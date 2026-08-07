PU Prime étend ses activités de commerce de l’or avec le lancement de XAUUSD247

EBENE, Île Maurice, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’or, dont le cours continue de réagir rapidement à la situation géopolitique, aux décisions monétaires des banques centrales, aux prévisions d’inflation et aux changements de sentiment des investisseurs, reste l’un des actifs refuges les plus négociés au monde. Alors que les investisseurs évoluent de plus en plus sur des marchés actifs en permanence, PU Prime a lancé le produit XAUUSD247 sur la plateforme MT5, pour permettre à ses clients de négocier l’or 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Au mois de janvier, le cours de l’or a grimpé en flèche pour atteindre près de 5 600 dollars américains l’once, alors que les investisseurs se précipitaient sur les valeurs refuges face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Même si ce pic de début d’année est resté inégalé depuis, l’or reste l’un des actifs les plus performants de l’année écoulée, selon l’enquête du World Gold Council.

« Les CFD sur l’or figurent régulièrement parmi les produits les plus négociés sur la plateforme PU Prime », a déclaré Daniel Bruce, directeur général de PU Prime. « Alors que les cours évoluent en permanence pour de nombreuses raisons tout au long de la journée, les traders privilégient de plus en plus la souplesse afin de pouvoir réagir dès qu’une opportunité se présente. Avec le lancement de XAUUSD247, les clients peuvent négocier des CFD sur l’or 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gagnant ainsi un accès ininterrompu à ce métal précieux. »

Le produit XAUUSD247 permet aux traders d’accéder au marché de l’or en continu tous les jours, y compris le week-end, leur offrant ainsi une flexibilité maximale au-delà des horaires de négociation habituels. Alors que les marchés financiers fonctionnant en continu sont de plus en plus courants, PU Prime continue de proposer à ses clients des solutions misant sur la flexibilité, la praticité et l’accès aux opportunités mondiales.

À propos de PU Prime

Fondée en 2015, PU Prime est une fintech internationale de premier plan avec une activité de courtage en CFD reconnue. Elle propose actuellement des produits financiers réglementés dans les secteurs des devises, des matières premières, des indices, des actions et des obligations. Présente dans plus de 190 pays, PU Prime, dont l’application a été téléchargée plus de 40 millions de fois, propose des plateformes de trading innovantes ainsi qu’une fonctionnalité de copy trading intégrée, permettant aux traders du monde entier d’effectuer leurs opérations financières en toute confiance.

Pour toute demande média, veuillez contacter : media@puprime.com.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f315574d-1cf1-4071-a8f5-070032e191c6.