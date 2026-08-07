DP World développe ses activités logistiques au Royaume-Uni en reprenant six sites de GXO dédiés au secteur alimentaire

LONDRES, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World a conclu un accord avec GXO Logistics (NYSE : GXO) portant sur le transfert de six sites de logistique contractuelle desservant des clients du secteur alimentaire et représentant une capacité d’entreposage de plus de deux millions de pieds carrés et un effectif de 2 000 personnes.

Le transfert de ces sites par GXO constituait une condition réglementaire imposée dans le cadre de l’approbation, par la Competition and Markets Authority (CMA) britannique, de l’acquisition de Wincanton par GXO. Cette opération a été approuvée par la CMA.

Ces sites, dont cinq sont situés en Angleterre et un en Irlande du Nord, desservent Asda, Sainsbury’s et Co-op, et passeront sous la gestion de DP World en septembre. Plus de 2 000 employés rejoindront les activités de DP World au Royaume-Uni, qui comprennent d’importants terminaux à conteneurs situés à London Gateway et Southampton, ainsi que des services de logistique, de transit et de transport maritime. GXO conservera les activités de transport sur l’ensemble des sites concernés.

Cet accord marque une étape importante dans la croissance de DP World ; il étend sa présence dans le domaine de la logistique contractuelle au Royaume-Uni et renforce sa capacité à fournir des solutions intégrées de chaîne d’approvisionnement à ses clients des secteurs de l’alimentation, de la distribution et des biens de consommation.

Ces six installations ajoutent environ deux millions de pieds carrés de capacité d’entreposage au réseau britannique de DP World et offrent des services de stockage à température ambiante, réfrigéré, surgelé ainsi que sous douane, afin de répondre aux besoins des clients du secteur alimentaire. Cette acquisition renforce le réseau national de distribution de DP World et consolide sa capacité à accompagner ses clients à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, depuis les opérations portuaires et terminales jusqu’aux vastes installations d’entreposage.

En desservant les supermarchés de périphérie, les magasins de proximité sous enseigne et les commerces de quartier, ces sites jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement en produits alimentaires des communautés locales dans l’ensemble du Royaume-Uni. Quelque 46 000 références de produits seront stockées dans ces entrepôts.

Angela Howard, vice-présidente chargée de la logistique contractuelle pour l’Europe du Nord chez DP World, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir ces six sites et les équipes talentueuses qui les exploitent au sein de DP World. Ils accompagnent certaines des plus grandes enseignes de la distribution alimentaire du Royaume-Uni et jouent un rôle essentiel en assurant, au quotidien, la circulation efficace des produits à travers des chaînes d’approvisionnement complexes. »

« Pour nos clients, l’activité se poursuivra normalement. Ils continueront de bénéficier de la solidité, de l’envergure et des investissements d’un acteur mondial de la logistique. En intégrant ces activités à notre réseau, nous renforçons notre capacité à proposer des solutions de chaîne d’approvisionnement fluides qui relient les ports, le transport, l’entreposage et la distribution au sein d’une plateforme unique et intégrée.

Cette étape marque une avancée importante dans notre ambition de bâtir une offre logistique véritablement intégrée de bout en bout au Royaume-Uni et en Europe. Cette opération consolide notre présence sur des marchés clés de la distribution et des biens de consommation, élargit notre couverture géographique et renforce encore notre capacité à créer de la valeur pour nos clients. »

Cet accord reflète la croissance continue de DP World dans le secteur de la logistique au Royaume-Uni ainsi que son engagement à aider ses clients à bâtir des chaînes d’approvisionnement plus résilientes, plus efficaces et mieux connectées. En associant ces nouvelles installations à ses infrastructures et services logistiques existants, DP World renforce encore sa position de fournisseur de premier plan de solutions de chaîne d’approvisionnement de bout en bout au Royaume-Uni et dans toute l’Europe.

Notes à l’attention des rédacteurs

Les six sites concernés par ce transfert sont situés à Doncaster, Rochdale, Charlton, Greenford, Wellingborough et Larne.





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