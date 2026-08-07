OpenFX acquiert Global Ledger afin de lancer des comptes multidevises destinés aux fintechs

MIAMI, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OpenFX, la plateforme de transfert de fonds transfrontalier en temps réel, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Global Ledger, société fondée par Tyler McIntyre. Tyler McIntyre a précédemment créé et cofondé Novo, une néobanque au service de plus de 300 000 entreprises et dont la dernière valorisation dépassait les 700 millions de dollars. Il rejoint OpenFX en tant que responsable des services bancaires afin d’accélérer le développement de l’offre de produits de l’entreprise et de lancer des comptes multidevises, dont la liste d’attente est disponible dès aujourd’hui.

Ces comptes permettront aux clients d’une entreprise de la payer localement dans leur propre devise, tout en permettant à l’entreprise de conserver les fonds reçus dans cette devise au lieu de les convertir dès leur réception. OpenFX lance des comptes libellés en USD qui permettent d’effectuer et de recevoir des virements via les réseaux ACH, Fedwire et SWIFT, ainsi que des paiements vers et depuis plus de 100 pays, avec d’autres destinations à venir. Les différents canaux de paiement peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres : une entreprise peut ainsi détenir des dollars et payer un fournisseur en Inde via UPI, ou communiquer un vIBAN à une contrepartie et recevoir des USDC dans son portefeuille quasi instantanément.

Les comptes multidevises constituent le second pilier de la stratégie Embedded FX de l’entreprise, conçue pour offrir aux responsables de produits de trésorerie des solutions de paiement intégrées de bout en bout, fiables et pilotées par API. Grâce à leur intégration aux solutions de liquidité de premier plan d’OpenFX, les clients pourront effectuer des opérations de change et conserver immédiatement les fonds convertis, sans avoir à transférer des actifs vers une banque externe ni à effectuer des rapprochements avec des relevés fournis par un tiers.

En tant que responsable des services bancaires, McIntyre dirigera l’offre de comptes, l’expansion du périmètre des licences d’OpenFX sur les marchés où ses clients exercent leurs activités, ainsi que l’optimisation des API de pointe de l’entreprise afin de garantir que chaque compte soit entièrement programmable dès son lancement. L’objectif est de permettre prochainement aux clients d’OpenFX de proposer eux-mêmes ces comptes à leurs propres utilisateurs.

Les fintechs opérant à l’international ont généralement besoin d’une relation bancaire distincte sur chaque marché qu’elles desservent, tandis que les entreprises actives dans les actifs numériques peinent constamment à obtenir et à conserver ces comptes. La fermeture de ces comptes intervient souvent sans motif explicite et avec un préavis de quelques semaines seulement. Selon une enquête menée auprès d’entreprises du secteur des cryptomonnaies et du Web3 par le UK Cryptoasset Business Council, la Startup Coalition et Global Digital Finance, la moitié des répondants s’étaient vu refuser l’ouverture d’un compte auprès d’une grande banque ou avaient subi la fermeture d’un compte existant, tandis que seuls 14 % étaient parvenus à ouvrir un compte qu’ils avaient pu conserver par la suite. Les trois quarts des répondants ont indiqué s’être tournés vers des établissements qu’ils jugeaient plus risqués.

« Les établissements financiers traditionnels perçoivent souvent les sociétés de paiement comme plus risquées qu’elles ne le sont réellement, car ils ne comprennent pas pleinement la structure de leur activité ; leur solution de facilité consiste donc à rompre leurs relations bancaires avec elles », a déclaré Prabhakar Reddy, fondateur et PDG d’OpenFX. « Nous transférons déjà quotidiennement des milliards de dollars pour le compte de ces entreprises. Nous connaissons parfaitement ces flux, ce qui nous permet de leur offrir un service plus fiable. Tyler a passé dix ans à concevoir des comptes que les entreprises souhaitent utiliser ; il a été l’un des premiers à comprendre ce que la modernisation des infrastructures de paiement pouvait apporter au secteur bancaire. Nous partageons le même objectif : personne ne devrait avoir à se soucier du fonctionnement de sa banque ; le service doit tout simplement fonctionner. »

« Les stablecoins constituent le premier réseau de paiement qui fonctionne instantanément partout et qui ne ferme jamais. Il est donc tout naturel de bâtir un système de comptes sur une telle infrastructure », a déclaré Tyler McIntyre, responsable des services bancaires chez OpenFX. « J’ai fondé Global Ledger afin de permettre à une entreprise de détenir, d’envoyer et de recevoir des fonds sur n’importe quel marché, comme si elle y disposait d’un compte bancaire. Dans la mesure où OpenFX avait déjà mis en place le réseau de règlement et le produit de liquidité dont ces comptes avaient besoin pour fonctionner, cette collaboration s’imposait comme une évidence. »

Les modalités de l’acquisition n’ont pas été communiquées.

La liste d’attente est ouverte à l’adresse suivante : [ openfx.com/accounts ]. Les 100 premières entreprises à rejoindre le service bénéficieront de 30 000 $ de crédits sur les frais pour compenser les coûts de migration.

La plateforme d’OpenFX assure le règlement des transactions sur plus de 40 paires de devises, dont la majeure partie est finalisée en moins d’une heure, et fonctionne en continu, y compris les week-ends et les jours fériés, périodes durant lesquelles les systèmes de règlement traditionnels sont fermés.

À propos d’OpenFX

Grâce à sa plateforme de transfert de fonds transfrontalier en temps réel et à son réseau de règlement, OpenFX bâtit l’infrastructure des marchés financiers adaptée à l’économie moderne. En combinant les infrastructures de paiement fondées sur les stablecoins avec des modèles innovants d’approvisionnement en liquidité pour le « dernier kilomètre », OpenFX permet d’obtenir des règlements de change transfrontaliers quasi instantanés, rendant ainsi les transferts de fonds 99 % plus rapides, jusqu’à 90 % moins onéreux et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Fondée en 2024 par l’entrepreneur en série Prabhakar Reddy, ancien cofondateur de FalconX, l’entreprise s’est développée pour devenir une équipe internationale opérant aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Inde. La plateforme d’OpenFX prend en charge plus de 40 paires de devises et dessert des sociétés fintech établies, des néobanques, des prestataires de services de transfert de fonds ainsi que des plateformes mondiales de gestion de la paie. Pour en savoir plus, consultez le site www.openfx.com.

Dossier de presse : https://brandfetch.com/openfx.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9068cb3c-eef6-4007-80c6-b8c01b220851