CREDIT AGRICOLE SA : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Communiqué de presse

Montrouge, le 7 août 2026

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Crédit Agricole S.A. informe le public que l’Amendement A02 du Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé le 7 août 2026 sous le numéro D. 26-0155-A02 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans l’espace « DEU & Amendements » du site Internet de la Société : https://www.credit-agricole.com/finance/publications-financieres

Contacts presse Crédit Agricole S.A.

Alexandre Barat : 01 57 72 12 19 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr

Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 - olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr

Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com

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