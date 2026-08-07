EXERCICE D’OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (MAKE-WHOLE REDEMPTION)

750.000.000€ 5,375% Obligations Durables Indexées

à échéance 28 mai 2027 dans le cadre du Programme Euro Medium Term Note d’un montant de 5.000.000.000€

(le “Programme”)





Série N°13

Tranche N°1

ISIN Code: FR001400EA16





7 août 2026, Paris - Il est fait référence aux termes et conditions (les « Termes et Conditions ») figurant dans le prospectus de base en date du 14 juin 2022, approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le no. 22-211 en date du 14 juin 2022 (tel que complété par un supplément approuvé par l'Autorité des marchés financiers sous le no. 22-456 en date du 21 novembre 2022) (le « Prospectus de Base »), telles que complétées par les conditions définitives en date du 25 novembre 2022 (les « Conditions Définitives »), relatives aux obligations d’un montant nominal agrégé de 750.000.000 EUR à 5,375 % à échéance 28 mai 2027 (les « Obligations ») émises par Valeo SE (l’« Émetteur »).

Tous les termes en majuscules utilisés dans la présente notification et non définis ont la signification qui leur est donnée dans les Termes et Conditions.

Il est par la présente notification notifié à l’ensemble des Porteurs d’Obligations que l’Émetteur a décidé d’exercer son option de remboursement anticipé portant sur la totalité des Obligations en circulation, conformément à la Condition Générale 6(b)(ii) (Make-whole Redemption by the Issuer) et à la Condition Générale 14 (Notices) des Termes et Conditions, ainsi qu’à l’Article 21 des Conditions Définitives (le « Remboursement »). La date de remboursement anticipé est fixée au 24 août 2026 (Make-whole Redemption Date, la « Date de Remboursement Anticipé »).

La présente notice est irrévocable.

Conformément aux Termes et Conditions, les Obligations seront remboursées à leur montant de remboursement anticipé (Make-whole Redemption Amount, le « Montant de Remboursement Anticipé »), tel que calculé par l’Agent de Calcul Make-whole conformément à la Condition Générale 6(b)(ii) (Make-whole Redemption by the Issuer) des Termes et Conditions. Le Montant de Remboursement Anticipé (Make-whole Redemption Amount), ainsi que le Taux de Remboursement Anticipé (Make-whole Redemption Rate) (qui sera déterminé conformément à la Condition Générale 6(b)(ii) (Make-whole Redemption by the Issuer) des Termes et Conditions), seront publiés conformément aux Termes et Conditions d’ici ou aux alentours du 18 août 2026.

Conformément à la Condition Générale 7 (Payments and Talons) des Termes et Conditions, le Montant de Remboursement Anticipé (Make-whole Redemption Amount) sera versé en euros par l’Agent Payeur (Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93500 Pantin, France) à la Date de Remboursement Anticipé (Make-whole Redemption Date) aux Teneurs de Compte pour le bénéfice des Porteurs d’Obligations.

Conformément à la Condition Générale 6(g) (Cancellation) des Termes et Conditions, les Obligations ainsi remboursées seront annulées et une demande de radiation de leur cote sur Euronext sera effectuée.





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