours en vigueur au moment de l’acquisition.

Lorsque la Société n’a pas d’information importante qui n’a pas été rendue publique la concernant ou concernant ses titres, elle a l’intention de mettre en place un régime d’achat de titres automatique avec son courtier désigné pour permettre le rachat d’actions à droit de vote subalterne sur le marché libre pendant toute la durée de l’offre publique de rachat, y compris pendant toute période d’interdiction d’opérations qu’elle s’est elle-même imposée ou lorsqu’elle ne pourrait pas autrement négocier activement sur le marché en raison des règles sur les opérations d’initiés ou d’autres restrictions. Tout régime de ce type constituera un « régime d’achat de titres automatique » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Lassonde croit que le rachat de ses actions constitue une utilisation judicieuse de ses fonds et sert au mieux les intérêts de la Société et de ses actionnaires. Lassonde entend procéder à l’offre publique de rachat puisqu’elle est d’avis qu’il peut être avantageux de racheter les actions à droit de vote subalterne, de temps à autre, lorsque la direction estime qu’elles se négocient à un cours représentant un escompte par rapport à ce qu’elle considère comme la juste valeur des actions à droit de vote subalterne. En outre, Lassonde estime que ses actionnaires vont bénéficier de la réduction du nombre d’actions à droit de vote subalterne émises et en circulation suivant les rachats effectués dans le cadre de l’offre publique de rachat.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l’Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l’industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée. Les produits de la Société incluent des jus de fruits et boissons, des sauces pour pâtes, des sauces aux canneberges, des condiments, des soupes, des bouillons, des collations à base de fruits ainsi que des boissons alcoolisées telles que des cidres et des vins. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés constituant de l’information prospective comprennent, sans s’y limiter, des énoncés relatifs à l’approbation de l’offre publique de rachat par la TSX; au calendrier de l’offre publique de rachat; au nombre d’actions à droit de vote subalterne qui peuvent être rachetées aux fins d’annulation dans le cadre de l’offre publique de rachat; à la conviction de la Société selon laquelle l’offre publique de rachat constitue une utilisation judicieuse de fonds et sert au mieux les intérêts de la Société et de ses actionnaires; et aux intentions de la Société à l’égard de cette offre publique de rachat.

Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l’intention de », « concevoir », « cibler », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « but » et d’autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs.

De par leur nature, les énoncés prospectifs obligent la Société à poser des hypothèses qui sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents liés à ses activités qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de périodes futures diffèrent sensiblement des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l’avenir, ainsi que sur d’autres facteurs que la Société juge raisonnables et appropriés dans les circonstances, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu’ils risquent de ne pas être exacts. Plus particulièrement, rien ne garantit que l’offre publique de rachat recevra l’approbation de la TSX ou le nombre d’actions à droit de vote subalterne qui seront acquises, le cas échéant, dans le cadre de l’offre publique de rachat.

Les risques importants qui pourraient entraîner un écart important par rapport aux résultats réels comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits dans les documents de la Société qui sont déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment l’information sur les facteurs de risque qui se retrouvent à la section 19 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025. Les lecteurs devraient lire cette section attentivement.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse n’ont une valeur qu’à la date des présentes. À moins d’y être tenue par la loi, la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont donnés expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.