Financière de Tubize - Rapport financier semestriel 2026

Rapport financier semestriel 2026
Information réglementée - 1 août 2026
Le conseil d’administration de la Financière de Tubize a établi le rapport financier semestriel 2026. Ce rapport est disponible sur le site internet www.financiere-tubize.be.
- Bénéfice du semestre : € 100,8 millions (€ 95,6 millions en 2025, + 5,4%),
- Dividende perçu d’UCB: € 102,3 millions (€ 1,45 par action, en augmentation de 4,3% par rapport à l’exercice précédent),
- Dividende 2025 payé aux actionnaires de la Financière de Tubize en 2026, de € 48,1 millions (€ 1,08 par action TUB, en augmentation de 3,8% par rapport à l’exercice précédent),
- Acquisition, en 2026, de 15.783 titres UCB, pour un montant total de € 4,05 millions, à un cours moyen de € 256,4. Le pourcentage de détention d’UCB est passé de 36,28% au 31 décembre 2025 à 36,29% au 30 juin 2026.