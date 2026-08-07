PU Prime erweitert sein Goldhandelsangebot mit der Einführung von XAUUSD247

EBENE, Mauritius, Aug. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold zählt weiterhin zu den weltweit am stärksten nachgefragten sicheren Anlagehäfen. Die Preise reagieren besonders sensibel auf geopolitische Entwicklungen, geldpolitische Entscheidungen der Zentralbanken, Inflationserwartungen und Veränderungen der Anlegerstimmung. Da sich Anleger zunehmend auf Märkten bewegen, die rund um die Uhr aktiv sind, hat PU Prime das Produkt XAUUSD247 eingeführt. Damit können Kunden über MT5 rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, mit Gold handeln.

Anfang dieses Jahres stieg der Goldpreis im Januar auf nahezu 5.600 US-Dollar je Unze, als Anleger angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten verstärkt in sichere Anlagen investierten. Auch wenn der Goldpreis seitdem wieder unter seinen Höchststand gefallen ist, gehörte Gold einer Studie des World Gold Council zufolge im vergangenen Jahr weiterhin zu den Anlageklassen mit der besten Wertentwicklung.

„Gold-CFDs zählen seit jeher zu den am aktivsten gehandelten Produkten auf der Plattform von PU Prime“, so Daniel Bruce, Managing Director von PU Prime. „Da zahlreiche Faktoren die Preise zu jeder Tages- und Nachtzeit beeinflussen können, erwarten Trader zunehmend die nötige Flexibilität, um reagieren zu können, sobald sich Handelschancen ergeben. Mit der Einführung von XAUUSD247 können Kunden Gold-CFDs rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche handeln und erhalten damit durchgehend Zugang zum Goldmarkt.“

Mit der Einführung von XAUUSD247 erhalten Trader rund um die Uhr und auch am Wochenende Zugang zum Goldmarkt. Damit bietet das Produkt deutlich mehr Flexibilität als der Handel zu herkömmlichen Marktzeiten. Da die Finanzmärkte zunehmend rund um die Uhr aktiv sind, konzentriert sich PU Prime weiterhin darauf, Handelslösungen anzubieten, die Kunden mehr Flexibilität, Komfort und Zugang zu globalen Marktchancen ermöglichen.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen sowie ein etablierter CFD-Broker. Das Unternehmen bietet regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen und einer integrierten Copy-Trading-Funktion unterstützt das Unternehmen Trader weltweit dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.

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